ПЕКИН, 12 июн /ПРАЙМ/. Американская компания Google прекрасно осознает угрозы и вызовы для гегемонии США на технологическом рынке, которые создаст самостоятельное и бесконтрольное развитие китайской компании Huawei, включая создание ее собственной операционной системы, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.

В связи с этим, в Huawei приняли решение разработать собственную операционную систему, которая может появиться на рынке уже осенью. При этом издание Financial Times сообщило, что компания Google предупредила администрацию США о рисках для нацбезопасности, связанных с появлением на рынке разработанной Huawei операционной системы, и просит отметить запрет на поставки продукции компании Huawei. По причине того, что ее делают, по сути, на коленках в экстренном режиме, она будет полна несовершенств и проста для взлома.

"Так как инновационный потенциал Китая становится все сильнее и сильнее, компания Google уже поняла, что даже, если они не будут поставлять Huawei необходимые технологии, Huawei сможет сама разработать все необходимое", — сказал эксперт.

По его мнению, "в настоящий момент целый ряд американских высокотехнологичных компаний в определенной степени все еще могут контролировать техническое развитие Huawei, однако, если Huawei окажется в безвыходной ситуации, компания не сдастся, это лишь станет импульсом для технического персонала компании для дальнейших инновационных разработок".

"И тогда США не только потеряют контроль над Huawei, окажется, что Huawei обгонит США в создании ряда передовых технологий, именно поэтому в Google полагают, что разрешить Huawei полагаться на их технологии значительно безопаснее, чем позволить китайской компании рассчитывать только на свои силы", — подчеркнул Чжоу Жун.

По его словам, очевидно, что притеснения Huawei связаны с желанием предоставить полную монополию на рынке США американским компаниям, но это крайне недальновидно.

"Можно сказать, что обращение Google к властям США имеет три основные причины: во-первых, запрет в отношении Huawei станет слишком тяжелым бременем для американских компаний, во-вторых, опасение, что Huawei опередит Google в технических разработках и создаст вызов американской гегемонии в технологической сфере, и в-третьих, Google опасается, что не сможет выполнить свой ежегодный план", — сказал эксперт.

По его словам, в случае окончательного вступления запрета в силу, замена технической продукции потребует комплексных программ и сложных процессов преобразования, и это станет не только тяжелым бременем для американских компаний, которые в настоящее время используют продукцию Huawei, но также окажет влияние и на госзакупки США.

Собеседник агентства добавил, что помимо прочего Huawei помогает Google добиваться определенных успехов, так как благодаря присутствию Huawei Google имеет возможность непрерывно поставлять разнообразную техническую продукцию и добиваться успехов.