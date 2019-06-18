МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система (ГТС) Украины при условии сотрудничества с инвесторами и масштабной работы над добычей через три года может составить конкуренцию России по транспортировке газа в Европу.

"Во-первых, у нас разведано 960 кубических метров газа, почти триллион. Мы знаем, где и как бурить. И сегодня технологии бурения уникальные и скоростные. Это говорит о том, что, если мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину", — заявила Тимошенко в понедельник в эфире телеканала Newsone.

Также она назвала второй проект, который нужно разблокировать, чтобы обеспечить Украину альтернативным газом и наполнить ГТС.

"Во-вторых, это одесский и николаевский порты. Мы можем принять сжиженный газ, построить там LNG терминалы (LNG – англ. Liquefied Natural Gas, или СПГ — сжиженный природный газ – ред.), которые не строились там исключительно вопреки национальным интересам Украины. Потому что за спиной государства всегда были договоренности, чтобы не пускать в страну альтернативные потоки газа", — добавила депутат.

Украинские власти критиковали Тимошенко, которая распорядилась подписать газовый контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2009 году. В частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Тимошенко ввергла страну "в колоссальный долговой контракт", который назвал "антинародным и антизаконным". Крупнейшая в украинском парламенте фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) требовала рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения. Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения.