МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Россияне с 25 июня смогут приобрести новейшие смарт-телевизоры китайской компании Xiaomi, кроме того, во вторник начались онлайн-продажи смартфона Мi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones, сообщается на официальном русскоязычном сайте компании.

Цена нового телефона Xiaomi составляет почти 26 тысяч рублей, стоимость телевизоров будет варьироваться от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Отмечается, что новые часы будут стоить 2990 рублей, а беспроводные наушники — порядка шести тысяч рублей.

По данным компании, телевизор Mi TV 4S 43'' будет оснащен 64-разрядным четырехъядерным процессором, новейшие часы будут с цветным дисплеем, а также смогут работать на одном заряде до 20 дней. Смартфон оснащен дисплеем в 6,39 дюйма, основной 48-мегапиксельной тройной камерой и 20-мегапиксельной фронтальной камерой с выдвижным модулем. Кроме того, беспроводные наушники оснастили шумоподавляющей технологией.

Xiaomi – китайская компания, основанная в 2010 году и занимающая производством смартфонов и планшетов. Ее IPO в июле стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.