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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Заход на просадку — Долговая нагрузка российских авиакомпаний может привести к дефолтам и банкротствам участников рынка, полагают эксперты АКРА. По их оценкам, у крупных перевозчиков на выплату процентов по кредитам и лизингу уходит до двух третей операционного денежного потока. Нагрузка на средние и мелкие авиакомпании еще выше. Причина — в высокой стоимости заемного капитала в стране, а также в неконтролируемом росте парка (в четыре раза за последние полтора года), который не позволяет авиакомпаниям поднять цены на билеты и компенсировать рост расходов на топливо и лизинг самолетов. Эксперты констатируют, что отрасль находится в глубоком системном кризисе.

— Нацпроектам расширяют денежную перспективу — Правительство корректирует правила работы "фабрики проектного финансирования" — соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщили "Ъ" в аппарате Белого дома. Планируется, в частности, расширить сферы работы "фабрики" — они приведены в соответствие национальным целям майского указа, в частности, перечень направлений пополнится строительством, сельским хозяйством и здравоохранением. Для расширения числа потенциальных участников "фабрики" до 2021 года продлена возможность ВЭБ.РФ отбирать проекты и вне этих направлений, а также финансировать не только проектные компании.

— В онлайн-кинотеатрах посмотрят экстремизм — Власти начнут следить за контентом онлайн-кинотеатров. Техническое задание для системы контроля в этой сфере по заказу структур Роскомнадзора разработает компания "М 13", известная системой мониторинга СМИ "Катюша" для администрации президента. Однако эксперты сомневаются в перспективах инициативы: похожую систему уже безуспешно пытались создать для кабельного телевидения.

— Российскому вину сдают карту — В правительстве придумали, как дополнительно поддержать российских виноделов. Как стало известно "Ъ", вице-премьер Алексей Гордеев поручил проработать возможность обязать рестораторов выделять местные вина в меню и указывать их в приоритетном порядке. В Минсельхозе идею поддерживают. Виноделы надеются, что это поможет преодолеть предубеждение относительно качества российских вин.

— Национальным целям нужен разогрев — Правительство запустило серию совещаний для оценки работы по достижению национальных целей развития — в среду, в частности, обсуждались задачи в экономике и жилищном строительстве. Ситуация расценивается как непростая — рост ВВП в первом квартале в 0,5% оказался ниже всех оценок на рынке, требуются дополнительные меры для "разогрева" экономики уже в этом году. В строительстве пока повышаются лишь ипотечные ставки, а ввод жилья демонстрирует лишь проблески роста.

— ФРС потеряла терпение — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания оставила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. При этом регулятор заявил о готовности "действовать, как это необходимо для поддержания расширения экономики" и отказался от обещания "быть терпеливым" в вопросе корректировки ставок. Семь из 17 участников комитета по открытым рынкам ФРС теперь прогнозируют даже два снижения ставки в этом году.

— Губернаторов накажут рублем — Минфин опубликовал на regulation.gov.ru поправки в КоАП, предусматривающие ужесточение персональной ответственности региональных властей за состояние бюджетной дисциплины. Документ предполагает увеличение срока давности и величины штрафов за такие нарушения и вводит ответственность региональных чиновников за неисполнение федеральных проектов и за бюджетные нарушения. За многократные срывы реализации федеральных проектов в регионах будут штрафовать уже губернаторов. Разработки таких мер наказания вместо сокращения трансфертов регионам от Белого дома потребовал президент.

— Вопрос о наркотиках стал котироваться в Думе — Госдума в ближайшее время может приступить к работе над поправками, ужесточающими ответственность за фальсификацию доказательств в ходе оперативно-разыскной деятельности. Заявления об этом прозвучали после того, как спикер Вячеслав Володин дал поручение думским комитетам провести анализ правоприменения 228-й (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303-й (фальсификация доказательств) статей УК РФ. Призывы к корректировке действующего законодательства прозвучали после скандала с возбуждением, а затем спешным закрытием уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Между тем в распоряжении "Ъ" оказался один из проектов по смягчению 228-й "наркотической" статьи, который будет обсуждаться уже сегодня в ходе заседания рабочей группы в Госдуме.

— Верховный суд пересмотрел Генплан Мытищ — Верховный суд (ВС) России признал частично недействующими Генеральный план и Правила землепользования и застройки Мытищ из-за того, что в них не отражены зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Это выяснилось в ходе судебного разбирательства по иску местной жительницы, которая выступила против застройки прибрежной зоны. Доводы региональных властей, что указанные данные относятся к секретным сведениям, судьи не приняли во внимание. Эксперты назвали решение прецедентным: во многих субъектах подобной информации также нет в градостроительных документах. После того как сведения о зонах санитарной охраны станут достоянием общественности, полагают юристы, жители смогут оспаривать в судах строительные планы властей.

— Москва и Берлин в схватке за программистов — Масштабная цифровизация в экономике России снизила желание специалистов из РФ работать в других экономиках, Россия входит в топ-25 стран, привлекательных для экспертов цифровой экономики, показывает совместное исследование BCG и The Network. Среди мировых мегаполисов главный конкурент Москвы — Берлин, 38% готовых менять страну работы "цифровых экспертов" уедут именно туда, хотя в среднем в мире среди них более популярны Лондон и Нью-Йорк. По этим параметрам Москва в качестве составляющей мировой цифровой экономики — важная, но пока периферийная часть нового рынка труда Европы. При этом российские "цифровые эксперты", в отличие от мировых, мало интересуются Дубаем и Абу-Даби, входящими в топ-10 самых конкурентоспособных сейчас мест работы в этой сфере.

— Чекистов этапируют со строительного рынка — Как стало известно "Ъ", Московский окружной военный суд (МОВС) в особом порядке рассмотрел дело бывших сотрудников управления "М" ФСБ майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве. Оперативники спецслужбы занимались выявлением злоупотреблений и хищений во ФСИН, но год назад были задержаны своими коллегами по подозрению в захвате активов столичного предприятия, владевшего небольшим строительным рынком. В ходе следствия оба полностью признали свою вину, хотя в их окружении не исключают, что причиной уголовного преследования могла стать месть со стороны ранее изобличенных чекистами коррупционеров. В итоге бывшие оперативники получили три с половиной и три года колонии соответственно, что позволяет им подать ходатайства об условно-досрочном освобождении уже в ближайшее время.

— Полковника приговорили к лечению — Вчера стало известно, что Московский гарнизонный военный суд (МГВС) приговорил к пяти годам лишения свободы экс-заместителя начальника по материально-техническому обеспечению Военной академии Генштаба полковника Андрея Митюшкина. Он был признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. При этом суд освободил его от отбытия наказания в связи с тяжелым заболеванием. Подельника господина Митюшкина, бывшего заместителя начальника кафедры материально-технического обеспечения академии полковника Сергея Тарасова суд приговорил к пяти годам колонии ранее.

— Подброс не по адресу — Как стало известно "Ъ", вчера после допроса СКР был задержан экс-начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления (МУ) МВД России "Раменское" подполковник полиции Дмитрий Понкратов. Офицера следствие считает организатором преступной группы, которая сфабриковала в 2017 году уголовное дело против местного жителя, подбросив ему дозу амфетамина. В ходе расследования ранее были арестованы трое бывших подчиненных господина Понкратова, включая его заместителя. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу, а экс-главе антинаркотического подразделения "Раменского", кроме того, инкриминируют и хранение наркотиков. Подполковник вину не признает, между тем двое бывших оперативников пошли на сотрудничество со следствием. По данным "Ъ", будет решаться вопрос об избрании меры пресечения господину Понкратову.

— Следствие не оправдалось арестом — Белгородский областной суд освободил из СИЗО гендиректора ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" Олега Майорова, задержанного 14 июня по обвинению в невыплате более 21 млн руб. заработной платы. Арест последовал после обращения работников предприятия к Владимиру Путину с жалобой на отсутствие выплат, однако апелляционная инстанция посчитала ходатайство о заключении директора под стражу "попыткой следствия оправдать неэффективное расследование", которое длится уже почти год. В областном управлении Следственного комитета России не комментируют решение облсуда, защита настаивает не прекращении уголовного преследования.

— Юморотворческая миссия — В среду в Москве прошли переговоры глав МИД России и Швейцарии Сергея Лаврова и Игнацио Кассиса. Впрочем, гораздо более неожиданным было посещение российским министром посольства Швейцарии, открывшегося после реконструкции. За тем, как Сергей Лавров отдавал должное стране, не присоединившейся к санкциям ЕС, и учил дипломатов русским пословицам, следила корреспондент "Ъ".

— На бывшее первое лицо завели пятое дело — Экс-президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом очередного уголовного дела — о попытке захвата государственной власти. Это как минимум пятое расследование в отношении бывшего первого лица. Большинство из них инициировал Андрей Портнов, занимавший при Викторе Януковиче пост заместителя главы президентской администрации.

— ООН подводит Эр-Рияд под санкции — Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар на фоне роста напряженности вокруг Ирана предложила ввести санкции против его главного регионального оппонента — Саудовской Аравии. Об этом говорится в подготовленном госпожой Калламар докладе об убийстве колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи. Доклад ООН может серьезно навредить президенту США Дональду Трампу и рикошетом ударить по Ирану, считают эксперты "Ъ".

— Цена колес докатилась до ФАС — ОАО РЖД объединило усилия с операторами в попытке добиться снижения цен на остродефицитном рынке железнодорожных колес. Глава монополии Олег Белозеров и председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов обратились в ФАС с просьбой разобраться с необоснованным завышением цен производителей, отмечая, что те за год в ряде случаев выросли с 23 тыс. руб. до 101 тыс. руб. Производители отмечают, что рост цен в основном формируется вторичным рынком, в том числе на этапе создания колесных пар, цены на которые утроились.

— "Сегодня Китай не может дать много колеса" — На фоне острого дефицита железнодорожных колес российские операторы закупают недостающие объемы в Китае. Уже начал отгружать колеса завод Taiyuan Heavy Industry, на днях первое судно с грузом колес производства второго китайского завода, Maanshan Iron & Steel, пришло к заказчику "Гарант рейл сервис" (ГРС). О том, как будет устроено и на какие объемы в действительности рассчитано присутствие китайских колес на российском рынке, "Ъ" рассказал генеральный директор ГРС Николай Кошелев.

— В "Дом-2" вселились с Украины — Поставщик труб для нефтегазовых монополий Александр Карманов нашел партнера для развития медийных активов. Доли в его компаниях Ruform, управляющей видеосервисом Rutube, и Solaris Promo Production, производящей шоу "Дом-2", приобрел Игорь Сырый, в недавнем прошлом один из ключевых топ-менеджеров украинского олигарха Рината Ахметова, отвечавший за его металлургический бизнес. Источники "Ъ" связывают партнерство с общими проектами господ Карманова и Ахметова в поставках труб.

— Хакеры взломали молодежь — Кибермошенники переключились с пенсионеров на молодежь. При этом предпочитают голосовое общение СМС, так легче ввести жертву в заблуждение. В итоге на уловки жертв попадаются не только рядовые пользователи, но и сотрудники банков. Эксперты связывают переход мошенников, использующих социальную инженерию, на голос с высокой эффективностью, а также подорожавшими СМС.

— НП РТС ищет источники средств — Некоммерческое партнерство (НП) РТС нуждается в притоке новых средств для развития проектов. Речь, в частности, идет об увеличении капитала для создания НКО, что необходимо для исполнения функций центрального контрагента. Необходимость в дополнительных внешних инвестициях вызвана еще и тем, что главный актив НП РТС — Санкт-Петербургская биржа — так и не вышел на операционную прибыль. В таких условиях рассматривается привлечение стороннего инвестора. Однако, по мнению экспертов, это будет сделать непросто.

— "Маркетплейсу" уточнят регулирование — Проект "Маркетплейс" (всеобщий финансовый супермаркет), реализуемый участниками рынка под эгидой ЦБ, обретает правовые контуры: соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении 19 июня. Однако заинтересованные стороны уже готовят поправки ко второму чтению. Большая часть из них касается обеспечения информационной безопасности электронных платформ, защиты прав частных инвесторов, а также расширения аудитории потребителей финансовых услуг через такие платформы предоставления доступа к ним ИП и некоторых юрлиц.

— Инвесторы перекупают ОФЗ — Практика лимитированных аукционов по гособлигациям, запущенная в этом месяце, вызвала резкое падение ставок на вторичном рынке на торгах в среду, 19 июня. По их итогам доходность десятилетних ОФЗ впервые с июня 2018 года опустилась ниже 7,5% годовых. Активной игре на вторичном рынке способствовали инвесторы, которые по итогам состоявшихся аукционов не получили от Минфина интересующий их объем бумаг.

— ЛУКОЙЛ химичит с площадками — ЛУКОЙЛ пока не может определиться, на какой площадке — в Нижнем Новгороде или Перми — компания будет строить крупное производство полипропилена. По словам топ-менеджера компании, в Нижнем Новгороде мощность производства может составить 300–700 тыс. тонн в год, а инвестиции — $1 млрд, однако компания ждет от региона налоговых льгот. По мнению экспертов, ЛУКОЙЛ в итоге может реализовать оба проекта, несмотря на растущую конкуренцию с СИБУРом после запуска "Запсибнефтехима".

— Лизинг пошел на биржу — Российские лизинговые компании (ЛК), специализирующиеся на лизинге автомобильного транспорта, в этом году активизировали размещение своего долга на бирже. Даже обладающая кредитной линией от своего материнского банка "ФК Открытие" компания "Балтийский лизинг" вновь решила выйти на публичный рынок. Этому способствует снижение процентных ставок, а также более комфортные условия финансирования по сравнению с банковскими кредитами. Да и институциональным инвесторам лизинговый бизнес понятен, и они готовы покупать их облигации без большой премии.

— В "Росгеологии" обновили команду — Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков, сменивший весной Романа Панова в должности главы "Росгеологии", в основном завершил формирование новой управленческой команды. Ключевых постов, как ранее и предполагал "Ъ", лишились люди Романа Панова, вместо которых господин Горьков подобрал кадры из ВЭБа и ЮКОСа. Так, производственный блок теперь курирует Александр Афанасенков, в одно время работавший с господином Горьковым в ЮКОСе. Его предшественник Сергей Сучков, ставший после ухода господина Панова врио главы компании, перешел на работу в одну из дочерних структур.

— "Яндекс.Такси" отправит в рейс — "Яндекс.Такси" продемонстрировал чиновникам прототип системы для выписки таксистам электронных путевых листов (ЭПЛ). В компании считают, что это позволит в разы сократить расходы таксопарков на технический и медицинский осмотр. При легализации технологии важно предусмотреть, кто будет владеть данными, предупреждают эксперты.

— В хостелах разместились инвесторы — Быстрая окупаемость хостелов привлекает на этот рынок новых игроков. Свою сеть Strawberry duck начал развивать владелец сети Azimut Hotels Александр Клячин. Но несмотря на выход крупных инвесторов, участники рынка ждут снижения оборота этого сегмента в России, а консультанты предупреждают о высокой конкуренции.

— "Дом.РФ" заселяет "Арбат" — "Дом.РФ" стало тесно в своей штаб-квартире в комплексе "Военторг" на Воздвиженке. Компания намерена дополнительно арендовать по соседству 8,5 тыс. кв. м в бизнес-центре "Альфа Арбат центр", принадлежащем бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. Консультанты указывают, что в центре Москвы практически нет свободных офисных площадей.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Бизнес попросил Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям — Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес. Письма с критикой документа в Верховный суд направили крупнейшие объединения российских и зарубежных компаний – Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Подготовил обращение и РСПП. Представители ассоциаций и их сотрудники подтвердили подлинность писем, с которыми ознакомились "Ведомости".

— Нидерланды обвинили троих россиян и украинца в причастности к гибели малазийского Boeing — Представители Совместной следственной группы (JIT), расследующей катастрофу авиалайнера Boeing 777 "Малазийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 г., дали в среду в Нидерландах пресс-конференцию, где заявили, что в деле теперь есть четыре подозреваемых: граждане России Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

— ЦБ просит банки не взыскивать остатки долгов по ипотеке — Предложение не взыскивать остаток долга по ипотеке с людей, лишившихся заложенного жилья из-за невыплаченного кредита, ЦБ направил банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным потребительским кооперативам (КПК). Такое письмо первого зампреда ЦБ Сергея Швецова регулятор опубликовал в среду.

— ФАС добивается контроля над инвестпрограммами естественных монополий — Проект постановления правительства, который наделяет Федеральную антимонопольную службу (ФАС) правом согласовывать инвестиционные программы естественных монополий, опубликован в среду на regulation.gov. Это должно помочь службе формировать будущие тарифы таких компаний.

— "Лукойл" вошел в топ-10 самых прибыльных для инвесторов компаний в мире — "Лукойл" замкнул топ-10 мирового рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) компаний, которые обеспечивают акционерам наибольший прирост инвестиций. BCG публикует рейтинг уже 21 год и берет в расчет, сколько за пятилетний период могли заработать акционеры на покупке и продаже акций – с учетом полученных за это время дивидендов. Доходность от владения акциями "Лукойла" с 2014 по 2018 г. составила 27,1% – больше, чем у "Новатэка" (23,5%), а также Сбербанка (16,6%), пишет BCG. По итогам 2018 г. лишь эти три российские компании прошли в топ-50.

— Baring Vostok готов заплатить за "Восточный" почти в 4 раза больше — Инвестиционный фонд Baring Vostok поднимает ставки в борьбе за контроль над банком "Восточный": предлагает повысить стоимость допэмиссии почти в 4 раза, как того хотел другой акционер банка – "Финвижн" Артема Аветисяна. Член совета директоров "Восточного" от Baring Григорий Жданов во вторник письмом предложил провести 25 июня внеочередной совет директоров и утвердить новую цену акции для допэмиссии – 3,86 коп. Размер допэмиссии останется прежним – 5 млрд руб., а количество акций сократится с 500 млрд до 130 млрд. "Ведомости" ознакомились с копией письма, подлинность подтвердили представитель фонда и человек, близкий к совету директоров.

— Мода на фудхоллы вслед за Москвой охватывает Петербург — Первые фудхоллы появились в Москве всего несколько лет назад. Первым крупным заведением такого рода стал Даниловский рынок. Сейчас в столице открыто с десяток только крупных проектов – Центральный, Усачевский и Братиславский рынки, "Вокруг света" на Никольской, "Депо", в парке "Зарядье", в бизнес-парках "Красная Роза" в Хамовниках, "Фактория" на Вятской улице и "Станколит" на Складочной (оба – рядом с Савеловским вокзалом). Объявлено об открытии еще как минимум двух десятков проектов.

— "Ростелеком" списал треть инвестиций в "Аврору" — Инвестиции "Ростелекома" в мобильную операционную систему (ОС) Sailfish – в этом году переименована в "Аврору" – обесценились примерно на треть менее чем за год, признал "Ростелеком" в опубликованном 18 июня годовом отчете за 2018 г. В прошлом году "Ростелеком" приобрел у основателя группы ЕСН Григория Березкина по 75% двух компаний-разработчиков ОС – "Вотрон" и ОМП за 3,4 млрд руб., а на конец 2018 г. инвестиции обесценились на 1,2 млрд руб., которые госоператор списал, указано в годовом отчете "Ростелекома". Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20 000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".

— Бюджет может выделить 25 млрд рублей на замену старых машин — Минпромторг поддержал предложение "Соллерса" Вадима Швецова выделить деньги из бюджета на обновление парка коммерческих автомобилей, сообщил "Ведомостям" представитель министерства. Минпромторг предложил начать программу не в 2019 г., как просил автоконцерн, а в следующем, говорит человек, знакомый с обсуждением программы. Срок ее завершения – 2024 г. Об этом знает и представитель "Соллерса".

— "Азбука вкуса" почти перестала расти — Выручка оператора супермаркетов "Азбука вкуса", компании "Городской супермаркет", в январе – марте 2019 г. составила 15,4 млрд руб. – на 2% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные отчетности по РСБУ единственного операционного юрлица ритейлера.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Идут на клик — При рождении ребенка, поступлении в вуз, переезде в другой регион гражданам больше не придется ходить по инстанциям, чтобы оформить документы. Сделать это можно будет онлайн через суперсервисы госуслуг.

— Трудное неравенство — Нигде в мире у женщин нет равных с мужчинами возможностей на рынке труда. Почему и в чем чаще всего проявляется гендерная дискриминация, "РГ" рассказала замгендиректора Международной организации труда по вопросам политики Дебора Гринфилд.

— Переведут в младший класс — Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев рассказал о новом наказании для судей. Их начнут понижать в квалификационном классе за проступки. "Принцип равенства всех перед законом в полной мере реализуется в отношении судей", — подчеркнул Лебедев.

— Наедине с единым — Задания для ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными для каждого ученика, а для проведения экзаменов использовать компьютеры. Это поможет решить проблему списываний и "сливов" ответов в Сеть.

— Тарифам нужен баланс — Регионам сократят возможности для повышения стоимости коммунальных услуг выше уровня инфляции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Эксперимент и чистота — Центризбирком сформирует рабочую группу, которая займется профилактикой случаев двойного голосования на цифровых участках в Единый день голосования 8 сентября. Такое решение было записано в протокол заседания комиссии в среду.

— Драйвер для общества — В Москве стартовал III Форум социальных инноваций регионов. В течение трех дней представители всех субъектов РФ обсудят вопросы, связанные с эффективным формированием современной социальной среды.

— Коллективное безболезненное — В 2018 году Россия потеряла 223 млрд рублей из-за больничных граждан. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что для развития экономики нужно создавать максимально комфортные условия труда.

— Поправка на шесть соток — Госдума приняла в первом чтении законопроект о так называемой "дачной амнистии". Новый этап по упрощенному оформлению участков и расположенных на них строений продлится до 1 марта 2022 года. Кроме того, программа будет расширена.

— Надстройка цен — С 1 июля квартиры подорожают на 15 процентов. С этого дня строительные компании должны будут хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах. Застройщикам придется финансировать проекты за счет кредитов.

— Снижение обстоятельств — Федеральная резервная система США снова не стала менять базовую процентную ставку и сохранила ее на уровне 2,25-2,5%. Экономическая активность теперь растет не "устойчивыми", а "умеренными" темпами.

— Регионы стали "мостом" — Группа стратегического видения "Россия — Исламский мир" представила обновленную стратегию развития. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, являющийся председателем группы, и глава МИД РФ Сергей Лавров.

— ГАИ даст знак — Правительство утвердило поправки в закон о регистрации транспортных средств. Речь идет о том, чтобы сохранить за ГИБДД возможность не только присваивать номера, но и выдавать их.

— Косолапые атакуют — Численность медведей в Арктике заметно возросла за последние 15-20 лет. И это вызвано в первую очередь потеплением климата. Диких зверей привлекают свалки, в связи с чем хищников часто можно встретить в городах.

— "Зонт" цвета хаки — Новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ" и С-350 вскоре поступят в войска. Об этом Сергей Шойгу сообщил, выступая на коллегии Минобороны. Также он заявил, что ПРО Москвы модернизируют к 2022 году.

— Диплом с отличием — Опубликован новый рейтинг университетов, оценивающий тысячу учебных заведений мира. Россия представлена 25 вузами, причем МГУ и Новосибирский госуниверситет сильно улучшили позиции.

— Летит на огонь, садится на воду — Россия планирует начать поставки в США самолетов-амфибий Бе-200. Об этом заявил гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин. В этом году самый мощный пожарный гидросамолет в мире впервые представлен на авиасалоне в Ле-Бурже.

— Работа в срок — При крупных предприятиях могут открыться филиалы колоний-поселений. Как отметил председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, инициатива затронет тех, кто осужден за нетяжкие преступления.

— Скинулись на террор — Следственный комитет задержал двух человек, которые собирали деньги для финансирования запрещенной в РФ организации "Исламское государство". В рамках дела правоохранители провели обыски в семи регионах страны.

— Калька с "бондианы"?— Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing над Донбассом, выводы которой в Москве назвали голословными, все эти годы отрабатывала единственную версию — о вине России и ополченцев. Об этом заявил Константин Косачев.

— Старая песня — Нидерланды показали демонстрировавшиеся ранее фотографии и другие данные из соцсетей в качестве одного из доказательств причастности России к крушению малайзийского Boeing. Никаких серьезных подвижек в расследовании не произошло.

— Нас сплотил узурпатор Плахотнюк — Молдавия в последние дни оказалась в топе мировых новостей благодаря неожиданной смене власти. Новая власть заявляет, что приложит все усилия для "наведения порядка" в республике. Как именно это будет происходить, "РГ" рассказал президент Молдавии Игорь Додон.

— Море возможностей — С наступлением сезона летних отпусков перед путешественниками часто встает вопрос, куда ехать загорать и купаться. Корреспонденты "РГ" выяснили, где отдыхают жители разных стран и какие мировые пляжи лучшие.

— Попасть в лапы крокодилу — Бразилия — это популярный курорт с семью тысячами километров пляжей. Кроме того, в этой стране много рек и озер, вот только местные жители избегают в них купаться из-за засилья опасных хищников.

— Море под контролем — В Италии появился закон "Безопасные пляжи". Согласно документу, туристы, приобретающие пляжный контрафакт, а также торгующие ими иммигранты будут наказываться штрафами вплоть до 7 тысяч евро.

— Исполнят желания — В среду после долгой реставрации на Банковский мост Санкт-Петербурга вернулись скульптуры грифонов. Теперь фигуры легендарных мифических существ покрашены в черный цвет, а крылья покрыты позолотой.

— Помогут с льготами — В Санкт-Петербурге с 1 июля появятся социальные участковые. Они будут помогать людям оформлять льготы, а также смогут организовывать для граждан получение бесплатной юридической помощи.

— Отходы в цвете — С 2020 года Москва досрочно перейдет к раздельному сбору мусора. В каждом дворе появится контейнер для перерабатываемых отходов. Цель начального этапа — популяризировать систему переработки, отметили в департаменте ЖКХ Москвы.

— Есть движение — С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7 процентов. Такое решение было принято после обращения профсоюзного комитета к руководству автозавода.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Трафик уходит в небо — Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет. Пользователи в первом квартале 2019 года скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем годом ранее, — чуть более 3,3 млрд Гб. Это почти столько же, сколько за весь 2016 год, следует из статистики Минкомсвязи, с которой ознакомились "Известия". Впервые по итогам января–марта трафик в годичном исчислении увеличился более чем на 1 млрд Гб. Эксперты связывают бум мобильного интернета в России с расширением базы пользователей смартфонов, а также с увеличением их интереса к видео и играм.

— Голландский план — Помимо уже объявленных трех россиян и одного украинца, якобы причастных к крушению малайзийского Boeing, у следствия есть еще несколько подозреваемых. Об этом "Известиям" заявила представитель прокуратуры Нидерландов Брехт ван де Моосдийк, подчеркнув, что совместная следственная группа (ССГ) продолжит расследование. Накануне группа назвала четырех подозреваемых, которые, по данным следствия, причастны к доставке ЗРК "Бук" на территорию Украины. В ДНР считают, что обнародование их имен повлечет за собой агрессивные действия со стороны Киева в Донбассе. Как сказал "Известиям" депутат Народного совета самопровозглашенной республики Мирослав Руденко, ситуация накалилась до того же уровня, который был в 2014 году.

— Беспилотный проект – В Москве на дорогах общего пользования началось тестирование беспилотных автомобилей, сообщили "Известиям" несколько источников, знакомых с ситуацией. Информацию подтвердили в "Яндексе", который и разрабатывает проект. Первая партия из пяти машин испытывается в условиях реального движения, еще порядка 20 ждут разрешения. Они поедут по МКАД, ТТК, Кутузовскому и Ленинскому проспектам, а также появятся в спальных районах столицы, пояснили "Известиям" в НТИ "Автонет". Обкатку и развитие нового вида транспорта тормозит сложный процесс сертификации, считают в "Яндексе", поэтому упрощение процедур допуска беспилотников на трассы сейчас обсуждают в правительстве. Ослабление контроля существенно снизит затраты на разработку таких машин, но создаст риски для других участников движения, предупреждают в МГТУ имени Баумана.

— Пенсионеры судебного значения — Пенсионное обеспечение сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) планируется приравнять к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, ФСКН и Росгвардии. Это следует из подготовленного Минюстом проекта федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", с которым ознакомились "Известия". Также законопроект предусматривает, что теперь приставы будут служить по контракту, а классные чины им заменят на специальные звания. Документ будет рассмотрен уже на ближайшем заседании правительства, сообщили "Известиям" в аппарате кабмина

— Янки в Ялте — Американская бизнес-делегация впервые посетит Республику Крым. Предприниматели из США станут участниками VI Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Организаторы выделят специальную квоту для бизнесменов из Соединенных Штатов, поскольку уже сейчас из-за океана поступило несколько заявок на участие в мероприятии в 2020 году. Об этом "Известиям" рассказал сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров. По его словам, американская сторона заинтересовалась проектами в сфере гостиничного бизнеса, промышленности, сельского хозяйства и розничной торговли.

— "Люди хотят, чтобы я ответил" — За сутки до старта "Прямой линии с Владимиром Путиным" количество обращений к президенту превысило 1 млн. Но основной объем придет уже непосредственно во время трансляции. По статистике, ежегодно главе государства задают около 2–3 млн вопросов. За все время существования в адрес программы поступило более 34 млн об- ращений. Несколько дней перед эфиром Владимир Путин традиционно посвящает подготовке к программе, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этот процесс "продолжается фактически до последней минуты". При этом часть проблем, о которых сообщили россияне, местные власти начали решать заранее.

— С коммунистическим визитом — Председатель КНР Си Цзиньпин 20 и 21 июня проведет в КНДР. В ходе первого за последние 14 лет визита китайского руководителя в Северную Корею стороны не только попробуют расширить экономическое сотрудничество, но и постараются решить собственные геополитические задачи. Для Си Цзиньпина "северокорейская карта" должна стать определенным рычагом влияния на США во время крайне непростых торговых переговоров на саммите "двадцатки" в конце июня. Северокорейский лидер Ким Чен Ын рассчитывает, что поддержка Пекина позволит ему показать американцам: санкционное давление на Пхеньяне особо не сказывается. Насколько расчеты двух коммунистических союзников сработают на деле — большой вопрос, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— На путь истовый — Вашингтон должен признать, что решение украинского вопроса напрямую зависит от выполнения Киевом Минских соглашений. Только так США способны помочь в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. Об этом "Известиям" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он также отметил, что украинская тема последние месяцы так или иначе поднималась во время российско-американских контактов. По мнению экспертов, хотя повестка возможных переговоров в Осаке президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце июня доподлинно неизвестна, украинскую проблематику не удастся обойти стороной, учитывая смену власти в Киеве.

— Не хайли лайкли — Россия не планирует вводить санкции против Саудовской Аравии после обнародования доклада ООН, обвиняющего Эр-Рияд в организации убийства журналиста Джамаля Хашокджи. Об этом "Известиям" заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Сенатор подчеркнул, что вина саудовских властей не доказана и Совбез ООН пока не принял окончательного решения по этому вопросу. Поэтому Москва продолжит выстраивать отношения с королевством, исходя из своих интересов. Политик при этом заметил, что во время расследования так называемого дела Скрипалей в отношении России страны Запада не стали дожидаться решения Совбеза и ввели санкции, не утруждая себя приведением доказательств. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что западные страны закроют глаза на любые доводы ООН, поскольку им невыгодно терять финансовые потоки из Саудовской Аравии.

— Точечный анализ — Три центра геномных исследований международного уровня будут созданы на базе учреждений, у которых есть свои биоресурсные коллекции, весомое количество научных открытий и много молодых ученых. Профильный совет под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и помощника президента Андрея Фурсенко утвердил критерии отбора организаций для создания таких комплексов (документ есть в распоряжении "Известий"). В экспертном сообществе считают, среди задач новых центров должны быть каталогизация всех технологий и знаний в области биомедицины, а также появление разработок, которые позволят избежать зависимости от импортной техники и реагентов.

— Солнце, лодка и вода – В ближайшее время на Неве начнется тестирование разработанного в России уникального беспилотника. Это судно на воздушной подушке с интеллектуальной системой принятия решений. "Летающая лодка" способна развивать высокую скорость при неограниченном запасе хода — на крыльях экраноплана нужно лишь разместить необходимое для конкретной задачи количество солнечных батарей. Ученые предлагают использовать "Шторм-600" в качестве мобильной платформы для дозарядки воздушных и подводных беспилотников. Также экраноплан пригодится для патрулирования акваторий, проведения поисково-спасательных операций и доставки грузов.

— Медный довод – В России разработан мотор для электромобилей, обладающий рядом преимуществ перед зарубежными аналогами. Чтобы создать магнитное поле, необходимое для движения колес, в нем применяют обычную медную катушку. Двигатель увеличивает время пробега машины без подзарядки на 15% и исключает внезапную остановку из-за перегрева. При этом цена отечественного мотора в три-четыре раза ниже, чем у зарубежного. Разработчик планирует выпустить собственную линейку беспилотных грузовиков, оборудованных такими двигателями. Подобные машины уже тестируются иностранными компаниями, которые занимаются грузоперевозками.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Открытому правительству вменяют закрытое дело — Главное следственное управление СКР по Москве с февраля 2017 года расследовало уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в Сибирской энергетической компании (СИБЭКО), которая тогда принадлежала структурам, связанным с министром по делам "открытого правительства" Михаилом Абызовым. Но дело было закрыто после того, как СИБЭКО погасила задолженность в 196 млн руб., рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил адвокат экс-министра Александр Аснис.

— Нацпроектам добавляют гибкости — Правительство изменит подход к реализации нацпроектов стоимостью 25,7 трлн руб. Из их паспортов уберут промежуточные задачи, оставив только цели на 2024 год. Вице-премьеры получат право самостоятельно вносить изменения в проекты.

— Власти не могут выйти на индивидуальную пенсию — Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов. Эти положения содержатся в находящейся на межведомственном согласовании версии законопроекта об ИПК, с которой ознакомился РБК. Ее основные положения подтвердил федеральный чиновник.

— Нидерланды назвали виновных поименно — Троим Россиянам, в том числе бывшему министру обороны ДНР, и одному украинцу предъявлены обвинения в причастности к крушению пассажирского лайнера над Донбассом в 2014 году. Следствие признает, что они вряд ли окажутся в суде.

— Дональд Трамп начал наступление с юга — Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуться на второй срок. Он пообещал "сохранить Америку великой" и продолжать бороться с лоббистами и истеблишментом. Российское досье по-прежнему будет мешать ему, признал президент.

— Нефтяники отправят данные по трубам — Минпромторг прислал "Роснефти", Лукойлу, "Сургутнефтегазу", "Газпром нефти" и "Татнефти" чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб. Нефтяники должны указать общую протяженность трубопроводов на балансе компаний и средний срок их эксплуатации, массу демонтированных труб за последние три года (2016–2018) в тоннах, цели их использования для собственных нужд, а также объемы проданных труб. У РБК есть копия этого опросника, приложенного к протоколу заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции от 24 апреля, подлинность протокола РБК подтвердили федеральный чиновник и сотрудник одной из нефтяных компаний. Ранее таких требований не предъявлялось к нефтяникам, говорят собеседники РБК.

— ЦБ лишает банки ипотечных излишков — ЦБ рекомендовал банкам подумать над прощением долгов по ипотеке, если суммы от продажи недвижимости не хватило на погашение кредита. Формально рекомендация необязательна к исполнению, но впоследствии ЦБ может "узаконить" ее.

— Перекупщики сойдут со сцены — Комитет Госдумы по культуре в среду, 19 июня, рекомендовал принять во втором, основном чтении правительственный законопроект о порядке продажи и возврата билетов на культурно-зрелищные мероприятия—концерты, спектакли, шоу, выставки. Об этом РБК сообщил член комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.