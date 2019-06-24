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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Завтрак без туриста — В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс российских путешественников — Запрет для авиакомпаний совершать полеты из России в Грузию и мораторий на продажу туров из-за проходящих в Тбилиси политических протестов вынудит более 150 тыс россиян отказаться от поездки в эту страну. Перевозчикам придется вернуть пассажирам около 3 млрд руб. Для стимулирования турпотока местные отельеры готовы предоставлять значительные скидки, а добраться в Грузию можно с пересадкой. Но вряд ли это спасет ситуацию: за минувшие выходные интерес россиян к поездкам в страну уже резко сократился. Туристической отрасли Грузии нанесен серьезный удар, признаются участники рынка.

— Грузия приценивается к санкциям — Кризис в отношениях с Россией ударит по экономике — После решения Москвы о приостановке авиасообщения с Грузией и фактического закрытия ее для организованного туризма из России антироссийские и антиправительственные акции в Тбилиси продолжились. Новый кризис в российско-грузинских отношениях рискует подорвать экономику Грузии. Грузинские эксперты уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся. А российские эксперты называют действия Москвы "показательной поркой", которая должна послужить предупреждением для остальных бывших республик, где сильны антироссийские настроения.

— У трудовых отношений отсекают личное — МОТ одобрила конвенцию против домогательств на работе – Страны-участницы Международной организации труда (МОТ) в пятницу одобрили конвенцию о недопустимости насилия и домогательств на рабочем месте. Россия воздержалась от голосования — ранее МОТ отказалась учесть ее поправки, которые могли существенно сузить сферу применения этого документа. Впрочем, теперь, даже если РФ не ратифицирует конвенцию в течение года, в будущем ей все равно предстоит отчитываться перед организацией о выполнении принятых в Женеве рекомендаций по борьбе с такими формами поведения.

— Камчатку осваивают с вулканической активностью Туристический кластер может вызвать вопросы у ЮНЕСКО — "Ъ" выяснил подробности проекта туристического кластера стоимостью 39,2 млрд руб на Камчатке. К 2027 году в 60 км от Петропавловска в районе трех вулканов появятся, в частности, курорт с гостиницами, горнолыжными трассами, эколагеря и геопарк. По мнению инвесторов проекта, которые строили горнолыжные курорты к сочинской Олимпиаде, новый туркластер сможет привлечь более 400 тыс туристов в год, в том числе и иностранных. Для этого планируется построить порт в бухте Вилючинская, а также снять ограничение на пребывание иностранных граждан в некоторых зонах на территории Камчатского края. При этом потребуется изменить статус особо охраняемых природных территорий, в том числе части объекта, находящегося под защитой ЮНЕСКО.

— Как плацкарта ляжет — ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов — Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти. ФАС предлагает перестать субсидировать перевозки в таких вагонах в целом, выделив взамен ряд "социально значимых" направлений, на которые и будут направляться госсубсидии в размере 8,5 млрд руб в год. Остальные тарифы в низкобюджетных типах вагонов служба считает нужным дерегулировать. Однако эксперты сомневаются в возможности выделить социально значимые направления так, чтобы избежать злоупотреблений со стороны пассажиров.

— Цель затрагивает средства — В пяти пилотных госпрограммах включается механизм внутренней конкуренции — С некоторым опозданием правительство углубляет внедрение проектного подхода в госпрограммы и включение в них федеральных проектов. В рамках пяти пилотных госпрограмм с 1 июля исполнители будут ранжировать по соответствию их целям входящие в них программы и проекты менее высокого уровня — от этого будет зависеть их финансирование. В остальных госпрограммах проекты пока придется лишь учитывать — без уточнения того, как они соотносятся друг с другом и с желаемыми результатами.

— Неравенство не лечится в кредит — Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису — В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках. Основываясь на гипотезе профессора Чикагского университета, экс-главы ЦБ Индии Рагурама Раджана о том, что стимулирование доступа к дешевым кредитам вместо активизации перераспределения в ответ на рост неравенства привело к банковскому кризису 2008–2009 годов в США, ученые заключают: высокое доходное расслоение в России, вероятно, будет иметь последствия для финансовой стабильности и может спровоцировать банковский кризис.

— Чартерные школы в России возможны — Для их существования нужно скорректировать закон о концессионных соглашениях — Корпорация "Российский учебник" представила доклад с анализом проблем, связанных с проектами частных инвестиций в среднее образование. При нерадикальных правках законодательства о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и концессионных соглашениях в образовательной сфере России вполне можно реализовать бизнес-модели, активно использующиеся сетями "чартерных школ" в США и Индии. При этом задача "цифровизации" образования реализуется существенно дешевле, проще и эффективнее, чем в случае прямого госфинансирования, в том числе и с использованием "социальных облигаций" (SIB).

— Долг казино красен — За невозврат средств ВТБ арестовано игорное заведение сына Тельмана Исмаилова — Как стало известно "Ъ", в Черногории арестованы активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Последний много лет назад получил крупные кредиты в БМ-банке (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), которые не вернул. Теперь за отца, очевидно, расплачиваться придется его сыну, у которого под обеспечительные меры попало крупное казино.

— Взятка запахла марихуаной — Кубанского судью обвиняют в получении денег от сотрудников наркоконтроля — В Краснодаре начинается слушание дела в отношении бывшего председателя Щербиновского райсуда Александра Турицына, обвиняемого в получении взятки от наркополицейских за "правильный" приговор по делу об изготовлении наркотиков. Приговор судьи Турицына наркозависимому местному жителю был отменен президиумом краевого суда по инициативе прокуратуры, между тем сам осужденный признавал свою вину. По мнению защиты Александра Турицына, отмена приговора имела целью принудить сотрудников ныне упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) свидетельствовать против судьи.

— Бориса Титова попросили поддержать "Великую стену" — Бизнес-омбудсмен требует проверить дело о мошенничестве в отношении китайской компании — Как стало известно "Ъ", уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов обратился к исполняющему обязанности прокурора Московской области Валерию Войнову с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в отношении китайской компании Great Wall Motor Company Limited. Компания, по ее подсчетам, потеряла более $48 млн на поставках структурам АО "Ирито" машинокомплектов для сборки внедорожников. Расследование подмосковной полицией ведется почти два с половиной года, однако, по мнению китайской стороны, ощутимых результатов пока не дало.

— С майора ФСБ не сняли предъявленное опьянение — Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство — Как стало известно "Ъ", майор ФСБ Сергей Логутев дошел до Верховного суда, пытаясь доказать незаконность своего увольнения. Коллеги ставили ему в вину нарушение кодекса этики сотрудников госбезопасности и низкие показатели работы; офицер пытался доказать, что выпивал, поскольку ему требовалась разрядка после тяжелого трудового дня и расставания с любимым человеком.

— "А как же все остальные" — На проспекте Сахарова прошла еще одна акция в поддержку Ивана Голунова — Вечером 23 июня на проспекте Сахарова в Москве состоялся второй согласованный митинг "Общество требует справедливости". Митинг заявлялся как акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, на которой организаторы и участники хотели также выразить солидарность со всеми российскими журналистами и гражданскими активистами, подвергшимися давлению властей и полицейскому либо уголовному преследованию. На митинге кроме представителя господина Голунова выступили Юлия Павликова — мать Анны Павликовой, подсудимой по делу "Новое величие", главред дагестанской газеты "Черновик" Маирбек Агаев (журналиста издания Абдулмумина Гаджиева обвиняют в финансировании терроризма) и блогер Руслан Соколовский, ранее судимый за оскорбление чувств верующих. Активисты "Белого счетчика" насчитали около 3,9 тыс. участников, ГУВД по Москве — лишь 1,8 тыс.

— Общественное мнение остается под опросом — В Екатеринбурге требуют проведения референдума о строительстве храма Св. Екатерины — Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга рекомендовала отказать инициативной группе в регистрации референдума о месте строительства храма Св. Екатерины. Итоговое решение будет принято во вторник, но противники строительства храма в сквере у Театра драмы уже готовы обжаловать отказ в суде. Эксперты отмечают, что инициаторы настаивали на городском референдуме из-за обязательного характера принятых на нем решений, в то время как правовой статус опроса горожан, запланированного на сентябрь этого года, пока ясен не до конца.

— $50 млрд в обмен на мир — США опубликовали часть "сделки века" — Белый дом опубликовал экономическую часть анонсированной больше двух лет назад "сделки века" — американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Официальное название плана, который предполагает $50 млрд инвестиций в экономику Палестины, Египта, Иордании и Ливана,— "Мир ради процветания". Так же называется и открывающийся завтра экономический семинар в Бахрейне, посвященный будущему Палестины. Сами палестинцы это созванное США мероприятие бойкотируют. Российским СМИ организаторы доступ на форум закрыли.

— Стамбул не дал себя переголосовать — Правящая партия уступила оппозиции пост мэра крупнейшего города Турции — Кандидат от Республиканской народной партии (РНП) Турции Экрем Имамоглу одержал победу на повторных выборах мэра Стамбула. Ему удалось набрать 54% голосов, в то время как его оппоненту, экс-премьеру Турции Бинали Йылдырыму — только 45%. Таким образом, главой крупнейшего города Турции после многомесячных споров все-таки стал оппозиционер, который сумел привлечь на свою сторону не только светский и прозападный электорат, но и немало бывших сторонников власти. Как проходила решающая битва, наблюдал корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев.

— AliExpress открылся российским продавцам — На платформу пустят малый и средний бизнес — На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса. Пока продавцы смогут торговать только внутри страны, в дальнейшем AliExpress планирует выводить их за рубеж. Участники рынка считают, что так площадка укрепит позиции, но сомневаются, что ей удастся привлечь в России большое число поставщиков.

— Угольщики снижают добычу планов — КТК реагирует на конъюнктуру рынка — Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта. Первой об этом заявила Кузбасская топливная компания (КТК), объяснив решение конъюнктурой рынка. Другие крупнейшие игроки пока официально не объявили о сокращении добычи, однако в середине июня о готовности приостановить работу некоторых филиалов говорил представитель "Кузбассразрезугля". Аналитики пока считают перспективу падения добычи в целом по отрасли неочевидной, связывая проблемы КТК с тем, что компания еще не успела переориентировать свои поставки в Азию.

— Санкции взяли на санацию — Суверенный процессинг потребовал вмешательства Банка России — Небанковская кредитная организация (НКО) "Русское финансовое общество" (РФО), попавшая под жесткие санкции США, смогла за сутки восстановить действие своих карт системы MasterCard на российском рынке. Это произошло благодаря вмешательству Банка России, который владеет банком "ФК Открытие", являющимся спонсором по подключению к Национальной системе платежных карт (НСПК). Источники "Ъ" называют решение временным, пока не будет найден иной вариант подключения РФО. Но "Еврофинанс Моснарбанку", также попавшему под санкции, это не удалось сделать и за три месяца.

— "Благосостояние" прощается с лизингом — "Трансфин-М" оценили в 35 млрд рублей — Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "Благосостояние" продает лизинговую компанию "Трансфин-М". Компанию покупает структура Алексея Тайчера, который выступает своеобразным "белым рыцарем", приобретая ее без дисконта. Новые собственники собираются дополнительно развивать железнодорожный операторский бизнес. Фонд же избавился от крупного актива, мешающего проходить стресс-тесты. При этом перед НПФ остается задача по выходу из других подобных инвестиций.

— Коллекторы поделили бренд — НСВ отошла от проблем ПКБ — "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) и "Национальная служба взыскания" (НСВ) решили разделиться спустя почти пять лет работы под общим брендом. В самой группе объясняют это изменением бизнес-модели. Но участники рынка и эксперты полагают, что основной причиной стало "дело Baring Vostok" и возросшие претензии к ПКБ со стороны регулятора.

— Высокоростехнологичная отрасль — Регистраторы готовятся конкурировать с новым игроком — Согласно только что подведенным итогам 2018 года, регистраторский сектор показал уверенный рост на фоне органического сокращения клиентской базы. Выручка компаний увеличилась почти на 4%, до 7,34 млрд руб., а чистая прибыль — на 22%, до 1,3 млрд руб. Крупнейшие игроки укрепили позиции, но уже скоро им может составить конкуренцию регистратор госкорпорации "Ростех". Сами участники рынка связывают развитие сегмента с увеличением доли высокотехнологичных услуг, а также с активной диверсификацией бизнеса.

— Перспектива "Открытия" — НПФ санируемого банка готов к слияниям и поглощениям — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Открытие", объединивший в прошлом году три фонда, принадлежавших банку "ФК Открытие", планирует новые приобретения. Как стало известно "Ъ", НПФ рассматривает возможность покупки фонда "УГМК-Перспектива", где формируют пенсионные программы предприятия "УГМК-Холдинга". Банк "ФК Открытие" уже активно кредитует металлургический холдинг, которому нужны средства на масштабную инвестпрограмму.

— Электросети нацеливают на эталон — ФАС предлагает регламентировать их затраты — ФАС готова уже с 2020 года установить унифицированные тарифы в распределительных электросетях, где сейчас они могут отличаться в несколько раз в зависимости от региона. В частности, территориальным сетевым организациям (ТСО) по желанию предлагается снизить их завышенные операционные затраты до "эталонного" уровня. При этом переход на "эталон", по оценкам ФАС, потребует роста затрат потребителей на 52 млрд руб. в год. В Минэкономики предлагают уточнить методику расчета, чтобы избежать такого роста, а в Минэнерго — учесть в "эталоне" также получение сетями прибыли.

— Акционеры "Русснефти" подождут три года — Компания обещает начать платить дивиденды на обыкновенные акции — Основной владелец "Русснефти" Михаил Гуцериев рассчитывает после 2022 года начать выплачивать дивиденды на обыкновенные акции компании. Сейчас "Русснефть" платит их только на привилегированные акции, принадлежащие банку "Траст". Однако господин Гуцериев готов увеличивать дивиденды только после существенного снижения долга, который сейчас приближается к 100 млрд руб. Планы "Русснефти" довести этот показатель до нуля в ближайшие годы эксперты оценивают как слишком оптимистичные.

— BlaBlaCar припомнили нелегалов — Перевозчики вновь потребовали блокировки сервиса в России — Претензии российских автобусных перевозчиков к французскому онлайн-сервису BlaBlaCar дошли до арбитражного суда. Компания "Транс Лайн" настаивает на блокировке сайта и мобильного приложения BlaBlaCar в России, утверждая, что сервис способствует нелегальным перевозкам. Истец вряд ли сможет представить обоснованную оценку ущерба и фактически протестует против конкуренции, предупреждают юристы.

— "Яндекс" зазвучит на Xiaomi — Компании договариваются о предустановке музыкального сервиса — Приложение "Яндекс.Музыка" может стать предустановленным на смартфонах Xiaomi в России. Китайскому вендору партнерство позволит выстроить экосистему сервисов для локальной аудитории и заработать на процентах от подписки, считают эксперты. "Яндексу" оно необходимо для конкуренции с Boom, Apple Music и Google Play.

— Sky House без конца и края — Завершение проблемного долгостроя опять затягивается — Срок сдачи в эксплуатацию скандального долгостроя — жилого комплекса Sky House в центре Москвы, где часть коммерческой недвижимости принадлежит экс-губернатору Тульской области Владимиру Груздеву,— в очередной раз перенесен. Теперь чиновники мэрии обещают достроить объект в третьем квартале 2021 года, хотя ранее речь шла о декабре 2019 года. Власти могут поменять техзаказчика и генподрядчика проекта. Павел Фукс, владелец компании "Олтэр" (привлекала у покупателей средства на строительство), объявлен в розыск.

— "Донна Клара" попросила счет — Один из старейших ресторанов на Патриарших закрывается — Собственники одного из старейших ресторанов на Патриарших прудах в Москве "Донна Клара", работающего с 1998 года, отказались от развития проекта. Новое заведение на этом месте откроет совладелец "Чайхоны №1 Тимура Ланского" Александр Оганезов. Окупиться ресторан в одном из популярных районов может за несколько месяцев, но высокие ставки аренды все равно создают риски для проекта.

— DC Daily подкормит партнеров — Оператор киосков по продаже еды запустил франшизу — Партнер принадлежащего Mail.ru Group Delivery Club оператор киосков по продаже готовой еды DC Daily запустил франшизу. С помощью партнеров компания хочет за два года открыть до 5 тыс. новых точек и выйти за пределы Московского региона. Годовой оборот подобной сети киосков в этом случае может превысить 18 млрд руб.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией — Если ситуация останется в текущих рамках — Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал "Ведомостям" человек, близкий к МИДу. По его словам, пятничный указ президента России о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы туристам вызван не только оскорбительным инцидентом в здании парламента Грузии в Тбилиси с депутатом Сергеем Гавриловым, но и последующим заявлением президента Грузии Саломе Зурабишвили, что за обострением ситуации в Тбилиси стоит Москва.

— Конституционный суд проанализировал исполнение своих решений Думой — Неисполненных решений по-прежнему много, хоть их число и снижается — В настоящий момент не исполнено 31 постановление Конституционного суда (КС), при этом только девять из них приняты в текущем году, об этом говорится в информационно-аналитическом отчете, который опубликован на сайте суда. Восемь неисполненных решений остались с 2018 г., четыре дожидаются с 2017 г., самые старые датированы 2010 г.

— Шестеро врио губернаторов идут на осенние выборы самовыдвиженцами — Руководители регионов дистанцируются от партии власти, поскольку часто у них сложные отношения с местными элитами — Временно исполняющих обязанности губернаторов, которые будут участвовать в осенних выборах как самовыдвиженцы, будет шестеро, при этом двое из них – врио губернаторов Санкт-Петербурга и Сахалинской области Александр Беглов Валерий Лимаренко – члены "Единой России".

— Трудовые договоры могут стать электронными уже осенью 2019 года — Но изменения снизят уровень защищенности работников, считают эксперты — Три депутата из партии "Единая Россия" и один депутат из ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс. Если их примут, то с 1 октября 2019 г. можно будет перевести оформление документов, закрепляющих трудовые отношения, в электронную форму. Это необходимо для развития цифровой экономики, считают авторы законопроекта.

— Рост экономики в мае замедлился почти в 9 раз — Но Минэкономразвития ожидает его ускорения уже в июне — В мае ВВП России вырос всего на 0,2% годовых, что в 8,5 раза ниже апрельского роста – 1,7% годовых. С такой оценкой в пятницу вышло Минэкономразвития. В I квартале экономика выросла всего на 0,5% (Росстат подтвердил предварительную оценку на прошлой неделе), а за все пять месяцев – на 0,7%.

— Мир ценой в $50 млрд — Белый дом опубликовал экономическую часть плана "Мир во имя процветания" – мирного урегулирования палестино-израильского конфликта — Белый дом опубликовал экономическую часть плана "Мир во имя процветания" – мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Для развития экономики Палестины и соседних арабских стран создается инвестиционный фонд на $50 млрд, более половины пойдет Палестине, остальное Египту, Ливану и Иордании. Часть денег поступит из бюджета США, но основная нагрузка ляжет на страны Персидского залива и частный сектор.

— Как сын дезертира Стюарт Баттерфилд случайно разбогател — Он мечтал заработать на компьютерных играх, а нажился на соцсети Flickr и мессенджере Slack — Сначала в качестве побочного продукта при создании компьютерной игры Стюарт Баттерфилд придумал фотохостинг Flickr – и Yahoo выложила за него более $20 млн. А теперь точно так же – мессенджер Slack стоимостью $20 млрд, на прошлой неделе он разместил акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Это не было обычным IPO – Slack стал вторым технологическим стартапом, решившимся на прямой листинг.

— ЦБ советует банкам не забывать о кредитах корпоративным клиентам — Этот сегмент растет хуже розничного кредитования – на население приходится уже почти треть совокупного кредитного портфеля банков — ЦБ советует банкам не забывать о кредитах корпоративным клиентам. Этот сегмент растет хуже розничного кредитования – на население приходится уже почти треть совокупного кредитного портфеля банков

— "Газпром" обещает направлять на дивиденды 50% консолидированной чистой прибыли — Компания к концу года обещает принять новую дивидендную политику — "Газпром" ставит задачей формулировку дивидендной политики такого качества, чтобы инвесторы сами могли рассчитывать ожидаемые доходы по акциям", – передал "Интерфакс" слова зампреда правления "Газпрома" Фамила Садыгова. Предполагается, что обновленная дивидендная политика газового холдинга будет готова и утверждена до конца года, с тем чтобы дивиденды за 2019 г. рассчитывались исходя из нее, сказал топ-менеджер.

— Сын Давида Якобашвили будет разливать "Ессентуки" вместе с Евтушенковым — Михаил Якобашвили приобрел 33% крупного производителя минеральной воды, еще треть – у АФК "Система" — Владельцем 33,3% долей компании "Аква-инвест" согласно ЕГРЮЛу стал Михаил Якобашвили – так зовут 26-летнего сына бизнесмена Давида Якобашвили. Якобашвили-старший подтвердил "Ведомостям", что его сын приобрел долю в этой компании: это семейная инвестиция, управлять проектом будет Михаил. Детали сделки он не раскрыл, сообщив, что она была денежной, на рыночных условиях.

— "Русснефть" увеличит дивиденды в 2,5 раза — Но сначала компания Михаила Гуцериева снизит долговую нагрузку — "Русснефть" планирует в ближайшие три года увеличить дивиденды в 2,5 раза до $100 млн в год, рассказал в пятницу акционерам на годовом собрании основатель компании Михаил Гуцериев. По итогам 2018 г. дивиденды составили $40 млн, и получили их только владельцы привилегированных акций, на следующий год эта сумма вырастет до $60 млн. Дивиденды начнут получать и владельцы обыкновенных бумаг, обещал Гуцериев.

— "Газпром-медиа" разместит рекламу вместе с "Максимателекомом" — Контрольный пакет в новом СП будет у "Газпром-медиа" — Медиахолдинг "Газпром-медиа" и оператор публичных WiFi-сетей "Максимателеком" создали совместное предприятие "Квант", сообщили компании. "Газпром-медиа" получил контрольный пакет в этом СП.

— Банки боятся лишиться части доходов из-за сервиса оплаты по QR-кодам от ЦБ — Регулятор обсуждает тарифы с участниками рынка — Во второй половине этого года ЦБ планирует запустить в своей Системе быстрых платежей (СБП) переводы от физических лиц в пользу компаний для оплаты товаров и услуг. Заплатить за покупки в магазине с помощью СБП можно будет, отсканировав QR-код торговой точки – бумажную наклейку с номером счета торговца – через мобильное приложение банка. Покупателю надо будет ввести в приложении сумму, и его банк спишет со счета деньги и переведет в банк – владелец счета магазина. QR-код может быть динамическим, тогда сумму можно будет не вбивать вручную.

— Цена российского угля в Европе снизилась до минимума за три года — Это грозит компаниям работой в убыток — Цена российского энергетического угля на европейском рынке упала до минимальной с июня 2016 г. – $47 за 1 т (на условиях FOB Рига).

— Что важнее для авиакомпаний – прибыльность или безопасность — Как авиакомпании управляют своим авиапарком — В реальности руководству авиакомпаний часто приходится балансировать между противоречащими друг другу задачами по поддержанию прибыльности и обеспечению безопасности. Рано или поздно наступает момент, когда перед топ-менеджерами встает не вопрос "Какой максимальный уровень безопасности можно обеспечить?", а вопрос "Какой уровень безопасности мы можем себе позволить?". Непростой выбор – неотъемлемая часть бизнеса в отрасли, связанной с потенциально опасными технологиями.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Рынок бесценных бумаг — Минпромторг намерен заменить в магазинах пластиковую упаковку и вернуть прием пустых бутылок — Будут ли в России маркировать пиво и каким образом власти собираются снизить комиссии за эквайринг? Почему так долго принимается закон о мобильной торговле и что мешает возврату в российские города сельскохозяйственных рынков? Эти вопросы обозреватель "Российской газеты" обсудила с заместителем министра промышленности и торговли Виктором Евтуховым.

— Пожар на грузинской кухне — В Тбилиси не нашли мужества извиниться за нападение радикалов на главу Межпарламентской ассамблеи православия — События в Тбилиси продемонстрировали как минимум две отличительные черты грузинского государства. Первую — катастрофическую слабость нынешней власти. Инициатором проведения Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси была грузинская сторона, и именно она несла безусловную ответственность за все детали мероприятия — от протокола до безопасности участников встречи в стенах парламента. Позволив политическим радикалам напасть на возглавлявшего Ассамблею депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, организаторы расписались в том, что грузинские власти не в состоянии отвечать по своим обязательствам.

— Минэко получило Совет — У дачников не заберут участки за нескошенную траву и мусор — На днях много шума наделала новость о том, что скоро у нерадивых дачников могут начать забирать наделы, если они не занимаются садом-огородом, не косят траву и завалили свой участок мусором, который в любой момент может вспыхнуть, что приведет к серьезному пожару. Оказалось, что законопроект, подразумевающий механизм изъятия за нарушения противопожарных норм земельных участков, действительно, есть. Его подготовило Минэкономразвития России.

— Папа сможет — Госказна даст регионам деньги для помощи семьям — Социальные контракты будут со следующего года софинансироваться из федерального бюджета. Об этом сообщил первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко. Сейчас все расходы на социальные контракты регионы несут сами.

— Место встречи — Иерусалим — Патрушев и Болтон начинают исторические переговоры — В понедельник в Израиле начинаются переговоры секретарей безопасности России, США и Израиля. С учетом резко возросшей за последнюю неделю эскалации вокруг Ирана, которая в любую минуту может перерасти в войну, эта встреча приобретает особое значение.

— От Вашингтона до Курил — Владимир Путин ответил на вопросы о США, Великобритании и рассказал, что ждет от губернаторов — Владимир Путин рассказал о планах России на Курилы, особенностях региональной политики, а также сделал заявления о перспективах отношений РФ с Великобританией и США.

— Цифровое уравнение — До конца года операторы подключат к интернету 26 тысяч социальных объектов — До 2021 года к Глобальной сети должно быть подключено 100 тысяч социальных объектов, школ, больниц, библиотек. Сейчас по всем регионам проводятся конкурсы, завершить их планируется к августу, и до конца года победители должны подключить к интернету 26 тысяч социальных объектов. Об этой работе шла речь на VI Всероссийском форуме в области информационных и коммуникационных технологий "IT Диалог 2019".

— Требуются для первых зарплат — "Почта России" приглашает школьников и студентов на работу — Молодых людей, желающих получить первый рабочий опыт и первую зарплату, ждут в почтовых отделениях.

— На языке интеграции — Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили перспективы Союзного государства — В вопросах строительства Союзного государства Россия и Беларусь говорят на одном языке. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после переговоров со своим коллегой Сергеем Румасом.

— Без бумаги — Заявления на отпуск разрешат подавать в электронном виде — В Госдуму внесен законопроект об электронных трудовых договорах, заявлениях на отпуск или об увольнении. Предложенные изменения позволят шире применять удобные и быстрые способы коммуникации между работодателями и работниками.

— Сайт особого назначения — Покупателям разрешат жаловаться онлайн-посредникам — Интернет-площадки по решению потребительских споров могут появиться в России. Минюст в сотрудничестве с Роспотребнадзором разработал законопроект, который по образцу многих стран вводит специальный правовой режим по онлайн-урегулированию споров между потребителем и продавцом или исполнителем услуг.

— Полный бак улик — Минпромторг придумал, как бороться с недоливом на автозаправках — Чтобы выявлять случаи недолива моторного топлива на автозаправочных станциях, Минпромторг совместно с Росстандартом разрабатывает поправки, которые дают проверяющим возможность делать контрольные закупки на АЗС, а также публиковать информацию о выявленных нарушениях.

— Запасной парашют — Работникам гарантируют выплаты при увольнении — Работникам, которых увольняют из-за ликвидации предприятия, будет гарантировано сохранение средней зарплаты на время поиска новой работы. Два законопроекта об этом разработаны Минтрудом и внесены правительством в Госдуму.

— ВЭБ вступился за свою "дочку" — Госкорпорация подала иск к Украине в Стокгольмский арбитраж — ВЭБ РФ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж с требованием возместить потери своей украинской "дочки" — Проминвестбанка. Иск исходит из нарушения Украиной соглашения с Россией о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

— Парламентский ответ — По итогам "Прямой линии" ожидаются новые законы — По итогам "Прямой линии" президента могут появиться новые законодательные инициативы, а также будут оперативно одобрены уже взятые в работу проекты. Парламентарии рассказали, как пойдет работа над решением задач, которые Владимир Путин обозначил в ходе общения с гражданами на прошлой неделе.

— Авария — дочь каршеринга — На дорогах две беды: электросамокаты и каршеринг — Госавтоинспекция рассматривает возможные способы воздействия на пользователей электросамокатов, которые буквально стали проблемой для безопасности дорожного движения.

— Без паспорта не оставят — Документы для машин сохранят внешний вид — Паспорт транспортного средства и свидетельство о его регистрации практически не изменятся. Приказ МВД об утверждении этих образцов документов рассчитан на будущее.

— Без права на отсрочку — Земли стало проще изымать за долги — Банки получили право без отсрочек изымать находящие в залоге земли сельскохозяйственного назначения, если заемщик так и не смог вовремя вернуть взятый на их покупку кредит.

— Бесплатного золота не бывает — Поддерживая отечественных добытчиков недр, государство рассчитывает на прозрачность бизнеса — Центральный Банк России сообщил, что в июне золотовалютные запасы страны, которые состоят из монетарного золота и вкладов в иностранной валюте, впервые за пять лет превысили отметку $500 млрд. При этом стоит отметить, что за минувший год ЦБ нарастил запасы монетарного золота на 15%. Выполняя стратегию по созданию "экономической подушки безопасности", государство закупает золото только на внутреннем рынке. В связи с этим очень важно, чтобы отечественные производители не только имели безупречную репутацию, но и вели свой бизнес прозрачно и эффективно.

— Низкая посадка — Европейские эксперты отметили снижение числа заключенных в России — Благодаря гуманизации законодательства в России снизилось число заключенных и практически исчезла проблема перелимита в казенных домах.

— Прокатят с ветерком — Туроператоры предупредили о возможных сложностях с получением виз в Европу — В разгар сезона отпусков могут возникнуть сложности с получением шенгенских виз. Чтобы поездка не сорвалась, подавать документы сильно заранее стоит в представительства Финляндии, Венгрии и Чехии.

— Лапки протоптали дорогу — Китай готов закупать в России сотни тысяч тонн мяса кур — В Китае готовы закупать огромными партиями как деликатес бросовый продукт российского птицеводства — куриные лапки. Россия могла бы увеличить экспорт и другого продовольствия, но для этого придется перестраивать производство и логистику.

— Мост для "Машины времени" — Георгий Мурадов об экономических партнерах и политических недоброжелателях Крыма — Крым станет форпостом международной торговли России в черноморском регионе, рассказал в интервью "Российской газете" заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. Он объяснил, какую выгоду может получить страна, если реализует эти возможности и как можно преодолеть зависимость экономики от политической конъюнктуры.

— Агония Гона — Экс-главе Renault-Nissan предъявят новые обвинения в мошенничестве — Расследование в отношении бывшего главы автомобильного гиганта Renault-Nissan Карлоса Гона набирает обороты. Французского топ-менеджера ливанского происхождения подозревают в многомиллионных хищениях, участии в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.

— Ракеты на взводе — США и Иран оказались на пороге военного конфликта — Конфликт Вашингтона и Тегерана продолжает обостряться конкретными эпизодами и вплотную подошел к опасной черте, за которой становится неизбежным военное столкновение. Президент США Дональд Трамп заявил, что лишь в последние минуты отменил военный удар по целям в Иране. А позже поправился: не отменил, а лишь "заморозил".

— Истина тех, кто страдает — В Киеве бунтуют против томоса. Те, кто его добивался — Филарет Денисенко объявил о воссоздании так называемого "Киевского патриархата". Он выводит своих верующих из ПЦУ и бунтует против выданного Константинополем томоса. Потому что вдруг обнаружил, что вместо независимости он приносит верующим унизительную зависимость от Константинополя. О том, как ситуация видится верующим канонической Украинской православной церкви, "РГ" рассказывает замглавы ОВЦС УПЦ, протоиерей Николай Данилевич.

— Побеждает песня — Роспуск Верховной рады Украины был признан законным — Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим Основному закону указ президента Зеленского о роспуске парламента и тем самым снял последнее препятствие для проведения внеочередных выборов в Раду. К моменту принятия этого решения назначенное на 21 июля голосование стало выгодным почти всем украинским политикам, включая экс-президента Порошенко.

— Что немцу хорошо — В Евросоюзе не определились с новым главой Еврокомиссии — Саммит глав государств и правительств Евросоюза так и не принес ответа на главный вопрос — кто заменит Жан-Клода Юнкера на посту председателя Еврокомиссии.

— Финский заплыв — Впервые за много лет воду в Финском заливе признали безопасной — Жителям Санкт-Петербурга наконец-то разрешили купаться в Финском заливе. Правда, пока только на одном пляже, но, по словам горожан, и это уже большое дело. Много лет подряд региональное управление Роспотребнадзора было категорически против водных процедур в самых популярных для летнего отдыха местах.

— Дошли до вышки — В Барнауле родители доказали: оборудование сотовой связи на крышах школ — незаконно — Почти год родители учеников барнаульской гимназии № 40 боролись против базовой станции, которую мобильный оператор установил на крыше школы. Они обили пороги всех инстанций, включая суд, но слышали везде одно: вышка законна и безопасна. Только после обращения в администрацию президента в Роспотребнадзоре вдруг вспомнили о норме СанПиН, которая запрещает использовать школьные здания для иных целей, кроме образовательных.

— Смородинка созрела — СК начал проверку после того, как жители Серова отремонтировали мост — После обнародования истории о том, как жители города Серова Свердловской области самостоятельно отремонтировали мост, Следственный комитет начал проверку, а мэр встретился с горожанами.

— Шоковая терапия — В городе Волжский пациентов с инсультом положили в коридоре больницы — Волжская больница имени Фишера оказалась в центре нового скандала. В соцсетях сообщили, что некоторых пациентов положили в коридорах. В том числе и после перенесенного инсульта. И якобы даже не всем достались одеяла.

— "Гейзер" на Парниковой улице — У жителей Киселевска под ногами… горит земля — В кузбасском моногороде Киселевске выясняют причины подземного пожара, который продолжается уже не первый месяц. Густой едкий дым, прорывающийся на поверхность тут и там, провалы и трещины в земле — не единственные проблемы территории, где работает девять угольных разрезов.

ИЗВЕСТИЯ

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— Встречный запрос: Москва ждет от Вашингтона готовности к разговору — Диалог президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке пока не подтвержден, но уже активно обсуждается — Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на G20 крайне важна для отношений двух стран и обстановки на мировой арене. Однако формат крупного международного саммита не позволяет надеяться на детальные двусторонние переговоры и разрешение многочисленных накопившихся проблем. Об этом заявили опрошенные "Известиями" политики и эксперты.

— Поймали волну: как Санкт-Петербург встретил "Алые паруса" — Впечатляющее шоу на Дворцовой площади увидели тысячи выпускников и миллионы зрителей прямой трансляции Пятого канала — В Северной столице прошел ежегодный праздник выпускников "Алые паруса". Тысячи российских школьников отметили окончание важного этапа своей жизни на одной из главных площадей страны — Дворцовой, насладились живым шоу любимых исполнителей и, наконец, встретили символ прекрасного будущего — озаренный фейерверками легендарный корабль с алыми парусами, прошедший по Неве под окнами Зимнего дворца. Впрочем, радовались в этот день не только одиннадцатиклассники: "Алые паруса" уже давно стали событием для всего Санкт-Петербурга.

— Дефицит "бюджета": бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть — Шансы получить высшее образование за счет государства к 2024 году уменьшатся на 25% — К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Такой прогноз представлен в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, с которым ознакомились "Известия". При этом абитуриентов, напротив, станет больше на 15%, поэтому шансы получить высшее образование за счет государства значительно уменьшатся. Сокращение бюджетных мест связано с уменьшением их числа преимущественно в региональных вузах, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

— Дорогие льготники: госрасходы на закупки лекарств выросли на 39% — Приобретены новые препараты для онкологических больных и людей с редкими заболеваниями — В I квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в натуральном выражении объем приобретенных препаратов сократился на 1,3%. Таковы данные аналитиков DSM Group, предоставленные "Известиям". Рост расходов связан с включением новых дорогостоящих препаратов в программу высокозатратных нозологий (ВЗН) и развитием программы онкологической помощи.

— Коллектору никто не пишет: работу взыскателей переложили на приставов — Микрокредитные организации стали в 3,5 раза чаще выбивать долги через суд — Компании по микрокредитованию переложили взыскание долгов с коллекторов на судебных приставов — об этом говорит резкое увеличение исковых заявлений со стороны микрофинансовых и микрокредитных компаний. "Известия" проанализировали связанные с МФК и МКК административные дела, рассмотренные столичными судами. Выяснилось, что за первые пять месяцев 2019-го число таких исков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,3 раза — до 2198.

— Белее серого: за полгода из тени вышли 110 тыс. самозанятых — Российские банки уже начали борьбу за новый сегмент клиентов — Число зарегистрированных самозанятых за первые полгода эксперимента достигло 110 тыс., сообщили "Известиям" в ФНС. Банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан — помимо услуг онлайн-регистрации и ведения счета кредитные организации разрабатывают специальные линейки займов и страховых продуктов.

— Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиян — Утечки данных в РФ втрое чаще оборачиваются мошенничеством, чем в остальном мире — Потерянные или украденные конфиденциальные данные в России в три раза чаще используются в мошеннических целях, чем в мире в целом. Такие данные приводит компания InfoWatch, с отчетом которой ознакомились "Известия". При этом вклад "русских хакеров" в статистику правонарушений, связанных с незаконным использованием информации, относительно невелик –– он ниже, чем во всем остальном мире, сообщают авторы исследования. Почти 50% инцидентов с утечками в России –– кражи или утрата бумажных документов, утверждают они.

— Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов — В тройку самых неблагополучных вошли Московская и Челябинская области, а также Хакасия — Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чеченская Республика — субъекты, максимально свободные от наркотиков. Самая неблагополучная ситуация — в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии. Такие выводы сделали специалисты "Трезвой России", которые подготовили новый ежегодный "Антинаркотический рейтинг регионов" и направили его в правительство.

— Грузинская вина — Тбилиси переходит на бессрочный протест — С 20 июня в грузинской столице не утихают протесты. Градус русофобии, как бы в этом ни пытались переубедить корреспондента "Известий" сами демонстранты, с каждым днем растет. В субботу стало известно, что некоторые рестораны в Тбилиси и Батуми повысили цены для граждан РФ. Другие заведения также проявили солидарность с протестующими и решили полностью отказаться от русскоязычных меню. Россияне в социальных сетях рекомендуют друг другу избегать правительственного района и не гулять поодиночке. Тем не менее протесты на площади Свободы проходят мирно — полицейские получили приказ не реагировать. Сколько продлится политический кризис в закавказской республике, сказать уже сложно — организаторы акций призывают народ к бессрочному митингу вплоть до отставки главы МВД и освобождения всех задержанных. Москва уже объявила, что с 8 июля начнет действовать запрет на прямые авиаперелеты в Грузию.

— За открытыми дверями — Минздрав готовит новые правила посещения родственников в реанимации — Новые правила посещения реанимаций, разработанные Минздравом, предполагают почти беспрепятственный доступ родственников к больному. Они запрещают только визиты людей в состоянии опьянения и больных вирусными инфекциями, а также детей младше 12 лет. Если документ будет принят, он станет обязательным для всех больниц. Медицинское сообщество считает открытие реанимаций несомненным благом, которое дисциплинирует персонал и будет работать на повышение доверия к врачам.

РБК daily

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— Моногорода получат шанс на 57 млрд — В правительстве подготовлена новая госпрограмма развития населенных пунктов с одним крупным предприятием — В России сейчас зарегистрировано 319 моногородов, они расположены на территории 61 российского региона. Больше всего моногородов в Кемеровской (24), Свердловской (17) и Челябинской (16) областях. В распоряжении от 2014 года правительство отнесло к наиболее кризисным 75 городов, сейчас их число выросло на четверть, следует из текста новой программы.

— Рецепт на экспорт — Минобрнауки выступило с инициативой принудительного лицензирования патентованных лекарств — Министерство науки и высшего образования предложило внести в законодательство возможность принудительного лицензирования для производящихся на экспорт патентованных лекарств. Это следует из поправок в Гражданский кодекс, размещенных 19 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

— ООН недооценила россиян — Демографические прогнозы международных экспертов оказались пессимистичнее официальных — ООН представила обновленный прогноз демографических показателей стран мира (она актуализирует его раз в два года). РБК сравнил оценки ООН с действующим демографическим прогнозом Росстата от декабря 2018 года и обнаружил, что практически по всем параметрам прогноз ООН гораздо пессимистичнее.

— Революция угроз — Чем завершатся массовые акции протеста в столице Грузии — В воскресенье, 23 июня, у здания грузинского парламента началась очередная, четвертая, акция протеста. Требования митингующих неизменны: отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии, освобождение всех, кто был задержан при разгоне первого митинга 20 июня, и изменение избирательной системы со смешанной на полностью пропорциональную (по партийным спискам) уже к парламентским выборам 2020 года.

— Суд стал главным аргументом в пользу России — Насколько вероятно восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ — В понедельник, 24 июня, в Страсбурге начинается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Она станет решающей для определения будущего России в Совете Европы. 24 июня на пленарном заседании ПАСЕ ее члены будут голосовать за принятие доклада "Совершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования".

— Биржевым товарам бронируют лучшие места — ФАС предложила изменить правила доступа к железнодорожной инфраструктуре — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила предоставить приоритетный доступ к услугам РЖД для перевозки товаров, приобретенных на бирже. Об этом говорится в докладе службы, подготовленном в рамках плана мероприятий по развитию организованных торгов (у РБК есть копия документа). Доклад был разработан по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова от 27 мая, говорит РБК источник в одном из железнодорожных операторов.

— Дружба повышенной крепости — Конкурсный управляющий "Кристалл-Лефортово" попросил суд признать недействительными сделки группы с ОФК Банком — ОФК Банк и "Кристалл-Лефортово" аффилированы и находились в сговоре при совершении сомнительных сделок, считает конкурсный управляющий. В результате банк получил безосновательный контроль над банкротством алкогольного холдинга.

— Банки озадачились экранными кражами — Почему кредитные организации ограничивают использование сотрудниками смартфонов — Крупные банки стали напрямую запрещать сотрудникам фотографировать экраны компьютеров на свои мобильные телефоны, прописывая такой запрет в контрактах или нормативных документах, рассказали их представители.

— За доступной ипотекой — в Магадан — Росбанк оценил распространенность жилищных кредитов в российских регионах — Доля зарплаты, которую будет тратить средний российский заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась, показало исследование Росбанка (есть у РБК). Условный россиянин со средним заработком, который купил квартиру в ипотеку в конце мая, будет ежемесячно тратить на обслуживание кредита 45,8% зарплаты. В апреле доля была выше—46,9%, а в феврале, на который пришелся локальный максимум,—47,5%.