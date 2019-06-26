МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Более трети (37%) сотрудников компаний в РФ предпочитают проводить свой отпуск на российских курортах, следует из результатов исследования платформы Mail.ru для бизнеса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Исследование проведено среди 1 тысячи 921 сотрудника малого и среднего бизнеса, в котором стало известно, как часто россияне уходят в отпуск, где предпочитают отдыхать и почему им приходится отказываться от поездок.

"Большинство сотрудников компаний проводит свой отпуск в поездках — 37% предпочитают российские курорты, 34% уезжают за границу, включая страны СНГ (5%). Что касается частоты и длительности отпусков, 35% респондентов уезжает один раз за год, еще 23% отдыхают дважды. Треть (32%) опрошенных берет более трех недель, четверти (24%) хватает от недели до двух, на две-три недели уезжают 18%", — говорится в тексте исследования.

"При этом 16% респондентов, кто отдыхал не больше недели, отметили, что не могли уехать из-за отсутствия финансовых возможностей или большого количества работы. Те, кто все же смогли уехать, признались, что им пришлось работать во время отдыха — таких оказалось 46%", — добавляется в тексте.

Что касается денежного вопроса, то он беспокоит почти всех сотрудников российских компаний.

Согласно данным исследования, более половины (61%) уходят в отпуск на накопленные средства, 31% пользуются выплаченными отпускными, 7% берут кредиты на поездки. Для четверти (26%) опрошенных поездки обходятся до 20 000 рублей на человека, еще 24% тратят от 20 тысяч до 40 тысяч, а каждый пятый (20%) укладывается в сумму от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.