ВАШИНГТОН, 27 июн /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет олигархов, а есть крупные компании, однако таких, которые используют какие-то преференции от близости к власти, практически не существует.

"У нас уже нет олигархов. Олигархи – это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. У нас есть крупные компании, частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет", — заявил Путин в интервью изданию Financial Times.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.