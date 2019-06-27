Путин: в РФ нет олигархов и почти нет компаний, получающих преференции от власти
ВАШИНГТОН, 27 июн /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нет олигархов, а есть крупные компании, однако таких, которые используют какие-то преференции от близости к власти, практически не существует.
"У нас уже нет олигархов. Олигархи – это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. У нас есть крупные компании, частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет", — заявил Путин в интервью изданию Financial Times.
Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
https://1prime.ru/News/20190627/830111818.html