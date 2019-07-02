МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 2 июля проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщила пресс-служба правительства.

Заседание пройдет в режиме видеоконференции с участием всех субъектов РФ, запланированы прямые включения из регионов.

В заседании примут участие: министр финансов Антон Силуанов, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, зампреды правительства Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко, помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Также в заседании примут участие министр просвещения Ольга Васильева, министр транспорта Евгений Дитрих, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр здравоохранения Максим Топилин, министр здравоохранения Владимир Якушев и председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.