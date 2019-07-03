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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Дороговатт•час — Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний — Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей. После нескольких лет стабильности в январе—апреле цены на рынке на сутки вперед увеличились на 10,2% в европейской части РФ и на 11,4% в Сибири. По оценкам аналитиков, генерирующие компании могли заработать на этом 32 млрд руб. "Совет рынка" объясняет такую динамику в основном ростом цен на топливо и нехваткой дешевого предложения из-за маловодности ГЭС. Но потребители считают эти факторы "ничтожными" и не исключают сговор участников энергорынка, предлагая ФАС вмешаться в ситуацию.

— Северное горе — Из-за чего перестал существовать форум "Реки России" — 2 июля президент России Владимир Путин должен был приехать на форум "Реки России" в Завидово. И почти приехал. Но потом случилось то, из-за чего он на самом деле через несколько минут оказался в Кремле: в Баренцевом море погибли 14 российских подводников. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников о том, как все это должно было происходить и как на самом деле происходило.

— Дан тариф ему на запад — Железнодорожники готовы дать скидку на перевозку угля — ОАО РЖД подтвердило готовность пойти навстречу угольщикам, просившим скидку на перевозку угля в западном направлении в обмен на гарантированное наращивание объемов. В монополии говорят о снижении тарифов при поставках в порты юга и северо-запада России, которое бы нивелировало введенную в этом году экспортную надбавку в 8%. Однако сами угольщики просят о скидке в 12,8%. Они приветствуют инициативу ОАО РЖД, но считают ее размер недостаточным, полагая, что улучшить ситуацию можно, увязав пропуск поездов на выгодный Дальний Восток с поставками на запад.

— Размен крыла — Спор авиарегуляторов России и Чехии обернулся отменой рейсов — Фактически остановленные в ночь на 2 июля полеты российских авиакомпаний в Чехию удалось оперативно возобновить в полном объеме, но только до 7 июля. К конфликту авиавластей двух стран привела жесткая позиция Минтранса РФ в отношении полетов Czech Airlines по транссибирскому маршруту между Прагой и Сеулом и допуска к рейсам из Москвы третьего российского перевозчика. Если стороны не договорятся к началу следующей недели, количество перелетов между Россией и Чехией сократится для отечественных перевозчиков с более семи рейсов в день до паритетных с Czech Airlines двух.

— Нацпроекты не укладываются на карту — Губернаторы жалуются Дмитрию Медведеву на большие расходы и плохие закупки — Объем участия регионов в нацпроектах оказался выше, нежели это было предусмотрено правительством, такую проблему обозначили вчера губернаторы на заседании президиума совета по нацпроектам. Так, власти Чукотки заявили о финансировании нацпроектов со своей стороны на 46% вместо 2%, предусмотренных соглашением с центром. В Белом доме обещали изучить, чем это вызвано, хотя из слов губернаторов стало понятно, что не все расходы учтены в расчетах. Тормозит нацпроекты и заключение госконтрактов: в Белом доме обсуждают возможность введения ответственности за срыв госзакупок.

— Самозанятых заподозрили в работе — Агентства занятости предупредили о последствиях экономии на налогах — Отраслевое лобби частных агентств занятости заявило о выявлении опасной практики оформления офисных работников как самозанятых. Это позволяет компаниям экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога. При этом обязанность выплаты налогов ложится на самих работников, а их нахождение на рабочих местах компании объясняют арендой помещения у компании. В ФНС, впрочем, отмечают, что отслеживают подмену компаниями работников самозанятыми в режиме онлайн и ведут предупредительную работу, при этом во время эксперимента штрафовать таких работников не будут.

— Евразийский союз описал мечту об интеграции — ЕЭК разработала план снятия барьеров на пути к общему рынку — Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) недостаточно быстро снимают барьеры во внутренней торговле, при этом в правовой базе союза нет механизма предотвращения восстановления уже ликвидированных барьеров, говорится в проекте предложений по развитию интеграции в рамках союза. Документ подготовлен Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и направлен в страны союза для согласования. Наиболее проблемными в ЕЭК считают применение техрегламентов и стандартов, а также ветеринарный и фитосанитарный контроль.

— Зарплаты догоняют инфляцию — Мониторинг рынка труда — В первом полугодии 2019 года зарплаты работников российских и иностранных фирм на рынке труда РФ выросли на 4–5% в номинальном выражении. Об этом свидетельствуют данные исследования "Банк данных заработных плат" рекрутинговой компании HeadHunter. Наибольший прирост зарплат произошел у работников Южного федерального округа (8%). Помимо него, лидером по росту номинальных зарплат стал Северо-Западный (6,8%) округ, но уже в Приволжском рост зарплат не превышал инфляции (4,4%), аутсайдером стал Центральный округ (0,44%), в Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 4,2% и 3,6% — что говорит о снижении реальных зарплат в измерении год к году.

— Рост отбрасывает тень — Увеличение ВВП снижает долю неформальной экономики лишь до определенной границы — Рост ВВП на душу населения снижает долю теневой экономики лишь до определенного уровня, после чего есть основания предполагать его дальнейший рост — U-образная кривая взаимозависимости подтверждена в работе Института экономики труда (IZA). Причины этой закономерности неочевидны, авторы работы тем не менее констатируют: снижение доли "тени" любой ценой ради роста ВВП — не лучшее решение в экономической политике, не является универсальным ответом на рост "тени" и увеличение гибкости занятости.

— Руководитель ФСИН стал свидетелем защиты — Анатолий Рудый выступил по делу бывшего замдиректора ФСИН, обвиняемого в хищениях — Как стало известно "Ъ", вчера впервые в суде дал показания первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый. Выступая свидетелем со стороны защиты по уголовному делу бывшего замдиректора пенитенциарной системы Олега Коршунова, обвиняемого в хищениях при производстве обуви для заключенных и сотрудников, генерал-лейтенант внутренний службы Рудый рассказал, что благодаря подсудимому в ведомстве были решены многие финансовые проблемы, а в отношении руководителей самой службы не раз совершались провокации.

— Независимых кандидатов пропустили вне очереди — Горизбирком Санкт-Петербурга пригрозил полицией двум муниципальным комиссиям — Городской избирком Санкт-Петербурга обязал вчера избирательную комиссию муниципального округа (ИКМО) Полюстрово принять документы у тех кандидатов в депутаты, которым мешала искусственно созданная очередь, несмотря на то что сроки подачи документов завершены. Представителей ИКМО Екатерингофский обязали принять главу петербургского штаба Алексея Навального Александра Шуршева 3 июля и оформить его документы без очереди. Эксперты отмечают, что решения горизбиркома (ГИК) могут быть оспорены в суде как сейчас, так и после выборов.

— Тюменскую катастрофу рассудят во Франции — Семьи погибших в крушении ATR-72 Utair рассчитывают на компенсации европейского уровня — Как стало известно "Ъ", высшая судебная инстанция Франции приняла окончательное решение, в соответствии с которым вопрос о компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе на внутрироссийском рейсе пассажиров может быть рассмотрен на территории этого государства. Соответствующего решения добились представители семей погибших и пострадавших в результате произошедшего семь лет назад под Тюменью крушения самолета франко-итальянского производства ATR-72 российской авиакомпании Utair.

— Михаил Беньяш не верит в "Крепость" — Адвокаты усомнились в праве полиции не пускать их к доверителям во время действия спецплана — Ленинский суд Краснодара продолжил вчера слушания уголовного дела в отношении адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в нападении на сотрудников уголовного розыска, которое он якобы совершил после задержания по дороге в ОВД. Господин Беньяш был задержан 9 сентября 2018 года, в день несанкционированной акции протеста оппозиции, к нему долго не допускали защитника со ссылкой на режим спецплана "Крепость", который ограничивает доступ посетителей в райотдел. Михаил Беньяш заявляет, что на самом деле операция "Крепость" не вводилась.

— Ограничения не по возрасту — Адвокатское сообщество просит исправить проект закона, призванного защищать детей в центрах временного содержания — Федеральная палата адвокатов (ФПА) направила в Госдуму отзыв на законопроект, призванный повысить уровень защиты прав несовершеннолетних в закрытых учебно-воспитательных учреждениях. Разработанный Верховным судом нормативный акт прошел первое чтение в Госдуме. Однако, следует из отзыва ФПА, документ нуждается в существенной доработке, так как содержит ряд явных нарушений прав подростков.

— Из детской порнографии исключают секстинг — Совет Европы рекомендует не привлекать несовершеннолетних к ответственности — Совет Европы опубликовал рекомендации правоохранительным органам государств-участников о том, как относиться к детям, фотографирующим себя в обнаженном виде. Подобные снимки не должны расцениваться как создание, хранение и распространение детской порнографии, если они предназначены исключительно для личного пользования.

— Геномы россиян зашифруют обратно — Правительство внесло законопроект о защите генетических данных граждан — Правительство намерено защитить геномные данные россиян. В Госдуму внесен законопроект Роспотребнадзора, приравнивающий личные сведения о "генетических особенностях" к персональным данным, на обработку которых необходимо согласие гражданина. Эта инициатива преждевременна, считают эксперты, так как в России не проводится масштабных генетических исследований и защищать пока нечего.

— Евросоюз меняет лицо — Лидеры 28 стран согласовали новое руководство объединения — Евросоюз в последний момент избежал нового кризиса, который неизбежно возник бы в случае провала саммита в Брюсселе. По итогам многочасовых дискуссий лидерам 28 стран все-таки удалось согласовать кандидатуры на ключевые посты ЕС. Для Москвы итоги внутриевропейского торга выглядят неоднозначно. Болгарский политик, бывший гражданин РФ Сергей Станишев, которого рекомендовали на пост председателя Европарламента, не считает Россию "угрозой безопасности" ЕС.

— Рим тесен — За один день Владимир Путин встретится и с руководством Италии, и с папой римским — Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит с однодневным визитом Италию и Ватикан. Хотя нынешнее правительство Италии, неоднократно заявлявшее о своем несогласии с антироссийскими санкциями, вряд ли выступит с инициативой по их смягчению. В Москве подчеркивают, что ценят сложившийся диалог с Римом и готовы активизировать различные форматы сотрудничества. "Обстоятельный разговор о мировых делах" Владимиру Путину предстоит и с папой римским Франциском.

— "Контакты не прекращались даже в самые непростые времена после 2014 года" — Сопредседатель Российско-итальянского форума-диалога о сотрудничестве по линии гражданских обществ — В Риме в четверг впервые с 2013 года состоится заседание Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ, созданного в 2004 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Сильвио Берлускони. Сопредседатель с российской стороны — вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев рассказал корреспонденту "Ъ" о предстоящем заседании и о том, как форум выживает без господдержки.

— Автокомпоненты становятся легче — Правительство утвердило правила возмещения ввозных пошлин — Как и предполагал "Ъ", правительство продлило до 2020 года выплаты компенсаций роста ставок ввозных пошлин на автокомпоненты для режима промсборки. Концерны и производители компонентов смогут возместить и недополученные с конца 2018 года субсидии — более 5,9 млрд руб. Правила выделения претерпели минимальные изменения, которые, полагают источники "Ъ", указывают на возможность распространения схемы на специнвестконтракты (СПИК). Об этом просили автоконцерны, хотя исходно льготы предполагались только в рамках промсборки. Расширение сферы действия субсидий, по данным "Ъ", будет обсуждаться в правительстве в ближайшее время.

— Нейронные сети приняли замечания — Эксперты раскритиковали проект развития искусственного интеллекта — Эксперты при аналитическом центре "Форум" дали отрицательное заключение на проект стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) в России. Замечания касаются чрезмерной апелляции документа к нейроподобным технологиям, а также его фокусировке на крупном и среднем бизнесе вместо более прогрессивных стартапов. Вопрос "Форума" поддерживают эксперты из других организаций. Однако в Минкомсвязи, не комментируя претензии по существу, считают обсуждение стратегии завершенным.

— "Меркурий" обжегся на молоке — На пути продуктов к прилавкам встали электронные сертификаты — Введение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) части готовой молочной продукции, включая некоторые виды сыров, с 1 июля привело к сложностям с поставками. Производители сообщают о возвратах товара и простоях автотранспорта, что грозит издержками и штрафами со стороны сетей. Оператор системы ЭВС Россельхознадзор настаивает, что та работает в штатном режиме, но участники рынка опасаются новых проблем в ближайшие дни.

— "Самое главное — это концепция децентрализации и ухода в регионы всеми силами" — Директор ГМИИ Марина Лошак — о перспективах ГЦСИ после слияния с Пушкинским музеем.

— Ostrovok.ru дрейфует в США — Сервис развивает зарубежный бизнес — Emerging Travel Group, владеющая сервисом бронирования Ostrovok.ru, получила $10 млн от бизнесменов Льва Левиева, Игоря и Дмитрия Бухманов на развитие сервисов для тревел-профессионалов. Стратегия компании предполагает ставку на развитие международного бизнеса, и значительная часть средств может пойти на развитие проекта RateHawk.

— ПИФы отыграли отток — Частные инвесторы вложились в акции — Первый летний месяц стал лучшим для рынка коллективных инвестиций с июля 2018 года. Объем поступлений в розничные паевые фонды превысил 6 млрд руб. Частные инвесторы предпочитают вложения в агрессивные ПИФы — фонды акций и смешанных инвестиций. Впрочем, на фоне решения ЦБ снизить ключевую ставку интерес физических лиц начал восстанавливаться и к консервативным облигационным фондам.

— Промсвязьбанк прирос оборонкой — Корпоративный портфель банка вырос на 107 млрд рублей — Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), резко увеличил портфель кредитов юрлицам. Рост, по мнению экспертов, может быть обусловлен передачей на баланс банка ссудной задолженности предприятий из оборонной отрасли из других банков. Но Промсвязьбанк показывает хорошую динамику и по кредитам физлицам. Нормализация ситуации привела к росту прибыли банка — по этому показателю он вошел в топ-10 кредитных организаций.

— Пенсионные фонды рассчитывают на дожитие — НПФ предложили свое решение возрастных проблем — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят сами рассчитывать период дожития для своих клиентов. А также предлагают ввести срочные выплаты для обычных клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Все это снижает актуарные риски НПФ. Однако, как отмечают эксперты, в этом случае сократятся регулярные выплаты клиентам. Кроме того, никто не застрахован от искажения реальности в угоду минимизации актуарных рисков.

— Канал имени Москвы откроется к осени — Судоходные компании продолжат нести убытки — Проблемный участок канала имени Москвы, который вновь дал течь 20 июня, может быть открыт для судоходных компаний в середине августа. Как заявил глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, причиной течи стала деформация шпунтовой стенки, причем она возникла на противоположной стороне канала относительно места январской аварии. Из-за простоя канала грузоотправители сейчас теряют несколько миллионов рублей в день.

— Инвесторы не взяли золото — Объемы торгов на бирже резко сократились — По данным Московской биржи, в первом полугодии 2019 года физический объем сделок с золотом сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В июне объем торгов оказался минимальным с января 2015 года. Эксперты полагают, что инвесторы предпочли ралли в более доходных рисковых активах российского рынка.

— Жилье с видом на конфликт — Среди россиян вырос спрос на недвижимость в Турции и Грузии — Массовый спрос на зарубежную недвижимость нашел новые точки роста. По итогам первой половины 2019 года количество россиян, планирующих купить квартиру в Турции, выросло почти в три раза, в Грузии — почти в пять раз. В первом случае аналитики предупреждают о высоких рисках, указывая на непредсказуемую политику властей и массовую миграцию из страны. Зато Грузия, несмотря на текущий политический конфликт, может стать для российских покупателей жилья новой Латвией.

— Правительство всмотрится в межсетевые экраны — В критической информационной инфраструктуре готовят импортозамещение софта — Власти хотят обязать использовать отечественный софт в объектах критической информационной инфраструктуры. Это позволит достичь "технологической независимости и безопасности" банков, операторов связи, ТЭКа и других компаний. В результате в сегменте средств защиты информации, особенно межсетевых экранов, может сократиться доля иностранных поставщиков, предупреждают участники рынка. Оценить переход в деньгах они не берутся, но предупреждают, что он "дорого обойдется" 20–30 тыс. компаний российских компаний.

— А1 усилилась "Альянсом" — Инвестиционная компания получила бизнес-центр в Москве — Конфликт акционеров ГК "Синелаб", специализирующейся на услугах в сфере кинопроизводства и кинопоказа, и входящей в "Альфа-групп" инвестиционной компании А1 завершен. В результате А1 отошел московский бизнес-центр "Альянс на Электрозаводской" площадью 12,5 тыс. кв. м, стоимость которого может быть до 1 млрд руб.

— Суд переслушал саундтреки — Киносеть выиграла иск об отчислениях Российскому авторскому обществу — Кассационная инстанция встала на сторону одной из крупнейших киносетей "Премьер зал" в споре с Российским авторским обществом (РАО) о вознаграждениях за музыку в американских фильмах. Участники рынка называют решение нетипичным: обычно РАО удается взыскать деньги за голливудские саундтреки. Эксперты полагают, что РАО может переформулировать исковые требования, поэтому эту победу киносети сложно назвать окончательной.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Что известно о гибели 14 моряков на атомной подлодке — Это самое тяжелое происшествие на российском подводном флоте с 2008 года — Министерство обороны России 2 июля сообщило, что днем ранее "в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений (изучение рельефа дна) возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения".

— "Ростелеком" планирует создать новую аэронавигационную сеть за 100 млрд рублей — Против этого выступают военные, но идею поддерживает правительство — Чиновники Минтранса, Минобороны и ФСБ должны в самом скором времени договориться, как модернизировать систему аэронавигации в России по концессии, обсуждаются предложения "Ростелекома", рассказали два чиновника и три человека, участвующих в работе над проектом в составе разных его участников. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил ускорить рассмотрение вопроса о концессии для создания новой инфраструктуры, необходимой для современного наблюдения за воздушным пространством, подтвердил человек, близкий к Минобороны.

— Путин поручил исключить применение к бизнесу статьи УК об организованной преступности — Соответствующие поправки Кремль, силовики и судьи должны подготовить в течение месяца — Президент Владимир Путин к началу августа ждет от своей администрации, Верховного суда, Генпрокуратуры и Следственного комитета предложений по уточнению законодательства, позволяющих исключить применение к экономическим преступлениям норм, касающихся организованной преступной деятельности. Такое поручение президент дал по итогам прямой линии, состоявшейся 20 июня 2019 г. Фактически это единственный случай, когда президент, выслушав жалобы на уголовный или административный закон, признал необходимость внесения поправок в действующее законодательство.

— Александр Беглов получил на выборах предсказуемых соперников — У врио губернатора Санкт-Петербурга будет не более трех конкурентов — В Санкт-Петербурге завершился прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы на выборах 8 сентября. Всего документы подали 11 человек, но лишь четверо из них собрали как минимум 155 подписей местных депутатов, необходимых для преодоления муниципального фильтра, сообщил ТАСС со ссылкой на горизбирком. Так, врио губернатора Александр Беглов, идущий на выборы самовыдвиженцем, еще 29 июня сдал 162 подписи муниципальных депутатов из 108 округов и более 80 000 подписей избирателей. Шансы на регистрацию также имеют депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко и депутаты городского законодательного собрания Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").

— В России запущен новый вид контроля за импортируемыми товарами — Чиновники будут следить за ними по документам об их ввозе и продаже — С июля до конца 2019 г. в России будет проходить эксперимент по внедрению нового вида контроля за импортом – системы документальной прослеживаемости. Такое постановление в конце июня подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подлинность копии документа, с которой ознакомились "Ведомости", подтвердил представитель аппарата правительства. Эксперимент коснется 10 товарных групп – от бульдозеров и экскаваторов до детских колясок и бытовой техники. Участвовать в эксперименте бизнес будет добровольно.

— Экономический рост США стал самым долгим в истории — Больше всего от этого выиграли богатые американцы — Экономика США растет непрерывно более 10 лет. В июле продолжительность этого цикла достигла 121 месяца – самый долгий период беспрерывного роста американской экономики с тех пор, как Национальное бюро экономических исследований США (NBER) стало вести наблюдения в 1854 г. Предыдущий рекорд был равен 120 месяцам, когда экономика росла с марта 1991 г. по март 2001 г. После Второй мировой войны периоды роста ВВП США длились в среднем 58 месяцев.

— Запрет полетов российских авиакомпаний в Прагу спровоцирован самой Россией — Фактический ультиматум Москвы привел к запрету рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний" в Прагу — Сегодня рано утром стало известно о конфликте между авиавластями Чехии и России. Со 2 июля Чехия запретила большинство рейсов российских авиакомпаний назначением в Прагу и Карловы Вары.

— Нефтедобывающие страны подписали Хартию о сотрудничестве — Это первый совместный документ, который стороны приняли за два года работы — 2 июля участники так называемой сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, которую еще в 2016 г. заключили ОПЕК и не входящие в картель страны, продлили действие моратория. Они согласились зафиксировать добычу сырья на уровне 43,9 млн барр. в сутки до апреля 2020 г. В сделке участвует 21 страна, в том числе Россия и Саудовская Аравия. Еще три члена ОПЕК – Ливия, Венесуэла и Иран освобождены от обязательств не наращивать добычу из-за политико-экономических обстоятельств. Но главное – все 24 участника встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК приняли Хартию сотрудничества стран – производителей нефти, рассказали "Интерфаксу" министры энергетики России Александр Новак и Саудовской Аравии Халид аль-Фалех.

— ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии — Клиенты банков поддаются обману все чаще — Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию. ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос "Ведомостей" представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.

— "АвтоВАЗ" приостановил производство всех автомобилей — Автоконцерн объясняет это срывом поставок автокомпонентов — Группа "АвтоВАЗ" с 3 июля "вынужденно приостановит" производство на всех сборочных линиях своих заводов в Тольятти и Ижевске. Об этом автоконцерн объявил 2 июля. Компания "предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства".

— РСПП просит Медведева не вводить дифференцированные сетевые тарифы и плату за резерв — Эти инициативы могут стоить крупным предприятиям до 88 млрд рублей в год — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой "приостановить" разработку нормативных актов, направленных на ввод тарифа за резерв сетевой мощности и дифференциацию тарифов для потребителей распределенных и магистральных электросетей. Письмо было отправлено в аппарат правительства 1 июля этого года. "Ведомости" ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил представитель РСПП. В аппарате правительства "Ведомостям" подтвердили получение письма: "Оно было получено 2 июля и будет рассмотрено в установленном порядке".

— Промсвязьбанк увеличит кредитование в четыре раза к 2023 году — Более половины кредитов придется на оборонный сектор — В этом году Промсвязьбанк рассчитывает заработать 3 млрд руб. чистой прибыли, а через четыре года – 42 млрд. Это базовый прогноз, предусмотренный стратегией развития банка на 2019–2023 гг., которая была утверждена его наблюдательным советом 31 мая. "Ведомости" ознакомились с презентацией по стратегии, ее подлинность подтвердил представитель Промсвязьбанка.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Не отпускает — Почему россияне все чаще предпочитают работать в отпуске — Больше половины россиян планируют в отпуске заниматься работой. Это выяснили специалисты сервиса Работа.ру, проведя опрос среди россиян, имеющих постоянную работу.

— Пролет нормальный — Российские авиакомпании полдня не летали в Чехию — 2 июля россиян, купивших туры и авиабилеты в Чехию, заставили понервничать. Авиационные власти этой страны неожиданно аннулировали часть разрешений на полеты российских компаний. Ситуацию оперативно удалось поправить. Но временно. Вопрос пока отложен до 7 июля этого года.

— Обвиняется защита — РАН и ВАК по-разному видят спасение науки от фальсификаторов — События вокруг Высшей аттестационной комиссии (ВАК) заставили ученых в очередной раз задуматься о том, насколько эффективно она может выполнять свою главную функцию — защитить науку от фальсификаторов. Напомним, что академики критиковали сам принцип формирования нового состава ВАК, что президиум РАН единогласно проголосовал за выведение комиссии из структуры Минобрнауки России и передачу в ведение правительства. Комментируя это предложение, президент РАН Александр Сергеев отметил, что такая система действовала во времена СССР, что Рособрнадзор недавно уже стал ведомством правительства. На что глава Минобрнауки Михаил Котюков отреагировал довольно спокойно, заявив, что "новый состав ВАК утвержден, и мы будем работать дальше".

— Поехали с крышей — Россияне стали активно скупать дома на колесах для путешествий — Спрос на автодома в этом году вырос на четверть. Наши люди активно включаются в мировое движение караванинг — путешествие в домах на колесах.

— Погибли моряки — Владимир Путин обсудил с Сергеем Шойгу трагедию в Мировом океане — Президент выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников и поручил помочь их семьям. Об этом Владимир Путин распорядился на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

— "Лада" начинает газовать — Владимир Путин оценил развитие рынка газомоторного топлива — Развитие рынка газомоторного топлива президент Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым. Заправка автомобилей и автобусов газом обходится почти втрое дешевле бензина. И станций, где это можно сделать, становится все больше.

— Лечение мирным атомом — Татьяна Голикова рассказала о развитии ядерной медицины в России — У России есть шанс выйти на лидирующие мировые позиции в области ядерной медицины. Сейчас доля нашей страны в этой области на мировом рынке — 4,9 процента. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе микросимпозиума "Ядерная медицина" в Санкт-Петербурге.

— Цифры представили лицом — Росстат запустил новую платформу для работы с официальными данными — Росстат запустил новый сайт (new.gks.ru), он дает гораздо больше возможностей для быстрого поиска и обработки данных. Морально устаревший прежний сайт, которому как раз исполнилось двадцать лет, ставит крест на многих инициативах по расширению открытости статистики, отметил руководитель Росстата Павел Малков.

— Просто оформи дом — В июле продлят "дачную амнистию" — "Дачную амнистию" планируется продлить в июле. Об этом сообщил глава Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на встрече "Что поменяется в жизни дачников и владельцев собственности?".

— Сблизят законы — Парламентарии обсудили меры против угроз миру — 3 июля президент РФ примет участие в работе Второго международного форума "Развитие парламентаризма", сообщили в Кремле. Как предполагается, Владимир Путин поговорит с законодателями и экспертами из 132 государств о безопасности, цифровой экономике, работе межпарламентских институтов. Участники масштабного мероприятия до встречи с российским лидером провели два дня в дискуссиях и договорились сближать законодательства стран, чтобы решать проблемы мирового уровня сообща.

— Хартия сказала "надо" — Страны ОПЕК+ продлили сделку по нефтедобыче — Страны — крупнейшие экспортеры нефти, входящие в ОПЕК+, как и ожидалось, по итогам двухдневного заседания в Вене подписали соглашение о продлении сделки по регулированию добычи нефти на следующие 9 месяцев. Участники альянса также присоединились к хартии, которая должна формализовать их сотрудничество. Решение продлить сделку будет позитивным для цен на нефть, но ключевым риском для рынка останутся торговые войны, считают аналитики.

— Объекты под ключ — Дмитрий Медведев призвал регионы ускорять стройки в рамках нацпроектов — Регионы должны быстрее продвигаться в реализации национальных проектов в летний период, когда можно активно строить новые объекты, указал им премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уже дал поручения для организации финансирования в 2020 году.

— Предупредили. Теперь отвечай — Полиция будет предостерегать граждан от совершения нарушений — Полиция получит новые полномочия — уведомлять всяких нарушителей о недопустимости каких-либо правонарушений. И если нарушитель повторит свои действия, то будет наказан по полной программе Уголовного или административного кодекса.

— Итоги работы над поправками в бюджет — На прошлой неделе Государственная Дума приняла во втором и в окончательном третьем чтении закон, вносящий изменения в федеральный бюджет 2019 года. Как я уже писал на страницах "Российской газеты", объем ненефтегазовых доходов оказался больше прогнозного значения, и благодаря этому у нас появилась возможность увеличить бюджетные расходы социального характера.

— Троллей припечатают — Факты оскорблений в Сети можно будет зафиксировать у нотариуса в режиме онлайн — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, вводящую значительные новации в работу нотариусов.

— Лихачам страховка дороже — Владельцам полисов ОСАГО зачтут манеру вождения — Стоимость ОСАГО вырастет для тех, кто любит проезжать на красный свет, а также ездить по встречной полосе. А возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью попавших в аварию, вырастет в четыре раза.

— Проверка на дорогах — Юрий Чайка рассказал о проблемах с безопасностью движения — Генпрокуратура провела масштабную проверку по всей стране, в ходе которой прокурорами были выявлены многочисленные факты нарушений при работе систем видеофиксации. Об этом во вторник на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры, которая была посвящена вопросам законности в области безопасности дорожного движения, заявил глава ведомства Юрий Чайка.

— Блок без угрозы — Рашид Нургалиев: Цель НАТО — посеять раздор между нами и нашими союзниками — На прошлой неделе в Бишкеке состоялась очередная встреча секретарей советов безопасности ОДКБ. Россию на ней представлял Николай Патрушев.

— Сиделку оплатят — КС РФ объяснил правила оказания на дому услуг инвалидам — Конституционный суд РФ закрепил право инвалидов на возмещение вреда, причиненного по вине третьих лиц, в полном объеме. Как подчеркивается в постановлении КС РФ, которое "Российская газета" публикует сегодня, расходы на постоянный уход могут возрастать со временем, и в этом случае должен меняться и размер выплат.

— Смартфон остался без прав — ГАИ обойдется без помощников — Использование различных мобильных приложений для наказания водителей простой пересылкой фотографий оказалось вне закона. "Российская газета" публикует постановление Пленума Верховного суда о применении и толковании 12-й "водительской" главы Кодекса об административных правонарушениях.

— В круге третьем — Суды начнут рассматривать все кассационные жалобы — "Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, разъясняющее правила рассмотрения уголовных дел в третьей инстанции: кассации.

— Клиентом не рисковать — Верховный суд впервые разъяснил, как судить за опасные услуги — Пленум Верховного суда России впервые разъяснил особенности применения статьи 238 Уголовного кодекса, наказывающей, по сути, за пренебрежение жизнью клиентов. Соответствующее постановление публикует "Российская газета".

— За билет вернут деньги — Электрички станут выгоднее — Для пассажиров электричек появятся абонементы "выходного дня", а гастролеров, утомляющих пассажиров в пути игрой и пением с усилителями, станут высаживать. Минтранс подготовил проект изменений в правила перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

— Без ноу-хау в XXI веке не прожить — Почему многие предприниматели не хотят вкладываться в разработку и внедрение новых технологий — Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдает охранные документы, которые обеспечивают защиту бизнесу, особенно инновационному, в высококонкурентной экономической среде. О проблемах и перспективах патентного дела рассказывает заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.

— Гуайдо уже не тот — Венесуэльцы начали массово разочаровываться в президенте-самозванце — Рано или поздно это должно было произойти. Тревожные звонки для объявившего себя еще в январе президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо начинают звучать все более отчетливо. И если раньше на Западе предпочитали попросту не верить в то, что поддержка их ставленника среди жителей Боливарианской Республики неуклонно падает, то сейчас отрицать очевидное уже бессмысленно.

— Церковь не хочет "стучать" — Ватикан — за тайну исповеди — Святой престол высказался против попыток ряда стран законодательно заставить священнослужителей делиться с полицией сведениями с правоохранительными органами, ставшими ей известными на исповеди. Ватикан считает, что "никакое правительство или закон не могут заставить духовенство нарушить святую печать таинства исповеди", а любые попытки нарушить это будут рассматриваться как "неприемлемое преступление".

— Европейский выбор — Саммит ЕС назвал кандидатов на ключевые посты в Европе — На экстренном саммите Евросоюза в Брюсселе лидеры 28 стран — членов ЕС согласовали кандидатуры кандидатов на главные европейские посты. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск. Теперь их кандидатуры должен одобрить Европарламент.

— Народ и его слуги — До парламентских выборов на Украине три недели, но ощущение нереальности происходящего не покидает. Старая власть еще представлена правительством, новая — президентом, а вокруг этого клубится не вполне внятная активность. Мантры прежнего периода робко перемежаются симптомами нового. Мантры сильнее, симптомы, пожалуй, показательней. До осени делать какие-либо выводы не представляется целесообразным. На Украине формируется иная политическая реальность. Какая — непонятно.

— Здесь нет "золотых середин" — В ООН обсудят дискриминационный закон Украины о языке — Через две недели — 16 июля — в Совете Безопасности ООН состоится обсуждение принятого в апреле Верховной радой закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", более известного как закон об украинизации. Документ грубо нарушает не только Европейскую хартию региональных языков, но и минимум две статьи украинской конституции.

— Ума палата — Психическое здоровье британских депутатов оказалось никчемным — Трое из четырех британских парламентариев "вероятно либо точно" страдают от тех или иных душевных расстройств. К такому выводу пришла группа психологов по итогам проведенного впервые в истории обследования представителей Палаты общин.

— Что экономисты ищут в истории?— Тема с экономическим историком Андреем Маркевичем — По данным социологов, сегодня 70 процентов россиян называют Сталина "эффективным менеджером", при котором экономика росла, строились Днепрогэс и Магнитка, СССР из отсталой аграрной страны превращался в индустриальную державу. Но если сравнить темпы экономического роста при Сталине со средним уровнем экономического роста России за последние 130 лет, то выяснится, что экономические успехи 30-х годов уже не выглядят впечатляющими.

— Каприз климата — Паводок в Иркутской области вызван редким сочетанием природных факторов — Ученые рассказали о причинах аномально высокого уровня рек, в результате которого произошло подтопление 83 населенных пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах Иркутской области. Всего затоплено 6669 жилых домов, в которых проживают 32 777 человек, в том числе 4050 детей. В зоне подтопления — 43 социально значимых объекта: фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады.

— И все-таки он существует — Получен материал, "запрещенный" законами химии — Часто именно неожиданный результат эксперимента приводит к прорывам в науке. Проведенный немецкими учеными опыт, вполне возможно, как раз такой случай. Они получили "невозможное" с точки зрения законов химии соединение бериллия вначале с пятью, а затем и с шестью атомами кислорода. Обычно его структура — это тетраэдр с четырьмя атомами кислорода. Больше — запрещено наукой. И вдруг такое…

— Возраст по программе — Компьютер выявил неожиданный эффект старения — Как долго оставаться молодыми? СМИ время от времени сообщают, что ученые открыли ген старения, но таблеток от старости в аптеках все еще нет. Хотя известны сотни веществ — кандидатов в потенциальные "лекарства от старения" — геропротекторы. Но пока они работают в колбах ученых, до реального применения дело не дошло.

— Провинциал в бокале — Как встречает и чем удивляет Санкт-Петербург туриста с периферии — Петербург оказался на удивление комфортным городом для жизни и отдыха. В этом убедился корреспондент "РГ", приехавший в Северную столицу из южных краев. Выяснилось, что даже в туристический сезон здесь найдется крыша над головой на любой кошелек.

— Адреса на старте — Утверждены еще шесть площадок для переселенцев — Шесть адресов добавилось в перечне "стартовых" площадок по проекту программы реновации жилья в Москве. Об этом доложил вчера на заседании президиума московского правительства заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Так удобнее — Парковочные разрешения многодетным семьям будут действовать три года — С года до трех лет увеличен срок действия парковочных разрешений для многодетных семей. Такое решение принято вчера на заседании президиума правительства Москвы. В документе говорится, что сделано это с целью дальнейшего развития единого парковочного пространства и улучшения условий его использования. На самом деле родителям больших семей просто намного удобнее не ходить с бумагой каждый год, чтобы продлить разрешение, а сразу оформить его на три года.

— Вытащить из болота — В Кузбассе разработают интерактивную карту сельских лечебниц — Интерактивную карту фельдшерско-акушерских пунктов составят в Кузбассе. С ее помощью можно будет оперативно узнавать о состоянии важнейшей части первичного звена системы здравоохранения региона.

— Лада со скидкой — Возобновлены программы льготного кредитования — "АвтоВАЗ" сообщил о возобновлении участия предприятия в госпрограммах льготного кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". До конца года все модели Lada, кроме двутопливных, можно приобрести на десять процентов дешевле.

— Ждали 20 лет — Вынесен приговор боевикам, напавшим на Дагестан в 1999 году — Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения четверых членов международной банды боевиков, напавших на Дагестан в 1999 году.

— Угоняли почти законно — Мошенники крали иномарки с помощью эвакуатора — Удивительную схему автоугонов изобрели мошенники столичного региона. Они придумали выдавать себя за сотрудников городской службы, выявляющих нарушителей правил парковки.

— Семь плюс один — Суд объединил два уголовных дела о пожаре в "Зимней вишне" — Во вторник Заводский районный суд Кемерова предъявил окончательное обвинение руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрею Бурсину. Ему вменяется халатность, из-за которой в марте 2018 года в ТРЦ погибли 60 человек, 37 из которых дети.

— Самый активный — В тюрьме бандит останется пожизненно — Мособлсуд признал виновным в нападении на конвой участника так называемой "банды GTA" Хазратхона Додохонова и приговорил его к 20 годам колонии особого режима.

— Билет в один конец — Из Черногории привезли бывшего главу банка "Тройка" — Черногория выдала России бывшего главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате. Интерпол отчитался: экс-банкир Сергей Ильин доставлен на территорию РФ.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сокращение в Штаты: в двух городах РФ снизились очереди на визы США — В Екатеринбурге и Владивостоке оформление въездного документа в Штаты ускорилось по сравнению с прошлым годом — Посольство США в РФ работает над оптимизацией процесса оформления виз. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе американской дипмиссии. Согласно официальной статистике Госдепартамента, с которой ознакомились "Известия", очередь на собеседование для получения туристической визы США по сравнению с прошлым годом снизилась в генконсульстве в Екатеринбурге до 45 дней, а во Владивостоке — до 14. В Москве, как и в 2018-м, время ожидания составляет 300 дней.

— Код доступа в храм: арестантам московских СИЗО не хватает богослужений — Представители Русской православной церкви отправят на послушание в следственные изоляторы новых священников — В столичных следственных изоляторах не хватает священников. Заключенные регулярно жалуются членам ОНК Москвы на то, что возможность посетить тюремные храмы появляется у них слишком редко. Принять участие в богослужениях не удается по несколько месяцев, а иногда ожидание затягивается на полтора года. В связи с этим помощник начальника УФСИН Москвы по работе с верующими диакон Кирилл Марковский обратился с письмом к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

— Лед и планы: в Арктику отправится российско-китайская экспедиция — Наблюдения за особенностями поведения морского льда позволят оптимизировать маршруты по Северному морскому пути — Совместная китайско-российская экспедиция в Арктику запланирована на лето 2020 года. На судне будут находиться 80 ученых, которые проведут ряд исследований в Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирском морях, а также в море Лаптевых. В рамках рейса планируется наблюдать за жизнью морских животных, изучить механизм связи между природной трансформацией Арктики и глобальным изменением климата и дать рекомендации по оптимизации движения по Северному морскому пути.

— Дым под водой — Экипаж подлодки в Баренцевом море до последнего боролся за жизнь — Причиной трагедии в Баренцевом море не могла стать ошибка экипажа, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Команды, которые совершают погружения на глубоководных аппаратах, комплектуются из профессионалов высочайшего класса. В результате ЧП с подводной лодкой Северного флота 1 июля погибли 14 офицеров ВМФ. Двое из них были Героями России, а семеро — капитанами 1 ранга, подчеркнул президент Владимир Путин на встрече с министром обороны. Сергей Шойгу по поручению главы государства оперативно вылетел в Североморск, чтобы организовать работу по расследованию трагедии. Комиссию, которой предстоит определить причины пожара на глубоководной станции, возглавил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

— Капитал-шоу — Работа над проектом ИПК зашла в тупик — Ситуация с новой пенсионной реформой, как уже успели окрестить индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), зашла в тупик. Концепция была одобрена с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным, Минфин привел законопроект в соответствие с этим условием. Однако новый документ не устроил Центробанк, который фактически является главным разработчиком проекта ИПК. Об этом "Известиям" сообщили три источника, близких к правительству, Минфину и ЦБ. Они рассказали, что на прошлой неделе состоялось внутреннее обсуждение в Банке России и его председатель Эльвира Набиуллина выразила сомнение, что в таком формате система заработает. Эксперты, опрошенные "Известиями", согласны с главой ЦБ — без автоподписки или хотя бы авторегистрации новая пенсионная реформа обречена на провал.

— Пострадать за Прагу — Лишатся ли россияне прямых рейсов в Чехию — Конфликт авиационных властей России и Чехии, из-за которого едва не прекратились прямые перелеты между двумя странами, может привести к негативным последствиям для экономики республики. Об этом "Известиям" заявил член палаты депутатов чешского парламента Ярослав Голик. Отечественным авиакомпаниям сокращение рейсов обойдется в миллионы долларов. Но эксперты, опрошенные "Известиями", верят в то, что сторонам удастся договориться. Подобные ситуации возникают довольно часто, и, как правило, власти приходят к консенсусу. Сейчас чешская сторона пытается получить постоянное разрешение на перелеты по транссибирскому маршруту, а Россия взамен — дополнительные рейсы в Прагу, рассказали "Известиям" источники в авиаотрасли.

— "Идея повторного референдума неактуальна" — Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов — о перспективах второго плебисцита в Крыму и инструментах мягкой силы — Вопрос признания Крыма частью российской территории будет решаться постепенно. Об этом в интервью "Известиям" заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. При этом он подчеркнул, что в ЕС растет число людей, которые понимают: ситуацию с полуостровом отыграть назад уже невозможно. Дипломат также оценил перспективы очередного расширения Евросоюза, рассказал о том, как продлеваются санкции, и объяснил, каким образом Россия использует свои инструменты мягкой силы.

— Срыв здесь неуместен — Правительство упорядочит торги по нацпроектам — Умышленный срыв торгов по нацпроектам и демпингование на них оборачиваются для страны миллиардными убытками. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. На встрече сразу несколько губернаторов высказались о необходимости совершенствования системы государственных и муниципальных закупок. Глава кабмина предложил ввести за такие нарушения дополнительную ответственность, вплоть до уголовной. Инициатива правительства, направленная на повышение прозрачности закупок, логична и разумна, но вопрос заключается в том, как эта идея будет реализована на практике, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Прямые указания — Президент дал поручения по итогам общения с гражданами — Правительству, Генпрокуратуре и профильным ведомствам необходимо в сжатые сроки обеспечить исполнение поручений президента по итогам "Прямой линии". В основном они направлены на улучшение социального положения ряда категорий граждан, а также на обеспечение россиян доступной и качественной инфраструктурой, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— "Из-за паводка мы потеряли абсолютно всё" — В Иркутской области эвакуированы 2500 человек, но большинству из них возвращаться некуда – К вечеру вторника в Иркутской области оставались затопленными 42 населенных пункта в трех районах — Тулунском, Чунском и Тайшетском. Несмотря на все усилия спасателей и местных властей, ситуация остается очень тяжелой, особенно в Тулуне и Тулунском районе. В городе до сих пор затоплены 143 улицы, три АЗС, повреждены два автомобильных моста. О том, как люди справляются с последствиями стихии и что сейчас происходит в пострадавших городах и селах, местные жители рассказали корреспонденту "Известий".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Жизни подводников унес огонь — В результате ЧП на северном флоте погибли 14 военных моряков — 1 июля в результате пожара на глубоководном аппарате комплекса "Лошарик" погибли 14 военных моряков, в том числе два Героя России. Что это за комплекс и что могло произойти с ним в Баренцевом море—в материале РБК.

— Иммунодефицит добрался до экономически активных — В 13 российских регионах заболеваемость ВИЧ превысила 1% — За три года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%. 70% новых заболевших в 2018 году—экономически активные люди в возрасте 30–50 лет.

— Совет Федерации укрепляет дипломатический компонент — Григорий Карасин станет сенатором — Заместитель министра иностранных дел России 69-летний Григорий Карасин будет выдвинут в Совет Федерации от Сахалина. У куратора украинского вопроса в МИДе заканчивается предельный срок работы на госслужбе.

— Производительность труда получила натянутую оценку — Росстат признал проблемы с расчетом эффективности выполнения нацпроектов — Росстат провел первые расчеты по новым методикам оценки производительности труда. Это ключевой показатель для развития экономики. Методика несовершенна, но "является наименьшим злом", считают в Росстате.

— 8 часов без воздуха — Почему были приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Прагу — Чехия отозвала разрешения российским компаниям на полеты между странами из за запрета Москвы на транссибирские перелеты Czech Airlines. После вмешательства российских властей авиасообщение было возобновлено, но лишь до 7 июля.

— Непродуктовые сети запросили продовольственную программу — Банки предложили платежным системам расширить льготы в эквайринге — Банки и розница предложили VISA и MASTERCARD снизить комиссии за прием карт в крупных непродовольственных магазинах по аналогии со льготами в продуктовой рознице. Если платежные системы пойдут на это, нововведение затронет до 50 торговых сетей.

— "Красное & Белое" отдохнет от налогов на Кипре — Основатель одной из крупнейших торговых сетей перевел свои активы в офшорную юрисдикцию — Основные операционные юрлица сети "КРАСНОЕ & БЕЛОЕ" формально сменили владельца—теперь ее основатель Сергей Студенников является их бенефициаром через Кипр. Изменения—часть сделки со структурами Игоря Кесаева.

— Минэкономразвития не откликнулось на электронный сигнал — Власти отклонили предложение российского бизнеса повысить пошлины на иностранное цифровое оборудование — Минэкономразвития не поддержало просьбу производителей электроники повысить пошлины на продукцию зарубежных конкурентов, так как это противоречит нормам ВТО. Хотя ранее власти допускали, что будут игнорировать эти требования с учетом санкций.

— Регионы позарились на заложенную недвижимость — Правительство поддержало идею обложить банки новым налогом — Финансовые организации не платят налог на имущество, полученное по договорам залога и подлежащее продаже. Регионы жалуются на выпадающие доходы бюджета и предлагают обязать банки платить налог. Правительство инициативу поддержало.