МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу стороны защиты на решение Басманного суда Москвы, арестовавшего бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате нескольких миллионов долларов из средств банка "Кредитный экспресс", сообщили РИА Новости в суде.

"Мосгорсуд проверит законность постановления Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Василию Бойко-Великому", — сказали в суде.

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный экспресс", вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. Установлен уже 31 факт хищений, следователи проверяют и другие подозрительные операции.

Из-за системных хищений "Кредитный экспресс" лишился лицензии, и убытки вкладчикам пришлось возмещать государственному Агентству по страхованию вкладов. Уголовное дело возбудили именно по его заявлению как потерпевшей стороны.

Бойко-Великий виновным себя не признает.

Басманный суд Москвы 20 арестовал всех семерых соучастников, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой. Всем им грозит до десяти лет колонии.

Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых "органических" продуктов.