ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл /ПРАЙМ/, Ольга Ерачина. "Роскачество" в преддверии Нового года исследует фейерверки и праздничные елки, сообщил в интервью РИА Новости руководитель некоммерческой организации Максим Протасов.

"Интересное исследование будет предновогоднее. Мы исследуем такие товары, как фейерверки новогодние, елки", — сказал собеседник агентства.

Он также рассказал о других исследованиях, которые будут проведены в этом году.

"Категории в этом году будут очень интересные, и в оставшиеся полгода много правды о товарах мы с вами узнаем. Это йогурт, сухие завтраки, мюсли, питьевая вода для малышей и вообще достаточно много будет детских товаров, фокус будет на них — это детское питание, детская одежда. Интересный блок исследований у нас будет домашней техники: это и сковородки, и чайники – все то, что нас с вами окружает дома и стоит, в общем-то, достаточно дорого. Глубокие исследования этих категорий мы будем проводить или уже проводим и о них расскажем до конца года", — отметил Протасов.

По его словам, у "Роскачества" есть сильная лаборатория в области цифровой экспертизы, и эта лаборатория исследует мобильные приложения торговых сетей на предмет их качества, удобства, использования персональных данных потребителей.

"В ближайшее время мы завершаем исследование качества мобильных приложений сотовых операторов. Это тоже то, чем мы с вами пользуемся почти ежедневно, и это действительно тоже очень важно. Посмотрим их потребительские свойства, качества", — рассказал глава "Роскачества".