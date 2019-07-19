(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— В сложных погонных условиях — Спецслужбы смогут отменять вылет любых международных авиарейсов — В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае "угрозы безопасности РФ". Авиакомпании при этом обяжут предоставлять подробную информацию о каждом рейсе и его пассажирах. Нарушение порядка карается лишением прав на международные полеты. Источники "Ъ" утверждают, что новые правила инициированы ФСБ. Юристы отмечают размытость формулировки "угроза безопасности", которая может подразумевать все, что угодно.

— Триллионы лучше вывезти — Правительство готовится кредитовать из ФНБ российский экспорт — Правительство на своем заседании одобрило поправки к находящемуся с начала 2019 года в Госдуме законопроекту — они позволят в перспективе расходовать доходы Фонда национального благосостояния (ФНБ) на предоставление экспортных кредитов. По расчетам ВЭБ.РФ, с которым консультируется правительство, остаток свободных средств ФНБ в 2020 году при текущих ценах на нефть превысит 8,9% ВВП. В 2021 году речь может идти о расходовании 1,5–2 трлн руб., что укрепит рубль более чем на 10% и увеличит рост ВВП на 1 п. п. Эффект экспортного кредитования, по мнению ВЭБ.РФ, будет сильнее и короче.

— У прокуратуры возникли вопросы по содержанию — На аресты и их продления может потребоваться одобрение представителей надзора — Как стало известно "Ъ", по итогам недавней прямой линии с президентом Владимиром Путиным в законодательство могут быть приняты изменения, которые призваны упорядочить избрание мер пресечения и их продления. Генеральная прокуратура предлагает внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) четкое понятие о преступлениях, совершенных в ходе предпринимательской деятельности, по которым не предусматривается помещение в СИЗО, а саму процедуру арестов и их продления — подлежащей предварительному согласованию с прокурором. При этом прокурорский надзор должен быть распространен и на проверки, которые проводятся в связи с сообщениями о преступлениях.

— Туроператорам сделали одождение — Холодный июль подстегнул спрос на пляжный отдых — Установившаяся в европейской части России в июле прохладная погода оказалась на руку игрокам туристического рынка. Туроператоры и агенты отмечают в некоторых случаях кратное увеличение продаж туров на пляжные направления. Наибольшей популярностью у россиян традиционно пользуется Турция, на долю которой сейчас приходится более 50% продаж организованных туров.

— Торговля в плюс и в минус — Глобальный дисбаланс не сокращается — Суммарный объем дисбалансов по текущему счету в мире за 2018 год почти не изменился и составил 3% ВВП, сообщил Международный валютный фонд (МВФ). В странах—экспортерах нефти рост цен на этот энергоресурс поддержал увеличение профицита — в РФ в прошлом году он стал рекордным. В Китае же профицит резко сократился, теперь страна не входит в десятку стран-лидеров по этому показателю. Дефицит в США, несмотря на торговое противостояние с Китаем, продолжил увеличиваться.

— Поводов для зависти все меньше — В РФ сокращается неравенство по зарплатам — По данным Росстата, наибольшие и наименьшие зарплаты в России отличаются в 13 раз. Разрыв снижается с 2012 года — из-за повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. По словам экспертов, зарплатное неравенство будет сокращаться и в будущем, однако на общий его уровень также будут влиять и данные о доходах и владении активами.

— Роботы не спасают от старения — Мониторинг производительности труда — Рост производительности труда за счет автоматизации не способен компенсировать негативные последствия старения населения и сохранить прежний уровень подушевого дохода — по крайней мере при нынешних его темпах, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

— Москва и Минск ставят на символизм — Президенты России и Белоруссии договорились решить проблемы к юбилею Союзного государства — Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг провели переговоры в Санкт-Петербурге на Форуме регионов двух стран. Главным итогом стало решение "двигаться дальше" в вопросах интеграции и преодолеть существующие разногласия к 8 декабря, когда Союзное государство будет отмечать 20-летний юбилей. По словам господина Лукашенко, эта дата "поджимает" власти двух стран. При этом белорусский президент сделал интригующее заявление о неких "принципиальных соглашениях" с российской стороной, содержание которых он пообещал раскрыть позже.

— Удостоверение наличия — Снятые с выборов в МГД занялись сбором заявлений в поддержку подписей — Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, снятые с выборов из-за "брака" в сданных подписях, собрали больше тысячи заявлений москвичей с требованием считать их подписи действительными. Об этом "Ъ" рассказали 11 незарегистрированных кандидатов, проводящие ежедневные акции "За право выбора" на Трубной площади. Заявления граждан состоят из формы с ФИО, адресом и телефоном; скана паспорта гражданина и — по желанию — видеообращения на тему: "Да, я ставил свою подпись за этого кандидата". У кандидатов есть еще несколько дней на обжалование отказа. В Мосгоризбиркоме заявляют, что готовы рассмотреть заявления и перепроверить подписи, "выбраковка" которых могла быть некорректной: если после этого подписей окажется достаточно, кандидата зарегистрируют. Эксперт по электоральному праву Сергей Кабышев полагает, что "отказникам" следует обращаться в суд, который может вызвать свидетелей и установить факт подписи.

— В лесах заведутся коттеджи — Законопроект, разрешающий капитальную застройку лесов, скоро внесут в Госдуму — Вокруг крупных городов могут быть вырублены гектары лесов под строительство коттеджей, опасаются экологи. К этому может привести законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму,— он разрешает капитальную застройку лесов для отдыха и туризма. По мнению экологов, под видом баз отдыха появятся частные элитные владения, что неминуемо приведет к всплеску массовых волнений. В Минприроды с этим не соглашаются и полагают, что инициатива будет стимулировать развитие внутреннего туризма в регионах и привлекать дополнительные инвестиции в лесное хозяйство.

— ФСБ задерживает документы — Силовики не спешат расставаться с делами жертв репрессий, выяснил "Ъ" — Исследование "Ъ" показало, что в России есть большие проблемы с доступом к делам политрепрессированных в Советском Союзе. Лишь треть региональных управлений ФСБ передала архивные уголовные дела жертв политических репрессий в госархивы. При этом в госархивах, получивших дела, зачастую нет необходимых условий для доступа к ним граждан. Эксперты указывают на проблему закрытости: неизвестно, на какое количество граждан переданы дела; также не ясно, сколько дел до сих пор хранится в ФСБ. Сейчас обсуждаются поправки в подзаконные акты, которые помогли бы приоткрыть архивы.

— Свидетель изменения — Павла Ребровского снова ждут в суде по делу "Нового величия" — Сегодня Люблинский районный суд Москвы продолжит рассмотрение дела "Нового величия". На скамье подсудимых остаются восемь человек. Еще двое — Павел Ребровский и Рустам Рустамов — ранее заключили сделку со следствием и стали ключевыми свидетелями обвинения. Однако 8 июля на судебном допросе Павел Ребровский отказался от данных в рамках сделки показаний, заявив, что "подписал их под давлением". Позднее прокурор настоял на повторном допросе Ребровского, который, по мнению адвокатов участников "Нового величия", может состояться сегодня. Накануне Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляцию на приговор Павла Ребровского — 2,5 года колонии общего режима — и назначил прокурорскую проверку соблюдения Ребровским условий сделки со следствием.

— Энергетиков исключили из преступного сообщества — Обвиняемые в хищении средств филиала "МРСК Центра" получили меньше, чем просила прокуратура — Мещанский райсуд Москвы вынес приговор по громкому уголовному делу о хищении в 2008–2010 годах средств ОАО "МРСК Центра" на сумму около 240 млн руб. Суд снял с фигурантов наиболее тяжкое обвинение — об организации преступного сообщества и участии в нем и признал их виновными в особо крупной растрате. В итоге бывший гендиректор белгородского филиала МРСК Виктор Филатов получил 9 лет колонии, другие подследственные получили более мягкие наказания. Защита подсудимых намерена обжаловать приговор. Отметим, что это только один эпизод масштабного расследования хищений средств МРСК, которое пока продолжается.

— Петерсбергский диалог — Главы МИД России и МИД Германии поддержали гражданские общества — В ФРГ сегодня завершается двухдневный российско-германский форум "Петербургский диалог", который остается главной площадкой для сотрудничества гражданских обществ России и Запада. В четверг его торжественное открытие впервые с 2014 года посетили министры иностранных дел России и Германии. Поможет ли присутствие Сергея Лаврова и Хайко Мааса преодолеть кризис в отношениях, в том числе в рамках форума, задавалась вопросом в немецком Кёнигсвинтере корреспондент "Ъ" Галина Дудина.

— "Нам сейчас остро нужен политический импульс" — Генсек ОБСЕ Томас Гремингер — об "окне возможностей" на Украине — 21 июля на Украине состоятся досрочные выборы в Раду. За ними будут внимательно следить и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): генеральный секретарь этой объединяющей 57 стран структуры Томас Гремингер убежден, что именно сейчас открывается "окно возможностей" для прогресса в урегулировании конфликта вокруг Донбасса. О том, что позволяет ему надеяться на рывок в выполнении минских договоренностей, почему до сих пор ни один из их пунктов не выполнен и кто мешает работе ОБСЕ на Украине, Томас Гремингер рассказал корреспонденту "Ъ" Елене Черненко.

— За тоннелем показался порт — "Востокуголь" готов оплатить транспортный узел "Восточный—Находка" — Как выяснил "Ъ", "Востокуголь" Дмитрия Босова и Александра Исаева обещает заменить федеральный бюджет в еще одном крупном инфраструктурном проекте на Дальнем Востоке. Вслед за вторым Северомуйским тоннелем бизнесмены готовы построить объекты федеральной инфраструктуры угольного терминала "Север" и железную дорогу к нему за 22,6 млрд руб. Терминалом ранее занималась группа "Сумма", теперь его купили акционеры "Востокугля". В отрасли к планам бизнесменов относятся скептически, сомневаясь в их реалистичности.

— Депутаты зацепили AmEx — Поправки в закон о НПС грозят проблемами еще одной иностранной платежной системе — Закон об обеспечении бесперебойности платежей по картам в РФ принимается в невероятной спешке — на дату планировавшегося второго чтения уже назначено третье. Вместе с тем формулировки нынешнего варианта могут поставить вне закона корпоративные карты платежной системы American Express на территории России. По данным "Ъ", в компании "изучают возможные юридические последствия".

— Кибербезопасности отрегулировали выручку — Доходы ИБ-компаний продолжат расти по закону — Рынок информационной безопасности (ИБ) в России вырастет по итогам 2019 года минимум на 10%, прогнозируют в TAdviser. В прошлом году рост был аналогичным, выручка отрасли составила 79,5 млрд руб. Такие темпы поддерживаются в первую очередь ужесточением госрегулирования в сфере защиты информации, отмечают аналитики.

— Ничего столичного, только фонды — Возможности граждан сменить НПФ предложено радикально ограничить — Один из пенсионных лоббистов предложил радикально ограничить досрочные переходы граждан с целью защиты прав клиентов. В предложенном им меморандуме заключение договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) возможно только при личном визите в центральный офис такого НПФ. При этом большинство крупнейших фондов сконцентрированы в Москве, а значит, сменить НПФ смогут лишь жители столичного региона. Это не защищает, а ограничивает права клиентов частных фондов, считают эксперты.

— Залоги вписали в схему — "Траст" раскрыл претензии по сделкам с банком — "Ъ" удалось ознакомиться с текстом иска, поданного банком "Траст" в Высокий суд Лондона бенефициару O1 Group Бориса Минца в конце июня. В нем банк подробно описывает схемы по замене обеспеченных залогами кредитов, выданных банком "Открытие" и Рост-банком, аффилированным с O1 компаниям. Вместе с тем эксперты обращают внимание, что банк не пытается развернуть сделки и получить обратно залоги.

— Почта-банк расширяется в "Кругозор" — Он подыскивает себе новую штаб-квартиру — На рынке офисной недвижимости готовится еще одна крупная сделка по аренде площадей. Новую штаб-квартиру для себя ищет Почта-банк, который сейчас занимает офис на Преображенской площади. Среди возможных вариантов — принадлежащий О1 Properties бизнес-центр "Кругозор" на юго-западе Москвы. В этом округе долгое время ставки аренды были завышены из-за присутствия "Газпрома", но после переезда госкомпании в Санкт-Петербург снизились до рыночных.

— "Северный поток-2" ждет октябрьской резолюции — Через три месяца Дания может разрешить прокладку газопровода — Дания выдаст "Газпрому" разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне в Балтийском море в октябре, ожидают в монополии. Таким образом, там полагают, что датские власти удовлетворят поданную в мае заявку Nord Stream 2. Подтолкнуть власти Дании к этому решению может то обстоятельство, что к этому же сроку они должны будут одобрить прокладку в том же районе газопровода Baltic Pipe в Польшу. Если при этом "Северный поток-2" не получит разрешения, это усилит позиции Nord Stream 2 в возможном судебном споре.

— Смотрящий по подъезду — "Ростелеком" выйдет на рынок "умных домофонов" — "Ростелеком", уже занимающийся системами "умного дома" и "умного города", в дополнение к ним разрабатывает сервис управления подъездом и придомовой территорией. На этом рынке уже есть решения "ЭР-Телекома", похожий продукт тестирует и МТС. Решение может быть востребованным в новых домах, считают эксперты.

— "36,6" подлечит государство — Компания хочет выйти на рынок госзаказа — На российском рынке госзаказа лекарств может появиться новый игрок. Заняться этим бизнесом планирует одна из крупнейших аптечных сетей в России "36,6", в числе акционеров которой Московский кредитный банк (МКБ) Романа Авдеева. "36,6" надеется, что новое направление будет приносить сети четверть всей выручки. Компании могут помочь связи с крупнейшим оператором госзаказа "Фармстандартом" Виктора Харитонина.

— "Яндекс" выдаст рекламодателям ответы — Компания запустит новый формат продвижения — "Яндекс" предложит рекламодателям новый формат — возможность дополнить текстовую строку о компании или продукте интерактивным ответом, напоминающим элементы поисковой выдачи. Ранее конкуренты жаловались, что "Яндекс" использует этот инструмент для продвижения собственных продуктов. В перспективе новый формат может позволить покупать товар или получать услугу прямо со страниц поиска, полагают эксперты.

— Автобус проследует без оцифровки — Как рынок междугородних перевозок сопротивляется переходу в онлайн — Россияне давно привыкли делать покупки в интернете. Это распространяется и на авиационные и железнодорожные билеты, доля онлайн-продаж которых, по оценкам участников рынка, уже превышает 50%. Но тренд прошел мимо автотранспорта: доля онлайн-продаж билетов на междугородние автобусы в среднем по стране не превышает 7%. Активно цифровизироваться рынок начал недавно. Но билетные агрегаторы уже столкнулись с гегемонией вокзалов, которые не хотят уступать перевозчиков, в то время как сами транспортные компании борются с другим цифровым сервисом — карпулингом.

— Цена вопроса — Замдиректора по развитию бизнеса "Туту.ру" Игорь Сивец — о конкуренции на рынке автобусных перевозок — Не секрет, что в нашей стране автобусные перевозки совсем не ассоциируются с транспортом мечты, а многие вообще не признают автобус как вид транспорта. Однако уже сегодня стала реальностью для некоторых перевозчиков такая картина: перед отправкой автобуса водитель, одетый в белую рубашку и опрятный костюм, подходит лично к каждому пассажиру и интересуется, есть ли какие-либо вопросы и может ли он ему чем-нибудь помочь, потом желает приятного пути и только после этого садится за руль.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Слабый спрос мешает экономике расти — Нужны системные реформы, а не только вливание денег — Во II квартале рост российской экономики ускорился – до 0,8% в годовом выражении после 0,5% кварталом ранее, оценило Минэкономразвития в обзоре "Картина деловой активности". За полугодие экономика выросла на 0,7%.

— Чего ждать от выборов в Верховную раду Украины — Партия Зеленского их выиграет, но ему придется искать партнеров для правящей коалиции — В воскресенье на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду (парламент). Она формируется по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

— Бесплатного адвоката нельзя навязывать, но можно не увольнять — Конституционный суд разъяснил правила сосуществования защитников по назначению и по соглашению — Конституционный суд не разрешил обвиняемым увольнять назначенных государством защитников без санкции суда даже при наличии адвоката по соглашению. Об этом говорится в опубликованном в четверг постановлении суда. Поводом для проверки ст. 50 и 52 УПК стала жалоба бывшего руководителя межрайонной налоговой инспекции № 1 Тувы Юрия Кавалерова, которого судили за покушение на получение взятки. Суд назначил ему двух адвокатов за госсчет, от которых он попытался отказаться после того, как родственники заключили соглашение с другим защитником.

— Власти хотят ужесточить правила получения электронных подписей для бизнеса — Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект, несмотря на возражения предпринимателей — В четверг, 18 июля, комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять 23 июля в первом чтении поправки в закон "Об электронной подписи". Они существенно ужесточат для юридических лиц правила получения электронных подписей, сообщил "Ведомостям" председатель комитета Анатолий Аксаков.

— На рынках облигаций сложилась парадоксальная ситуация — Высокодоходные бонды теперь торгуются с отрицательной доходностью — В эпоху нулевых и отрицательных процентных ставок на финансовом рынке наблюдается то, что Барнаби Мартин, кредитный стратег Bank of America (BofA) Merrill Lynch, называет "досадным оксюмороном". У облигаций, традиционно называемых высокодоходными, или мусорными (бонды со спекулятивным кредитным рейтингом), доходность порой опускается ниже нуля. Среди них – гособлигации восточноевропейских стран и некоторых европейских компаний, таких как Nokia и Altice.

— Shell пообещала Путину удвоить количество АЗС в России — Англо-голландская компания откроет 260 заправок в течение пяти лет — Исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал увеличить сеть заправок: "В рамках развития сети АЗС по России в ближайшие пять лет мы еженедельно будем открывать одну автозаправочную станцию" (цитата по kremlin.ru). По его словам, Россия входит в топ-5 крупнейших экономик и очень важна для развития Royal Dutch Shell, компания намерена развивать розницу и переработку нефти (у нее завод смазочных материалов в Тверской области).

— Аналитики UBS ожидают роста цен на никель в ближайшие три года — Они объясняют это увеличением спроса на электромобили — Цена никеля выросла на 23% с недавних минимумов в июне и достигла годового максимума – $14 880 за 1 т. Последний раз никель стоил столько больше года назад – 26 июня 2018 г.

— Началась распродажа имущества греческого девелопера Michaniki Group — Компания планировала вложить в России более 1,5 млрд евро — Торги по продаже имущества ООО "Жедочи-16" состоятся 22 августа, следует из его сообщения на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Эта фирма принадлежала греческому девелоперу Michaniki Group. Перед кризисом 2008 г. она планировала запустить в России девять проектов общей площадью 1,5 млн кв. м, вложив в них 1,6 млрд евро в ожидании выручки 2,8 млрд евро от их продажи.

— Продавец DKNY и Escada получил магазины косметики Kiko Milano в России — До сих пор итальянский бренд не смог занять заметной доли на российском рынке — Крупный дистрибутор премиальных брендов "Джамилько" стал владельцем мастер-франшизы итальянского производителя декоративной косметики Kiko. О подписании соглашения "Ведомостям" рассказали представители сторон. Также "Джамилько", как уточнил ее представитель, получит бизнес итальянской компании в России – 15 магазинов Kiko Milano в Московском регионе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Осенью 2018 г. Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство "Джамилько" о приобретении 99,99% "Кико рус".

— Загрязненную нефть из "Дружбы" переработают российские заводы — Для этого ее смешают с чистой нефтью — Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов (его цитирует "Интерфакс").

— Как мобильные операторы пытаются стать финансовыми супермаркетами — "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2 активно предлагают банковские и инвестиционные продукты — Крупнейшие мобильные операторы все более активно предлагают финансовые продукты – как своим абонентам, так и просто желающим. Так они хотят использовать данные об абонентах, крепче привязать их к себе и стимулировать больше тратить, а также привлечь новых клиентов. Сами операторы не скрывают, что хотят стать для клиентов экосистемами и оказывать им услуги не только связи, но и банковские и инвестиционные.

— Как выпускник Тимирязевской академии создал агрегатор фермерской продукции — Теперь им заинтересовались крупные ритейлеры — Студент экономического факультета Тимирязевской сельскохозяйственной академии Илья Елпанов в детстве проводил каникулы в деревне. У его отца была небольшая сельскохозяйственная компания в Тверской области, сын помогал заготавливать сено, управлял трактором и доил коров. В 2013 г. отец Елпанова разорился, но сын решил продолжить дело – придумал проект современного агропоселения в Тверской области с гостиницами, домами ремесел, рабочим пространством в русском стиле и несколькими фермами.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Кто будет украйним?— Предстоящие парламентские выборы на Украине дают шанс Зеленскому стать настоящим президентом — Внеочередные парламентские выборы на Украине примечательны видимым отсутствием интереса к ним со стороны обобщенного международного сообщества — послы G7, главы государств и солидных международных институций, больше не призывают украинских политиков к чистоте помыслов и действий, как перед выборами президентскими. Хотя именно эти выборы могут стать поистине революционными, если их победитель Владимир Зеленский действительно захочет использовать свалившуюся на него власть к пользе обычных украинцев, установлению гражданского мира и примирению с Россией.

— Считайте, завидуйте — Кабмин решил ускорить переход на электронные паспорта — В 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Им на смену придет электронный документ. Его первыми обладателями смогут стать жители Москвы, где внедрение нового формата паспорта в пилотном режиме начнется в июле следующего года.

— Мораль защиты такова — Вводятся новые тесты для экзамена на статус адвоката — В ближайшие дни на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов будут опубликованы новые тестовые задания, которые надо будет проходить при сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката.

— По рукам и без обид — В судах появятся особые примирители для урегулирования споров — Госдума приняла пакет законов, значительно расширяющих применение примирительных процедур. В суды придут специальные судебные примирители, которые помогут сторонам договариваться. Кроме того, появятся новые способы решить больной спор без суда и обид: с помощью медиатора, профессионального посредника.

— Аварийный сигнал — Разработаны новые механизмы переселения граждан из непригодного жилья — 20 июля истекает срок, установленный поручением Владимира Путина, когда должны быть разработаны новые механизмы в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Поправки в Жилищный кодекс и ряд других законодательных актов, в том числе в 185-ФЗ, сейчас в правительстве и в ближайшее время будут направлены в Госдуму (документ есть в распоряжении "РГ").

— Двигаться дальше — Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили развитие Союзного государства России и Беларуси — После неформальной беседы на Валааме президенты России и Беларуси провели переговоры в Санкт-Петербурге. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Таврическом дворце перед форумом регионов двух стран, речь шла о том, чтобы все спорные вопросы решить к 20-летию Союзного договора в декабре.

— Бензин оставят в цене — Законопроект о сдерживании цен на топливо прошел первое чтение — Госдума приняла в первом чтении законопроект, который должен привести к сдерживанию цен на бензин, дизтопливо и авиакеросин. По оценке депутатов, топливо в результате может подешеветь, а значит, по цепочке это скажется на стоимости авиабилетов и прочих перевозок, а также разного рода товаров.

— Нарушитель в ответе — Правительство разработает программу безопасности на дорогах — Глава государства подписал ряд поручений, касающихся безопасности движения и качества автодорог. В частности, иностранцы должны будут платить штрафы до выезда из России, в стране появится программа капремонта автодорог и информационная база данных о водителях. Скрытых камер, следящих за теми, кто за рулем, также не будет: о местах их установки людей будут информировать.

— По своему выбору — КС РФ запретил судам навязывать адвоката в уголовных процессах — Конституционный суд запретил судам навязывать обвиняемым бесплатного адвоката. Участники процесса должны иметь возможность заявить "об отказе от защитника по назначению при участии в уголовном деле защитника по соглашению", сказано в постановлении КС.

— Не спи за рулем — Госдума увеличила штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей — Компаниям, заставляющим водителей перерабатывать, теперь будут грозить штрафы. Госдума приняла закон о безопасности на дорогах.

— Дома и стены помогают — Дмитрий Медведев: Перевод заключенных ближе к семье — возможность вернуться к нормальной жизни — Заключенные получат право перевода в тюрьмы поближе к месту жительства родственников, но это будет касаться не всех. На тех, кто осуждены за терроризм и пожизненно за особо тяжкие преступления, эти правила распространяться не будет. Законопроект на эту тему 18 июля рассмотрело правительство.

— Протокол ниоткуда — Арбитражные суды начнут сообщать о подделке доказательств — В ближайшее время у недобросовестных участников арбитражного разбирательства могут начаться очень серьезные проблемы. Об их попытках решить спор, используя, к примеру, поддельные документы, сам суд тут же сообщит компетентным органам. Сейчас арбитражные суды этого не делают.

— Моногороду окажут мультипомощь — Фонд развития моногородов (ФРМ) запустил целевую программу их поддержки. А именно — механизм беспроцентного кредитования. Желающие открыть бизнес в моногородах могут получить заем до 250 млн руб. на срок до 15 лет (при доле собственных средств не менее 20 процентов). Всего же в кредит планируется выдать 1,3 млрд руб.

— Диплом с успехом — ВЦИОМ: Россияне считают, что высокая зарплата не зависит от образования — Большинство россиян считают, что высшее образование не оказывает существенного влияния на материальное благополучие человека. Они уверены, что высокооплачиваемую работу можно получить и без диплома. Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

— А в Италии — без пальмового масла — Госдума повысит НДС на пальмовое масло до конца июля — Средства, полученные в бюджет после отмены льготного налогового режима для производителей пальмового масла, можно направить на поддержку российской молочной отрасли. Такое заявление 18 июля сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— 23 июля — пресс-конференция замруководителя ФАС России Андрея Цыганова — 23 июля (вторник) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция заместителя руководителя ФАС России Андрея Геннадьевича Цыганова на тему: "ФАС о соблюдении антимонопольного законодательства органами власти субъектов РФ: положительные и отрицательные практики".

— Чей ты будешь, трансформатор — Отключения на Калининской АЭС не связаны с ядерной природой этого объекта — Весь четверг на Калининской АЭС в Тверской области занимались проверкой и восстановлением трансформаторного оборудования, которое рано утром 18 июля дало неожиданный сбой и потребовало экстренной остановки трех атомных энергоблоков.

— А за арендатора ответишь — Торговые центры будут штрафовать за обвес — В законодательстве скоро могут появиться определения "торговый центр" и "торговый комплекс". А управляющие компании торговых центров будут платить штрафы, если владельцы магазинов, которые арендуют там площади, обманывают покупателей и не обеспечивают их безопасность.

— "Урал" бедой не грозит — Составлен рейтинг опасности грузовиков — Водители грузовиков Hyundai и Scania чаще всего совершают аварии.

— Дорогу проложат рублем — На Крайнем Севере будут строить платные трассы без дублеров — На Крайнем Севере и приравненных к ним территориях будут строить платные дороги без бесплатных дублеров. Госдума 18 июля приняла законопроект об этом во втором чтении.

— Руль на всякий случай — Беспилотники выедут на новые дороги — Беспилотники выедут не только на дороги Москвы и Татарстана, но и других регионов.

— Без американских крыльев — К каким последствиям приведет исключение Турции из программы Пентагона по производству F-3 — США в одностороннем порядке исключили Турцию из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35, что вызвало бурное негодование Анкары. Таким образом Вашингтон отреагировал на приобретение турками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Более того, западная пресса язвительно обсуждает благонадежность Турции в качестве члена НАТО.

— Европейцев подводит сердце — От каких болезней умирают жители Старого света — В Болгарии зафиксирована самая высокая смертность среди стран Евросоюза. А самой частой причиной смерти у европейцев оказались заболевания сердечно-сосудистой системы.

— Спор о животе — В Китае ввели новые штрафы за непристойное поведение — Китайские власти развернули активную кампанию, призванную облагородить внешний облик населения и его манеры. Многие иностранцы, впервые приехавшие в Китай, оказываются шокированы местными нравами.

— Изменить прогноз — Иммунотерапия — новая эра в лечении самых тяжелых онкологических болезней — Я не поклонник чтения соцсетей. Но пропустить эти слова никак не могла: "Не говорите, что вы устали от учебы или работы или каких-то забот, дел. Радуйтесь, что вы можете это делать, радуйтесь тому, что вы живете"…

— Спасатель найден! — Школьники изобрели "умный" медицинский жгут — Уникальный медицинский жгут, способный улучшить качество помощи при ДТП и чрезвычайных ситуациях, изобрели кемеровские девятиклассники.

— Проценты здоровья — Крымчане стали охотнее проходить диспансеризацию — С января по июнь нынешнего года диспансеризацию в Крыму прошли почти в два раза больше людей, чем за тот же период прошлого года. Обследовано 69,5 процента населения. В крымском минздраве считают эти проценты неплохим показателем.

— Пломбир поперек горла — Почему летом у врачей больше работы — На первый взгляд, это может показаться странным. Лето — время отпусков, отдыха, пора восстановления здоровья. Даже если это лето капризное, как нынешнее. Но именно в летний сезон у нас — оториноларингологов — прибавляется работы. Чаще всего обращаются к врачу в связи с "осенней" патологией. Жалуются на боли в горле, насморк, сухой кашель, общее недомогание, иногда на повышенную температуру. В чем же дело?

— Жизнь на ладошке — Создан уникальный рентгеновский аппарат для новорожденных — Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" (вуз-участник Проекта 5-100) создали портативный аппарат для диагностики нарушений у недоношенных младенцев. Прибор умещается в руке и при этом дает суперчеткие рентгеновские снимки. Он позволяет выявить нарушения у новорожденных с экстремально низким весом. По словам ученых, новая разработка может появиться во всех перинатальных центрах страны уже в течение двух лет.

— Эскадра на Неве — Северная столица готовится к Главному военно-морскому параду — В Петербурге началась подготовка к Главному военно-морскому параду. В акваторию Финского залива вошли 43 корабля. Фрегаты, корветы, субмарины, ракетные катера, которые увидят петербуржцы и гости города — это гордость отечественного флота. 28 июля, в День ВМФ, суда пройдут строем по Неве. А откроет парад копия линейного корабля "Полтава", именно с этого парусника, построенного в 1712 году, началась история нашего флота.

— Не для камеры — Мэр Вилюйска извинился перед журналистами — Мэр Вилюйска Нюргустан Афанасьев, отказавшийся отвечать на неудобные вопросы корреспондента телеканала "Якутия 24" и вызвавший полицию, извинился. Он сделал это сразу в день публикации "РГ", в которой председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева заявила, что инициирует в отношении него дело о воспрепятствовании журналистской деятельности.

— Как завлекает сталь — На металлургическом комбинате открыли смотровую площадку для туристов — В Череповце представили новый туристический маршрут. Путешественники смогут увидеть металлургический комбинат и своими глазами понаблюдать за процессом рождения стали.

— Лемур в аренду — Житель Новороссийска незаконно держал дома экзотических животных — В Новороссийске в одном из частных домов города мужчина незаконно содержал 24 экзотических животных, которых предполагал сдавать в аренду фотографам в период летнего курортного сезона.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Пчелы против яда: массовая гибель насекомых способна обернуться неурожаем — Минсельхоз обещал разобраться в причинах мора насекомых до 30 июля — Массовая гибель пчел в России в результате обработки ядохимикатами сельхозземель может привести к дефициту меда в ряде регионов, рассказал "Известиям" президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. Всего, по информации Минсельхоза, погибло 35,7 тыс. пчелосемей, что составляет лишь 2,6% от их общего количества в пострадавших 23 регионах. До 30 июля министерство планирует завершить анализ ситуации, на основе которого будут разработаны предложения по ее решению.

— Не мёдом намазано: что привело к гибели пчёл по всей стране — В числе основных версий – обработка полей химикатами и погодные аномалии — Основной причиной массовой гибели пчел в России могло стать неправильное применение химикатов, уверены практикующие пчеловоды. Согласно результатам проведенных анализов, в останках насекомых и пробах растений, пыльцой которых они питались, действительно обнаружены остаточные следы пестицидов. Об этом "Известиям" сообщили в "Белгородской МВЛ", сотрудники которой и проводили исследования.

— Всем морем: подлодки будут спасать тральщики и катера-охотники — С 2020 года ВМФ начинает готовить подводные поисковые операции по новой программе — Военно-морской флот кардинально меняет систему оказания помощи терпящим бедствие субмаринам. Теперь к операциям по спасению экипажей подводных лодок будут привлекаться все возможные средства, а не только суда аварийных служб. Об этом "Известиям" сообщили в главкомате ВМФ. На флоте учли опыт аварий последних лет, и поэтому с будущего года в поиске попавших в беду субмарин будут задействовать противолодочные корабли, тральщики и противодиверсионные катера.

— Занятая инициатива: у ЕАЭС может появиться свое Бюро трудоустройства — Проект должен повысить уровень занятости среди молодых людей до 25 лет — В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может появиться свое Бюро занятости молодежи. С предложением создать такую организацию к главе коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграну Саркисяну обратилась депутат Госдумы, член комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова (письмо есть распоряжении "Известий").

— Бремя временно: ЦБ намерены избавить от санируемых банков — Срок владения регулятором коммерческих организаций хотят ограничить пятью годами — Центробанк планируют ограничить в сроках владения коммерческими организациями пятью годами. Такие поправки к закону "О защите конкуренции" готовит Минэкономразвития, сообщили там "Известиям", уточнив, что окончательные формулировки пока не выработаны. Федеральный чиновник финансово-экономического блока рассказал, что один из вариантов регулирования — обязать Банк России частично возвращать затраченные им на санацию средства для компенсации выпадающих доходов.

— "Будем делать все от нас зависящее" — Владимир Путин заявил о важности полноценного восстановления российско-украинских отношений — Для России чрезвычайно важен вопрос полноформатного восстановления отношений Москвы и Киева. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече в Петербурге с одним из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктором Медведчуком. Глава государства подчеркнул, что полноценное урегулирование конфликта на юго-востоке соседней страны возможно исключительно в случае прямого контакта киевской власти с представителями ДНР и ЛНР. В этот же день Владимир Путин провел переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

— Точки матери: в России откроют сеть центров воспитания родителей — К концу года возможность бесплатно получить консультацию получат мамы и папы из 54 регионов — В Минпросвещения задумались об обучении родителей правильному воспитанию детей. Уже в этом году ведомство рассчитывает открыть сеть центров помощи, к специалистам которых можно будет обратиться по вопросам раннего развития, психологии подростков или домашнего обучения. Оказываться услуга будет бесплатно, а будущие консультанты центров уже проходят необходимую подготовку. Однако советоваться с посторонними людьми о том, как растить собственного ребенка, захотят немногие, считают эксперты.

— Щит и винт: Калининград защитит новый вертолетный полк — Российский анклав прикроет с воздуха группировка, состоящая из Ка-27, Ми-8 и Ми-24 — В Калининграде сформирован новый полк винтокрылых машин, рассказали "Известиям" в Минобороны. Это уникальная воинская часть — в ее состав вошли как морские противолодочные и спасательные вертолеты Ка-27, так и транспортно-ударные Ми-8 и Ми-24. Воздушные машины этой части смогут действовать одновременно и над сушей, и над морем.

— Размыкая круг: Европарламент оценит потери от взаимных санкций с Россией — Это произойдет осенью — после того, как в Евросоюзе завершатся запущенные в мае кадровые перестановки — Евросоюзу необходимо провести оценку потерь от взаимных санкций с Россией, а после этого отменить пагубно влияющие на экономики обеих сторон ограничения. Об этом "Известиям" заявил французский депутат от партии "Национальное объединение", член комитета ЕП по международным делам Тьерри Мариани. По его словам, он выступит с такой инициативой после окончания летних каникул, когда ЕС решит все административные и кадровые вопросы.

— Рынок без спроса: данные о россиянах смогут использовать без их ведома — Компании и государство будут обязаны полностью их обезличить — В России планируют разрешить использовать информацию о гражданах без их согласия. Поправки к закону "О персональных данных" представил правительству вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Документ, с которым ознакомились "Известия", уже получил положительный отзыв кабмина, сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова. В поправках говорится, что обладатель данных будет обязан обезличить их так, чтобы раскрыть человека не помогла никакая дополнительная информация.

— Чемоданное повышение — Штрафы за задержку рейсов и багажа хотят поднять в десять раз — Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки. Это предусмотрено поправками ко второму чтению в законопроект, ужесточающий ответственность авиакомпаний перед клиентами ("Известия" ознакомились с документом). По словам одного из авторов поправок — члена комитета Госдумы по транспорту Максима Сураева, штрафы могут вырасти с 25 до 250 рублей за каждый час опоздания. Ужесточение ответственности авиакомпаний за задержку выдачи багажа позволит избежать ситуаций, подобных той, что недавно сложилась в Шереметьево. Правда, доказать реальную стоимость потерянного времени и моральных издержек пассажирам по-прежнему будет непросто.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Зарплата половины россиян не дотягивает до 35 тысяч — Росстат представил данные о заработках сотрудников крупных и средних предприятий — Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

— Минздрав напустил дыму — ведомство Вероники Скворцовой в четыре раза увеличило прогноз по числу курильщиков через 15 лет — Минздрав изменил прогноз насчет числа курильщиков в России к 2035 году. В концепции по борьбе с курением раньше фигурировал показатель 5% курящих, а в последней версии— 21%. Сейчас доля любителей табака почти такая же—22,5%.

— Советы по секрету — МВФ порекомендовал россии повысить открытость бюджета — Международный валютный фонд (МВФ) приветствовал шаги российских властей по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и рекомендовал продолжать сокращать долю засекреченных расходов в бюджете. Об этом говорится в резюме по итогам консультаций исполнительного совета МВФ с Россией в 2019 году. Кроме повышения открытости бюджета МВФ также рекомендовал раскрывать обязательства госорганов в рамках государственно-частных партнерств (ГЧП).

— Запас спецслужб оставляют на Родине — Депутаты Госдумы предложили запретить бывшим сотрудникам ФСБ пять лет выезжать за границу — Появление законопроекта об ограничениях на выезд за границу для бывших сотрудников ФСБ его авторы объясняют желанием защитить тех от враждебных провокаций. Эксперты называют эту меру "усилением контрразведывательного режима".

— Моряки не отчалят до выборов — Почему Россия не торопится отпускать задержанных в Керченском проливе украинцев — 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца, до 24 октября, арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе полгода назад. Следствие по их делу (моряков обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации, совершенном организованной группой, наказание—до шести лет заключения) завершено, началась финальная перед судом стадия ознакомления с материалами дела. Суд, по словам адвокатов, скорее всего, состоится осенью.

— Турция заплатила за русские ракеты американскими самолетами — Вашингтон ввел санкции в ответ на доставку в Анкару комплексов С-400 — США готовы ввести санкции против Турции, закупающей у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. В среду американский президент Дональд Трамп объявил об отказе передавать Анкаре истребители F-35 и осуществлять программу их совместного производства. Ранее эксперты предсказывали, что в отношении Анкары последуют еще более жесткие санкции.

— Минсельхоз зажимает конкуренцию клешнями — Ведомство Дмитрия Патрушева определилось с начальной стоимостью квот на добычу крабов — Государство распределяло квоты на вылов краба через аукционы в 2000–2003 годах. В 2004 году поправками в закон "О рыболовстве" торги были отменены: из-за аукционов рентабельность бизнеса снизилась, а инвестиции в отрасль сократились. Квоты стали распределяться по так называемому историческому принципу: предприятия, победившие в аукционах в начале 2000-х, получали квоты еще на 15 лет.

— Кадастр остался в прошлом — Верховный суд поставил под сомнение повышение налога на коммерческую недвижимость "задним числом" — Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда 17 июля отправила на пересмотр иск ООО "Юмакс" к управлению федеральной налоговой службы по Москве и одной из ее инспекций. Пока опубликована только резолютивная часть определения Верховного суда: он признал недействительными все решения нижестоящих инстанций по иску "Юмакса", которые были приняты в пользу налоговиков. "Юмаксу" в Москве принадлежит здание площадью 3,3 тыс. кв. м на Ильинке, 15. В конце 2016 года правительство Москвы повысило кадастровую стоимость этого здания. Несмотря на то что постановление вышло в конце декабря, оно устанавливало новую оценку недвижимости с 1 января 2016 года. Из-за этого "Юмакс" должен был дополнительно заплатить 10 млн руб. налогов за тот год.

— Честность на грани рентабельности — На чем зарабатывают рестораны, продающие блюда по себестоимости — После кризиса 2014 года в России стали появляться компании, которые позиционируют свои цены как "честные": товары и услуги продаются по себестоимости с фиксированной наценкой. Наибольшее распространение система получила среди баров и ресторанов, но есть и магазины. "Честные цены" позволяют увеличить продажи. Правда, не везде: по мнению предпринимателей и экспертов, модель может хорошо работать там, где есть повторяемость покупок и долгий цикл жизни клиента.