МИНСК, 25 июл /ПРАЙМ/. Председатель совета республики (верхней палаты белорусского парламента) Михаил Мясникович заявил, что вопрос об отмене роуминга между Белоруссией и Россией можно решить уже в этом году.

"Вопрос роуминга может быть решен в этом году… Все делается, чтобы он был решен в этом году, у меня есть уверенность", — сказал Мясникович в интервью телеканалу ОНТ, показанном в четверг.

По его словам, на этом вопросе "можно показать, что вопросы решаются, если захотеть их решать".

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке этого вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября.