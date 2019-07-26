МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу утром в попытке отыграть снижение предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,45 доллара, или на 0,03%, до 1415,15 доллара за тройскую унцию. Цена сентябрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,08%, до 16,398 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота в пятницу оказывают коррекционные настроения после того, как драгметалл потерял в цене более 0,7% днем ранее на фоне статистики из США, которая превзошла прогнозы аналитиков и снизила спрос на металл в качестве более надежного актива.

Теперь инвесторы ждут первую оценку по ВВП США во втором квартале. По прогнозам аналитиков, показатель вырос на 1,8% в годовом выражении после подъема на 3,1% в предыдущем квартале. Данная статистика будет опубликована менее чем за неделю до того, как ФРС обнародует свое решение по дальнейшем монетарной политике.

Согласно данным CME Group по состоянию на пятницу, более 78% аналитиков ожидают снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные эксперты считают, что снижение составит 50 базисных пунктов.