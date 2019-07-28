МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. Разрыв трубы и возгорание газа произошли на газопроводе Пунга –Вуктыл – Ухта-2 в сорока километрах от компрессорной станции "Вуктыльская" в Коми, никто не пострадал, снижения поставок потребителям нет, сообщается на сайте Минэнерго.

Ниже приводится справочная информация об авариях на магистральных газопроводах в 2018-2019 годах в России

2019

11 июля крупный пожар начался на газопроводе в непосредственной близости от ТЭЦ-27 в Мытищах, в небо взметнулся 50-метровый факел, было перекрыто Осташковское шоссе. После нескольких часов борьбы пожар удалось потушить, но в последний момент огонь перекинулся еще на два здания неподалеку. По итогам ЧП, один человек погиб, пострадали 13.

10 июля в Красноармейском районе Волгограда произошла авария на газовой магистрали. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, из-за прорыва газовой трубы под землей было ограничено автомобильное движение. Из-за аварии без газа остались два промышленных предприятия. Газопровод высокого давления был поврежден неизвестными лицами, которые проводили земляные работы без согласования с АО "Волгоградгоргаз".

24 мая в Чусовском районе Пермского края на 1606-м километре магистрального газопровода СРТО-Урал (ДЗО ПАО "Газпром" – ООО "Газпром трансгаз Чайковский") произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа, был отключен участок газопровода 1555-1647 километр. По данным ведомства, пострадавших нет, последствий для потребителей не было. Транспортировка газа велась в прежних объемах путем загрузки дополнительных мощностей.

6 мая на участке газопровода "Ямбург – Поволжье" в Свердловской области произошла авария, пострадавших не было. Как сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ, на 1 161 километре газопровода "Ямбург – Поволжье" (ДЗО ПАО "Газпром" – ООО "Газпром трансгаз Югорск") диаметром 1 400 миллиметров произошел разрыв с возгоранием, ограничения подачи газа потребителям не было. На время отключили участок газопровода "1 158 км – 1 181 км" для обеспечения выгорания газа.

11 апреля около 4,1 тысячи человек остались без газа в Ставрополе из-за утечки на газопроводе. По данным Минэнерго РФ, в 18.54 мск у дома №7 на улице Родосской обнаружена утечка газа на подземном стальном газопроводе среднего давления диаметром 100 миллиметров. Газопровод принадлежит и обслуживается АО "Газпром газораспределение Ставрополь" (ДЗО АО "Газпром газораспределение" и ПАО "Газпром").

17 марта в Челябинске самосвал повредил газопровод. Как уточили в МЧС, газопровод порвался из-за самопроизвольного поднятия кузова грузовика. Это произошло на улице Городской, в районе дома номер 68. В 20 частных жилых домах по улицам Звенигородская и Шершневская отключили газ. Социально значимые объекты под отключение не попали. Для устранения последствий аварии привлекли 26 человек и восемь единиц техники.

13 февраля электрики в Якутске без согласования с газоснабжающей компанией пробурили газопровод среднего давления, в результате чего оставили без газа 44 частных дома, сообщили на сайте АО "Сахатранснефтегаз". Сотрудники АО "Якутская энергоремонтная компания" в ходе земляных работ, проводимых без согласования, пробурили газопровод среднего давления диаметром 76 мм. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 30 человек и 12 единиц техники.

2018

29 декабря в Серпуховском районе Московской области произошел порыв на газопроводе-отводе от магистрального газопровода "Серпухов – Ленинград" от газораспределительной станции (ГРС) "Протвино" с возгоранием. Пострадавших не было. После этого для безопасной локализации разрыва газопровода-отвода был перекрыт линейный кран на 60 километре магистрального газопровода "Серпухов – Ленинград". Так, было прекращено газоснабжение 2,7 тысячи абонентов в Калужской и Московской областях.

29 декабря около 1,5 тысячи жителей Саратова остались без газа из-за повреждения газопровода в ходе земляных работ по прокладке водопровода. По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, в 22.40 (21.40 мск) у дома № 6 по улице Тархова в Саратове компания "Волгоспецмонтаж" проводила согласованные земляные работы по прокладке водопровода. В ходе работ была нарушена целостность стального подземного газопровода низкого давления диаметром 150 миллиметров, который принадлежит и обслуживается АО "Саратовгаз".

22 декабря в Намском районе (Якутия) произошел прорыв магистрального газопровода на первой нитке с воспламенением, газоснабжение нарушено не было, подачу газа переключили на вторую и третью нитку газопровода, пострадавших нет. Участок газопровода ремонтировали аварийные бригады "Сахатранснефтегаза". К этой ветке газопровода подключены три населенных пункта Намского района: села Ергелех, Хонгор-Бие и Кюренг-Ат. Диаметр трубы — 530 миллиметров.

3 ноября факельное горение высотой до 15 метров возникло на месте аварии магистрального газопровода "Средняя Азия-Центр" Газпрома в Рязанской области. По данным МЧС, в четырех километрах юго-восточнее населенного пункта Унгор в Путятинском районе после порыва магистрального газопровода диаметром 1200 миллиметров факельное горение достигает 15 метров. Участок газопровода протяженностью почти 50 километров был перекрыт. По предварительным данным, пострадавших не было.

7 октября жители Малгобекского района Ингушетии остались без газа из-за повреждения газопровода при проведении несанкционированных земляных работ. Произошел порыв газопровода среднего давления на газораспределительной станции города Малгобек. В результате без газоснабжения остались город Малгобек и Малгобекский район. По данным Минэнерго РФ, в результате аварии было прекращено газоснабжение 11,5 тысячи абонентов.

4 сентября произошла авария на газораспределительном газопроводе в Табасаранском районе Дагестана, 74 населенных пункта остались без газа. В Табасаранском районе в результате наезда автомашины "Камаз" произошла утечка газа распределительного газопровода высокого давления диаметром 219 миллиметров. Возгорания на месте не было. Под отключение попали 74 населенных пункта. Авария была локализована путем закрытия задвижки.

4 августа авария на газопроводе в Курской области оставила без газоснабжения 43 тысячи абонентов в городе Железногорске. Разрыв трубы диаметром 500 миллиметров на газораспределительной станции города Железногорск произошел в населенном пункте Пасерково. Газопровод и газораспределительная станция обслуживаются Курским линейным производственным управлением магистральных газопроводов (филиал ООО "Газпром трансгаз Москва"). Газоснабжение населения осуществлялось за счет остаточного давления газа в газопроводе.

3 марта авария с факельным горением произошла на магистральном газопроводе в Нижегородской области. Случился порыв с факельным горением на магистральном газопроводе диаметром 1420 миллиметров. Участок газопровода был перекрыт, газоснабжение потребителей нарушено не было.