ЛЮБЛЯНА, 29 июл — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия не могут договориться о параметрах отмены роуминга, так как Белоруссия не готова к введению бесплатных входящих для путешествующих абонентов, на чем настаивает РФ, сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

"К сожалению, мы с коллегами из Белоруссии никак не можем прийти к общему знаменателю. Долго ведем переговоры, но не могу порадовать результатами. В какой-то момент — полгода назад — мне показалось, что мы договорились, но сейчас позиции опять достаточно сильно отличаются", — сказал Носков.

"Отличаются (позиции — ред.), прежде всего, в понимании, что такое роуминг. В нашем понимании отсутствие роуминга — это бесплатные входящие звонки. До этого мы договориться с нашими белорусскими коллегами не можем", — сказал Носков, отметив, что белорусская сторона не готова пойти на бесплатные входящие.

Ранее в июле крупнейшие российские сотовые операторы направили главе Минкомсвязи письмо с критикой предложенной Белоруссией схемы отмены роуминга, писала газета "Коммерсант". Подход белорусских операторов к отмене роуминга с Россией противоречит рыночным принципам, приведет к "искажению конкуренции" и серьезным экономическим последствиям для российских операторов, писала газета со ссылкой на письмо.

Из него следует, что белорусская сторона предлагает поэтапно снижать тарифы на услуги присоединения и пропуска голосового трафика (так называемый интерконнект), применять пониженные ставки только к роуминговому трафику и зафиксировать предельные размеры межоператорских и абонентских роуминговых тарифов, следует из письма. У российских операторов другой подход: они хотят кардинально снизить ставки интерконнекта, пересмотреть межоператорские тарифы и опустить тарифы для абонентов "до комфортного уровня", причем все меры должны вступить в силу комплексно и одномоментно.

По мнению российских компаний, идеи Минска носят "нерыночный характер и нацелены исключительно на максимальное сохранение выгод белорусских операторов".

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России. Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории Союзного государства и попросила записать протокольное поручение о проработке этого вопроса с операторами связи министрам связи двух государств. В июле 2019 года Матвиенко заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией, этот вопрос может быть решен до 15 сентября.