МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. Danone и PeopsiCo опровергли информацию о том, что не принимают на работу выпускников вузов Крыма, сообщили РИА Новости в обеих компаниях.

Ранее участники всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" заявили о том, что компании Danone и PepsiCo в России якобы отказываются принимать на работу выпускников вузов, расположенных на территории Крыма. МИД РФ в связи с этим обратил внимание компаний, что дипломы крымских вузов обладают тем же статусом, что и аналогичные документы об образовании, выданные на территории всей России. В ведомстве выразили надежду, что речь не идет о попытке дискриминации граждан РФ по территориальному или по любым другим принципам.

"Информация не соответствует действительности, компания Danone принимает кандидатов исключительно на основе профессиональных качеств, опыта", — сообщили РИА Новости в Danone.

Там добавили, что "у нас нет и не было никаких ограничений, касающихся тех или иных вузов". "В компании работают люди разных национальностей и географий", — подчеркнули в Danone.

Такую же информацию сообщил РИА Новости и представитель PepsiCo Александр Костиков. Он добавил, что "никаких дискриминаций по поводу того, какой вуз человек закончил, нет".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".