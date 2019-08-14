МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Продажи осенней одежды в России выросли из-за холодного лета, показало исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили траты россиян на осеннюю одежду и обувь в июле 2019 года и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация, которая поступает более чем с 800 тысяч кассовых аппаратов по всей стране.

Исследование показало, что объем выручки магазинов от продажи курток вырос на 17% (средний чек в этом сегменте вырос на 8% — до 3430 рублей), от продажи кожаных сапог — на 11% (средний чек снизился на 4% — до 3490 рублей), от продажи резиновых сапог — на 35% (средний чек — 910 рублей, на 12,5% больше, чем в прошлом году).

"В этом году только в Москве в июле средняя температура составляла порядка 16,5 градусов Цельсия, в то время как в прошлом году была на уровне 21 градуса. Несомненно, это сказалось и на особенностях потребительского спроса населения: чаще посещали крупные торговые центры, делали больше покупок осеннего ассортимента", — пояснил генеральный директор компании "Платформа ОФД" Алексей Баров.

В свою очередь, магазины начинают лучше учитывать сезонные колебания спроса, отметил он. Это позволяет ритейлу усиливать маркетинговые кампании и акции по одним позициям, снижать активности по другим, и таким образом влиять на объемы продаж.