ВЛАДИВОСТОК, 14 авг /ПРАЙМ/. Отношения между Россией и Китаем сегодня находятся на лучшем этапе своего развития в истории, сообщил заместитель министра культуры и туризма КНР Чжан Сюй.

В среду Федеральное агентство по туризму проводит во Владивостоке заседание подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Китай и Россия являются крупнейшими соседями друг друга, и под руководством глав двух государств китайско-российские отношения стали отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства и взаимодействия и находятся в наилучшем периоде своего развития в истории", — сказал замминистра, открывая заседание.

Он напомнил, что в этом году исполняется 70 лет со дня образования КНР и 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Это также год российско-китайского регионального сотрудничества и обменов.

"Обе стороны провели плодотворные мероприятия по сотрудничеству в области политики, экономики, культуры, туризма и региональных обменов. Китай всегда бы активным сторонником и участником сотрудничества на Дальнем Востоке. Сейчас дальневосточный регион демонстрирует большую жизнеспособность и ежегодно привлекает большое количество китайских туристов", — уточнил замминистра.

По его словам, Москва, Санкт-Петербург и Приморье являются самыми привлекательными регионами для китайских туристов.

"Сегодняшнее заседание подкомиссии проходит в самый подходящий момент и укажет пути для дальнейшего регионального сотрудничества в сфере туризма", — уточнил Чжан Сюй.

В ходе заседания запланировано обсуждение вопросов развития сотрудничества в области туризма между двумя странами и регионального туризма, повышения качества и безопасности туристских услуг, взаимного продвижения туристского продукта на рынках обеих стран.