МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Начинающие специалисты, ученые и учителя меньше всего опасаются сокращений, наименее уверенно на рынке труда себя ощущают топ-менеджеры и работники банковской сферы, показало исследование HeadHunter.

Согласно данным исследования, настроения работников на рынке труда в России накануне третьего квартала года улучшилось. При этом лучше других себя ощущают занятые в сферах консультирования (0,04) и продаж (0,04), а наименее уверенно — топ-менеджеры (-0,12) и представители банковской сферы (-0,12).

Уточняется, что в региональном разрезе оптимистичнее всего настроены жители Дальневосточного федерального округа (0,07). Наиболее пессимистичные ожидания у жителей Северо-Западного федерального округа (-0,07), а также Москвы и Московской области (-0,05)

Индекс стабильности на текущем месте работы остается на уровне 0,3, как и в предыдущие полтора года. Меньше всего опасаются сокращений начинающие специалисты и студенты (0,55), ученые и учителя (0,51), а также рабочий персонал (0,45). Наименее комфортно себя ощущают работники сферы "Инсталляция и сервис" (0,16), банковской сферы (0,20), а также управления персоналом (0,24).

Опрос проводился среди 19 162 российских соискателей работы.