КИЕВ, 3 сен — ПРАЙМ. Украина до конца дня осуществит плановые выплаты суммарно на 1,1 миллиарда долларов по выпущенным в 2015 году евробондам, сообщило министерство финансов.

"Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа на сумму 661,34 миллиона долларов США, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, осуществляются сегодня до конца дня", — цитирует агентство УНИАН заявление Минфина.

Общая сумма этих процентных выплат — 444 миллиона долларов.

В ведомстве пояснили, что платежи проводятся во вторник, поскольку по плану они приходились на 1 сентября, то есть на воскресенье, а 2 сентября из-за выходного дня в США были невозможны долларовые расчеты.

Украина в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации своего долга выпустила евробонды на общую сумму 11,95 миллиарда долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых и государственные деривативы на 2,92 миллиарда долларов. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год — 1 марта и 1 сентября.