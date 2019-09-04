КЕМЕРОВО, 4 сен /ПРАЙМ/. Правительство Кузбасса и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве на площадке Восточно-экономического форума, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Отмечается, что стороны заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации научно-технических и инновационных проектов научно-образовательного центра "Кузбасс" на территории региона.

"Документ на площадке Восточного экономического форума подписали губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. Соглашение определяет сотрудничество сторон для разработки механизмов и программ, направленных на создание благоприятных условий для научного и социально-экономического развития Кузбасса, в том числе в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", федеральных проектов "Наука", "Образование", "Здравоохранение" и других", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что срок соглашения — пять лет. За это время стороны также планируют определить перспективные направления научных исследований в сфере топливно-энергетического комплекса, в энергосбережении, а также в металлургии, машиностроении и в области разработки угольных и сланцевых месторождений.

По словам Цивилева, цифровизация Кузбасса — это зона повышенного внимания всего региона, поскольку на сегодня все отрасли экономики вовлечены в данные программы: масштабные задачи по цифровизации стоят у кузбасского образования, здравоохранения, ЖКХ, промышленности, экологии.

"Мы перед собой поставили задачу вовлечь как можно больше жителей в проблемы развития региона, обеспечить быстрый и прозрачный диалог власти и общества, а цифровизация этих процессов позволяет оперативно реагировать и определять оптимальные пути решения любых вопросов. Кроме того, большой блок в программе цифровизации региона планируется посвятить безопасности граждан", — приводятся в сообщении слова Цивилева.

"У компании "Ростелеком" накоплен богатый опыт реализации проектов для цифровой экономики в регионах России. Наше сотрудничество с Кузбассом предполагает качественное изменение цифровой среды в регионе. Это касается развития телекоммуникационной инфраструктуры, повышения уровня комфортности и безопасности городской среды, внедрения новых технологий в здравоохранении и образовании, что поможет повысить качество жизни и решить часть региональных проблем", — цитирует Осеевского пресс-служба администрации Кемеровской области.

ПАО "Ростелеком" — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. "Ростелеком" является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1 миллиона юридических лиц.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.