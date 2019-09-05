ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. "Роскачество" создает постоянную панель мониторинга мнения потребителей, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме руководитель организации Максим Протасов.

"Для "Роскачества" главное – отвечать на потребительские запросы, оперативно реагировать на то, что хочет потребитель. Для этого мы сейчас с коллегами, занимающимися исследованиями рынка, создаем постоянную панель мониторинга мнения потребителей, чтобы точно слышать и детально понимать, что потребители хотят, чтобы мы исследовали, о чем им надо рассказать, какие дать рекомендации, детально и чётко знать потребительские страхи, опасения, предпочтения", — сказал он.

"Мы хотим создать постоянно действующий технологичный радар — так сказать "больше ухо", слушающее мнение потребителя", — поделился Протасов.

По его словам, уже получены первые результаты пробного исследования "Роскачества", проведённого вместе с "Ромиром".

"Мы посмотрели, какое количество потребителей в нашей не самой простой с точки зрения роста доходов экономической ситуации готовы пожертвовать качеством, чтобы сэкономить при покупке товаров. 46% российских граждан уверенно говорят, что ориентируются в первую очередь на качество и не готовы жертвовать им ради цены продукта", — сказал Протасов.

"Второе – для нас было важно, сколько людей при покупке принимают решение, исходя из наличия на упаковке российского Знака качества. Уже 14% потребителей говорят, что они ориентируются на Знак качества", — продолжил он.

Собеседник добавил, что, согласно исследованию, о "Роскачестве" уже знают 30% граждан, из них 74% — доверяют организации — несмотря на недолгий период ее существования, а уровень доверия к российскому Знаку качества – 72%.

"Роскачество" — созданная правительством России некоммерческая организация, национальный институт качества,

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.