МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.

Мутко ранее в четверг выразил недовольство работой Минэкономразвития в этом направлении. По словам вице-премьера, правительство оперативно приняло решение, уже выделены 500 миллионов рублей, при этом со стороны министерства никаких решений нет, — предприниматели в подтопленных районах еще не получили "ни копейки".

"Минэкономразвития стало немало усилий добиться выделения 500 миллионов рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок. Основную поддержку в этом вопросе оказали А.Г. Силуанов и К.А. Чуйченко. К сожалению, участие В.Л. Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом", — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.