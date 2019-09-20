МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской в Москве не стоял в очереди и приобрел для себя и своей супруги два iPhone 11 Pro Max, передает корреспондент РИА Новости с официального старта продаж.

Apple 10 сентября представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах — с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими государствами. Цена на iPhone 11 составляет от 59,99 тысячи рублей, iPhone Pro от 89,99 тысячи рублей, iPhone Pro Max — от 99,99 тысячи рублей. Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт обойдется в 131,99 тысячи рублей.

"Два iPhone 11 Pro Max. 235 тысяч (рублей — ред.)", — сказал первый покупатель Давид Давыдов, покупая смартфоны. Он взял телефоны зеленого цвета в оттенке "midnight green" объемом памяти 256 гигабайт.

В очереди, он не стоял. "Это добрая традиция. Я каждый год в этом магазине где-то в этих числах прихожу за смартфонами. В этом году очень грамотно было. Я просто проходил вчера, зашел, приобрел (предзаказал – ред.) два телефона. Мне сказали: "Приходите в это время". И все. Очень приятно, классно", — сказал он журналистам.

"Для себя и своей супруги", — добавил он, отвечая на вопрос, зачем он берет два смартфона.