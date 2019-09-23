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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Украина подмешалась в американские выборы — Президент Украины Владимир Зеленский вылетает в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, на полях которой в среду должна пройти его первая встреча с Дональдом Трампом. Накануне Украина оказалась в эпицентре самого громкого политического скандала последних месяцев в США. Ведущий демократический претендент на кресло президента на выборах 2020 года Джо Байден обвинил Дональда Трампа в давлении на Владимира Зеленского для получения компромата на его сына Хантера Байдена.

— Как разделяют пароходы — Как стало известно "Ъ", один из крупнейших игроков на рынке речных перевозок — обремененное долгами Московское речное пароходство (МРП) — ищет покупателей на свое имущество. По данным "Ъ", совладелец компании, экс-банкир Александр Плющенко, решил продать свои 33% голосующих акций или разделить бизнес с основным собственником Романом Троценко.

— В стране превышен уровень сахара — Перепроизводство сахара в России вынуждает региональных чиновников включать ручное управление. Так, минсельхоз Краснодарского края рекомендовал в 2020 году сократить посевы под сахарной свеклой на 15-20%, заместив их соей или рапсом. Профицит на рынке в 1 млн тонн обвалил цены до 22-22,5 руб. за 1 кг, что поставило под угрозу рентабельность фермеров и переработчиков.

— Таксистам переключают передачу — Мэрия Москвы обязала агрегаторов такси передавать в городскую информационную систему не только сведения о местоположении автомобилей, но также личные данные каждого водителя и информацию о полисах ОСАГО. Сторонники регулирования считают, что это повысит безопасность поездок. Участники рынка ожидают дополнительных затрат и угрожают повышением цен.

— Агрополисы вырвались из единой субсидии — Минсельхоз подготовил поправки к госпрограмме развития сельского хозяйства о замене с 2020 года механизма единой субсидии поддержки АПК компенсирующими и стимулирующими субсидиями. Расходы на агрострахование попали в первую категорию субсидий. Размер господдержки на покупку полисов хозяйствами в 2020 году планируется увеличить до 2,2 млрд руб. с 1,5 млрд руб. в 2019-м.

— Регуляторам напомнят о регионах — Минэкономики предлагает оценивать потенциальное влияние нового нормотворчества не только на деловой климат, но и на экономику регионов. Проекты законов, постановлений и ведомственных актов в случае отрицательного заключения об оценке их регулирующего воздействия предлагается выносить на рассмотрение правительственной комиссии по региональному развитию, что потенциально дает губернаторам возможность "отбиться" от не устраивающих их изменений.

— Сильные морозы неравенства не усилят — Долгосрочно переход от частичной занятости в пользу постоянной квалифицированной работы в формальном секторе может быть сравнительно невыгоден, а уровень неравенства в России увеличивает жаркая погода, но не сильные морозы. Это только два тезиса о российском неравенстве, представленных на конференции Международной ассоциации по исследованию доходов и благосостояния (IARIW) в Высшей школе экономики (ВШЭ).

— Навыки не успевают за экономикой — Впервые за последние семь лет на мировом рынке труда перестал расти дефицит квалифицированных работников. Этот вывод следует из исследования Hays и Oxford Economics под названием "The Hays Global Skills Index 2019", в котором анализируется состояние рынков труда 33 стран. Индекс выведен из семи индикаторов, показывающих, насколько легко компаниям в разных странах находить квалифицированный персонал.

— Блок партийных и беспартийных — Анализируя итоги выборов 8 сентября, за два года до выборов в Госдуму, близкие к Кремлю эксперты приходят к выводу, что партийная система нуждается в изменениях. По их мнению, существующие партии не отображают взгляды общества и люди голосуют за них только из-за того, что у них нет альтернатив. Если ситуация не изменится, политическая система может вновь столкнуться с протестами, считают опрошенные "Ъ" политологи.

— Фотографии первых лиц оказались на могилах третьих — Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело о надругательстве над умершими и местами их захоронения после того, как неизвестные развесили снимки ряда политиков и бизнесменов на надгробиях Смоленского кладбища. На выходных обыски прошли у двух участников движения "Агит Россия", один из которых является подозреваемым, и у одного активиста "Бессрочного протеста" — движения, возникшего во время митингов против пенсионной реформы.

— К генподрядчику "Крестов-2" в суде возникли вопросы — В Санкт-Петербурге начались арбитражные процессы по делам, связанным с банкротством АО "Генеральная строительная корпорация" (АО ГСК) — генерального подрядчика строительства крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты-2". Основные требования исходят от компании, учредителем которой является само АО ГСК Виктора Кудрина, в отношении которого, напомним, расследуется дело о растрате при возведении следственного изолятора.

— Положительных характеристик хватило для выхода из СИЗО — Как стало известно "Ъ", необычную мягкость проявил Мосгорсуд (МГС) при рассмотрении жалоб адвокатов семерых сотрудников Домодедовской таможни, арестованных летом нынешнего года по обвинению в тяжком преступлении — получении взяток. Всем им меру пресечения в виде содержания в СИЗО апелляционная инстанция изменила на домашний арест.

— Убийство раменского депутата обрастает подследственными — Басманный суд Москвы санкционировал арест Михаила Коровина и Лоретиса Виткаускаса, которые подозреваются в похищении человека и убийстве. По данным "Ъ", арестованные стали новыми фигурантами расследования обстоятельств расправы над подмосковным депутатом Татьяной Сидоровой и членами ее семьи, совершенной в 2012 году.

— Из мусора достали 700 млн рублей — 1,6 млн граждан по всей России обратились за перерасчетом платы за обращение с твердыми коммунальными отходами с начала "мусорной" реформы. Им удалось вернуть около 700 млн руб. Таковы результаты исследования комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы, предоставленного "Ъ".

— Общественник надеется на защиту СКР — Как стало известно "Ъ", руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоков, арестованный в июне 2019 года по подозрению в хранении наркотиков, подал жалобу в Следственный комитет России (СКР). В ней он требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по КБР, которые участвовали в его задержании.

— "Чтобы Владимир Путин прилетел, нужна четкая и какая-то прорывная повестка" — Россия в последнее время заметно активизировалась на молдавском направлении. На минувшей неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошел молдавско-российский экономический форум, который посетил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий Молдавию. Молдавский президент Игорь Додон рассказал "Ъ" о взаимодействии с Россией и Западом

— Дроны грядущих войн — 15 сентября 1916 года в ходе английского наступления на Сомме произошла первая в истории танковая атака, которая, несмотря на крайнее техническое несовершенство первых танков и отсутствие опыта их применения, оказалась весьма удачной. Очень скоро танки стали и весь XX век оставались самым большим кошмаром для обороняющейся стороны. Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Мокиенко об атаке на саудовские нефтяные объекты

— Лом застрял на границе — Российские экспортеры лома не смогли осуществлять поставки в сентябре из-за невозможности вовремя получить экспортные лицензии, которые должен оформлять Минпромторг. В результате отгрузка и прием металлолома почти остановились, следует из писем компаний в ассоциацию "Руслом".

— "Горки Город" приближается к интуристам — Пытаясь сделать прибыльным курорт "Горки Город", построенный в Красной Поляне к зимней Олимпиаде 2014 года, его владелец решил поменять концепцию. Вместо гостей, выбирающих бюджетный отдых, собственник хочет привлечь молодую платежеспособную аудиторию, желательно из-за границы. Но для реконцепции нужно около 5 млрд руб. за пять лет.

— Ravon вернулась в Россию — Бывшее СП GM Uzbekistan "Узавтомоторс" после полутора лет перерыва возвращает на российский рынок бюджетную марку Ravon. С момента ухода в мае 2018 года Ravon подорожал примерно на 150 тыс. руб., но узбекский концерн строит большие планы на Россию и даже рассматривает возможность локализации производства. Сборка теоретически возможна на калининградском "Автоторе", но эксперты скептически оценивают ее перспективы.

— Надзор с летающей тарелки — Дмитрий Бутрин о том, зачем "ВТБ Капитал" предлагает следить за госинвестициями со спутников. Российский инвестиционный климат, разумеется, плох. Но одно из главных его отличий от других также проблемных с этой точки зрения территорий — его непрозрачность.

— Граждан лишают выбора — ЦБ разработал новую версию законопроекта о квалификации инвесторов. Изменений в документе немало, но участники рынка утверждают, что для них законопроект становится с каждым разом только хуже. Фактически документ предлагает ограничить возможности до 90% инвесторов.

— Инвесторам надоело осторожничать — Международные инвесторы вновь готовы рисковать и поэтому активно выводят деньги из консервативных фондов денежного рынка. За минувшую неделю они забрали свыше $7,4 млрд. Управляющие надеются на продолжение экономического роста и дальнейшие шаги по его стимулированию со стороны ведущих центральных банков, поэтому уходят в фонды акций, куда вложили более $20 млрд.

— Пенсионеры стали кредиторами — Вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в корпоративный долг достигли исторического максимума. На середину года корпоративные облигации занимали в пенсионных накоплениях фондов 51,6%, превышая 1,4 трлн руб. Во многом переток средств в эти инструменты был обеспечен оттоком вложений из госдолга, который становится все менее привлекательным из-за падения доходностей.

— Регулятор выступил катализатором — Аудиторские саморегулируемые организации (СРО) назначили на 25 октября дату съездов, на которых будет принято окончательное решение об объединении двух СРО в одну. По информации "Ъ", процесс ускорило прошедшее на прошлой неделе совещание в Минфине. Участники рынка опасаются, что объединение пойдет "не слишком гладко", говорят о рисках "перетягивания каната" и о необходимости качественного корпоративного управления, которого сейчас нет.

— Армения сходит с рельсов — Минтранс заявил о возможности досрочного расторжения 30-летнего концессионного договора, по которому ОАО РЖД управляет железнодорожной инфраструктурой Армении. Поводом послужили длящиеся более года претензии правоохранительных и налоговых органов Армении. Эксперты считают заявление о расторжении договора, скорее, переговорным аргументом, при этом отмечая, что доведение ситуации до столь критической точки является заметной недоработкой Минтранса и МИДа.

— Сбербанк ищет долги НПЗ в Швейцарии — Сбербанк, после того как связанный с Дмитрием Мазуровым швейцарский трейдер New Stream Trading (NST) подал к нему иск в Лондоне, сам перешел в атаку. На прошедшей неделе банк подал три иска почти на 30 млрд руб. к NST в российские арбитражные суды, что один из собеседников "Ъ" связывает с взысканием поручительств по кредитам Антипинского НПЗ, когда тот принадлежал Дмитрию Мазурову.

— Отключение без санкций — С 23 сентября операции по картам Банка корпоративного финансирования (БКФ) будут остановлены, поскольку РНКО "Платежный центр" прекратил их обслуживание. В РНКО "Ъ" пояснили, что причина — неудовлетворительное финансовое состояние банка. О прекращении обслуживания в БКФ узнали месяц назад, но оперативно нового партнера банк не нашел, поэтому карточные операции будут недоступны до конца октября. По мнению экспертов, спустя месяц даже после возобновления работы клиенты уже не вернутся в банк.

— Инвесторы прокачаются в играх — Инвесткомпания TMT Investments и сооснователь SkyEng Денис Сметнев вложили $1,5 млн в сервис Legionfarm, который позволяет нанимать опытных геймеров, чтобы быстрее повысить уровень в многопользовательских играх. Рынок околоигровых сервисов растет, но возможны сложности с издателями игр, предупреждают эксперты: компаниям нужно легализовать свои услуги в их глазах.

— Российских инвесторов взяли в долю — Американская IT-компания Datadog, среди инвесторов которой структуры RTP Global Леонида Богуславского, привлекла $648 млн в ходе IPO на NASDAQ. Пакет российского инвестора, сохранившего акции, за несколько лет подорожал примерно на 1800% и стоит более $850 млн. Успешное размещение наряду с прошедшим ранее IPO HeadHunter — позитивный знак для компаний с российскими инвесторами, полагают участники IT-рынка.

— А1 пошла по ягоды — Снижение НДС на плодово-ягодную продукцию до 10% и рост производства привлекает на этот рынок крупных инвесторов. Так, А1 — инвестиционное подразделение "Альфа-групп" — приобрела 51% в ГК "Русбиоальянс", которая может выпускать около 50 тыс. тонн продукции из ягод и овощей в год. А1 хочет вложить в компанию 1 млрд руб. и создать системообразующего игрока в отрасли, которая пока слабо консолидирована.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса — "Вопрос доверия – а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система. Этого не произошло", – объяснял в январе 2018 г. министр финансов Антон Силуанов, почему бизнес может без опаски пользоваться амнистией капитала.

— Павел Устинов вышел из СИЗО под подписку о невыезде — Мосгорсуд в пятницу, 20 сентября, принял решение об изменении меры пресечения для актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года колонии за применение насилия по отношению к представителю власти. Его отпустили под подписку о невыезде.

— Вашингтон усиливает военное присутствие в Саудовской Аравии — Иран призвал Запад не вмешиваться в обеспечение безопасности Персидского залива и Ормузского пролива и оставить эту задачу странам Ближневосточного региона. С таким заявлением выступил в воскресенье президент Исламской республики Хасан Роухани. Он также добавил, что готов "простить соседним странам их старые ошибки" и "протянуть руку помощи", поскольку "враги ислама и региона стремятся извлечь максимальную пользу из наших разногласий".

— Рынок спасает Венесуэлу от экономической катастрофы — Президент Венесуэлы Николас Мадуро долгое время был сторонником жесткого регулирования экономики. Но глубокий экономический кризис и гиперинфляция вынуждают его, пусть и незаметно, отходить от социалистической модели в пользу рыночных свобод и даже использования доллара. Жизнь в стране остается тяжелой, но некоторые перемены к лучшему уже заметны.

— Новый советник Трампа – приверженец жесткой политики в отношении Ирана, Китая и России — Роберт О`Брайен занял пост советника президента США по вопросам национальной безопасности. Вы получаете возможность проводить с главой государства больше времени, чем любой другой член команды президента, рассказывал про работу советника по национальной безопасности Стивен Хэдли, который занимал этот пост при Джордже Буше-младшем в 2005-2009 гг.

— "Русагро" готовится к SPO — "Русагро" готовится объявить о начале вторичного размещения бумаг (SPO), сообщили "Ведомостям" три потенциальных участника размещения. По их сведениям, сделка может состояться уже на текущей неделе. По данным одного из них, компания привлечет $200-300 млн, второй говорит о $250 млн.

— Чубайс продал часть офиса "Романов двор" возле Кремля — Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре "Романов двор" рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца "Тройки диалог" Рубена Варданяна. Последний был его партнером по этому объекту.

— Государство спешит пополнить капитал Россельхозбанка — Россельхозбанк (РСХБ) может быть докапитализирован дополнительно на 10 млрд руб. в 2019 г., сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Предусмотренные бюджетом на этот год 15 млрд руб. банк получил в апреле. Внеплановая докапитализация на 10 млрд руб. рассматривается, подтвердил представитель Минфина, – за счет перераспределения тех 10 млрд руб. для капитала РСХБ, которые заложены бюджетом на 2020 г.

— Банкротства среди застройщиков участились — С 1 января по 10 сентября 2019 г. в России выявлено 133 застройщика-банкрота, которые в совокупности возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 млн кв. м, говорится в отчете Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). Это сопоставимо с количеством банкротов за весь 2018 год: тогда банкротами были признаны 111 застройщиков, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства.

— Производство калийных удобрений в мире сократится на 13% — В пятницу, 20 сентября, крупнейший производитель калия в России "Уралкалий" (19,9% принадлежат "Уралхиму" Дмитрия Мазепина) сообщил, что сократит производство калия во втором полугодии 2019 г. на 150 000-300 000 т. В первом полугодии компания также сокращала производство: на 3% по сравнению с первым полугодием прошлого года до 5,7 млн т.

— Сбербанк может впервые направить на дивиденды половину прибыли — В 2020 г. Сбербанк направит на выплату дивидендов 50% чистой прибыли, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2020-2022 гг. "Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Представитель Минфина подтвердил данные об ожидаемых от Сбербанка поступлениях в бюджет.

— "Уралсиб" проиграл кредиторам в Лондонском арбитраже — Банк "Уралсиб" в августе проиграл спор с кредиторами на $8,6 млн в Лондонском международном арбитраже (LCIA). После начала санации в 2015 г. "Уралсиб" списал свои субординированные обязательства, и держатели части его долга Natwest Markets и Kleinwort Benson обратились в LCIA с требованием выплатить им $8,6 млн за списанные суборды.

— Почему работодателей напугали выплаты на карту "Мир" — 1 мая 2019 г. вступило в силу постановление правительства от 11.04.2019 № 419, которое обязало делать некоторые выплаты сотрудникам только на карты платежной системы "Мир". Новость прошла почти незаметно, и директора по персоналу столкнулись с ситуацией уже постфактум.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— О школьной и здоровой пище — Впервые в истории России в законодательстве может появиться понятие "здоровое питание". Госдуму внесен законопроект, который закрепляет его основные принципы. Самое главное — школьников младших классов в обязательном порядке нужно обеспечить горячей пищей.

— От военкома не спрятаться — Скоро российские военкоматы смогут ставить на воинский учет молодых людей, проживающих на подведомственной им территории, но не имеющих там регистрации. Сейчас многие уклонисты прячутся от призыва, снимая жилья или переезжая к родственникам.

— Врачебная ошибка следствия — За неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание. Об этом заявили в Госдуме. Депутаты намерены разработать цивилизованный механизм наказания за "врачебные ошибки", чтобы исключить риски злоупотребления.

— Никому не охота — Госдума готовит к третьему чтению проект поправок в Уголовный кодекс против браконьерства. Повышаются до 4 лет максимальные сроки лишения свободы за незаконную добычу и продажу особо ценных диких животных из Красной книги. Членам браконьерских банд будет грозить до 8 лет тюрьмы.

— Стадия отрицания — В России все больше распространяется практика взимания комиссий с клиентов банков за обслуживание счетов в евро. Работа с этой валютой сейчас убыточна для банков, поясняют аналитики ЦБ. При этом за долларовые вклады комиссию вводить точно не будут.

— Равнение по центру — Владимир Путин в Оренбургской области посетил учения "Центр-2019" и провел встречу с президентом Киргизии. Вместе они наблюдали за маневрами Вооруженных сил восьми стран на полигоне Донгуз.

— Процент в счет — Поставщики ресурсов не смогут включать затраты на уплату комиссий банкам за перевод платежей граждан в тарифы ЖКХ. Такие тарифы без комиссий появятся в 2021 году, рассказал замгендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев.

— Меняя города — Решения городских властей должны основываться на убежденности успешного развития их территорий. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на форуме "Среда для жизни", проходящем в Великом Новгороде.

— Ребенок про запас — В районах, где не хватает необходимых специалистов, для беременных организуют выезды медиков для обследования и наблюдения. Об этом сообщила зампредседателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук во время прямого эфира в рамках рубрики "Минздрав на связи".

— Ракеты бьют трутней — Минобороны России заключило с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" долгосрочный госконтракт стоимостью около 100 млрд рублей на поставки в войска ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".

— Снова — золотые — Авиакомпания "Аэрофлот" с 20 сентября возобновляет доступ для участников своей программы лояльности золотого уровня в бизнес-залы аэропортов Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова.

— День радио останется с нами — Министерство юстиции РФ опровергло информацию об отмене профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР. Таким датам, как День железнодорожника, День радио, День Воздушного флота, ничего не угрожает.

— Дело на миллион — В Госдуме подготовят поправки о серьезной ответственности для иностранных компаний, которые предпринимают попытки повлиять на исход российских выборов. Один из вариантов — прописать штрафы за нарушение законов о выборах в проекте о ложных фактах в соцсетях

— Не гоните — Ученые предложили ввести новый экономический Индекс самогона. Директор ЦИФРРы Вадим Дробиз считает, что речь должна идти о крепком алкоголе вообще. А опрашивать надо не горожан, а селян.

— Уснул или лихачил?— В результате дорожного происшествия с туристическим автобусом в турецкой Анталье пострадали 22 россиянина. По данным российского посольства в Турции, инцидент произошел около шести утра возле поселка Аксу, когда автобус вез туристов в аэропорт. Россияне находились на отдыхе в курортной зоне Кемера.

— Грязное золото — В золотом бизнесе, к сожалению, действуют свои правила: кто громче кричит про свои успехи и очерняет конкурентов, тот и на коне. Правда, на очень короткой дистанции. Конкретная история об острой стадии корпоративного конфликта вокруг стратегически важного Итакинского месторождения золота в Забайкалье вызвала большой резонанс в средствах массовой информации.

— О чем говорят кадры — Банк России заявил о проблемах с рабочей силой в России. В России становится меньше рабочей силы. Об этом идет речь в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

— Все будет четко — Три недели осталось до перехода 21 региона России на цифровое телевидение. Остальные 64 субъекта это уже сделали, поэтому 14 октября в масштабном проекте будет поставлена точка. По всей стране зрители будут бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.

— Полк под куполами — Крупнейшая в истории России высадка десанта как с воздуха, так и беспарашютным способом, артиллерийские "карусели" — это и многое другое было продемонстрировано на крупнейших военных учениях "Центр-2019". Спецкор "РГ" побывал на полигоне Донгуз.

— Даже не пытайтесь — Минобороны отметило, что Калининградский регион надежно защищен от любых планов наступления, которые разрабатывают в Европе "залетные" американские генералы. Американское издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.

— Спор за приговор — В четверг, 26 сентября рассмотрят жалобу защиты Павла Устинова на его приговор в 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа. Несправедливым приговор считает и прокуратура.

— Вот дом, но… — Недавно очень многие в России с увлечением смотрели изрядно нашумевший сериал "Чернобыль". Не буду обсуждать его достоинства и недостатки, это — дело участников тех событий и зрителей. Однако убеждена: появление этого фильма на наших экранах было полезно уже потому, что напомнило многим про уже изрядно подзабытую катастрофу, не ставшую глобальной только благодаря мужеству и самоотверженности тех людей, которых принято называть "чернобыльцами".

— По газовым следам — В Вашингтоне с новой силой разгорелся давний скандал вокруг украинских газовых заработков Хантера Байдена. Дональд Трамп назвал "новой охотой на ведьм" слухи о том, что он потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского "раскрутить" это дело.

— История по понятиям — Вердикт Европейского парламента, чья резолюция назвала пакт Молотова — Риббентропа причиной Второй мировой войны, выглядит столь же грубым передергиванием истории, как если бы премьер Британии Борис Джонсон объявил "брекзит" результатом волеизъявления жителей Евросоюза.

— Марш остановили дубинками — Свыше семи с половиной тысяч полицейских, жандармов, сотрудников мобильных групп на мотоциклах были задействованы в Париже для обеспечения безопасности на манифестациях. За бурную субботу в столице Франции задержаны свыше 160 человек, полиция также применила газ для разгона протестующих.

— Люди "IQ-квартала" — Деловой центр "Москва-Сити" принял свыше 4,5 тысячи чиновников. В 42-этажную башню на Пресненской набережной переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязь. Корреспонденты "РГ" проверили, как работается госслужащим в новом здании.

— Мальчики налево, девочки направо — В Сочи открылась Русская классическая школа, где детей обучают по-старинному. Мальчики и девочки учатся в разных классах, пишут перьевыми ручками и изучают "Азбуку" Ушинского. Подробнее о необычной системе образования — в материале "РГ".

— Пластиковая посуда под запретом — Вслед за Бурятией правительство Иркутской области приняло новые правила организации туризма в экологической зоне Байкальской природной территории. Согласно документу, турпоток будет локализован в 11 рекреационных зонах.

— Рижская эстакада — В Прибалтике финишировали Дни Москвы. Деловые встречи и культурные мероприятия сначала прошли в Таллине, а затем переехали в Ригу и Даугавпилс. Стороны договорились развивать отношения в экономической, культурной и других сферах.

— Дело "Глухаря" — Смерть четырех охотничьих собак, которых расстреляли из карабина в охотхозяйстве "Глухарь" Пермского края, стала причиной возбуждения уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". По словам владельца убитых лаек, его питомцы стали жертвой бывшего чиновника, которому помешал их громкий лай.

— Проголосовали единогласно — Главой Республики Крым на ближайшие пять лет вновь стал Сергей Аксенов. Региональные депутаты выбрали его из трех кандидатур, ранее предложенных на рассмотрение Госсовета РК президентом России Владимиром Путиным.

— Накинули рублик — Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края принял решение изменить стоимость дневного проезда в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях Хабаровска. Начиная с выходных горожане платят на рубль больше за поездку по тем маршрутам, где прежде была самая низкая цена билета — 25 рублей.

— Окно из Европы — Граждане 53 стран смогут въехать в Петербург по электронной визе. С 1 октября въезд в Санкт-Петербург и Ленинградскую область для иностранцев существенно упростится — визу можно будет получить в онлайн-режиме. Северная столица готовится к существенному увеличению турпотока.

— В ответе за тех, кому поручили — Установлены правила выплаты компенсации за гибель журналистов. До двух миллионов рублей должны будут выплачивать редакции средств массовой информации в случае гибели своих сотрудников в горячих точках.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Номерной фронт — На торговых онлайн-площадках наблюдается бум мошенничества. Количество хищений денег с карт, привязанных к телефонным номерам доверчивых продавцов, на крупных торговых ресурсах достигло 3 тыс. транзакций в месяц, оценили опрошенные "Известиями" эксперты. За прошлый год объём несанкционированных операций с использованием "пластика" вырос до 1,38 млрд рублей.

— Счёт и вычет — Повышение предельной суммы взносов для налогового вычета до 400 тыс. рублей и освобождение от НДФЛ негосударственных пенсий для членов семьи — такие поправки в Налоговый кодекс предложила внести Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). Законопроект (есть в распоряжении "Известий") на прошлой неделе был направлен в Центробанк, Минфин и Минэкономразвития.

— Течёт и вменяется — Утечка персональных сведений о россиянах от оператора фискальных данных "Дримкас" оказалась более серьёзной, чем предполагалось. Ранее "Известия" сообщали, что 9 сентября в Сети появилось 14 млн записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах. Однако, как сообщили в компании по кибербезопасности DeviceLock, ещё 8 августа в общем доступе оказалось 76 млн строк с различными данными.

— Жизнь внаймы — Хостелы и мини-отели в России не спешат закрываться, хотя уже 1 октября вступает в силу закон, запрещающий гостиницы в жилом фонде. "Известия" опросили десятки хостелов, расположенных в многоквартирных домах, и забронировали места на октябрь. Только в Москве 60% таких объектов находится в жилых помещениях, и львиная доля не может быть переведена в нежилые, как того требует закон, отмечают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Сообразить на четверых — В ближайшее время Италия предложит создать своеобразный Форум форумов — общую площадку для уже существующих форматов диалога гражданских сообществ четырех стран Европы с Россией. Об этом "Известиям" рассказал со-президент форума "Диалог гражданских обществ Италии и России" Эрнесто Ферленги.

— Точно по "Центру" — Учения "Центр-2019", активную фазу которых Владимир Путин посетил вместе с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым, стали очень важным этапом подготовки Вооружённых сил РФ "на случай отражения любых непредвиденных ситуаций". Об этом российский лидер заявил на полигоне Донгуз, где и проходили масштабные манёвры. В нынешнем году в них приняли участие около 128 тыс. военнослужащих из восьми стран.

— Казань брать — Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани. Об этом "Известиям" рассказал президент ассоциации в России Алексис Родзянко. По его словам, АТП изучает этот регион и планирует нарастить своё присутствие именно в Татарстане, поскольку там созданы наиболее комфортные условия для работы иностранных ком- паний. Как заявила "Известиям" глава инвестиционного агентства республики Талия Минуллина, США по итогам 2018 года стали крупнейшим инвестором в экономику Татарстана, товарооборот Штатов и региона, несмотря на санкции, ежегодно растёт в среднем на 8–10%.

— Арабская связь — Белый дом ввёл санкции против Нацбанка Ирана. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что банк был "последним источником средств" для Тегерана. В Пентагоне обсуждается военное решение проблемы после якобы произведённых с иранской военной базы пусков ракет и дронов по саудовским НПЗ. Уже на этой неделе Вашингтон пообещал перебросить на Ближний Восток дополнительную группировку военных.

— Яблочный порог — Хотя продажи новых iPhone в первые дни оказались выше, чем годом ранее, ажиотажа, связанного с появлением гаджетов, не наблюдается. В частности, едва ли не впервые за новинками не выстраиваются очереди в магазинах в центре Москвы. Причина в том, что новые iPhone активно покупают через интернет и по предзаказу, считают ритейлеры. Пользователи знают о них всё до начала продаж — а раз так, зачем стоять в очереди, рассуждают эксперты.

— Мирное нёбо — Передовые методы лечения пациентов, страдающих храпом и обструктивным апноэ — остановками дыхания во сне, стали темой научно-практической конференции, которая прошла на площадках Группы клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА". В рамках мероприятия также состоялась показательная операция по восстановлению носового дыхания у 65-летнего жителя Краснодарского края.

— Эпоха боточеловека — Мошенники начали использовать тонкие настройки поведения ботов, что делает их совсем неотличимыми от людей. Об этом "Известиям" рассказали в "Лаборатории Касперского". Если раньше компьютерным программам предписывалось следовать из пункта А в пункт В, то усовершенствованные боты отклоняются от прямой линии, трясут мышкой и показывают свойственную людям скорость передвижения курсора.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— ВЭБ.РФ усиливает американское лобби — Институт развития ВЭБ.РФ привлек влиятельного республиканца, бывшего конгрессмена Джона Суини для официального лоббирования интересов госкорпорации в Америке, следует из раскрытия информации в базе данных Минюста США, осуществленной ВЭБом по закону FARA (о регистрации иностранных агентов).

— Смягчение без оправдания — Смягчения приговоров всем осужденным фигурантам "московского дела" ждать, видимо, не стоит—в этом солидарны опрошенные РБК источники в структурах власти. "Те, кто уже сидит, будут сидеть", — сказал РБК федеральный чиновник. Но не исключены отдельные послабления по результатам апелляций, считает он.

— Дэвид Кэмерон выступил записным мемуаристом — В Великобритании стартовали продажи книги For the Record — мемуаров бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона. В 2005 году он стал лидером Консервативной партии, в 2010-м — самым молодым главой британского правительства почти за 200 лет. Кэмерон ушел в отставку с обоих постов летом 2016 года после поражения на референдуме по Brexit — политик поддерживал сохранение членства страны в Евросоюзе.

— РЖД сходят с южнокавказских рельсов — Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтранса.

— Код преткновения — О том, что ряд ИТ-компаний может не успеть обновить сертификат на средства защиты информации, который требуется для продажи программного обеспечения и оборудования в госорганы и отдельные госкомпании, РБК рассказали несколько участников рынка. В частности, проблемы признали представители разработчика офисного софта "Новые облачные технологии" (НОТ) и "Лаборатории Касперского".

— Российский потребитель выбрал уход — Рынок косметики и парфюмерии в России падает второй год подряд, следует из предоставленных РБК материалов исследовательской компании GfK. По данным ее потребительской панели, в рамках которой фиксируются все покупки в 20 тыс. домохозяйств, за год, с июля 2018 года по июнь 2019-го продажи снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,6% в натуральном выражении и на 2,1% — в денежном.

— Особая защищенность оценена в 50 тыс. рублей — Предельная сумма "рискованных" инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. руб. в год, следует из последней версии поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов, с которой ознакомился РБК (подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке). Ранее регулятор обсуждал с рынком расширение этого лимита до 100 тыс. руб., следовало из прошлого варианта документа.

— ВЭБ.РФ усиливает американское лобби — Институт развития ВЭБ.РФ привлек влиятельного республиканца, бывшего конгрессмена Джона Суини для официального лоббирования интересов госкорпорации в Америке, следует из раскрытия информации в базе данных Минюста США, осуществленной ВЭБом по закону FARA (о регистрации иностранных агентов).

— Регионы вместо очередей — В пятницу, 20 сентября, в России, а также в большинстве других стран мира начали продаваться три новые модели смартфонов Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Официальная презентация всех трех устройств состоялась 10 сентября, предзаказ стартовал 18 сентября. В России рекомендованная стоимость iPhone 11 составляет от 59,99 тыс. руб., iPhone 11 Pro—от 89,99 тыс. руб., а iPhone 11 Pro Max — от 99,99 тыс. руб.