ТАЛЛИН, 25 сен — ПРАЙМ. Полиция обнаружила в среду тело бывшего руководителя эстонского филиала Danske Bank, 56-летнего Айвара Рехе, который пропал в Таллине в понедельник, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

"Тело Рехе было обнаружено в его саду, и все обстоятельства указывают на самоубийство",- говорится в сообщении. По данным ERR, полиция подтвердила, что обнаружен труп Рехе.

Полиция распространила сообщение о пропаже Рехе в понедельник днем. В десять утра он ушел из дома и близкие обратились в полицию, поскольку не смогли с ним связаться.

Рехе являлся одной из ключевых фигур скандала с отмыванием денег в эстонском филиале Danske Bank. В 2007-2015 годах через эстонский филиал Danske прошло 200 миллиардов евро подозрительного происхождения, принадлежавших нерезидентам. Рехе руководил Danske в 2008-2015 годах. В марте этого года он заявил газете Postimees, что чувствует свою ответственность, однако считает, что меры по предотвращению отмывания денег в Danske по тем временам были достаточными.

В ноябре 2017 года в Эстонии в отношении Danske Eesti было возбуждено уголовное дело. На данный момент обвинение предъявлено десяти бывшим работникам Danske, которых подозревают в отмывании денег в крупных масштабах. Одного человека подозревают во взяточничестве и еще одного – в пособничестве взятки. По данным прокуратуры, сам Рехе не является подозреваемым по этому делу.