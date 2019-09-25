МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Объём финансирования проекта "Русские сезоны" на ближайшие три года может составить порядка 600 миллионов рублей, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, ежегодно планируется выделять на фестиваль по 200 миллионов рублей.

"Русские сезоны"? это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. Он инициирован правительством РФ и министерством культуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших российских музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино и другие проекты.

Международный культурный проект, названный в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, впервые прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 миллиона зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль принимала Италия. В 2019 году проект проходит в Германии. В 2020 году фестиваль проведут во Франции, в 2021-м — в Северной и Южной Корее, в 2022-м — в странах Скандинавии — Дании, Швеции и Норвегии.