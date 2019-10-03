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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Их углеводородие — 2 октября президент России Владимир Путин принял участие в работе пленарного заседания Российской энергетической недели и в течение полутора часов откровенно разговаривал с американским модератором на темы, в которых, казалось, не было и не могло быть никаких ограничений: и по поводу вероятного вмешательства России в президентские выборы в США уже в 2020 году, и по поводу нового договора о транзите газа из России в Европу через Украину, и по поводу еще большого или даже огромного количества тем.

— "Северный поток-2" получил иллюзию маневра — Заявление Владимира Путина о том, что Россия готова рассмотреть другие маршруты газопровода "Северный поток-2", если Дания не даст разрешения на его прокладку в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ), поднимает вопрос об альтернативном варианте через экономическую зону Швеции. Такой маршрут технически осуществим, но будет длиннее и дороже, а также потребует дополнительного времени на согласования. По данным "Ъ", "Газпром" по-прежнему сконцентрирован на маршруте через ИЭЗ Дании, тем более что спешить некуда — ввод газопровода в январе, к чему стремилась компания, уже и так выглядит недостижимым.

— "Я не сомневаюсь, что США сядут за стол переговоров с Россией" — Американский посол Джон Хантсман завершает свою работу в России — в четверг он отбудет в США. Уже запаковав чемоданы, он ответил на вопросы корреспондента "Ъ" о невыдаче виз российской делегации в ООН, американской реакции на предложения Кремля в сфере контроля над вооружениями и сорвавшихся перекрестных визитах президентов.

— Железноколесный роман — Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД увеличивает инвестиционную программу на ближайшие три года на 120 млрд руб., но видит все меньше источников ее финансирования. Из обновленного финансового плана железнодорожной монополии следует, что в 2020 году динамика погрузки ухудшится даже по сравнению с базовыми параметрами долгосрочной программы развития (ДПР): прирост год к году составит 1,8% против ранее заложенных 2,3%. А по итогам 2019 года он будет в десять раз ниже, чем планировалось,— 0,15% против 1,5%. По мнению аналитиков, пессимизм этого года "адекватен", а в 2020 году стоит ожидать роста даже менее 1,8%.

— С дела диспетчеров слетают судьи — Как стало известно "Ъ", Солнцевский райсуд Москвы вчера в третий раз начал рассматривать уголовное дело трех авиадиспетчеров, по вине которых, как считает следствие, при взлете в аэропорту Внуково в 2014 году потерпел катастрофу бизнесджет Falcon 50 с президентом компании Total Кристофом де Маржери на борту. Очередной возврат дела был связан с тем, что рассматривавшая его судья вместе с двумя коллегами была отправлена в отставку.

— Жилью описали будущее — Минстрой завершил разработку стратегии развития строительной отрасли до 2030 года — документ внесен ведомством в Белый дом. Среди ожиданий Минстроя — усиление роли строительства в российской экономике преимущественно за счет существенного наращивания объемов вводимого жилья. Стимулом для развития жилищной сферы Минстрой называет спрос со стороны граждан, их обеспеченность жильем планируется увеличить с текущих 25,8 кв. м до как минимум 30 кв. м, в частности, за счет планомерного снижения ипотечных ставок.

— В медицине нащупывают вертикаль — Минздрав анонсировал реформу первичного звена здравоохранения, которая позволит ведомству обновить его инфраструктуру и кадры. Федеральному бюджету это обойдется как минимум в 50 млрд руб.— это фактически удвоит финансирование профильного федерального проекта ведомства, вложения регионов можно будет оценить к концу 2020 года. Административную поддержку своим инициативам Минздрав обеспечит за счет влияния на местные министерства здравоохранения — правительство должно утвердить механизм согласования их глав с центром до середины 2020 года.

— ОСАГО завело страховщиков в суд — Страховое лобби подсчитало потери страховщиков от мошенников — по итогам первой половины 2019 года обманным путем с компаний пытались получить 4,6 млрд руб., половину этой суммы они были вынуждены заплатить в надежде вернуть деньги в суде. Особо популярны у мошенников моторные виды страхования: 90% злоупотреблений приходится на сферу ОСАГО, еще 6% — на каско. Большие надежды по части борьбы с мошенниками компании возлагают на финансового омбудсмена — за три месяца разбора споров финансовый уполномоченный чуть чаще вставал на сторону страховщиков.

— Страсбургский суд изучит преследование в интернете — Как стало известно "Ъ", ЕСПЧ впервые в своей практике принял к рассмотрению жалобу на бездействие правоохранительных органов, неспособных защитить жертву многолетнего онлайн-преследования. Речь идет о гражданке России Валерии Володиной, которая годами получала в соцсетях и мессенджерах угрозы от своего бывшего гражданского партнера. Более того, преследователь неоднократно публиковал в интернете ее интимные фото и видео, а также следил за женщиной. В своей жалобе госпожа Володина утверждает, что полиция и СКР не отнеслись серьезно к этой ситуации, поэтому ей пришлось в целях безопасности покинуть Россию и сменить имя. Правозащитники надеются, что решение ЕСПЧ по делу госпожи Володиной поможет добиться принятия в России закона о домашнем насилии и введения охранных ордеров для жертв.

— Перевозчики переплатили защитникам — Басманный райсуд Москвы арестовал заместителя гендиректора ПАО "Аэрофлот" Владимира Александрова, экс-директора юридического департамента компании Татьяну Давыдову, а также двух адвокатов. По версии следствия, авиакомпания за оказание юридических услуг необоснованно заплатила им 250 млн руб., хотя защищалась своими силами. Адвокаты утверждали, что спасли "Аэрофлоту" 18 млрд руб.

— Неосторожности пилота нашли обвинение — Пилоту Денису Евдокимову, управлявшему SSJ 100 "Аэрофлота", в среду, 2 октября, было предъявлено обвинение в гибели по неосторожности 41 человека во время посадки в аэропорту Шереметьево. Почти в два раза больше человек, в том числе второй пилот самолета, признаны потерпевшими от его действий и собираются подать иски. Сам летчик заявил, что его подвели управление SSJ и кем-то открытая дверь, способствовавшая сквозняку, раздувшему пламя.

— Домостроение смещают на Дальний Восток — Власти страны задумались о необходимости создания сети новых домостроительных комбинатов (ДСК) и субсидирования застройщикам затрат при транспортировке стройматериалов в регионы Дальнего Востока. Чиновники считают, что это позволит снизить себестоимость строительства и реализовать все планы по расселению граждан из ветхого жилья. Но участников рынка меры не воодушевили: по их мнению, в этом федеральном округе нужно развивать, в частности, производство фасадных материалов за счет льготного кредитования.

— Украина налаживает энергосвязи с Россией — Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, приостановленному с 2015 года. По данным украинских СМИ, поставки идут по прямому контракту с "Юнайтед Энерджи", близкой к бизнесмену Игорю Коломойскому, в объеме около 100 МВт в сутки. В "Интер РАО" говорят, что заключили пилотный контракт по полной предоплате. Причиной восстановления коммерческих поставок, по данным источников "Ъ", стал дефицит угля на Украине, но киевские эксперты объясняют это либерализацией местного рынка и открывшейся из-за этого возможностью закупать более дешевую импортную энергию.

— Стресс пошел на убыль — ЦБ опубликовал новые параметры стресс-теста, обязательного для прохождения негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Часть из сценарных предпосылок расширяет возможность инвестирования пенсионных средств в корпоративные облигации. Это развяжет фондам руки для увеличения вложений в реальный сектор экономики, чего хочет добиться ЦБ. Однако пока таким инвестициям мешает дефицит высококачественных эмитентов и инструментов.

— Шредер для инструкций — Профессиональные участники рынка ценных бумаг направили в Банк России свои предложения по устранению избыточных регуляторных норм. Большая часть идей касается избыточных отчетностей, уведомлений и ответов на запросы ЦБ. Участники рынка надеются в результате снизить как свои издержки, так и риски получения штрафов от регулятора.

— Фондовая рокировка — Пятый месяц подряд рынок коллективных инвестиций отмечает приток средств со стороны частных инвесторов. За это время они вложили в розничные фонды 42 млрд руб. Тем самым они заместили большую часть оттока международных инвесторов, которые в этом году массово выводят деньги из российских фондов акций. Это положительно сказывается на российском рынке акций, который демонстрирует один из лучших результатов среди других мировых площадок.

— "Гранель" завела трактор — Девелоперская группа "Гранель" Ильшата Нигматуллина, традиционно строящая в Подмосковье, решила закрепиться на столичном рынке жилой недвижимости. Компания приобрела в районе станции метро "Бауманская" на северо-востоке города участок бывшего завода, выпускающего комплектующие для тракторов. Подмосковный застройщик вынужден искать новые площадки в Москве, поскольку динамика продажи квартир в новостройках на домашнем рынке стагнирует.

— Бюджет расплатится за медь — В проекте бюджета РФ все же закладывается поддержка медно-никелевых проектов "Интергео" Михаила Прохорова, хотя и в меньшем объеме, чем просила компания. По подсчетам "Ъ", на строительство дорог и электросетей для месторождений Ак-Суг и Кингаш выделяется 13 млрд руб. Параллельно "Интергео" ведет переговоры с банками о привлечении финансирования и ищет партнеров в Китае. По мнению аналитиков, речь может идти о схеме, опробованной НОВАТЭКом,— продаже долей уже после собственных инвестиций и получения господдержки.

— Лекарства дошли до властей — На фоне падения доходов населения фармацевтическому рынку удается расти за счет закупок со стороны государства. Доля этого сегмента в продажах производителей в первом полугодии 2019 года достигла максимума за шесть лет — 34,4%. Продажи в аптеках увеличиваются только у российских недорогих лекарств, на которые стали переключаться потребители.

— Вещи вытряхнут из интернета — Провайдер МТТ, среди совладельцев которого структуры экс-министра связи Леонида Реймана, заморозил разработку проектов интернета вещей (Internet of Things, IoT). Среди причин такого шага компания называет неопределенность правил работы в сегменте. Участники рынка и эксперты удивлены решению МТТ, хотя признают риск разработки нормативной базы "под единственного поставщика".

— "Мы более внимательно стали относиться к направлениям, которые могут быть рискованными" — О том, как изменились приоритеты "Межрегионального ТранзитТелекома" (МТТ) после консолидации контрольного пакета группы ее менеджментом, "Ъ" рассказал гендиректор МТТ Евгений Васильев.

— "Нетология" ищет стартапы — "Нетология-групп", подконтрольная структурам бизнесмена Алексея Мордашова, создает акселератор, через который планирует вложить в стартапы до $10 млн. В последние годы на рынке усилилась конкуренция среди инвесторов, в числе которых госструктуры, при этом бум стартапов в ближайшие годы сойдет на нет, предупреждают игроки.

— Клиенты Сбербанка попали на черный рынок — Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке. Продавцы уверяют, что владеют данными о 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (у банка сейчас около 18 млн активных карт). Утечка могла произойти в конце августа. Эксперты, ознакомившиеся с данными, считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе. В Сбербанке обещают проверить подлинность базы, но утверждают, что угрозы средствам клиентов нет.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Первый инвестор в рыбные заводы получит квоту только через суд — Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал камчатскую рыбопромышленную компанию "Витязь-авто" в тяжбе с Росрыболовством. Компания обратилась в суд в феврале, обнаружив, что не получила положенных квот на инвестиционные цели (инвестквоты), а рассчитывала на них с начала 2019 г. "Витязь-авто" стала одним из первых инвесторов, построивших завод в обмен на квоты, строительство завершено в 2018 г. Компания прошла необходимые процедуры, завод соответствовал требованиям, но в приказе о квотах на 2019 г. компания себя не обнаружила, рассказывал "Ведомостям" ее гендиректор Алексас Раманаускас.

— Кремль начал сбор предложений по изменению порядка выборов в Госдуму — Администрация президента по окончании осенней региональной кампании начала сбор предложений об изменении избирательного законодательства под выборы в Госдуму 2021 г. Об этом рассказали "Ведомостям" три человека, близких к администрации, и собеседник в "Единой России". Свои идеи должны представить единороссы, политтехнологи, власти регионов и кремлевская рабочая группа по изменению выборных законов. "Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса", – поясняет человек, близкий к администрации.

— Канада импортировала "русские дезинформационные технологии" — Первое испытание в Канаде "механизма быстрого реагирования" Группы семи (G7 Rapid Response Mechanism), сконструированного на прошлогоднем саммите G7 в качестве заслона попыткам России "и других стран" подорвать западную демократию, привело к неожиданным результатам. Как выяснилось, влиять на апрельские выборы в провинции Альберта пытались собственные фабрики троллей, а свидетельств иностранного вмешательства эксперты G7 не обнаружили. Итоги этого расследования были опубликованы в разгар федеральной парламентской кампании, на которой главным соперником либералов во главе с завершающим первый срок 47-летним премьером Джастином Трюдо являются консерваторы во главе с 40-летним Эндрю Широм.

— В России может появиться IT-система прогнозирования чрезвычайных ситуаций — Создание информационной системы, которая позволит анализировать, прогнозировать и помогать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обсуждалось в сентябре на заседании одной из рабочих групп по национальной программе "Цифровая экономика" и на совещании с участием АНО "Цифровая экономика" и Минкомсвязи. Об этом "Ведомостям" рассказали два человека, знакомые с материалами обоих мероприятий, предварительная стоимость проекта – 4,1 млрд руб. Включение проекта в программу "Цифровая экономика" рассматривается, подтвердил представитель Минкомсвязи, оценку стоимости системы он не комментирует.

— Польша не собирается отказываться от угля — Польша продолжит активно использовать уголь для генерации электроэнергии вопреки климатической политике Брюсселя. Приоритет для страны – энергетическая безопасность и уменьшение зависимости от российского газа, а не цели Евросоюза по снижению вредных выбросов к 2050 г., заявил в интервью Financial Times (FT) Петр Наимский, представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры.

— Владелец группы ЧТПЗ: "Вся территория завода – это объекты белой металлургии" — Андрей Комаров рассказывает, кто вскоре станет крупнейшим производителем труб и почему промышленным компаниям важно инвестировать в образование

— Минпромторг предлагает не повышать утилизационный сбор для поддержанных автомобилей — Минпромторг предлагает при новой индексации утилизационного сбора не повышать его для подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) и для большинства подержанных коммерческих машин. Это следует из подготовленного министерством проекта постановления правительства, с копией которого ознакомились "Ведомости". Содержание документа подтвердили два человека, знакомых с его подготовкой. Сейчас сбор на подержанные легковые машины с двигателями свыше 1 л, но не более 2 л, например, составляет 313 800 руб.

— Акции брокера с российскими корнями впервые будут торговаться на бирже США — На американской внебиржевой площадке ОТС Markets с 2018 г. торгуется 27% акций холдинга, 73% – у его основателя Тимура Турлова. Примерно половина обращающихся на рынке бумаг (12,9%) переводится на NASDAQ. Акции будут размещены путем прямого листинга, так называемого Direct Listing Process (DLP), который подразумевает выход на биржу без привлечения капитала, рассказал "Ведомостям" Турлов. "На данный момент мы не нуждаемся в дополнительном капитале", – объяснил он: благодаря ОТС Markets компания уже привлекла $40 млн.

— Выручка сервиса "Юла" может вырасти в 8 раз за четыре года — Сервис объявлений "Юла" (принадлежит Mail.ru Group) в 2021 г. может получить выручку в размере 7–8 млрд руб., прогнозируют аналитики Альфа-банка. На прошлой неделе "Юла" провела презентацию для инвесторов, во время которой обнародовала прогноз выручки от объявлений общего характера (без учета рубрик "Авто" и "Недвижимость") в размере 5 млрд руб. Аналитики прогнозируют, что совокупная выручка компании может вырасти более чем на 30–50%. "Ведомости" ознакомились с копией презентации, а представитель "Юлы" подтвердил и содержание документа, и то, что презентация действительно была.

— "Центр управлениями полетами" санируемого банка ответил на претензии ЦБ — Забирая на санацию Московский индустриальный банк (МИнБ) в январе, регулятор не видел в нем "каких-либо криминальных историй, когда собственники банка выводили бы средства на свои компании", говорил зампред ЦБ Василий Поздышев. Спустя полгода он рассказал "Ведомостям", что ЦБ обнаружил в МИнБе "единый центр управления полетами": "После входа в банк временной администрации ФКБС [Фонд консолидации банковского сектора] около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, н друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги <…> Всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК "Инвестиции. Финансы.

— Одно из старейших агентств элитной недвижимости Blackwood закрывается — О закрытии консалтинговой компании Blackwood было объявлено ее сотрудникам на прошлой неделе, об этом "Ведомостям" рассказали двое из них. Эту информацию также подтверждают три партнера компании, которые знают об этом от ее топ-менеджеров.

— "Газпром энергохолдинг" намерен купить производителя газовых турбин — "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) планирует купить у Газпромбанка производителя энергетического оборудования "РЭП холдинг". В четверг стороны должны подписать основные условия сделки. Об этом в среду, 2 октября… подтвердили "Ведомостям" три менеджера банка.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— С новым судом! — Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев и мэр Москвы Сергей Собянин официально открыли Второй кассационный суд общей юрисдикции. Это одна из девяти совершенно новых судебных инстанций, созданных по всей стране для пересмотра уже вступивших в силу судебных решений.

— Зарплата в белом халате — Владимир Путин призвал не допускать фокусов, которые могли бы привести к снижению доплат медикам. Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала президенту на совещании в Кремле о новой системе зарплат врачей и мерах по борьбе с кадровым дефицитом.

— Школьный пикник — В Казани началась акция "Школьный пикник". Родителям в учебное время предлагают пообедать в столовых, поставить блюдам оценки в специальной анкете и пообщаться с диетологом. "РГ" побывала на одной из таких дегустаций.

— Что подписали в Минске — Согласование Киевом "формулы Штайнмайера" вызвало вздох облегчения в европейских столицах и панику в украинском политическом сообществе. Наступление мира на украинской земле, как выяснилось, не устраивает ни оппозицию в Верховной раде, ни часть нового большинства.

— Чек уходит в онлайн — Федеральная таможенная служба начала тестирование системы оформления электронных чеков tax freе. Оно проводится на базе таможен московского авиационного узла, сообщил "Российской газете" представитель ведомства.

— Энергетику берут в заложники — Энергетика не должна быть заложником политических разногласий. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. Президент также ответил на вопросы о вмешательстве в выборы в США и возможности подписания контракта на транзит газа с Украиной.

— Нет знака — нет штрафа — Если на улице непогода, на дороге идут ремонтные работы, не работает светофор или регулирование движения происходит вручную, камеры фотовидеофиксации нарушений должны быть отключены. Такое указание дала Госавтоинспекция МВД России. Эти рекомендации помогут водителям избавиться от незаконных штрафов.

— Генеральский срок — Дмитрий Песков опроверг слухи об увольнении директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Неофициальные источники сообщали, что он освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.

— Деньги не запоздают — В Госдуме рассмотрят проект бюджета на 2020-2022 годы на пленарном заседании 23 октября. Депутатам важно принять такой документ, который позволит выполнить стратегические поручения президента, а значит, чтобы "работал каждый рубль".

— Полис на урожай — Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отчитался перед Дмитрием Медведевым о ходе осенних полевых работ. Продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью. Премьер напомнил, что урожай недостаточно собрать, нужно его еще и сохранить.

— Пожилые не запутались в Сети — Популярность интернета растет не только среди молодежи, но и среди старшего поколения. Так, треть россиян в возрасте 55+ являются активными пользователями Сети. Для них это прежде всего средство поиска информации и общения.

— Полисы выводят на чистую воду — Рынок страхования переживает не лучшие времена: после введения новых правил продажи полисов страхования жизни он практически замер. Для того чтобы исправить ситуацию, ЦБ планирует ввести паспорт по каждому страховому продукту с описанием ключевых свойств и условий.

— Все работники наперечет — В России может появиться база данных о рабочей силе под названием "Кадровые потребности работодателей". Новая система нужна для оценки дефицита или переизбытка рабочей силы и подготовки нужных экономике кадров, считают в Минэкономразвитии.

— Краб ползет на верфи — Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил о готовности субсидировать судостроительную отрасль Дальнего Востока. Речь идет о строительстве рыбопромысловых и краболовных судов.

— Почему не спит сова — Торговый оборот нелегального рынка экзотических животных в мире составляет 90 млн долларов в год, а в Москве — около 3 млн долларов. Покупки осуществляются через интернет. Самый большой спрос — на рептилий, обезьянок, крокодилов и сов.

— Черный сигнал — Москвичи смогут пожаловаться на работу светофоров через QR-коды. До конца года в столице установят более 14 тысяч специальных табличек. После сканирования кода телефон предложит перейти по ссылке в браузере, где можно будет оставить жалобу.

— Мы вас любили — Ушел из жизни известный чешский певец Карел Готт. "Чешский соловей" был одним из самых популярных зарубежных исполнителей в Советском Союзе. Он изучал нашу культуру, любил петь русские песни и романсы.

— Спецназ не призовут — Начиная с нынешней осени комплектование армейских частей специального назначения будет проводиться на профессиональной основе. Контрактники пополнят ряды бригад специального назначения ЗВО, дислоцируемых в Тамбовской, Псковской, Воронежской, Ленинградской, Московской и Калининградской областях.

— За сорванный банкет — Тушинский райсуд Москвы взыскал более 241 тыс. руб. с организаторов несогласованной акции, прошедшей в центре Москвы 27 июля. Деньги пойдут в пользу компании-владельца ресторана "Армения" на Пушкинской площади.

— Топовый скачок — Британское издание Times Higher Education обнародовало результаты предметного рейтинга по направлению "Искусство и гуманитарные науки". В него вошли шесть российских вузов, в том числе МГУ, СПбГУ и Высшая школа экономики.

— Дешевле оскорбить президента — Власти Нью-Йорка будут штрафовать за неуважительное отношение к мигрантам. Речь идет о словах "нелегальный мигрант", упреках в плохом знании английского языка и даже угрозах к нелегалам пожаловаться на них в депортационную полицию.

— К россиянам симпатия особая — Несмотря на сложную обстановку на Корейском полуострове, Северная Корея остается соседом России, с которым ей необходимо развивать взаимовыгодное сотрудничество. Посол России в КНДР Александр Мацегора — том, в каком каком состоянии находятся отношения двух стран.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Миру — газ: Россия призвала к сотрудничеству в сфере энергетики — Россия готова подписать контракт на транзит газа с Украиной на основе европейского законодательства. Если же Киев не успеет принять соответствующие документы, договор может быть продлен на год. Об этом на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) заявил президент РФ Владимир Путин. В Совете Федерации пояснили "Известиям", что шанс на заключение соглашения значительно вырос после смены власти в Киеве. Выступая на форуме, российский лидер призвал международное сообщество к всеобщему сотрудничеству ради энергетической стабильности и безопасности.

— Продуктовая картина: продовольственные товары подорожают на 3,5% — Продукты питания по итогам этого года подорожают на 3–3,5%, что не превысит уровень инфляции, прогнозируют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). До конца года больше всего прибавят в цене яйца, сахарный песок и мясо птицы, пояснили "Известиям" в организации. Впрочем, эксперты говорят, что данные АКОРТ учитывают только статистику крупных ритейлеров и могут не отражать полную картину по стране. В период предновогоднего ажиотажа возможно сезонное подорожание некоторых товаров, однако предпосылок для существенного роста цен нет, заявили "Известиям" в ФАС.

— На сделку с последствием: китайский фонд может купить "Интурист" — На туристическом рынке России может произойти крупнейшая за последние годы сделка: китайский инвестиционный фонд Fosun рассматривает покупку компании "Интурист", рассказали "Известиям" три источника, знакомых с ситуацией. Ранее фонд планировал приобрести долю в материнской организации — международной тревел-группе Thomas Cook, о банкротстве которой стало известно на прошлой неделе. После ее краха Fosun переключился на отдельные активы холдинга, в частности на "Интурист", пояснили собеседники "Известий". Для китайского фонда покупка туроператора может стать ключом к резкому росту въездного туризма в Россию.

— Тест на протест: СФ нашёл факты вмешательства на выборах в Мосгордуму — Пик вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму. Главной целью попыток повлиять на избирательный процесс было своего рода "тестирование" властей нашей страны на умение действовать в правовом поле в условиях массовых протестов. К такому выводу пришли в Совете Федерации, где сейчас готовится сравнительный доклад на тему выборов 2018 и 2019 года. Группа Совфеда по наблюдению за избирательной кампанией 2019 года работала с 30 мая по 12 сентября. Как рассказал "Известиям" Андрей Климов, доклад о результатах мониторинга будет представлен на ближайшем заседании комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства.

— "Никаких реальных шагов Украина не сделала" — Будапешт не заметил позитивных сдвигов в языковой политике Украины, все обещания Киева исправить ситуацию остаются только на словах. Об этом в эксклюзивном интервью "Известиям" на полях Российской энергетической недели заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он также отметил растущее сотрудничество Москвы и Будапешта в сфере энергетики и заявил, что Брюссель не имеет права решать, чей газ стране покупать, — как подчеркнул дипломат, это внутреннее дело Венгрии.

— Прокурора добавят: в МФЦ окажут юридическую помощь гражданам — В многофункциональных центрах (МФЦ) можно будет сдать биометрию, получить электронный паспорт, бесплатную юридическую помощь, подать заявление в прокуратуру, в случае если госорганы затягивают выдачу справок, и даже обратиться к бизнес-омбудсмену. Эти и другие нововведения содержатся в "Концепции совершенствования предоставления госуслуг и развития МФЦ", разработанной Минэкономразвития ("Известия" ознакомились с документом). Новые направления работы внедрят во всех регионах России до 2022 года. В будущем на центры госуслуг могут распространить практику адвокатских бюро. МФЦ должны стать лицом государства, заявил "Известиям" замминистра экономического развития Савва Шипов.

— Главное — внимание: компаниям рекомендовали запретить дорогие подарки — Частным компаниям стоит разработать стандарты и кодексы поведения сотрудников, в том числе регламентировать получение ими подарков, считают в Минтруде. Это следует из методических рекомендаций ведомства по борьбе с коррупцией в организациях, с которыми ознакомились "Известия". По аналогии с чиновниками, учителями и врачами министерство предлагает установить максимальную стоимость презентов для сотрудников или даже обязать их декларировать подарки.

— Партнерский долг: Россия выдаст рекордный объем займов — Минфин резко увеличивает программу выдачи межгосударственных займов. В следующие три года Россия ссудит иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей ($15,5 млрд), следует из материалов к проекту бюджета на 2020–2022 годы, которые проанализировали "Известия". Это больше, чем за предыдущие 5 лет. Список крупных получателей кредитов в ведомстве не разглашают, но по данным экспертов, в их число войдут Турция, Индия и Иран.

— Неправильное молоко: трансгенные козы помогут при лечении рака — Трансгенные козы позволят удешевить получение поддерживающих лекарств для онкобольных. Новая технология, разработанная российскими учеными, позволяет внедрить животному часть ДНК человека. Она отвечает за выработку белка, необходимого для восстановления клеток крови, гибнущих вместе с опухолью во время химиотерапии. Благодаря этому у козы будет вырабатываться молоко, из которого можно выделить лекарство. С помощью российской технологии уже было выращено опытное стадо в Бразилии.

— Пограничное стояние — Европейский союз, скорее всего, отвергнет предложение Лондона по замене пункта "бэкстоп" в сделке о Brexit. Как пояснили опрошенные "Известиями" политики и эксперты, идея Бориса Джонсона о "двух границах на четыре года" лишь осложнит ситуацию и фактически будет означать отказ Соединённого Королевства от Северной Ирландии. Учитывая, что Brexit должен состояться менее чем через месяц, а альтернативных предложений по "бэкстопу" у Лондона нет, вероятность выхода без сделки возрастает с каждым днём.

— Полный комплект: в России с нового года вырастут цены на автомобили — Цены на новые автомобили российской сборки в 2020 году поднимутся на 3–10% из-за отказа правительства России компенсировать автопроизводителям ввозные таможенные пошлины на комплектующие. О грядущем росте цен говорят эксперты и подтверждают сами производители. Из-за низкой локализации иномарок российской сборки в их себестоимости большую роль играют импортные компоненты. Сильнее всего подорожание скажется на премиум-сегменте, чуть в более благоприятном положении окажутся отечественные компании. В сложившейся ситуации разбирались "Известия".

РБК daily

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— Главе ФСИН не продлевают срок службы — 1 октября стало известно о грядущей отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. В распоряжении РБК оказался проект соответствующего указа президента.

— Исковая терапия — В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб. Это единственное лекарственное средство для терапии этой формы заболевания. Больные добивались назначения лекарства через суд в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Уфе, Челябинске, Перми, Архангельске и Туве. Как рассказал РБК президент Общероссийской организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Ян Власов, за юридической помощью в организацию обратились 80 человек.

— Украина примеряет формулу — Украинская оппозиция объявила подписание " формуры штайнмайера" сдачей интересов страны. Владимир Зеленский настаивает, что это не капитуляция. Однако формула — только один из элементов " дорожной карты " урегулирования в Донбассе.

— Плохие займы пополняют резервы — В первой половине 2019 года российские банки снизили качество выдаваемых потребительских кредитов. Хотя уровень просрочки по таким ссудам не растет, появились "ранние индикаторы" ухудшения ситуации, пишут в обзоре аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" (есть у РБК). Банки стали активнее наращивать резервы по необеспеченным ссудам с небольшой просрочкой, что повлияло на стоимость риска.

— Глобальные цифры для российского бюджета — Минфин в поисках новых источников пополнения казны начал прорабатывать варианты ужесточения налоговой нагрузки на глобальных поставщиков цифровых услуг. Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса. Такое положение появилось в новом проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", опубликованном на этой неделе.

— "Росатом" одержал победу на стенде — В конкурсе Минпромторга на строительство стенда для испытания оборудования для крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа (СПГ) победил "Росатом", рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя". Помимо "Росатома" на создание стенда, инициированное крупнейшей российской частной газовой компанией Новатэк, претендовали еще две госкорпорации — "Ростех" и "Роскосмос".

— Мост на Сахалин построят на "вечные" — РЖД заложили строительство "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект инвестиционной программы на 2020–2022 годы. Это следует из пояснительной записки к документу, с копией которого ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердили два источника, знакомых с проектом.

— "Магнит" притянет покупателей брендом — Второй по обороту в России ретейлер, "Магнит", меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании. Сеть провела ревизию 69 брендов (3,6 тыс. товарных позиций на конец 2018 года), под которыми самостоятельно и с помощью партнеров выпускались товары. Большинство из них, как признают в компании, пользовались слабым спросом.