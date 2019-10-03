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РИМ, 3 окт /ПРАЙМ/, Сергей Старцев. Апелляционный суд Неаполя отклонил запрос адвокатов арестованного в Италии российского гражданина Александра Коршунова, просивших отменить или пересмотреть меру пресечения в отношении своего подзащитного, стало известно РИА Новости из источников в судебно-следственных органах Италии.

Эту информацию подтвердил РИА Новости Никола Ди Марио, адвокат арестованного топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

"Судейская коллегия под председательством судьи Джованны Грассо пришла к выводу, что наше ходатайство следует отклонить, и Коршунов должен оставаться под стражей", — сообщил он. По словам адвоката, полная мотивировка этого судебного решения будет опубликована несколько позднее.

Коршунов был задержан в августе в аэропорту Неаполя по запросу США. Вместе с гражданином Италии Маурицио Паоло Бьянки (бывший сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation) Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до десяти лет тюрьмы.

Коршунов — топ-менеджер входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро "ОДК-Авиадвигатель" разрабатывает двигатель ПД-14, поясняется в обвинительном заключении. ОДК ранее заявила, что уверена в непричастности своего сотрудника к противоправной деятельности.

В понедельник состоялось очередное заседание апелляционного суда Неаполя по делу Коршунова, которое, как и предыдущие, прошло в закрытом режиме. На заседании был рассмотрен запрос адвокатов об отмене или изменении меры пресечения, но судьи сразу не стали выносить решение, взяв дополнительное время на изучение материалов дела.

Адвокаты просили отменить арест Коршунова. Свою позицию защита мотивировала тем, что власти США "не обозначили надлежащим образом факты, в которых обвиняют Коршунова", а также недостатком следственных материалов "для того, чтобы оправдать столь серьезную меру, как содержание в тюрьме".

Ранее и Марио пояснил РИА Новости, что изначальной причиной ареста Коршунова стало требование ФБР США, которое обвиняет представителя ОДК в промышленном шпионаже. Однако, по словам юриста, такого быть не могло, поскольку Коршунов действовал строго в соответствии с договоренностями, заключенными российской стороной с итальянской компанией Avio Aereo. Более того, по словам адвоката, в отношении компонентов, о которых идет речь в обвинении, российские производители имели более высокий уровень технологического развития, и поэтому покупка неких коммерческих секретов не имела никакого смысла.

Коршунов содержится в неаполитанской тюрьме Poggioreale, свою вину он не признает. Сотрудники российского посольства находятся в контакте с ним и с его защитой. О судьбе Бьянки в связи с этим делом ничего не сообщается.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Москва считает обвинения в адрес Коршунова полностью безосновательными. По его словам, "все это не просто притянуто за уши, это шито белыми нитками". Дипломат назвал эту историю "очередным вопиющим случаем, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам".