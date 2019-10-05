БАКУ, 5 окт /ПРАЙМ/. Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум состоится в декабре в Москве, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

"Традиционный азербайджано-российский межрегиональный форум является важной платформой для расширения сотрудничества с Российской Федерацией и ее субъектами. Ожидается, что десятый форум состоится в декабре этого года в Москве", — сказал Мустафаев журналистам.

Министр добавил, что в рамках очередного заседания межправительственной комиссии, которое состоится до конца этого года, между Азербайджаном и Россией планируется подписать программу сотрудничества в агропромышленном комплексе на 2020-2022 годы.