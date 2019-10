(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Особо скважные персоны — Сегодня президент РФ Владимир Путин прибывает с государственным визитом в Королевство Саудовская Аравия, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты. Переговоры пройдут на фоне кризиса в Персидском заливе, который в любой момент может привести к прямому военному столкновению между арабскими странами и Ираном. Президент РФ приезжает в королевство ровно через месяц после атаки на саудовские нефтяные объекты.

— Метанол собрал инвесторов — Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект. Национальная Sabic вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) должны получить 50% в проекте ЕСН по строительству завода по выпуску метанола на Дальнем Востоке, вложив 7–10 млрд руб. До этого планы саудовских компаний по инвестициям в нефтегазовую отрасль РФ не уходили дальше меморандумов о взаимопонимании.

— Между Россией и Казахстаном обострился уголь — По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц. Евразийская экономическая комиссия уже признала действия Москвы созданием барьеров на рынке — вопрос будет обсуждаться на межправкомиссии России и Казахстана в начале недели. По мнению аналитиков, в качестве компромисса казахстанские компании могут получить возможность вывозить больше угля через порты РФ.

— Льготы доберутся на попутном — Минфин пытается найти источники компенсации 60 млрд руб. налоговых льгот для Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти". Как выяснил "Ъ", Минфин хотел привязать размер льгот к уровню цен на нефть с тем, чтобы при цене выше $45 за баррель половину льгот финансировать из дополнительных нефтегазовых доходов. Сейчас в Минфине заявляют, что этот вариант не рассматривается.

— Gram взвесят в суде — Основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на $1,7 млрд, хотя и не согласны с претензиями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе предложения. Если инвесторы не получат криптовалюту к 31 октября, возникнет право требовать возврата инвестиций. Пока они ожидают от Telegram переговоров о соглашении с властями.

— Калининграду урежут субсидии — Федеральное финансирование госпрограммы развития Калининградской области до 2025 года в ближайшие три года будет сокращено на 75 млрд руб. в основном за счет урезания бюджетной компенсации областным предприятиям, теряющим доходы из-за произошедшей в 2016 году отмены ряда таможенных льгот для резидентов калининградской особой экономической зоны. Одновременно с урезанием финансирования предлагается корректировка целевых показателей госпрограммы — в частности, по убыли населения, числу высокопроизводительных рабочих мест и росту реальных зарплат.

— У Грузии долго получается — Международное рейтинговое агентство Standard & Poor"s в пятницу повысило суверенный кредитный рейтинг Грузии с BB– до BB, оценив рост ее валютных резервов, высокие прогнозы экономического роста в 2019–2020 годах и "устойчивость к внешним рискам". S&P также оценило усилия правительства по диверсификации рынков сбыта — то есть уменьшение зависимости от РФ — и успех проведенных реформ.

— Разведка соей — США и Китай по итогам очередного раунда торговых переговоров — он завершился в пятницу — объявили о новом перемирии. В Вашингтоне заявили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин (не снижая действующие), Китай же пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия. По словам президента США Дональда Трампа, стороны также продвинулись в решении ключевого вопроса о трансфере технологий и доступе на китайский рынок.

— Студенты, поддержанные бюджетом, выбирают Австралию и Великобританию — На прошлой неделе московская школа управления "Сколково" завершила прием заявок на участие в основной части пятилетней программы выделения государственных грантов для оплаты высшего образования в иностранных университетах. Школа "Сколково" — оператор программы "Глобальное образование", стартовавшей в 2014 году, заказчик — Миннауки.

— Судья КC вынес вердикт российскому образованию — Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский заявил о недоверии к дипломам российских вузов и в целом жестко раскритиковал систему российского высшего образования. Такие заявления "Ъ" обнаружил в "особом мнении" судьи по одному из свежих решений КС. Константин Арановский считает, что "бессчетные средства", потраченные на образовательные реформы, стоило использовать "на достойную оплату преподавательского труда".

— "Майданский формат" не просматривается — Несмотря на массовые протесты и обвинения в предательстве национальных интересов, руководство Украины добивается скорейшей встречи в "нормандском формате", предусматривающем прямые переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Однако, как заявил в выходные глава украинского МИДа Вадим Пристайко, если до Нового года переговорный процесс не продвинется, Киев откажется от минских соглашений и будет пытаться при помощи западных партнеров искать другие пути решения конфликта.

— Суду предложили адвокатские гонорары — Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении средств НПО имени Лавочкина (основной акционер — госкорпорация "Роскосмос"). По материалам дела, бывшие гендиректор и руководитель департамента объединения заключили с адвокатской конторой договоры на оказание юридических услуг, по которым предприятие заплатило более 300 млн руб., хотя его интересы в судах представляли собственные юристы.

— В дело СБ-банка внесли шесть миллиардов — Как стало известно "Ъ", в уголовном деле о хищении денежных средств из Судостроительного банка (СБ-банк) появился новый эпизод, ущерб по которому составляет почти 6 млрд руб. Его фигурантом может стать бывший акционер этого кредитного учреждения Андрей Вовченко, который сейчас проживает в Канаде. По данным следствия, именно по его указанию накануне отзыва у банка лицензии осуществлялись фиктивные сделки по отчуждению активов СБ-банка.

— Центр контроля не уследил за деньгами — Как стало известно "Ъ", Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу о хищении более 250 млн руб., выделенных на строительство Центра контроля системы ГЛОНАСС. Объект так и не построили, а исполнители проекта, в том числе бывший первый заместитель гендиректора головного предприятия "Роскосмоса" ЦНИИмаш Джордж Ковков, в зависимости от роли каждого были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

— В стрельбе у рынка нашелся повод для ареста — В Новосибирске отправили в СИЗО главу компании "Тамерлан" Абдирашида Ахмедова, в отношении которого возбуждено дело о вымогательстве. Одноименная группировка, которую, по версии следствия, возглавлял арестованный, обложила данью торговцев крупного плодово-овощного рынка. Однако продавцы из Средней Азии дали рэкетирам серьезный отпор, в результате столкновение вылилось в настоящее сражение со стрельбой и сожженными машинами.

— На выборах места для храма лидирует завод — Храм Святой Екатерины, скорее всего, будет построен на территории бывшего приборостроительного завода на улице Горького в Екатеринбурге. Это место для возведения культового здания поддержано представителями РПЦ. Губернатор Евгений Куйвашев надеется, что "опрос поставит точку в многолетнем споре", имея в виду конфликт вокруг храма, вызвавший уличные протесты в городе.

— Рак отнимает у человечества более 225 млн лет жизни в год — Рост заболеваемости раком в мире составил за десять лет около 33%, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), который является одним из наиболее авторитетных профильных изданий. При этом только за 2017 год число непрожитых, потерянных лет жизни среди жертв этого заболевания составило 225 млн. В России показатель снижения уровня смертности от онкозаболеваний оказался выше, чем, например, в США.

— Китай и Индия сложились в треугольник — Председатель КНР Си Цзиньпин посетил с неформальным визитом Индию. По итогам визита премьер Индии Нарендра Моди объявил о "начале новой эры" в отношениях двух стран, имеющих давний территориальный спор. Сближение Пекина и Дели кардинально меняет ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, открывая новые возможности и для российской дипломатии.

— Бизнес ищет путь с энергорынка — Крупные потребители, опасаясь роста цен на электроэнергию, придумывают новые способы снижения издержек. "Русал" просит заморозить стоимость электроэнергии для экспортеров, а основной поставщик ОАО РЖД "Русэнергосбыт" предложил отказаться от раздельного определения цен на электроэнергию и мощность. Идеи потребителей невыполнимы в сложившейся энергосистеме, считают аналитики, поэтому крупная промышленность продолжит уходить с рынка на собственную генерацию.

— Еде снижают класс опасности — Производители мясо-молочной продукции, сахара, пищевых масел и жиров могут понести многомиллиардные затраты, поскольку Минприроды внесло их в список тех, кто наиболее негативно влияет на окружающую среду. Компании, посчитав эту меру неоправданной, пытаются изменить ситуацию через общественный совет при Минсельхозе. Участники рынка опасаются не только текущих требований, но и повышенного внимания чиновников к вредным предприятиям в целом, что может обернуться новыми мерами регулирования в будущем.

— АСВ попрощается с долгами — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует изменить сотрудничество с компаниями для возврата долгов обанкротившихся банков. Сейчас АСВ активно работает лишь с одной организацией, в ближайшее время число вырастет до 12, и уже до конца 2020 года они получат портфели на сумму около 30 млрд руб. Эксперты отмечают, что выход на рынок относительно нового поставщика просроченных кредитов придется кстати для взыскателей, но в портфелях банков-банкротов может быть значительное количество старых долгов, вернуть которые представляется маловозможным.

— Подход к инвесторам категорически смягчили — ЦБ пошел на значительные уступки участникам фондового рынка в вопросе категоризации инвесторов. Предполагается, что категорий, как и сейчас, останется две. При этом неквалифицированные инвесторы смогут после успешного тестирования получить доступ к ликвидным иностранным ценным бумагам, срочному рынку и сделкам "с плечом". Расширяются и возможности использования механизма "последнего слова" при непрохождении тестирования. Это самые большие уступки ЦБ рынку с начала обсуждения законопроекта.

— Банки подержат данные при себе — Крупнейшие банки не готовы обмениваться в открытом доступе данными, в том числе клиентскими, между собой и с другими участниками рынка. Техническая возможность для этого (через API) есть у 40% крупных банков, но используется она или внутри, или для взаимодействия с конкретным партнером. Недоверие к публичному обмену данными обусловлено соображениями безопасности, опасениями конкуренции и отсутствием регулирования.

— "Для нас актуально ускорение работы с портфелями кредитов физлиц" — Как будут работать с кредитными портфелями новые аккредитованные организации, какой объем задолженности им планируется передать, рассказал "Ъ" первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников.

— Снижение ставки увеличило накопления — Три первых квартала 2019 года выдались успешными для граждан, формирующих свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде России и негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Доходность государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ и НПФ по итогам девяти месяцев превысила инфляцию более чем вдвое. Сработала благоприятная рыночная конъюнктура на фоне понижения ключевой ставки ЦБ.

— Шины надулись — Крупные производители и импортеры шин пожаловались в правительство на инициативу Минприроды, которое хочет на пять лет лишить их права самостоятельно утилизировать отслужившие покрышки. Вместо этого компаниям придется платить расширенный экологический сбор, которым будет распоряжаться "Российский экологический оператор". Бизнес считает, что такие меры приведут к монополизму на рынке и росту цен на шины. В Минприроды причин для опасений не видят.

— Метанол собрал инвесторов — Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект. Национальная Sabic вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) должны получить 50% в проекте ЕСН по строительству завода по выпуску метанола на Дальнем Востоке, вложив 7–10 млрд руб. До этого планы саудовских компаний по инвестициям в нефтегазовую отрасль РФ не уходили дальше меморандумов о взаимопонимании.

— Льготы доберутся на попутном — Минфин пытается найти источники компенсации 60 млрд руб. налоговых льгот для Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти". Как выяснил "Ъ", Минфин хотел привязать размер льгот к уровню цен на нефть с тем, чтобы при цене выше $45 за баррель половину льгот финансировать из дополнительных нефтегазовых доходов. Сейчас в Минфине заявляют, что этот вариант не рассматривается. Еще 30 млрд руб. в год Минфин хочет получить от нового налога на добычу попутного газа по ставке 385 руб. за 1 тыс. кубометров.

— Покупатели кладут трубки — Результаты рынка смартфонов в июле—сентябре 2019 года подтвердили негативные ожидания бизнеса, следует из данных МТС. По оценке оператора, в штуках продажи упали на 1,6%, а в деньгах выросли всего на 3,4%. Динамика объясняется ростом среднего срока владения смартфонами. Однако часть ритейлеров пока тенденцию не подтверждают.

— Челябинский застройщик подходит к Москве — Замена средств дольщиков эскроу-счетами при строительстве жилья вынуждает девелоперов искать альтернативные способы финансирования проектов. Одним из таких механизмов — выпуском биржевых облигаций — может воспользоваться застройщик АПРИ "Флай Плэнинг", связанный с самым богатым челябинским депутатом Александром Букреевым, при строительстве клубного поселка в ближайшем Подмосковье.

— Из пиццы извлекают расходы — Конфликт между региональными франчайзи и Domino`s Pizza в России предстоит разрешить арбитражному суду: к американской сети подан первый иск с требованием возместить затраты на открытие убыточных ресторанов. Эксперты исключают возможность мирового соглашения. Но если истец сможет доказать свою правоту в суде, то это дело станет прецедентом в России.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Ростелеком" и ВТБ могут стать единым игроком на рынке больших данных — "Ростелеком" и ВТБ думают о создании платформы обмена большими данными, сообщил "Ведомостям" президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин. От других комментариев оба отказались, представители сторон заявили, что раскрывать подробности проекта еще рано.

— ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года — ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 г. и возможных кандидатах, рассказали "Ведомостям" три человека, попавших в выборку, и подтвердил собеседник в организации.

— Новым послом США в России станет специалист по санкциям — Президент США Дональд Трамп в пятницу выдвинул заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России, сообщил сайт Белого дома. Как сказал газете The Wall Street Journal (WSJ) чиновник госдепартамента, Москва уже согласилась его аккредитовать. О предварительном согласии России на эту кандидатуру сообщило и агентство Dow Jones.

— США могут продолжить отправлять астронавтов на МКС российскими "Союзами" — США готовы продолжить сотрудничество с Россией, если в американской пилотируемой программе произойдут задержки. Об этом в пятницу в ходе посещения компании Илона Маска SpaceX заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

— Турецкие войска и их союзники продолжают наступление на сирийских курдов — Вооруженные силы Турции и дружественные им формирования сирийской оппозиции продолжают операцию "Источник мира" против сирийских курдов: идут бои за города Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, передает Reuters. В воскресенье Турция захватила часть города Сулюк в 10 км от границы, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

— Отстающие регионы получат на нацпроекты еще 100 млрд рублей — Правительство поручило федеральным ведомствам выделить наиболее важные национальные проекты в 10 отстающих регионах, для решения самых острых проблем им будет выделено дополнительно около 100 млрд руб. на ближайшие пять лет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко после совещания на прошлой неделе у премьер-министра Дмитрия Медведева.

— Беглов разрешил построить новую трамвайную сеть в Санкт-Петербурге — Правительство Санкт-Петербурга подписало в пятницу концессионное соглашение с "Балтнедвижсервисом" (структура Газпромбанка и строительной компании АБЗ-1) о строительстве скоростной трамвайной линии. Она соединит микрорайон Славянка, поселок Шушары и станцию метро "Купчино".

— Справится ли президент Эквадора с профсоюзами и индейцами — Президент Эквадора Ленин Морено отменил государственные субсидии на топливо, чтобы сократить дефицит бюджета по условиям кредита МВФ. Субсидии действуют уже полвека и обходятся казне примерно в $1,3 млрд в год – более 1% ВВП. После их отмены 3 октября бензин мгновенно подорожал на четверть, дизтопливо – в 2,5 раза.

— Котировки "Яндекса" упали более чем на 12% — Котировки "Яндекса" рухнули на 15,7% на бирже NASDAQ в пятницу, 11 октября, за день компания потеряла больше $1,5 млрд капитализации. Так инвесторы реагировали на возможность ограничения иностранного участия в "значимых информационных ресурсах".

— Арабская Mubadala покупает половину торгового центра "Галерея" в Петербурге — Арабская Mubadala Investment Company договорилась с фондом под управлением Morgan Stanley, что выкупит у него 49% в компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом "Галерея", сообщили два человека, близких к разным сторонам переговоров. О будущей сделке также знает один из претендентов на этот объект.

— Алкогольный холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски — Группа "Руст" в сентябре запустила производство своего первого собственного виски – Darrow, рассказал представитель компании. С сентября он выпускается по контракту на мощностях шотландской вискокурни Ian Macleod Distillers (IMD), которая организует полный цикл производства – от выдерживания спиртов до создания купажа и розлива, продолжает он и подтверждает представитель IMD.

— Грузы могут вернуться на линию Москва — Санкт-Петербург, используемую "Сапсанами" — К декабрю 2019 г. в РЖД обсудят комплексный подход к использованию железнодорожной линии, по которой сейчас ходят скоростные поезда "Сапсан" маршрута Санкт-Петербург – Москва, такое решение записано в протоколе совещания у зампреда правительства Максима Акимова 16 сентября. "Ведомости" ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два человека, знакомых с итогами встречи.

— Бывшая супруга Дерипаски может продать долю в En+ — Бывшая жена Олега Дерипаски Полина Юмашева и ее отец Валентин Юмашев ищут покупателей на свои доли и доли общих детей Юмашевой и Дерипаски в энергометаллургическом холдинге En+, передал "Интерфакс" информацию агентства Bloomberg. Полине и Валентину Юмашевым принадлежит 6,75% En+, двум детям Юмашевой и Дерипаски – 3,42%.

— "Сургутнефтегаз" хочет признать бесхозяйными свои акции на 5,8 млн рублей — С 4 июля по 4 октября "Сургутнефтегаз" подал к реестродержателю "Сургутинвестнефть" четыре иска в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – по данным сайта суда, компания требует признать 133 375 обыкновенных и 25 313 привилегированных ее акций бесхозяйным имуществом и передать их ей. По первому иску на 19 100 обыкновенных акций на 700 000 руб.

— Ozon меньше чем за два года стал лидером по размеру собственной сети постаматов — На 10 октября 2019 г. сеть одного из крупнейших онлайн-магазинов России – Ozon достигла 4511 собственных терминалов, 6222 – с учетом партнерских. Об этом "Ведомостям" рассказал представитель интернет-компании. Он считает, что теперь Ozon Box – крупнейшая собственная сеть постаматов в России.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Вычет за работу — Родителя, который оформил отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, но продолжает подрабатывать и не занимается в это время малышом, могут лишить детского пособия ФСС. Эксперты оценили инициативу неоднозначно.

— Комиссии вне зоны доступа — Правительство одобрило законопроект об отмене комиссий за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. Речь прежде всего идет о Сбербанке, который занимает на этом рынке долю выше 90%.

— Факт: ТВ — в цифре — В понедельник еще 21 регион страны перейдет на цифровое ТВ. Это последний этап масштабного проекта по переходу на более качественное вещание в России. Он касается почти 39 миллионов человек.

— Спецслужбы делятся секретами — На этой неделе в Сочи соберутся представители мировых спецслужб. Заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков в интервью "РГ" рассказал, как террористы строят сеть для управления разрозненными силами и как меняется тактика борьбы с этим злом.

— Содружество против ракет — Владимир Путин на саммите СНГ предупредил о главных угрозах международной безопасности. Выступая перед коллегами, российский лидер затронул вопросы срыва отвода войск в Донбассе, военной операции Турции в Сирии и угрозы от новых ракет США.

— Интерес к Востоку — В понедельник президент России начинает визиты в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Перед тем, как отправиться на Ближний Восток, Владимир Путин дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic.

— Роботы и рынок — Россия может стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта. Как этого достичь, говорится в национальной стратегии, которую своим указом утвердил Владимир Путин.

— Выдай или суди — Парламентарии Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции на конференции в Стамбуле договорились о создании специального механизма по обмену разведданными, информацией, наилучшими практиками и опытом в сфере борьбы с терроризмом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и его коллеги согласились, в частности, в том, что только сильные государства могут поставить заслон терроризму и другим ключевым угрозам.

— Образование без аварий — Регионы должны бросить все силы на ликвидацию аварийных школ. Такую задачу поставил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, проблема второй смены хоть и существует, но может подождать.

— Ручная работа — В перспективе прийти в нотариальную контору можно будет без паспорта. Нотариусы смогут установить личность человека по оболочке глаз, форме головы или по другим индивидуальным данным.

— Стаканчик, молоток и газовый баллончик — Все громче стали звучать утверждения, что никаких массовых беспорядков в Москве летом этого года не было. Чем дальше, тем безапелляционнее стали появляться и "мнения", что не может быть речи о 212-й статье УК для тех, кто просто вышел прогуляться по столичным бульварам. Может, действительно правоохранители переусердствовали?

— Гражданам дали последнее слово — Центробанк готов сохранить за неквалифицированными инвесторами право покупать иностранные ценные бумаги. Регулятор также может существенно увеличить сумму для рискованных инвестиций.

— Пиво в бумаге — Тару для пенного хотят делать из биоразлагаемых материалов. Возможно, уже в ближайшем будущем пивные бутылки будут делать не из стекла, пластика или алюминия, а из бумаги.

— Покупки в зоне риска — Торговые центры России и многие другие объекты будут проверять чаще. Категория риска пожарной опасности для таких зданий повышена. Проверки по новым правилам начнутся с 2021 года, сообщили в МЧС.

— Маневр с перестроением — ФАС 11 октября не приняла решение по слиянию "Яндекс. Такси" и сервиса "Везет", поскольку агрегатор отозвал свое ходатайство о сделке. Однако еще днем ранее "Яндекс.Такси" подал новое ходатайство.

— Эра иннограда — Военное ведомство ускоренно внедряет прорывные идеи и технологии в новейшие образцы вооружения и техники. Министр обороны Сергей Шойгу обсудил с генералами программу развития технополиса "ЭРА".

— Победивший бездну — На 86-году жизни умер космонавт Алексей Леонов, дважды Герой Советского Союза. В марте 1965 года он стал первым человеком в истории, вышедшим в открытый космос. На орбите он провел в общей сложности 7 суток и 32 минуты.

— Всегда рядом — В исключительных случаях в отделениях реанимации и интенсивной терапии можно будет навещать пациента в любое время суток, в том числе, и ночью. Такое предложение содержится в проекте приказа Минздрава.

— Меню экономкласса — Самыми подешевевшими продуктами в этом году станут сахар и капуста, считают эксперты "РГ". Приятный сюрприз до конца этого года может быть на рынке круп. Однако пшено и гречка, скорее всего, продолжат дорожать.

— Будет где жить — В ГД внесен законопроект, по которому родителей при разводе могут привлечь к дополнительным обязательствам, связанным с жильем ребенка. Суды смогут обязать выплачивать дополнительные алименты для оплаты аренды жилья или погашения ипотеки.

— Смягчение пройденного — Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о начале новой программы количественного смягчения (QE) через пять лет после завершения цикла прошлых. Формально это не те QE, что были раньше, но ряд аналитиков считают по-другому. Пока планы ФРС давят на курс доллара, а финансовые рынки в целом в ближайшее время подвергнутся колебаниям.

— Анкара не простит — Сначала Нидерланды, а затем Германия и Франция объявили о прекращении военных поставок Анкаре до тех пор, пока та не очистит курдские территории. Свое недовольство проводимой операцией в Европе объясняют высоким риском того, что Старый Свет подвергнется нашествию джихадистов.

— Поляки выбрали злотые — В воскресенье Польша выбирала парламент на ближайшие четыре года. Если верить экзит-полам, победу одержала правящая партия "Право и справедливость". Политологи считают, что избиратели доверяют партии, поскольку "ПиС" выполняет свои предвыборные обещания.

— Почти ровесники с ООН — В понедельник исполняется 75 лет МГИМО. О том, как главные вехи истории вуза переплелись с историей страны, какие секреты хранит музей МГИМО, "РГ" рассказал кандидат социологических наук, декан факультета международной журналистики Ярослав Скворцов.

— Точно по правилам — Нобелевский комитет присудил премию мира премьеру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Глава эфиопского правительства был удостоен премии "за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".

— Побеждает страх — Страх американцев стать жертвой террористической атаки или массового убийства с использованием огнестрельного оружия впервые оказался на одном уровне, свидетельствуют результаты нового опроса общественного мнения компании "Гэллап".

— Встретимся на Стрелке — Нижний Новгород занял первое место в списке наиболее перспективных городов России. В рейтинге он обошел Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Тулу, Ярославль, Кострому и Иркутск, которые вошли в первую десятку.

— Где собору быть — Сегодня жители Екатеринбурга выбирали площадку под храм. Ровно в восемь утра в воскресенье открылся 51 пункт опроса в городе. Несмотря на выходной и моросящий дождь, уже через два часа порог явки был превышен.

— Зачет по Менделееву — Побывать на Луне и получить доказательство того, что там есть вода? Запросто! А устроить безопасный химический эксперимент? Запустить ядерный микрореактор? Это и многое другое стало возможным на фестивале NAUKA 0+, который состоялся в Москве в минувшие выходные.

— Из храма в геополитику — Русская православная церковь соберет Синод, чтобы дать оценку решениям Элладской церкви, открывающим путь к признанию украинских раскольников, не признанных ни одной из православных церквей. Принятое на Архиерейском соборе Элладской церкви решение, признающее право Константинополя давать автокефалию, из которого может вытекать признание украинских раскольников, способно взорвать историю и мир внутри мирового православия.

— Полет с Певцовым — Дмитрий Певцов сыграл главную роль в короткометражной игровой ленте Анастасии Зверьковой "Даю посадку". По словам режиссера, в теме фильма есть что-то очень близкое известному актеру

— Министерство бескультурья — Министерство культуры, молодежи и спорта Украины пополнило в конце недели "перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины" еще четырьмя российскими актерами, игравшими в фильме "Ополченочка".

— Флаг свободы — Минобороны РФ обнародовало архивные документы об освобождении Риги от немецко-фашистских оккупантов. Из них можно узнать как о самих боях, так и о том, каким увидели наши бойцы некогда цветущий город.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ласкаво просимо — Пользоваться налоговым режимом самозанятых могут разрешить украинцам, таджикам, узбекам, молдаванам и азербайджанцам. Такой эксперимент планирует провести в России Минфин, выяснили "Известия". Льготный налог в размере 4–6% от заработка для многих гастарбайтеров может оказаться выгоднее, чем фиксированная плата за патент (около 4 тыс. рублей ежемесячно), говорят эксперты.

— Отмотать срок — Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку. Например, из них будут делать корма для животных. Об этом "Известиям" сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов. Ведомство уже внесло законопроект в правительство.

— Всё течёт — Сезон гриппа и ОРВИ в этом году начался на две недели раньше, чем в прошлом. Это особенно заметно по росту продаж лекарств: со второй половины сентября увеличился спрос на противопростудные и противовирусные препараты. А в некоторых регионах страны Роспотребнадзор уже фиксировал случаи превышения эпидемиологического порога по респираторным заболеваниям.

— Голосовой защитник — Банки смогут воспользоваться типовым решением по шифрованию слепков лица и голоса при их передаче в единую биометрическую систему (ЕБС) — "Ростелеком" наконец получил положительное заключение ФСБ на платформу, сообщили "Известиям" в компании. Скоро ею воспользуется не менее 30 кредитных организаций, в том числе ВТБ.

— Железный договор — Одним из ключевых соглашений в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию станет подписание контракта по строительству железнодорожных веток из Эр-Рияда и Янбу в порты Джидда и Короля Абдуллы, рассказали "Известиям" источники в российской делегации и в РЖД. Общая сумма запланированных сделок — 2 млрд.

— Исправленному верить — Совет при президенте по правам человека (СПЧ) призывает существенно реформировать антиэкстремистское законодательство. Правозащитники подготовили ряд поправок, конкретизирующих нормы в религиозной сфере. Сейчас они излишне широко трактуются правоохранительными органами: список запрещенных текстов уже перевалил за 4,4 тыс. пунктов.

— Греческая драма — Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Против этого решения выступили только семь митрополий. Русская Церковь пока воздерживается от комментариев, объясняя, что позицию должен определить Священный синод.

— Всем PiS — Состоявшиеся 13 октября в Польше парламентские выборы предсказуемо принесли большинство консервативной партии Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS). Согласно данным экзитполов, партия власти смогла заручиться 43,6% голосов. Как отметили в беседе с "Известиями" польские эксперты, популярности этой партии у электората способствовали щедрые пособия на детей, ради выплаты которых PiS пришлось и придётся в дальнейшем экономить на других социальных программах.

— Абиссинская песнь — Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али стал лауреатом Нобелевской премии мира. Повод для награждения — "инициатива по разрешению приграничного конфликта с Эритреей". Имя победителя стало неожиданностью — многие СМИ и букмекеры ставили на то, что приз заберёт экоактивистка Грета Тунберг.

— Краткий ноябрь — Ноябрьские праздники в этом году обойдутся туристам на 10% дороже, чем в прошлом. Это касается путешествий как за рубеж, так и по стране, сообщила "Известиям" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Тем не менее спрос на короткие поездки — сити-брейки — вырос по сравнению с 2018 годом на 5–7%.

— "Мы ратуем за безвизовый режим для студентов" — Потепления в отношениях между Россией и западными странами в ближайшие годы не произойдет. Об этом ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов заявил в интервью "Известиям" по случаю 75-летия вуза.

— Дороги жизни — Юго-Восточная хорда соединит десять районов Москвы и пересечёт самые загруженные дороги столицы — Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское шоссе. Вместе с тремя новыми магистралями — Северо-Восточной и Северо-Западной хордами, а также Южной рокадой — она образует новую эффективную транспортную систему и заменит собой Четвёртое транспортное кольцо.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Рекультивация "Ядрово" встала на технической дороге — Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья выступило за приостановку процесса выделения земли для проекта реконструкции и рекультивации полигона "Ядрово". Это следует из протокола совещания, прошедшего 13 сентября в министерстве имущественных отношений Подмосковья, с которым ознакомился РБК.

— Генпрокуратора выступила за здоровый дух — Генпрокуратура России предложила ужесточить требования к здоровью сотрудников прокуратур— ими не смогут стать ВИЧ-инфицированные и больные вирусными гепатитами. Эксперты считают такие предложения ничем не обоснованными.

— "Право и справедливость" идут на второй срок — По данным социологов, правящая партия "Право и справедливость" получит больше всего голосов на парламентских выборах в Польше. В своей предвыборной программе националисты выразили намерение улучшить отношения с Россией.

— ЦБ ослабляет особую защиту — ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил на форуме "Финополис" первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

— Скромное обаяние гособлигаций и госкомпаний — РБК исследовал, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%. В инструменты, которые ЦБ считает излишне рискованными для россиян, неквалифицированные инвесторы почти не вкладываются: в топ-25 их популярных вложений таких бумаг оказалось всего несколько.

— "Яндекс" получил первое парламентское предупреждение — По итогам торгов на американской бирже NASDAQ в пятницу, 11 октября, стоимость акций Yandex N.V., головной компании российского "Яндекса", упала на 15,66% по сравнению с предыдущим днем торгов, до $29,99. Капитализация компании составила $9,8 млрд. В течение дня падение котировок превышало 18%.

— Дурной сон TON — В пятницу, 11 октября, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что добилась временного судебного запрета в отношении двух офшоров—Telegram Group Inc. и ее "дочки" TON Issuer Inc., предположительно, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США (как считают в SEC, без необходимой регистрации) и за рубежом. SEC направила иск в суд Южного округа НьюЙорка к зарегистрированным на Британских Виргинских островах компаниям Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc.

— В очередь к "Трансконтейнеру" выстроились трое — Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная Fletcher Group Владимира Лисина, решила участвовать в приватизации контрольного пакета (50% плюс две акции) крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", принадлежащего РЖД. Лисин занимает вторую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, оценка его состояния—$21,3 млрд.

— Юмашевы прицениваются к подарку — Бывшая жена российского бизнесмена Олега Дерипаски Полина Юмашева сообщила, что вместе со своим отцом, эксглавой администрации президента Валентином Юмашевым не договаривалась о продаже их доли в En+. "Мы не вели переговоры о продаже нашего пакета",—заявила она РБК.