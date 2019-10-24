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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— И Африка щедро поила меня — Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи — В Сочи проходит первый в истории саммит Россия—Африка, совмещенный с российско-африканским экономическим форумом.

— "Что еще это может быть, как не намеренная попытка задержать сделку?" — Глава Fortum Пекка Лундмарк о получении контроля над Uniper — Россия остается главной ареной борьбы менеджмента немецкого энергоконцерна Uniper против поглощения со стороны финской государственной Fortum.

— Хакеры взломали квартал — Вредоносное ПО замаскировали под финансовые документы — В сентябре российские компании столкнулись с рассылаемым вредоносным программным обеспечением (ПО), замаскированным под бухгалтерские документы.

— Три года сплошного профицита — Госдума зафиксировала конструкцию бюджета — Госдума приняла в среду в первом чтении проект закона о бюджете на 2020–2022 годы.

— Контроль-надзор на расстоянии — Применение удаленного мониторинга деятельности бизнеса может быть расширено — Премьер-министр Дмитрий Медведев провел вчера совещание по внедрению дистанционного контроля в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД).

— Детские пособия мало влияют на уровень бедности — Мониторинг социальной политики — Ежемесячные выплаты семьям с первым и вторым ребенком повысят их благосостояние, но мало повлияют на уровень бедности в стране в целом.

— Реновация берет новые высотки — Строительство небоскребов по программе объяснили скоростью переселения — В московской мэрии объяснили, зачем для переселенцев строят высотные, а не небольшие дома, как было обещано на старте программы реновации.

— Муниципальный фильтр покажут президенту — Парламентские фракции хотят согласовать позицию по реформе избирательного законодательства — Лидеры фракций Госдумы рассчитывают обсудить с президентом корректировку избирательного законодательства, чтобы выработать единую позицию по изменению муниципального фильтра.

— Старое дело уйдет в новый год — Сергей Фомин останется под домашним арестом до 8 января — Сергей Фомин, обвиняемый в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, останется под домашним арестом до 8 января — такое решение в среду принял Мосгорсуд, отклонив апелляционную жалобу господина Фомина на меру пресечения, избранную для него Басманным судом в сентябре.

— Шприц попутал — Военный медик истратил на себя запас промедола подводников — Как стало известно "Ъ", в бригаде подводных лодок Черноморского флота зафиксирован беспрецедентный случай: во время боевого похода офицер-медик вначале напился, а затем исколол себе полтора десятка шприц-тюбиков с промедолом, который обычно используется для обезболивания при тяжелых ранениях.

— МВД примеряют к техосмотру — Полномочия по контролю ТО могут вернуть полицейскому ведомству — Минэкономики предложило правительству наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра.

— Генпрокуратура пропустила недопустимое — Оперативная игра была признана доказательством вины — Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения по существу громкое уголовное дело российского политолога и экономиста, бывшего гендиректора относящегося к управделами президента издательства "Известия" Эраста Галумова.

— За всю оставшуюся визнь — Ахмед Билалов ожидает депортации из США из-за простой просроченной визы — Американскому иммиграционному суду предстоит решить, куда депортировать задержанного во Флориде за нарушение визового режима бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и главу совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Ахмеда Билалова.

— Гонконг своих не сдает — Бывшая британская колония не примет закон об экстрадиции — Правительство Гонконга отозвало из парламента законопроект об экстрадиции, ставший причиной многомесячных протестов в бывшей британской колонии, имеющей статус Специального административного района Китая.

— "Санкции никому не нравятся" — Немецкий политик рассказал "Ъ", почему выступает за диалог с Москвой — На прошлой неделе Москву посетил заместитель председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер, претендующий сейчас на пост лидера одной из старейших и крупнейших партий страны.

— Без нуля и ветрил — Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов — об итогах сочинских переговоров по Сирии и их оценке в США.

— Москвичам не хватило квартир — Доля бюджетного жилья сократилась — Ажиотажный спрос на новостройки во второй половине прошлого года, общий рост цен и постепенная переориентация девелоперов на проекты бизнес-класса могут оставить Москву без доступных квартир.

— "Самаратранснефть-терминал" заполнился долгами — Кредиторы актива борются за контроль над его банкротством — НПФ "Благосостояние", который добивается контроля над банкротством мини-НПЗ в Самарской области, столкнулся с возражениями других кредиторов.

— "Беру" взял четверть — СП "Яндекса" и Сбербанка оценило затраты — За полтора года существования "Яндекс.Маркета" в качестве совместного предприятия (СП) "Яндекса" и Сбербанка компания потратила на развитие около четверти из выделенных в 2018 году 30 млрд руб.

— Брокеры берут самоотвод — Для удержания позиций на рынке им нужны десятки миллионов долларов — Банк России обратил внимание на резкое сокращение профучастников рынка ценных бумаг, половина из которых сдает лицензии добровольно.

— Биткойну не пришел Telegram — И не открылся Facebook — Стоимость биткойна обновила пятимесячный минимум, закрепившись ниже уровня $7,5 тыс.

— Экспорт запнулся и об лом — Компании просят распределить невыбранные квоты на вывоз — Ломозаготовители жалуются в правительство на то, что треть квоты на экспорт до конца года — 290 тыс. тонн — фактически невозможно выбрать, так как Минпромторг выдал эти объемы компаниям, которые уже не занимаются экспортом лома или вообще не существуют.

— ВТБ запасается квасом — Банк получил контроль над банкротством "Деки" — ВТБ стал основным кредитором находящегося в процедуре банкротства АО "Дека" — крупного производителя кваса, созданного в Великом Новгороде.

— Тариф индивидуальный — ОАО РЖД разработало новую схему оплаты грузоперевозок — "Ъ" стали известны первые детали того, как может выглядеть тарифная модель железных дорог за горизонтом 2025 года.

— Издатели оформляют возврат — К крупному дистрибутору прессы выстроилась очередь кредиторов — На российском издательском рынке началось крупнейшее банкротство дистрибуторской компании за всю его современную историю.

— Собиратель банков русских — Иностранный банк увидел перспективы в России — Несмотря на стагнацию банковского сектора и активную его зачистку со стороны ЦБ, ряд игроков продолжают расширять на нем присутствие.

— "Колди" принялась за Тружеников — Девелопер застроит площадку в Хамовниках — Девелоперская компания "Колди", которая традиционно занимается небольшими проектами в формате лофтов, пытается остаться в границах центральной части Москвы.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Бывший председатель СПЧ: "Я бы предпочел на месте Фадеева видеть другого человека" — Михаил Федотов – о своем неожиданном увольнении и отношении к обновленному составу Совета по правам человека при президенте.

— Большинство аналитиков не верит в снижение ключевой ставки до 6,5% — Хотя Набиуллина обещала "решительные действия" — Снижение ставки на ближайшем заседании Центробанка неизбежно – в пользу такого решения говорит и внутренняя, и внешняя ситуация.

— Российская военная полиция выдвинулась к сирийско-турецкой границе — Ей предстоит сыграть ключевую роль в выполнении договоренностей Путина и Эрдогана — Российские военные начали выполнение договоренностей по Сирии, достигнутых президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Сочи во вторник, 22 октября.

— Россияне доверяют президенту меньше, чем армии — А среди лидеров по недоверию – партии, крупный бизнес, правительство и Госдума — Второй год подряд россияне больше доверяют армии, чем президенту, следует из данных "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости".

— Московское метро подорожало вдвое — Программа его строительства превышает 2 трлн рублей — Строительство метро с 2011 по 2024 г. может обойтись бюджету Москвы более чем в 2 трлн руб., следует из Адресной инвестиционной программы (АИП, опубликована на сайте мэрии).

— Владелец "Пятерочек" рассказал инвесторам, каким видит себя через 10 лет — X5 хочет занять 20% рынка, утроить выручку так, чтобы половину ее приносили цифровые каналы — Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, год назад объявивший, что начал подстраиваться под меняющиеся привычки потребителей и готовиться к "ритейлу нового поколения", 23 октября на встрече с инвесторами и аналитиками в Лондоне рассказал, как собирается это делать. Х5 представила обновленные цели на ближайшие 10 лет.

— "Тинькофф" запускает новый сервис безналичного перевода чаевых — Отблагодарить официантов и уличных музыкантов можно будет по QR-коду — "Тинькофф" совместно с дочерней компанией CloudPayments запускает сервис безналичного перевода чаевых CloudTips, рассказал "Ведомостям" представитель группы.

— Поставки самолетов SSJ100 в этом году упадут до минимальных за семь лет — В 2020 году без новых контрактов роста не будет — Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в 2019 г. должна поставить 15 новых Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), рассказали два человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая владеет ГСС.

— Производитель масла "Слобода" решил стать глобальной компанией — Группа инвестирует $300 млн в производство в Египте — Группа компаний "Эфко" 24 октября подпишет соглашение о намерениях с египетской United Oil: они создадут в Египте совместное производство специализированных жиров для пищевой промышленности и растительных масел и будут строить перевалочные мощности, рассказали исполнительный директор "Эфко" Сергей Иванов и гендиректор United Oil Яхия эль-Шафей (через представителя).

— Китайская Haval хочет потеснить кроссоверы Hyundai и Kia в России — В планах компании увеличить продажи в 8 раз и занять минимум 5% рынка — Haval рассчитывает к 2025 г. продавать в России до 100 000 машин в год и занять минимум 5% рынка, сообщил исполнительный директор "Хавейл мотор рус" Жером Сего.

— Российское авторское общество предложило музыкантам банковское обслуживание — РАО рекомендовало авторам перевести счета в банк, чьи совладельцы входят в советы общества — РАО предложило физическим лицам – авторам музыки и песен, которые получают отчисления от этого общества, зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели или самозанятые, чтобы платить более низкую ставку по налогам и страховым взносам, следует из письма общества. Письмо было разослано членам общества в середине октября.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Плати — и не плачь — Что изменилось в расчете налогов, которые граждане должны заплатить не позднее 2 декабря — Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила рассылку гражданам уведомлений для уплаты имущественных налогов за 2018 год.

— Тревожный звонок — В саратовскую полицию перестали пускать адвокатов с мобильными телефонами — Саратовские адвокаты возмущаются, что их больше не пускают в здания полиции с мобильными телефонами.

— Хостелы как лучше — На Кубани вне закона оказалась треть мини-гостиниц — На Кубани вне закона оказалась треть мини-гостиниц и хостелов.

— Таблетка едет на дом — В Минздраве поддержали возможность купить рецептурные лекарства через Интернет, но со временем — Продавать рецептурные препараты онлайн (когда заказ делается через интернет, а привозит его курьер) вполне возможно, если предотвратить возможные злоупотребления — так прокомментировали законопроект о дистанционной продаже лекарств в Минздраве.

— Баланс на три года — Госдума приняла проект бюджета РФ в первом чтении — 23 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на последующие два года. Финансирование нацпроектов отнесено к приоритетным расходам бюджета.

— Континент приехал в Сочи — Владимир Путин призвал удвоить товарооборот с Африкой — За пять лет российско-африканский товарооборот вырос более чем в два раза и превысил 20 млрд долларов, но этого мало.

— Статус не спасет — Сенаторы ужесточили ответственность для организаторов нелегальной миграции — Ответственность для тех, кто использует служебное положение для содействия нелегальной миграции, вырастет и будет соответствовать "общественной опасности совершенного деяния".

— Рожать надо на Севере — На Ямале будут платить по 500 тысяч рублей на третьего и последующих детей — По полмиллиона рублей смогут получить ямальские семьи при рождении третьего и всех последующих детей.

— Надзор на дистанции — Дмитрий Медведев высказался за внедрение цифровых систем контроля на производстве — В среду премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в главный офис компании "СИБУР", чтобы провести совещание о внедрении систем дистанционного контроля в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности.

— Патрули остановят стрельбу — Военная полиция РФ берет под контроль большую территорию у сирийско-турецкой границы — В среду ровно в 12 часов, как это предусмотрено подписанным накануне президентами России и Турции Меморандумом о взаимопонимании между двумя странами, колонна нашей военной полиции на бронеавтомобилях "Тигр" с флагами РФ на борту пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.

— Служба в долг — Минюст назвал типовые оклады будущих судебных приставов — Оклад судебного пристава-исполнителя, старшего лейтенанта службы принудительного исполнения составит около 27 тысяч рублей.

— Ставки сделаны — Налоговый режим для самозанятых введут еще в 13 регионах — Специальный налоговый режим для самозанятых пока не будут распространять на всю страну.

— Разбить автобус — Зачем Росстандарт провел краш-тест пригородного автобуса — На автополигоне в Подмосковье специалисты центра испытаний НАМИ разбили пассажирский автобус. Только так, говорят они, можно проверить уровень безопасности транспортного средства в случае аварии.

— Негодная компания — Представители Следственного комитета настаивают на введении уголовной ответственности для юридических лиц — Заместитель председателя Следственного комитета Александр Федоров обосновал предложение ввести уголовную ответственность юридических лиц и разъяснил спорные моменты, связанные с этой новацией.

— Такая им досталась доля — До конца года в 32 регионах, где много недостроенного жилья, появятся свои фонды по достройке объектов, брошенных обанкротившимися компаниями. Всего таких регионов 75.

— Приезжай, земляк — Иностранцы получат право ставить на миграционный учет своих сограждан — У иностранцев, имеющих в России жилье, появится право ставить на миграционный учет своих земляков.

— Без водителя можно?— Попадут ли в правила беспилотники — Эксперимент с опытной эксплуатацией беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования продолжается.

— Пенальти с бокалом — Пиво может вернуться на стадионы — Правительство поддержало законопроект, предлагающий отменить запрет на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

— Начали с малого — Розничные МФО расширили кредитование бизнеса — Ряд розничных микрофинансовых организаций (МФО) после ввода ограничений по процентной ставке и сумме долга для физлиц, инициированных Банком России, начали искать новых клиентов.

— Стреляет, следит и ловит — Системы видеонаблюдения, новую экипировку для силовиков, беспилотники, стрелковое и холодное оружие, а также умные электронные приборы представили российские и иностранные разработчики на открывшемся в Москве международном салоне "Интерполитех-2019".

— Коридор в Африку — РФ создает фонд поддержки экспортеров на пять миллиардов долларов — Россия создает новые механизмы кредитования экспортеров, работающих с африканскими странами.

— "Калашников" в темноте не промахнется — Россия в этом году поставит в девять африканских стран вооружение и технику на четыре с лишним миллиарда долларов.

— Рассудят дома — Экс-главу НПО "Космос" экстрадируют из Польши в Россию — По решению окружного суда Варшавы бывшего главу НПО "Космос" Андрея Чернякова должны экстрадировать из Польши в Россию.

— "Остров" за стеклом — Телеканал "Спас" скоро запустит реалити-шоу из монастыря — Православный телеканал "Спас", все более набирающий культурные обороты и берущийся за острые темы вроде дискуссий с именитыми атеистами, готов представить уникальный проект — реалити-шоу "Остров".

— Прием с оргвыводами — Александр Бастрыкин выслушал граждан и наказал своих подчиненных — Большими проблемами для некоторых подчинённых закончился личный прием граждан, который провёл Александр Бастрыкин.

— На работу — в тапочках — Ульяновских чиновников переведут на "удаленку" — Ульяновская область одной из первых планирует внедрить удаленную работу для сотрудников регионального правительства.

— Папа не может — Суд Техаса запретил отцу препятствовать смене пола его семилетнего сына — Жюри присяжных в суде американского штата Техас вынесло вопиющий вердикт, по сути запретив отцу вмешиваться в процесс смены пола его 7-летнего сына.

— Семь эшелонов под землей — Минобороны восстановило в Крыму подземное хранилище — 1 декабря военные введут в эксплуатацию в Крыму уникальное подземное хранилище горюче-смазочных материалов.

— И в Майами нашли — Ахмеда Билалова задержали в США и готовят к депортации — 23 октября в США в штате Флорида был задержан бывший глава "Курортов Северного Кавказа" Ахмед Билалов в связи с нарушением иммиграционного законодательства.

— По тем же статьям — В деле Арашуковых прибавилось родственников — 23 октября информационные агентства со ссылкой на следствие сообщили, что в уголовном деле отца и сына Арашуковых прибавилось родственников.

— Клетка опустеет — Отказ от заграждений для арестантов в судах будет проходить постепенно — Найден компромиссный вариант отказа от защитных кабин, так называемых аквариумов, в судах.

— Дышите ровно — В стоимость родового сертификата войдут услуги психолога — Стоимость родового сертификата со следующего года может вырасти на тысячу рублей — с 11 до 12 тысяч.

— Чем Джонсон удивит британцев на Хэллоуин — Британский парламент отказался выводить страну из Евросоюза на праздник "нечистой силы" — Знаменитая фраза Джеймса Бонда, просившего свои коктейли "взболтать, но не смешивать", давно стала хрестоматийным примером требования, способного поставить в тупик исполнителя отсутствием логики и невозможностью реализации.

— Курия латает дыры — Ватикан может объявить о банкротстве уже в 2023 году — Святой престол, похоже, оказался в центре очередного репутационного скандала, на этот раз финансового.

— Климат подорожал — Страны ЕС вводят налог на перелеты — Германия и Франция введут так называемый климатический налог.

— Гауди, пиво и булыжник — Крупный бизнес в Каталонии подсчитывает убытки, мелкие уличные торговцы – прибыль — Стоя перед очередным зданием, спроектированным по проекту великого архитектора, слушаю, как удивляются ценам на вход туристы.

— Не болтать — За оскорбление главы Франции пожарного отстранили от работы — Французского пожарного Николя Б. отстранили от работы за то, что он нанес оскорбление президенту Пятой республики Эмманюэлю Макрону.

— Испытано поездом — Железнодорожная часть Крымского моста выдерживает предельные нагрузки — Строители и инженеры приступили к одной из финальных и самых ответственных операций перед сдачей в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

— Камера, мотор — Объявлен конкурс на создание лучшего видеоролика о дорожной безопасности — Конкурс на создание лучшего видеоурока для детей по теме дорожной безопасности объявили в столице.

— Время перемен — В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы — новый руководитель — В одном из самых крупных департаментов правительства Москвы — труда и социальной защиты населения — смена руководства.

— Дело техники — Составлен рейтинг самых продаваемых товаров в Сети — Самыми продаваемыми товарами на онлайн-досках частных объявлений стали бытовые приборы и электроника.

— Вытолкнут на свет — В Самаре подготовили изменения в КоАП РФ, чтобы вывести бизнес из тени — Самарская Губернская Дума представила свое предложение по борьбе с незаконным предпринимательством.

— Ира все делает на скорость — Юная карельская спортсменка будет единственной россиянкой в женском гоночном чемпионате — Карельская спортсменка, шестнадцатилетняя Ирина Сидоркова, успешно прошла отбор на участие в престижных автогонках.

— Холодное отношение — Жители омского поселка остались без тепла из-за "принудительной газификации" — Ради коммунальной модернизации в омском поселке Красная Горка разобрали мазутную котельную.

— Проморгал яму — Инспектора осудили за смерть ребенка — В Екатеринбурге суд признал квартального инспектора, контролирующего порядок и чистоту на улицах города, виновным в смерти 10-летнего мальчика.

— Собянин осмотрел итоги благоустройства двух набережных Замоскворечья — В столице закончили благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Потеря потерь: ущерб ФРГ от санкций составил более $100 млрд — Депутаты бундестага требуют от властей компенсаций для немецкого бизнеса — За годы действия европейских санкций в отношении РФ немецкие предприятия потеряли более $100 млрд.

— База с возу: в доступе появилась информация об 11,5 тыс. заемщиках Сбера — С помощью этих данных мошенники могут убедить их вернуть долг на подложный счет — В Сети продается база данных об 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в Сбербанке.

— Эко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала — В Госдуме заинтересовались неэффективными миллионными тратами иркутских чиновников — Следственный комитет просят проверить действия правительства Иркутской области и АО "Росгеология", которые имеют прямое отношение к расходованию средств по очистке озера Байкал.

— "Меня тревожит возвращение негативных стереотипов о России" — Сопредседатель российско-израильской правкомиссии Зеэв Элькин — о влиянии дела Наамы Иссахар на взаимную экстрадицию преступников — Россия и Израиль хотели подписать соглашение о взаимной выдаче преступников, однако теперь, в свете ареста израильтянки Наамы Иссахар в Москве, этот договор, вероятно, будет отложен.

— Мысли доброй надежды: Россия собрала 43 африканских лидера в Сочи — Владимир Путин предрек черному континенту будущее центра мировой экономики — оссия заинтересована в развитии отношений с африканскими странами и призывает предпринять конкретные шаги, которые позволят в ближайшие годы удвоить взаимный товарооборот.

— Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году — Дополнительные санкции для АЗС предлагается включить в новую версию КоАПа — Оборотные штрафы за недолив топлива на АЗС могут ввести в 2021 году.

— Расследуй за мной: "украинское дело" не повлияло на рейтинг Трампа — Процесс импичмента бьет по Демократической партии США — Процедура импичмента в отношении Дональда Трампа, которая длится уже месяц, никак не отразилась на предвыборных рейтингах президента США.

— Отчитали за траты: что смутило депутатов Госдумы в проекте бюджета — Вопросы парламентариев касались самозанятых, низких темпов экономического роста и притока инвестиций — Бизнеc поддержал заявление первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова о необходимости контроля самозанятых.

— Под угрозой высылки: за что в США задержан бывший вице-президент ОКР Ахмед Билалов — Экс-чиновник покинул Россию после скандала со строительством объектов Олимпиады в Сочи — Экс-вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов был задержан в США днем во вторник, 22 октября.

— Кооперация победила: к чему приведут договоренности по Сирии — Москва и Анкара обсудили меры стабилизации ситуации в приграничных районах к востоку от Евфрата — Москва сделает в Сирии то, что не доделали американцы. Так коротко можно охарактеризовать результаты переговоров, состоявшихся 22 октября в Сочи между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Строчный перевод — Россия поднялась на три позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business — Россия заняла 28-е место в обновлённом рейтинге Doing Business, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Претендентов подвела релиз-активность — Комиссия РАН проанализировала публикации кандидатов в академики — У комиссии РАН по борьбе с лженаукой возникли претензии к кандидатам в академики. Среди них авторы статей о релиз-активных лекарствах и эксперименте с головами крыс, а также сторонник исследований под патронатом РПЦ.

— Пиво возвращается в большой спорт — Правительство поддержало законопроект о продаже легкого алкоголя на футбольных матчах — Продажа пива на футбольных матчах не повредит безопасности зрителей, решило правительство и согласилось с предложением депутатов разрешить продавать пиво на стадионах.

— Минфин пытается разогнать приватизацию — Ведомство Антона Силуанова выступило за значительное сокращение доли государства в компаниях — Госдоля во всех компаниях, кроме оборонных, должна уменьшиться минимум до 50%, считает Минфин. В некоторых случаях надо сократить ее до 25% или до нуля. Сейчас процесс приватизации затормозился и идет рекордно низкими темпами.

— Система быстрых пенсий — ЦБ планирует внедрить в свой сервис переводов бюджетные выплаты — ЦБ разработал концепцию развития платежной системы России до 2023 года. Регулятор хочет внедрить в свою систему переводов по номеру телефона выплаты из бюджета, а также регулировать платежи через "Связной" и "Евросеть".

— Торговля с обеих рук — Аналитики data insight представили данные по росту сделок между частными лицами в рунете — Объем сделок купли-продажи между частными лицами в Рунете за последние два года вырос почти в два раза и достиг?568 млрд. Количество продавцов превысило количество покупателей, при этом растет активность пользователей из регионов.

— Покупатель стал зарабатывать меньше — Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман в интервью РБК рассказал, как искусственный интеллект управляет ассортиментом магазинов группы, поможет ли он работать с бедным покупателем и кто настоящие конкуренты компании.

— Городская лояльность на коммерческой основе — Как правительство Москвы планирует развивать социальные проекты — Столичные власти намерены создать общегородскую программу лояльности, благодаря которой москвичи станут активнее пользоваться городскими порталами. Для этого надо провести ревизию уже существующих программ и изучить чужой опыт.

— Нефтегазовые доходы могут осесть в тундре — Почему Минфин считает избыточными предложенные Минвостокразвития льготы для компаний в Арктике — Сегодня в правительстве состоится совещание, которое должно снять разногласия относительно законопроекта по развитию Арктики. РБК удалось ознакомиться с его главными положениями и перечнем претензий Минфина— главного оппонента.