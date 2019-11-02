ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя — ПРАЙМ. Примерно 90% авиационных событий с самолетами в России связаны с попаданием птиц в воздушные суда, в связи с чем необходима доработка законодательства в части орнитологического обеспечения полетов, заявил РИА Новости гендиректор авиакомпании "Ямал" Василий Крюк.

Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" в пятницу вечером должен был следовать рейсом Тюмень — Петербург. По данным СК, на борту находились 83 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно сел в Тюмени, пассажирам пришлось вылетать в пункт назначения резервным бортом.

"К сожалению, в лучшую сторону в плане орнитологического обеспечения полетов у нас ничего не меняется. Необходимо обращать внимание на это… Если взять ежедневную статистику по безопасности полетов, циркуляр, который формирует Росавиации, то можно увидеть, что 90% авиационных событий — попадание птиц в воздушные суда… У нас попала, но летчик молодец, не растерялся, вовремя выполнил все процедуры. Но когда-нибудь это может привести к гибели людей", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, необходимо менять авиационное законодательство в части орнитологического обеспечения полетов. "Законодательная инициатива слабая, ее нужно дорабатывать… Существует масса технологий отпугивания птиц. Кроме того, я знаю несколько аэропортов в России, где на посадку самолеты заходят через свалки, где поднимаются стаи чаек, ворон. Аэропорты не хотят этим заниматься — дорого", — сказал Крюк.

Ранее интернет-издание Znak.com сообщило, что "Ямал" якобы может подать в суд на тюменский аэропорт "Рощино". В свою очередь Крюк пояснил РИА Новости, что необходимо расследование инцидента, на которое потребуется несколько месяцев.

"Есть положение об авиационных событиях, это авиационное событие, оно в установленном порядке будет расследоваться Росавиацией. Есть сроки — месяц, два месяца. Дальше вступает в силу страховое законодательство, потом в зависимости от состояния двигателя — на это тоже время необходимо — будет приниматься решение о том, ремонтировать его или менять. Это длительный процесс", — заявил он.

Крюк также прокомментировал сообщения СМИ о том, что двигатель указанного самолета стоит около 12 миллионов долларов. "Примерно так… На этом "Сухом" установлен двигатель "SaM146" совместного производства России и Франции, он и стоит примерно столько, поэтому СМИ выбросили данную информацию. Если полностью производитель признает, что двигатель нельзя допускать к эксплуатации, то будет нужен новый", — добавил собеседник агентства.