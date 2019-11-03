ДОХА, 3 ноя — ПРАЙМ. Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco проведет первичное размещение акций на саудовской бирже Tadawul, купить акции смогут и частные инвесторы, это разрешено всем саудовским подданным, подданным других стран Персидского залива и отдельным иностранцам-резидентам королевства, сообщила компания на своем сайте.

"Размещение акций будет на бирже, которая является главной биржей в Саудовской Аравии", — сообщила компания. Все подданные Саудовской Аравии, подданные Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и некоторые иностранцы, проживающие в Саудовской Аравии, имеют право купить акции либо через банковский счет, либо через инвестиционный портфель в одном из банков-участников IPO", — говорится в сообщении компании.

Ранее саудовское управление по управлению капиталом заявило, что выдало разрешение компании на проведение первичного размещения ее акций на рынке, которое должно быть реализовано в течение шести месяцев.