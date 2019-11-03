ДОХА, 3 ноя — ПРАЙМ. Саудовское управление по рынку капитала (CMA) согласилось утвердить заявку государственной нефтяной компании Saudi Aramco на частичное размещение ее акций на рынке, говорится в сообщении управления на его сайте.

"Управление рынка капитала объявляет о выпуске постановления совета управления, утверждающего заявку саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на регистрацию и размещение части ее акций в открытом доступе (IPO). Проспект эмиссии будет опубликован до начала IPO. Проспект содержит информацию и данные, которые инвестору необходимо знать перед принятием инвестиционного решения, включая финансовую отчетность компании и полную информацию о ее деятельности и управлении", — говорится в сообщении.

"Проспект содержит информацию и данные, которые инвестору необходимо знать перед принятием инвестиционного решения, включая финансовую отчетность компании и полную информацию о ее деятельности и управлении", — сообщило управление.

Там отметили, что согласие на IPO считается действительным в течение 6 месяцев с даты принятия решения и будет считаться отмененным, если размещение акций не пройдет за это время.

Управление не уточнило количество акций, которое может быть размещено, срок начала сбора заявок или площадку размещения. Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники сообщил, что процесс определения цены начнется 17 ноября и завершится 4 декабря. Как предполагается, само размещение может начаться 4 декабря.

Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году, но листинг компании несколько раз переносился.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Saudi Aramco выбрала девять банков для координации процесса первичного размещения своих акций, в том числе JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group.

По информации агентства, Saudi Aramco намерена разместить 1% своих акций до конца текущего года, еще один 1% будет выставлен на IPO в 2020 году. Всего на биржу предполагается вывести 5% акций компании.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость компании в ходе IPO может быть оценена на уровне около 2 триллионов долларов, а 5% акций — 100 миллиардов.