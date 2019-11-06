(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Интернет-компании отбивают пороги — Бизнес согласен на мягкий вариант ограничения иностранного участия — Российский бизнес готов смириться с возможным ограничением доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах, включая "Яндекс", на уровне 49%, следует из позиции Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

— Законно русские — Как Владимир Путин за чистоту и частоту языка боролся — 5 ноября президент России Владимир Путин провел заседание президентского Совета по русскому языку, на котором было решено сформировать пул необходимых для правильного развития русского языка словарей. Кроме того, Владимир Путин предложил заменить "Википедию" электронной версией Большой российской энциклопедии.

— Сунул ГРЕКО руку в Думу — Рекомендации структуры Совета Европы по борьбе с коррупцией выполняются не в полном объеме — Во вторник председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Совет федерации сформировал "Свод закрепленных в законодательстве РФ правил поведения члена Совета федерации".

— С трудностями возникли сложности — Ипотечные каникулы не пользуются популярностью у заемщиков — За три месяца с момента введения ипотечных каникул этим инструментом воспользовались лишь немногие заемщики. Кредиторы связывают низкий спрос с высокой дисциплиной граждан и использованием других инструментов, предлагаемых банками.

— Контрциклическое наступление — Минэкономики атакует бюджетное правило для запуска роста ВВП в кредит — В сентябрьской аналитической записке "Картина кредитования" Минэкономики перечислило основных виновников того, что его прогнозы ускорения экономики могут не оправдаться. Медленное снижение ЦБ ставки будет тормозить спрос в 2020 году, а действие бюджетного правила ограничит перспективы перераспределения госкредита через региональные бюджеты и возможность инвестиционного ускорения роста в среднесрочной перспективе.

— Глобальная охота за данными — Регулирование их оборота становится основной проблемой рынков новых технологий — Развитие новых технологий не приведет к технологической безработице, но работникам и потребителям потребуются новые инструменты защиты собственных прав, чтобы противостоять попыткам манипулирования со стороны корпораций, обладающих все большими объемами данных. Эта проблема широко обсуждалась в рамках экспертных советов Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) в Давосе.

— "В плане регулирования новые технологии — это Дикий Запад" — Глава WEF Бёрге Бренде о повестке форума в Давосе — Президент Всемирного экономического форума в Давосе Бёрге Бренде в интервью "Ъ" рассказал о повестке готовящейся встречи лидеров, а также о том, почему необходимо гармонизировать регулирование новых технологических рынков.

— ОПЕК заглянула в будущее — Мониторинг нефтяного рынка — Глобальный спрос на энергоносители с 2018-го по 2040 год вырастет с 286 млн до 357 млн баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, говорится в ежегодном долгосрочном обзоре ОПЕК. При этом весь рост придется на страны, не входящие в ОЭСР (более всего, 50% — на Индию и Китай).

— Чекисты воровали высотками — Следствие установило связи между высокопоставленными сотрудниками ФСБ и банкирами — Как стало известно "Ъ", в предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под руководством начальника банковского отдела управления "К" ФСБ РФ Кирилла Черкалина состояла женщина — гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.

— Политтехнолог осужден как пособник — Мошенничество на выборах в Нижнем Новгороде потянуло на три года колонии — В Нижнем Новгороде к трем годам колонии приговорен политтехнолог Сергей Воронов за пособничество в мошенничестве, совершенном бывшим лидером регионального отделения "Справедливой России" Александром Бочкаревым.

— Растрата вещдоков в особо крупном размере — Следователя МВД судят за исчезновение изъятых денег из сейфа — Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько.

— Трезвость сообразят на двоих — Специализированные учреждения возродятся на основе государственно-частного партнерства — Госдума приняла в первом чтении законопроект о воссоздании системы медицинских вытрезвителей, подготовленный группой депутатов и сенаторов. Представители всех фракций согласились, что вытрезвлять пьяниц нужно

— Бюджет Москвы приняли в общественном чтении — Жители Москвы обсудили с чиновниками доходы и расходы — Во вторник общественная палата Москвы впервые провела публичные слушания по проекту городского бюджета на 2020–2022 годы. Участие в них приняли не только желающие москвичи, члены ОП и депутаты Мосгордумы, но и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

— Плодитесь и разграждантесь — Дети неграждан Латвии будут получать гражданство автоматически — В Латвии поставили точку в многолетних дискуссиях по вопросу неграждан — одной из давних и ключевых проблем в отношениях с Россией. В соответствии с законом, подписанным во вторник президентом Эгилсом Левитсом, новорожденные дети в семьях неграждан с 1 января 2020 года будут автоматически получать гражданство республики.

— В Закарпатье снова вскрылись венгры — Власти самого западного региона Украины предложили объединить их национальные поселения — На западе Украины вновь обострился "венгерский вопрос". Заместитель главы Закарпатского областного совета Йосип Барто выступил за объединение районов компактного проживания венгров в отдельную территориальную единицу, чтобы "не разрушать коммуникацию" между ними.

— США в Сирии развернули нефтебазы — Вывод американских войск закончился их передислокацией в районы месторождений — США приступили к строительству двух военных баз в районе нефтяных месторождений, расположенных на северо-востоке Сирии. Переброска и передислокация американских военных началась еще на прошлой неделе, что стало неприятным сюрпризом для Москвы. Россия опасается вмешательства США в переговоры между курдами и Дамаском.

— Машины съезжают из России — Экспорт растет на фоне снижения внутреннего спроса — Российские автоконцерны на фоне слабого спроса на автомобили на внутреннем рынке наращивают поставки за рубеж. К началу традиционно высокого сезона (сентябрь—декабрь) экспорт автомобилей вырос почти на 30%, в основном за счет легкового сегмента. В Российском экспортном центре видят в этом интеграцию российского автопрома в "глобальные цепочки", но основными странами, куда возят автомобили и комплектующие из РФ, остаются соседние Белоруссия и Казахстан.

— "Россети" подключают акционеров к дивидендам — Компания готова отдавать 75% от прибыли по РСБУ — По данным "Ъ", "Россети" хотят с 2020 года увеличить уровень выплат дивидендов до 75% от годовой прибыли по РСБУ. Инвесторы считают, что разумнее было бы привязать дивиденды к свободному денежному потоку или к прибыли по МСФО на уровне 50%. Но аналитики ожидают, что схема приведет к существенному росту дивидендных выплат и поднимет доходность бумаг холдинга до среднерыночного уровня.

— Россияне нашли доходный поток — Геймеры все больше зарабатывают на трансляциях игр — Доходы стримеров видеоконтента в рунете, большая часть которых транслируют игры, от пожертвований зрителей выросли в первом полугодии 2019 года на 62,8%, следует из данных DonationAlerts. По экспертным оценкам, этот рынок может достигнуть 1 млрд руб. в год.

— Пенсионным фондам обновят вознаграждение — ЦБ и Минфин готовы обсуждать плату за управление резервами — ЦБ и Минфин готовы обсуждать с негосударственными пенсионными фондами вопрос о вознаграждении в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Ранее НПФ уже поднимали вопрос о возможности введения постоянной части вознаграждения по аналогии с той, которая ранее стала действовать для пенсионных накоплений.

— Валюта в розницу — Московская биржа запустит торги мелкими лотами в следующем году — Московская биржа планирует привлечь к торгам валютой мелких частных инвесторов. Торговая площадка собирается предложить им новую услугу, благодаря которой можно будет выставлять на покупку или продажу заявки до $1 тыс. или €1 тыс. с расчетами завтра. Участники рынка поддерживают стремление биржи либерализовать валютный рынок, но не ждут большой активности из-за предлагаемых тарифов.

— Порты юга уходят за 2020 год — Сухогрузный район Тамани отстает сильнее прочих — Как следует из данных о выполнении "дорожной карты" развития морских портов Азово-Черноморского бассейна, проект сухогрузного района морского порта Тамань все еще надеются реализовать к 2024 году.

— Золото пошло по миру — Профессиональные инвесторы увеличили закупки — В третьем квартале мировой спрос на золото вырос на 3%, до 1,1 тыс. тонн. Профессиональные инвесторы наращивают покупки, тогда как частные, прежде всего из Индии и Китая, сокращают вложения в этот актив. Снизили закупки и центробанки, причем сильнее всего — Банк России.

— Нефтехимию ждут новые маневры — Средства для льготы на СУГ могут взять у нафты — Как стало известно "Ъ", в правительстве рассматривается новый источник для финансирования налоговой льготы для переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Им может стать сокращение льгот на самое популярное сейчас нефтехимическое сырье — нафту.

— "Отмена роялти за перелет над Россией назрела давным-давно" — Глава Lufthansa Карстен Шпор о работе в России — Иностранные авиакомпании в первом полугодии сократили перевозки пассажиров в России на 10,4%, до 8,6 млн человек на фоне роста у отечественных авиапредприятий на 11,2%, до 99,1 млн человек. Однако один из крупнейших зарубежных игроков, немецкая Lufthansa, смогла удержаться в плюсе.

— Туристы заполнили отели — Теперь они смогут повысить цены — Московские отели достигли рекордного уровня за десять лет загрузки — 78%. Причем, по оценкам участников рынка и экспертов, предпосылок к снижению показателя нет: из-за низкой девелоперской активности в 2015–2016 годах ввод качественных объектов будет не слишком активным. В результате уже в следующем году стоимость размещения может вырасти.

— ПИК заселит бизнес-парк — Девелопер может застроить "Кожевники" жильем — Компания "Экоофис" экс-депутата Мосгордумы и рок-исполнителя Андрея Ковалева готовится продать бизнес-парк "Кожевники" на юге Москвы. Приобрести объект может группа ПИК Сергея Гордеева для строительства на этой площадке жилого комплекса. Владелец "Экоофиса" сам хотел построить до 1 млн кв. м жилья на своих площадках, но не смог реализовать эти амбициозные планы.

— Кассы узнают покупателей — Фискальные терминалы соберут данные смартфонов — Фискальные операторы продолжают искать способы монетизации собираемых данных. Крупнейший участник рынка "Эвотор" начнет собирать MAC-адреса смартфонов пользователей в радиусе 100 м. Предполагается, что это поможет магазинам, кафе и другим компаниям таргетировать онлайн-рекламу на клиентов и проходящих мимо людей.

— Лекарства дошли до регионов — Но закупленных объемов все равно мало — Закупки региональными властями лекарств для льготников достигли максимума с 2005 года. В январе-сентябре субъекты РФ приобрели 91,3 млн упаковок препаратов на 102,8 млрд руб. Росту способствовало поручение президента Владимира Путина губернаторам, в рамках которого те должны закупать лекарства по полному списку ЖНВЛП.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране — А их главным условием большинство опрошенных считают серьезное изменение политической системы — Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и "Левада-центра", с которыми ознакомились "Ведомости".

— Иран отказывается от выполнения некоторых условий ядерной сделки — Он мотивирует это неудачей Евросоюза в обходе санкций США — О четвертом этапе сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) объявлено во вторник Ираном. Он начнется в среду с запуска 1044 газовых центрифуг, используемых для обогащения урана, на ядерном объекте Фордо, заявил президент страны Хасан Роухани.

— Бывший директор ЦСКА требует отвода военных следователей от своего дела — Он утверждает, что ранее дружил с ними и помогал материально — Экс-начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Минобороны России полковник Михаил Барышев, обвиняемый в получении взяток на 25 млн руб., добивается передачи расследования уголовного дела от Главного военно-следственного управления (ГВСУ) СКР другим следственным органам.

— Снижение ключевой ставки ЦБ пока не привело к ускорению корпоративного кредитования — Это создает риски для роста экономики, считает Минэкономразвития — Начавшееся в июне снижение ставки ЦБ – с тех пор регулятор снизил ее еще трижды с 7,5 до 6,5% – пока не привело к ускорению кредитования частного сектора, указало Минэкономразвития в мониторинге "Картина кредитования". И предупредило: если ставки сохранятся на этом уровне, то совокупный спрос в 2020 г. окажется ниже прогноза министерства.

— Предустановку российского софта Госдума одобрила без обсуждения с бизнесом — Депутаты поддержали IT-отрасль в первом чтении — Во вторник Госдума в первом чтении одобрила депутатский законопроект, по которому мобильные приложения должны будут устанавливаться на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ", продающиеся в России.

— Торговые конфликты наносят урон странам-экспортерам — Но появилась надежда: Китай и США наконец готовы пойти навстречу друг другу — Торговые войны, прежде всего между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, создают неопределенность для бизнеса. Это негативно отражается на инвестициях и росте мировой экономики, что все сильнее чувствуют на себе экспортеры из многих стран.

— Предправления банка "Траст": "С нами лучше расплатиться, чем судиться" — Александр Соколов – о тех, кто отдает и не отдает долги и о шансах вернуть 480 млрд рублей — Год назад ЦБ собрал непрофильные и плохие активы трех санируемых банков – "ФК Открытие", Промсвязьбанка и Бинбанка – в специальном банке непрофильных активов (БНА) "Траст". Предправления "Траста" Александр Соколов в предыдущем интервью "Ведомостям" назвал новый банк "беспрецедентной конструкцией" на российском рынке.

— Гуцериев урегулировал претензии санируемых банков — Его группа "Сафмар" договорилась о сделках на 135 млрд рублей с "Трастом" и "Открытием" — Его группа "Сафмар" договорилась о сделках на 135 млрд рублей с "Трастом" и "Открытием".

— Россия ответила на новый иск "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" на $12,2 млрд — Продолжение тяжб и компромисс о транзите газа несовместимы — НАК "Нафтогаз Украины" направила в стокгольмский арбитраж новый иск к "Газпрому" на $12,2 млрд, сообщил 2 ноября исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

— "Аэроэкспресс" станет частью Московских центральных диаметров — Поезда в "Шереметьево" будут стартовать не с Белорусского вокзала, а из расположенного на западе Московской области Одинцова — С запуском первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово – Лобня) все поезда "Аэроэкспресса" в "Шереметьево" будут отправляться из Одинцова. Нынешняя стартовая точка маршрута – Белорусский вокзал станет промежуточной остановкой, рассказала "Ведомостям" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.

— Производитель "Кардиомагнила" продает активы в России за $660 млн немецкой Stada — Takeda избавляется от непрофильных лекарств — Немецкая группа Stada приобретет портфель брендовых безрецептурных и рецептурных лекарств в России и СНГ у японской Takeda за $660 млн, сообщили компании. Они планируют закрыть сделку в I квартале 2020 г.

— IBS купила компанию для тестирования софта — Этот рынок будет быстрее расти из-за импортозамещения, говорят эксперты — Российская IT-компания "ИБС экспертиза" приобретет 100% долей в уставном капитале ООО "Аплана софтвер" и ООО "Аплана ай-ти инновации". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже удовлетворила соответствующие ходатайства "ИБС экспертизы", говорится в опубликованных решениях ФАС.

— Производители сельхозтехники просят у правительства еще 6,4 млрд рублей — Выделенных в этом году 11 млрд рублей им не хватило — Ассоциация "Росспецмаш" попросила премьер-министра Дмитрия Медведева выделить в 2019 г. дополнительные средства на госпрограмму субсидирования скидок на выпускаемую в России сельхозтехнику ("программа 1432"). Предусмотренные в текущем году 11 млрд руб. были израсходованы еще 3 октября.

— ЦБ подсчитал россиян, попросивших об ипотечных каникулах — В банки обратилось почти 10 000 человек, но уйти на каникулы пока удалось только трети — За первые два месяца действия закона об ипотечных каникулах попросило почти 10 000 россиян, сообщил "Ведомостям" представитель Центробанка. Заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, с 31 июля могут требовать у банка приостановки или снижения платежей по кредиту на срок до шести месяцев, даже если ипотека была выдана до вступления закона в силу.

— Многие команды вовлечены в работу только на бумаге — Хотя каждый член команды вроде бы предан работодателю и радеет за дело — Недавнее глобальное исследование ADP Research Institute показало, что, если сотрудники считают себя частью команды, их вовлеченность в работу возрастает вдвое.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Академия избранных — Президент РАН Александр Сергеев: У математиков на одно место члена-корреспондента претендуют 55 человек — Что сейчас изменилось в системе выборов? Об этом корреспонденту "РГ" рассказал президент РАН Александр Сергеев.

— Ставка на зеро — Дания переживает рекордный ипотечный бум из-за дешевых кредитов — В Дании небывалый ипотечный бум. Таков результат эксперимента со снижением ставок по ипотеке до нулевых и даже отрицательных значений, на который местные банки пошли из-за неопределенности в мировой экономике. В результате они фактически приплачивают тем, кто взял кредит на жилье.

— Метр активен — Россия стала первой в Европе по объему строительства торговых центров — За первое полугодие 2019 года в России построили почти 200 тысяч квадратных метров новых торговых центров (ТЦ). Это на 13% больше, чем годом ранее, подсчитали аналитики Cushman & Wakefield.

— Плюс-минус 10 километров — Понизят ли в России нештрафуемый порог скорости?— МВД России дополнительно проработает вопрос целесообразности введения штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.

— Защитить память — Вячеслав Володин призвал усилить борьбу с проявлениями нацизма в Европе — Участники Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) договорились активизировать работу по противодействию проявлениям нацизма в связи с предстоящим празднованием 75-летия окончания Второй мировой войны.

— Руки прочь от компьютера — Борьбой с преступностью в сфере высоких технологий займутся новые подразделения — В структуре МВД России вскоре появятся специализированные подразделения, усилия которых направят на борьбу с хакерами, компьютерными взломщиками и преступниками, похищающими средства со счетов, не вламываясь в банковское хранилище, а стуча по клавишам ноутбука.

— Прокуроров много не бывает — Прокуратура увеличит штат, а Совбез получит новые комиссии — Увеличить штатную численность органов прокуратуры и внести изменения в Положение о Совете безопасности РФ — такие два указа были опубликованы в понедельник за подписью президента России.

— Сделано в России — Дмитрию Медведеву рассказали об интересе в мире к отечественной продукции — Во втором полугодии российский экспорт демонстрирует уверенный рост, осваивая все новые рынки. Например, за границей начинают интересоваться одеждой отечественных дизайнеров.

— Налог в плюсе — НДС добавит в казну более двух триллионов рублей — Более двух триллионов рублей в 2020-2022 годах принесет стране повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года.

— Отдельное предложение — Бюджет заплатит бизнесу за нарушение правил игры — Практически любой инвестор на старте крупного проекта сможет заручиться гарантиями правительства о неизменности базовых условий: налогов (на срок от 6 до 20 лет), техрегулирования, землепользования и застройки, процедур в строительстве (до 3 лет), а также принятых решений о субсидиях.

— Реализация предвыборной программы — 23 ноября состоится очередной съезд "Единой России". В преддверии этого мы подводим промежуточные итоги реализации программы, с которой наша партия в 2016 году шла на выборы в Госдуму. Напомню, что один из разделов этой программы назывался "Качество государства". Он охватывал сразу несколько важных направлений работы.

— Декларацию к делу не пришьют — Разъяснения Верховного суда по амнистии капитала улучшают деловой климат — Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что юридическое сообщество поддержало разъяснения президиума Верховного суда России, повышающие гарантии бизнесменам в рамках амнистии капиталов.

— Паспорт остается на руках — Бумажным документам на транспортные средства продлили жизнь — Электронные паспорта будут оформляться на новые и впервые ввезенные автомобили только с 1 ноября 2020 года. Так что жизнь бумажных ПТС продлили еще на год.

— Воскресенье начинается в пятницу — В Японии провели эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю — Японский филиал компании Microsoft на месяц перевел сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Результаты оказались впечатляющими. В филиале уверяют, что продуктивность сотрудников возросла почти на 40 процентов, а расходы по некоторым статьям уменьшились.

— Игра на трубе — Что будет с транзитом российского газа через Украину — Каждый месяц простоя газотранспортной системы (ГТС) Украины без заключения транзитного договора с Россией может вылиться для ее оператора в катастрофические убытки. Скорее всего, такой сценарий обернется и усиленным ростом тарифов на газ для украинской промышленности и населения. Однако, несмотря на это, в Киеве заявили, что готовы к прекращению транзита российского газа.

— Булка с витаминами — Новые ГОСТы прописывают требования не только к запаху и виду хлеба, но и к содержанию в нем сахара и жиров — В ноябре вступил в силу национальный стандарт, содержащий требования к популярным сортам хлеба из пшеничной хлебопекарной муки (хлеб красносельский, паляница украинская, калач саратовский).

— Хорошо ли спиться?— Москвичей измучили ночные "наливайки" — Жители юга и востока Москвы начали жаловаться в "РГ" и общественные организации на так называемые наливайки — рюмочные на первых этажах жилых домов. Обращения в полицию и префектуры помогают, но не всегда: закрыть такие шинки не так-то просто.

— Viber в помощь — В Нижнем Новгороде чиновники общаются с жителями в мессенджере — Работники администрации Советского района Нижнего Новгорода создали тематические чаты для общения с жителями в мессенджере Viber. На сегодня их три — образование, ЖКХ и экономика района. Кое-какие проблемы горожан уже удалось оперативно решить.

— Цифры выложились до конца — МВФ оценил прозрачность российской бюджетной системы — Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценил прозрачность российской бюджетной системы. Оценку повысила в том числе и практика публикации российским минфином "бюджета для граждан" — упрощенной версии документа, описанной менее формальным языком.

— Теплый прием — Переход на современные системы отопления может быть отложен — Устаревший порядок водоснабжения, когда горячая вода попадает в краны из той же трубы, что питает и батареи отопления, может еще надолго задержаться в России из-за отсутствия средств на модернизацию инженерных систем. Отсрочить переход на более современные схемы предлагает сенатор Андрей Кутепов в подготавливаемом им проекте поправок в закон "О теплоснабжении".

— Учить не по лжи — Как не лишить учеников возможности вдумчивого чтения — Школьным учителем был и Александр Исаевич Солженицын. Школу он любил всю жизнь, преданно и пристально. В самой ранней его повести есть такие слова: "Педагогом надо родиться. Надо, чтоб учителю урок никогда не был в тягость, никогда не утомлял, — а с первым признаком того, что урок перестал приносить радость, — надо бросить школу и уйти.

— Война и мир в школе — Учителя обсуждают самые острые вопросы преподавания русского языка и литературы — Как уйти от интернет-шаблонов в сочинениях школьников? Почему даже грамотные люди все чаще пишут с ошибками? Что нужно изменить в ЕГЭ? В МГУ имени М.В. Ломоносова открылся Всероссийский съезд учителей русского языка и литературы. Почти две тысячи участников-русистов обсуждают самые острые вопросы преподавания "великого и могучего" в российских школах.

— Хотел взорвать — Иностранец арестован за подготовку теракта — За попытку подготовки совершения теракта в столице задержан сторонник экстремистского движения Талант Онуров.

— Взглянуть в лицо пилоту — "Аэрофлот" просит отсрочить установку видеокамер — Авиакомпания "Аэрофлот" предложила перенести сроки оснащения видеокамерами самолетов российских авиакомпаний с 2020 года на более поздний срок, сообщают СМИ. В России пока отсутствует необходимая инфраструктура для передачи видеосигнала, считают представители авиаперевозчика.

— Тихий мертвый час — Убийце ребенка в детском саду и охраннику, который его пустил, предъявили обвинение — Во вторник Следственный комитет сообщил, что в Ненецком автономном округе подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве ребенка в детском саду.

— Оружие теряет цель — В США вновь озаботились отставанием от России в области радиоэлектронной борьбы. Американские военные считают, что даже на крупных учениях их бойцы пренебрегают отработкой действий в условиях активного подавления средств связи и управления.

— По второму кругу — Столичный суд продолжает слушать дело Кирилла Серебренникова — Во вторник в Мещанском суде Москвы продолжились слушания по так называемому делу "Седьмой студии". Выступал Алексей Малобродский.

— Коньяк и деньги — Александр Дрыманов опроверг наличие взятки — В Мосгорсуде во вторник продолжились слушания по делу экс-главы столичного главка СК Александра Дрыманова, обвиняемого во взяточничестве.

— Сила слова — Начат прием работ на фестиваль прессы "Медиа-Ас-2020" — Министерство обороны России объявило о начале приема работ для участия в шестом Всероссийском фестивале прессы "Медиа-АС". Поучаствовать в фестивале приглашены журналисты, чьи публикации посвящены деятельности Вооруженных Сил России.

— Америка поступила углекисло — Дональд Трамп выводит США из Парижского соглашения по климату — Главный поставщик парниковых газов в атмосферу Земли — США — на этой неделе приступили к практическому выходу из Парижского соглашения по климату, которое обязывает подписантов принимать действенные меры к снижению выбросов углекислого газа.

— В сеть по паспорту — Итальянцы предлагают привязать аккаунты в соцсетях к удостоверению личности — В Италии бурную дискуссию вызвал законопроект, который обязывает пользователей при открытии аккаунта в социальных сетях вносить данные из документа, удостоверяющего личность. Такую идею предложил депутат от центристской партии "Живая Италия" (Italia Viva) Луиджи Марратин, по мнению которого настало время объявить войну тем, кто планомерно пытается превратить сеть в свалку.

— Для кого денег нет — МВФ отказывается спонсировать Коломойского — Международный валютный фонд (МВФ) не будет в ближайшее время возобновлять программу кредитования Украины. По крайней мере, этого не случится до конца года, как ранее прогнозировали в окружении президента Владимира Зеленского. Так со ссылкой на источники в фонде пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) в статье под названием "Украинская коррупция ставит под вопрос поддержку МВФ".

— Центрифугам подали газ — Иран уходит от ядерной сделки, но обещает вернуться — Иран продолжает сокращать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), направленному на решение иранской ядерной проблемы. 6 ноября начнется подача газа на 1044 обогащающие уран центрифуги на заводе "Фордо", что расположены под землей недалеко от священного шиитского города Кум.

— Время собирать камни — Жителям Амстердама раздадут фрагменты старых домов — Отныне каждый житель Амстердама сможет забрать себе "кусочек города" — фронтоны домов, фрагменты каменной резьбы, сколы орнамента, лепнины и другие исторические артефакты, которые хранятся на складах. Уникальный проект по возрождению архитектурного наследия запустил городской совет Амстердама, опубликовавший реестр таких фрагментов, некогда украшавших исторические здания. Большинство датируются 17-м столетием и даже Средневековьем.

— Дело в симметрии — Расчеты петербургского ученого могут изменить представления о Вселенной — Петербуржец Леонид Скрипников включен в "Периодическую таблицу молодых химиков". Перечень, составленный Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК), приурочен к 100-летию организации, а также к Международному году Периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева.

— Авто из нанодерева — Необычный суперкар потеснит традиционные машины — Японские ученые создали опытный образец "деревянного" суперкара, который весит на 10 процентов меньше, чем обычный автомобиль, а его выбросы углерода в атмосферу сократились на 2000 килограмм в год.

— Троянский конь в клетке — Найден уникальный метод борьбы с раком — Оригинальный метод уничтожения раковых клеток разработан учеными Объединенного института ядерных исследований под руководством члена-корреспондента РАН Евгения Красавина. Им удалось найти способ усилить действие радиации на ДНК клеток мышей без повышения дозы облучения.

— До весеннего снега — В этом сезоне горнолыжники и сноубордисты могут кататься на сочинских трассах по единому ски-пассу — На всех трех горнолыжных курортах Сочи — "Роза Хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" (бывший "Горки Город") — в предстоящем зимнем сезоне будет единый ски-пасс. Это значит, что по одному билету туристам будет доступна масштабная зона катания — 177 километров снежных трасс.

— Данилу отстояли — Уголовное дело в отношении томского подростка, защищавшего сбитую собаку, закрыто — Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении томского подростка Данилы Сафронова, ударившего кулаком по капоту джипа после того, как водитель машины задавил его трехмесячную лайку Берту. За 17-летнего парня переживала вся страна.

— Ура-а! Для Веры Александровны — В Самарской области прошли мини-парады под окнами фронтовиков — 93-летняя Вера Александровна Файзуллина забыла о давлении и из распахнутого, несмотря на легкий морозец, окна четвертого этажа махала рукой, посылала воздушные поцелуи и радостно выкрикивала: "Спасибо! Спасибо!"

— Чернила из пивной бутылки — В Астрахани создали станок, перерабатывающий пластик в краску для 3D-принтера — Педагоги и учащиеся астраханского школьного технопарка разработали аппарат по переработке пластиковых бутылок. Полученным сырьем заправляют 3D-принтер, создавая детали для своих проектов.

— Спас друга — Вологодский подросток награжден за спасение тонущего — Десятилетнего жителя деревни Деревягино Вытегорского района Вологодской области Владислава Аносова наградили общественной медалью "За мужество в спасении". Ему также вручили благодарность директора Росгвардии и подарок от Совета Федерации. Мальчик спас из воды своего друга.

— Напали из-за денег?— Арестованы подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска — Киселевский городской суд арестовал на время следствия еще одного подозреваемого в нападении на коттедж экс-мэра угольного моногорода Сергея Лаврентьева. Его подельнику аналогичная мера пресечения была избрана накануне.

— Фермер открывает фудмаркет — Число розничных рынков за три года возрастет в три раза — Минпромторг хочет утроить количество розничных рынков за счет законодательных послаблений. Пакет поправок, в том числе в закон о регулировании нестационарной и развозной торговли, министерство планирует внести в правительство в ближайшее время. "Мы рассчитываем, что в течение трех лет после принятия законопроектов в России появятся дополнительно еще около двух тысяч рынков", — рассказали "РГ" в Минпромторге.

— Магазинное нестроение — Почему пустеют моллы в других странах — Страны Европы уже прошли эпоху увлечения торговыми центрами, и в большинстве из них новые моллы перестали открываться. Более того, намечается обратный процесс.

— Дети по акции — Родители в поисках скидок уходят в онлайн — Все больше россиян предпочитают покупать детские товары в интернете. В то время как стационарная розница демонстрирует замедление продаж (а в ряде сегментов даже спад), интернет-магазины наращивают обороты.

— Еде ищут свой вкус — Спрос на полезную пищу растет без оглядки на цены — Для потребителей определяющими критериями становятся вкус и польза еды. В отдельных случаях эти критерии доминируют даже над ценой товара.

— Ольга, сестра Татьяны — Лауреат Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук рассказала "Российской газете" о себе, своих книгах и жизни в движении.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Дать на водку: экспортерам алкоголя просят выделить льготные кредиты — Финансовая поддержка позволит увеличить поставки за рубеж в три раза — до $500 млн — Российским производителям водки и пива предлагают в ближайшее время дать льготные экспортные кредиты. Об этом говорится в письме генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрея Слепнёва, направленном в Минэкономразвития (есть у "Известий").

— Всевидящее около: любой телефон выпущен уже со шпионской функцией — Российские инженеры доказали, что ARM-чипы можно использовать для подслушивания, съема данных с экрана и мониторинга во время спящего режима — Ядра процессоров ARM, которые есть абсолютно в любом телефоне, а также в планшетах, умных телевизорах, устройствах интернета вещей и бытовой технике, можно использовать для слежки — об этом "Известиям" рассказали специалисты по информационной безопасности.

— Ювенальная экстрадиция: Лисов будет требовать компенсации в ЕСПЧ — Несмотря на благоприятный исход дела, отец троих детей до сих пор может быть арестован в Европе — Сторона защиты Дениса Лисова работает над тем, чтобы отстоять его права в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом "Известиям" рассказал адвокат россиянина Бабкен Ханзадян.

— Проследили за языком: Путин призвал продвигать русский за рубежом — Президент обратил внимание на ущемление прав русскоговорящего населения в западных странах — Усиление позиций России на мировой арене и улучшение ситуации внутри страны — необходимые факторы для привлечения иностранцев к изучению русского языка. Об этом Владимир Путин заявил во время заседания президентского совета по русскому языку в Кремле.

— Двойка за киберграмотность: мошенники освоили Новый способ воровства данных из банков — Почту нескольких тысяч сотрудников могли взломать с помощью поддельных приглашений на аттестацию — О появлении нового способа корпоративного фишинга заявили в "Лаборатории Касперского": сотруднику банка или любой другой организации присылают "приглашение" на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты. Таким образом злоумышленник получает доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов, сообщили "Известиям" в компании по борьбе с киберугрозами.

— Работа в толк: ради четырехдневки россияне готовы трудиться дольше — В качестве дополнительного выходного многие граждане хотели бы выбрать пятницу — Почти половина (40%) россиян, готовых к переходу на четырехдневную трудовую неделю, согласны для этого работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни. Это показало исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились "Известия".

— Гневной дозор: софт выявит агрессию в голосе работников колл-центра — Создана программа по поиску негативных эмоций в общении — Российские разработчики создали программу, которая распознаёт различные эмоции в голосе человека, в том числе агрессию. Софт, реагирующий на "нотки враждебности", может быть применен для объективной оценки работы операторов колл-центров и отношения клиентов к предложению, например, нового продукта.

— Научить трудиться: в вузах может появиться новая дисциплина — По мнению авторов идеи, операционной эффективности стоит учить студентов практически всех специальностей — В вузах и колледжах в ближайшие годы может появиться новая дисциплина — операционная эффективность. Этот предмет должен научить студентов делать больше за то же время, использовать технологии для повышения производительности и не размениваться на бесполезные задачи. Разработкой программы займется рабочая группа при Минэкономразвития, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

— Решающее меньшинство: РФ требует усложнить процесс введения санкций в ПАСЕ — Параллельно в структуре рассмотрят новый механизм слежения за страной-нарушителем устава — Россия внесла на рассмотрение ПАСЕ инициативу, которая обезопасит делегации от дискриминационных мер, зачастую принимаемых парламентским меньшинством. Комитеты структуры на заседании в Берлине 14–15 ноября рассмотрят поправку, согласно ей рестрикции могут быть применены, если это решение поддержат две трети стран-участниц. Об этом рассказал "Известиям" член российской делегации, глава комитета по делам СНГ Госдумы Леонид Калашников.

— Пошли на снижение: перелеты в Казахстан из РФ подешевеют — Это связано с приходом на рынок нового лоукостера — Перелёты из России в Казахстан уже в декабре станут дешевле примерно на 10–15%. Это произойдёт в связи с приходом на это направление казахстанского лоукостера FlyArystan, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Сенатор Николай Журавлев идет на повышение — пятым заместителем председателя верхней палаты Федерального собрания станет глава комитета по бюджету Николай Журавлев, утверждают источники РБК. Он займет место умершего Евгения Бушмина и будет курировать вопросы экономики.

— Обмывание вместо отмывания — Обвиняемый в коррупции бывший глава ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов отказался признать вину и рассказал в суде, что в мешке с логотипом Bosco были не деньги, а коньяк. Самое важное из его показаний—в материале РБК.

— Марш-бросок на Дальний Восток — В правительство внесена новая нацпрограмма развития Дальнего Востока. Среди ее задач—привлечение?11,5 трлн инвестиций, рост населения, ипотека под 2% и реновация жилья. Это план "марш-броска", признает глава Минвостокразвития.

— Зона вне покрытия — Власти проработают вопрос блокировки сотовой связи в местах лишения свободы. Таким способом МВД предложило бороться с Call-центрами в тюрьмах. В числе других инициатив—создание приложения для защиты от звонков мошенников.

— Белая ракета осталась незамеченной — Разведение воинских подразделений на юговостоке Украины в районе Петровского в очередной раз было сорвано. Это помешает проведению нормандского саммита, но может быть на руку Владимиру Зеленскому.

— "Потоки" не слились в панацею — При сохранении спроса на газ в Европе к 2035 году России не удастся миновать территорию Украины для его экспорта, пришли к выводу аналитики Института проблем естественных монополий. Этому не поможет даже запуск новых газопроводов.

— Горожане предпочитают пенсии депозит — Около 75% жителей крупных городов не откладывают деньги на будущую пенсию, показал опрос Райффайзенбанка среди россиян, в основном имеющих доходы выше среднего. А те, кто копит, выбирают депозиты и инвестиции в ценные бумаги.

— Takeda подлечила свой российский портфель — Японская TAKEDA за $660 млн продаст немецкой STADA портфель из 20 лекарственных препаратов и пищевых добавок в России и ближнем зарубежье. Такое число брендов на локальном рынке передается впервые.

— Новые долги улучшили ситуацию с выплатой старых — Уровень просроченных долгов по кредитам населению упал ниже 5%—такого не было с весны 2013 года. Но это не гарантирует высокого качества банковских портфелей: просрочку размывают рост кредитования и передача долгов коллекторам.

— "Вакуумный поезд" потерял российских пассажиров — Представители Зиявудина Магомедова и РФПИ вышли из совета директоров VIRGIN HYPERLOOP ONE, в которую инвестировали более $100 млн для реализации проекта "вакуумного поезда". Сам бизнесмен покинул совет через 2 месяца после ареста.