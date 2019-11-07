МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ рассмотрит в четверг выделение Республике Крым и Севастополю 220,5 миллиона рублей на развитие службы крови, сообщила пресс-служба кабмина.

"Принятие проекта направлено на развитие службы крови в Республике Крым и Севастополе. Проектом предусмотрено распределение иных межбюджетных трансфертов на эти цели Республике Крым (174миллиона 677,5 тысячи рублей) и Севастополю (45 миллионов 827,2 тысячи рублей)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги предлагается выделить на закупку медицинских изделий, заготовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, а также на компьютерное и сетевое оборудование с лицензионным программным обеспечением.