КИЕВ, 7 ноя /ПРАЙМ/. Украина призывает ФРГ не поддерживать новый закон, который может защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС, заявил в четверг премьер Алексей Гончарук.

Ранее издание "Европейская правда" со ссылкой на немецкую газету Bild сообщило, что немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС. Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина намерена обжаловать в суде ЕС возможное решение ФРГ о смягчении газовой директивы для турбопровода "Северный поток — 2.

"Украина имплементирует европейские правила. Мы разочарованы отказом той же Европы придерживаться этих правил. Украина призывает Германию не поддерживать "освобождения" газпромовского "Северного потока-2" от условий газовой директивы ЕС" — написал Гончарук в Twitter. По его словам, "поддержка этой инициативы — серьезный ущерб энергетической безопасности ЕС".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко написал в Twitter, что Киев внимательно наблюдает за "результатами голосования в Бундестаге Германии, который может решить судьбу "Северного потока-2".

В мае в силу вступили поправки к газовой директиве Евросоюза, которые распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки газопроводов, идущие в ЕС из третьих стран, в частности, на оба "Северных потока". Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, при котором компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания, последней из всех, выдала разрешение на строительство участка газопровода на своём шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, о чем сообщило ранее Энергетическое агентство страны (DEA).

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.