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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— "Роснефть" послали на Пайяху — Арктические налоговые льготы компании привязали к добыче на Таймыре — Правительство приняло окончательные решения по льготам для арктических проектов, в том числе мегапроекта "Роснефти" "Восток ойл".

— Только шашка казаху во степи подмога — Как Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в Омске в форуме поучаствовали и все оружие перебрали — 7 ноября в Омске президент России Владимир Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принял участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

— Распознание — сила — Московские власти перевооружают "видеоаналитику" за 1,2 млрд рублей — Структуры столичной мэрии объявили тендер на поставку техники для городской "системы видеоаналитики" на 1,2 млрд руб.

— Сбербанк отстал от вкладчиков — Он уступает свою долю на рынке депозитов — Доля Сбербанка опустилась ниже 44% на рынке розничных вкладов на фоне роста доли других крупнейших банков.

— Высокотехнологичный экспорт запутался в моделях — Институты развития мечтают о центрах присутствия и длинных деньгах — У РФ нет модели поддержки экспорта услуг, в том числе цифровых, заявили участники Баркемпа Университета 20.35 в Санкт-Петербурге.

— США и Китай договорились договориться — Торговое перемирие будут заключать частями — США и Китай начнут постепенно снижать ранее введенные ограничительные импортные тарифы после подписания первой фазы двустороннего соглашения, сроки заключения которого, впрочем, пока не определены.

— Бухучет спрячут от санкций — Компаниям под ограничениями добавят анонимности — Минфин завершает работу по защите российских компаний от возможного попадания под действие иностранных санкций.

— "Единая Россия" пожаловалась на вмешательство извне — Глава исполкома московского отделения партии уйдет на другую работу — Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский поддержал вчера версию об иностранном вмешательстве в не слишком удачные для партии выборы в Мосгордуму (МГД).

— К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла — По запросу Испании в Австрии задержан Борис Мазо — Бывший директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта России Борис Мазо, находящийся в международном розыске за хищения, задержан в Австрии.

— Ни лечить, ни выписать — Очередной приговор в отношении психиатра в Астраханской области возмутил профессиональное сообщество — Суд после повторного рассмотрения дела вынес приговор врачу Астраханской психиатрической больницы Ольге Андроновой, обвиненной в халатности.

— Штрафы переводят на иностранный язык — МВД подготовило план мер для ужесточения контроля за иностранцами на дорогах.

— Президент Турции недоволен союзниками — Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на невыполнение договоренностей с Россией и США — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжить военную операцию против курдских формирований на севере Сирии, так как считает, что октябрьские соглашения Анкары с Москвой и Вашингтоном пока не выполнены.

— Ограничение неуступательных вооружений — Россия и США пытаются согласовать подходы к продлению Договора СНВ-3 — Позиции Москвы и Вашингтона по вопросам контроля над вооружениями по-прежнему значительно расходятся.

— Дети умрут?— Трансплантации почек малышам прекращены — На прошлой неделе произошла трагедия. Без работы остались выдающийся трансплантолог Михаил Каабак и доктор Надежда Бабенко.

— Русфонд, СПЧ и ОП РФ договорились об общих ценностях — 6 ноября Русфонд, Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Общественная палата РФ подписали меморандум о совпадении интересов в вопросах развития донорства костного мозга.

— Германия загружает "Северный поток-2" — Новый немецкий законопроект пошел в обход директивы ЕС — Разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2", выданное Данией в конце октября, не решает всех проблем проекта.

— Вагоны не находят себе места — Их производители готовятся к резкому снижению спроса — Рынок вагоностроения входит в полосу кризиса спроса: в ближайшие годы ожидается минимум списаний парка при высоком уровне производства.

— Попутчиков подбирают силовики — Законопроект о регулировании карпулинга вызвал разногласия — У МВД, ФСБ, Минэкономики, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минкомсвязи появились замечания к законопроекту Минтранса о легализации карпулинга в России.

— Инвесторы заработали на "Газпроме" — Индекс Московской биржи обновил исторический рекорд — Индекс Московской биржи впервые в истории преодолел уровень 3000 пунктов.

— Пенсии снимают с дистанции — Минтруд предложил сделать перевод накоплений более личным — Минтруд помимо отмены агентских продаж перевода пенсионных накоплений граждан решил ограничить и возможность дистанционной подачи заявлений на смену пенсионного фонда.

— "Траст" перезапускает Богданиху — Банк реструктурировал долг проекта — Забуксовавший проект строительства 900 тыс. кв. м жилья в подмосковной Богданихе, который намеревались совместно реализовывать ГК "Самолет" и структуры, основанные депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, может сдвинуться с мертвой точки.

— Сбербанк отстал от вкладчиков — Он уступает свою долю на рынке депозитов — Доля Сбербанка опустилась ниже 44% на рынке розничных вкладов на фоне роста доли других крупнейших банков.

— Поставщикам ТВ-контента разрешат конкуренцию — Вещатели согласны работать с РТРС — Законопроект о создании в России единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете доработают до компромиссного варианта.

— В аптеках заметили косметические сокращения — Продажи нелекарственных препаратов через фармрозницу упали — За девять месяцев 2019 года в фармацевтической рознице упали продажи не только препаратов, но и нелекарственного сегмента.

— Ритейлеры ускорят курьеров — "М.Видео-Эльдорадо" отдаст доставку на краудсорсинг — Группа "М.Видео-Эльдорадо" запустила доставку на базе краудсорсинговой платформы Superbro.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Кто снесет киноцентр "Соловей" — Жилой комплекс на его месте построит компания, которая может быть связана с бывшими акционерами банка "Хованский".

— Производители молока просят правительство помочь с навозом — Государство жестко регулирует его использование, вплоть до получения лицензии — Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.

— Граница остается закрытой для многих россиян вопреки решению ЕСПЧ — В ближайшее время радикальных изменений в законодательстве на эту тему ждать не стоит — Российские власти передали в Страсбург план действий по исполнению решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Беркович и другие против России", в котором говорится о необходимости отменить запрет на выезд для лиц, ранее допущенных к государственной тайне.

— Индия продолжит закупки российского оружия вопреки санкциям США — Представители Дели пообещали Москве не уступать давлению Вашингтона — Министр обороны страны Раджнатх Сингх завершил свой визит в Москву, проведя 5-6 ноября серию встреч с российскими чиновниками.

— Противники Brexit объединились перед досрочными выборами в парламент — Эта избирательная кампания может оказаться одной из самых непредсказуемых за многие годы — В Великобритании после роспуска парламента в среду официально стартовала предвыборная кампания. Она продлится пять недель и завершится досрочными парламентскими выборами 12 декабря.

— Депутаты посоветовали ЦБ публично прогнозировать изменения ключевой ставки — Регулятор не готов брать на себя такое обязательство — Депутаты поддержали предложение инвесторов и банков Центробанку публиковать прогнозы ключевой ставки.

— Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены — Некоторые из них просто невозможно найти — Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.

— Подрядчики метро разоряются — Один из них обратился в ФАС с жалобой на "Мосинжпроект" — "Минскметрострой", построивший участок московского метро от "Солнцево" до "Рассказовки", просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело против городской компании "Мосинжпроект" – о нарушении антимонопольного законодательства.

— Спрос на новый российский вертолет оказался слабым из-за малой дальности полета — "Вертолеты России" обещают решить эту проблему за три года.

— Система быстрых платежей хочет стать похожа на Apple Pay — Она пытается упростить оплату онлайн-покупок до нескольких кликов или даже до одного.

— МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными — Телеметрический модуль вшивают в спецодежду.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Вилами по воде — Причины паводка в Центральной России — запустение сельских территорий страны — В центральных регионах страны и на северо-западе — наводнения. Уникальный случай, говорят синоптики, чтобы в ноябре улицы затопило, как в весеннее полноводье.

— Без перехода на личности — За покупку украденных персональных данных введут штрафы — В России могут появиться штрафы за покупку и последующее использование украденных персональных данных.

— Отцовский долг — В Думу внесен законопроект об усилении гарантий на получение алиментов — В Государственную думу внесен серьезный законопроект, который в случае его принятия изменит ситуацию для тех, кто получает алименты.

— Патруль выходит в сеть — В МВД создается принципиально новая структура — киберполиция — Полиция будущего — именно такой амбициозный проект разрабатывает Международная полицейская ассоциация, в которую входит полмиллиона человек из сотни стран на всех континентах.

— Ставок больше — нет — Вкладчики стали отказываться от банковских депозитов в пользу облигаций — Банковские вклады окончательно потеряли монополию на сбережения населения.

— Отличный сигнал — Дмитрий Медведев удовлетворен работой по переходу на цифровое телевещание — Переход с аналогового на цифровое телевещание завершен и прошел успешно, констатировал премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Час расплаты — Верховный суд не будет отменять срок давности по налоговым преступлениям — Пленум Верховного суда России отказался от идеи ввести новые правила отсчета срока давности по налоговым преступлениям.

— На конях и на броне — Единственная за Уралом 55-я отдельная горная бригада в следующем году будет на 100 процентов оснащена современной техникой и оружием, а также получит многоквартирные дома для военнослужащих.

— Привлечь капитал — Губернаторов призвали учиться работе с инвестициями — Привлечение инвестиций в российскую экономику — задача не только федеральных властей, но и региональных, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Кров износу — Минстрой не собирается поднимать размер платы на капитальный ремонт — Ветхие дома будут включены в особый приоритетный график проведения капитального ремонта, но сам ремонт будет носить "облегченный" характер.

— Боевики уходят в чат — Александр Бортников рассказал об угрозах для Содружества — ФСБ России получила данные о почти двух тысячах россиян-родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.

— Чья хата с краю — Сервис аренды квартир Airbnb проверит все адреса на своей платформе — Один из крупнейших в мире онлайн-сервисов по краткосрочной аренде домов и квартир Airbnb намерен проверить все зарегистрированные на нем адреса.

— "Аленка" перешла через Амур — Экспорт российских сладостей догоняет поставки зерна и рыбы — Сладости заняли четвертое место в списке продовольствия, экспортируемого из России, пропустив вперед только зерно, рыбу и масложировые изделия.

— Наказание без унижения — Новый глава тюремного ведомства назвал приоритеты — Новый директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников назвал журналистам две главные проблемы, стоящие перед службой.

— Доходная коробочка — В Ставрополье собран первый промышленный урожай хлопка — В Ставропольском крае завершилась механизированная уборка хлопка, первая в России с использованием специального комбайна.

— Вышли из доверия — Экс-адвокатам, лишенным статуса за проступки, закроют доступ в суды — Госдума готовит ко второму чтению резонансные поправки в закон об адвокатуре. Одно из предложений, вызвавших дискуссии, лишает бывших адвокатов права практиковать в судах.

— Время и деньги — Запущен калькулятор для расчета цены поездок по МЦД — На сайте столичного метрополитена появился тарифный калькулятор, с помощью которого можно узнать, во сколько обойдется поездка по Московским центральным диаметрам.

— Некуда спешить — В Подмосковье выявлена группа риска водителей — ГИБДД и минтранс Московской области нашли новое направление для работы, чтобы сделать дороги безопасными. Они собираются адресно воздействовать на группу риска.

— Оставили без копейки — Мошенники обманули тысячу граждан, пытавшихся взять кредит в банках — Группа аферистов в четырех регионах страны обокрала более тысячи граждан. Действовали они в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях.

— СПИД и только! — Сегодня можно с уверенностью говорить только о подтверждении наличия еще одного субтипа вируса ВИЧ, а не об открытии нового — Специалисты американской химико-фармацевтической корпорации Abbott Laboratories вместе с сотрудниками университета Миссури обнаружили новый штамм ВИЧ.

— Деликатес для добрых дел — В Москве презентовали XX Международный аукцион белого трюфеля из Альбы — В посольстве Италии в Москве прошла презентация XX Международного аукциона белого трюфеля из Альбы.

— Распишитесь и подтвердите — Электронные подписи защитят от мошенников — Операции, совершенные с электронными подписями, защитят от нарушений, которые приобрели системный характер. Кроме того, подписываться в "цифре" будет дешевле.

— Кто в группе риска — Стартовала бесплатная диагностика диабета — Роспотребнадзор предложил всем желающим бесплатно узнать, есть ли у них риски развития диабета второго типа.

— Взята под арест — Врач подозревается в доведении пасынка до самоубийства — Басманный районный суд столицы 7 ноября по просьбе следствия выдал санкцию на арест москвички до 12 декабря.

— Под крылом — 180 тонн — Спроектирован новый тяжелый транспортный самолет "Слон", призванный заменить Ан-124 "Руслан" — Аэродинамическую модель нового тяжелого транспортного самолета "Слон" создали и начали тестировать специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского.

— "Ил"-2: со дна — в небо — Над Самарой пролетел восстановленный штурмовик времен войны — В Самаре в девятый раз на площади Куйбышева, самой большой в Европе, прошел Парад Памяти, посвященный военному параду, состоявшемуся 7 ноября 1941 года в "Запасной столице" городе Куйбышеве.

— "Кукушка" раздора — Две эстрадных звезды судятся по поводу одной песни — В Тверском районном суде Москвы рассматривается иск к певице Полине Гагариной. Претензии ей предъявила через суд другая известная певица — Ольга Кормухина, которая просит защитить права на аранжировку песни Виктора Цоя "Кукушка".

— До следующего года — в СИЗО — Генерала юстиции суд оставил под арестом — Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву.

— Новая фамилия не помогла — СК закончил дело бывшего замдиректора "Росгеологии" Руслана Горринга — 7 ноября Следственный комитет РФ официально объявил об окончании расследования скандального уголовного дела бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга.

— Карта Шотландии — Избирательная кампания в Британии крутится вокруг двух референдумов — Выборы, к которым начала готовиться Британия, станут самыми непредсказуемыми в истории, считают эксперты.

— Подарок не по карману — В итальянском городке начали бесплатно раздавать дома — Аттракцион небывалой щедрости устроили власти сицилийского городка Каммарата. Во имя его спасения от неумолимой депопуляции местная администрация решила бесплатно раздавать пустующие дома.

— Ялта-2019 — Народные дипломаты 22 стран приняли резолюцию по Крыму — В четверг в Ялте прошла V международная конференция "Крым в современном международном контексте".

— Должники без льгот — В Санкт-Петербурге власти готовят серьезные налоговые перемены — Налоговые перемены ждут бизнес и госпредприятия. А владельцы коммунальных комнат получат новые льготы. В Санкт-Петербурге власти готовят масштабный закон об этих нововведениях.

— Красиво шить не запретишь — 18-летняя студентка успешно построила бизнес на детской одежде — Студентка из города Морозовска Ростовской области Ника Гаврюхова стала победительницей регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель" в номинации "Торговля".

— На все сто! — Казанский федеральный университет попал в престижный рейтинг — КФУ стал первым российским университетом, вошедшим в сотню лучших вузов мира предметного рейтинга "Образование" Times Higher Education (THE). Он занял 94-ю позицию в списке, составленном авторитетным британским агентством.

— Экстренные процедуры — В отдаленном кузбасском поселке появится новая амбулатория — В отдаленном поселке Белогорске на севере Кузбасса вместо затопленной дождями аварийной поликлиники наконец-то появится модульная врачебная амбулатория.

— Солнце на крыше — Ульяновские села переведут на экологичные источники энергии — Бюджетные учреждения Ульяновской области в ближайшее время предстоит перейти на энергопотребление от возобновляемых источников.

— Трубы сгнили — В лучшем райцентре Приамурья не работают детские сады — Село Ивановка официально признано самым благоустроенным райцентром Амурской области. Но именно здесь закрылись три детских сада.

— Помогут не заболеть — В России будут готовить врачей-кибернетиков — В Самарском медуниверситете начинают готовить докторов по совершенно новой специальности — врач-кибернетик.

— Чем сердце успокоится — В Москве пройдет съезд кардиологов — В Бакулевском центре состоится XXV Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. В этом представительном форуме, как всегда, участвуют не только российские медики.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Фонд доплаты труда — 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам — Большинство фирм увеличило зарплаты своим работникам за последний год. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY).

— Безбашенный оператор — "МегаФон" готовится продать свои сотовые вышки — На рынке связи готовится одна из крупнейших в его истории сделок. "МегаФон" ведёт переговоры сразу с несколькими компаниями о продаже всех своих сотовых вышек — их насчитывается более 16,5 тыс.

— На российских щах — Школьников накормят отечественными овощами — Из школьного питания хотят исключить импортные продукты. В Госдуме предлагают организовать обеды для учеников начальных классов с использованием только отечественных ингредиентов.

— Прогресс на лицо — Биометрию внедрят в банкоматы и спортклубы — Российские компании активно расширяют возможности использования системы распознавания лиц: биометрия встраивается в банкоматы и уже тестируется для прохода в фитнес-клубы.

— Отлучение гражданства — Кто лишится "золотых паспортов" Кипра — Правительство Кипра приняло решение отозвать паспорта республики у 26 иностранных граждан, получивших их в обмен на крупные инвестиции в островную экономику.

— Безграничная зона — РФ и Казахстан расширяют промышленную кооперацию — Россия и Казахстан усилят межрегиональное партнёрство. Для реализации этой цели в четверг при участии лидеров двух стран была принята концепция программы приграничного сотрудничества.

— Сообразят на пятерых — Выборы в Испании не выведут страну из тупика — В Испании 10 ноября пройдут внеочередные парламентские выборы, затеянные главой социалистов Педро Санчесом с целью вывести страну из политического тупика.

— Надавили на газы — Минприроды нашло риски в Парижском соглашении — Россия может столкнуться с серьёзными социальными и экономическими рисками из-за ратификации Парижского соглашения.

— В зоне доступа — Отдадут ли иностранцам стратегические объекты — Изменение закона РФ об иностранных инвестициях, на которое в кабинете министров готовы пойти ради одной сделки по поглощению немецкой энергетической корпорации Uniper финской госкомпанией Fortum, — опасный прецедент.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— В Кремле обсуждают блочную сборку Думы — Как может измениться избирательная система к 2021 году — Кремль начал проработку возможных поправок в законодательство к думским выборам 2021 года. Среди идей – возвращение блоков (с повышенным относительно партий проходным барьером) и сокращение федеральной части партийных списков.

— Сокращения вошли во врачебную практику — Каких медицинских специалистов в регионах стало меньше — Из всех врачебных специальностей больше всего за год врачей сократилось на скорых, а за восемь лет их стало меньше на треть. Минздрав объясняет уменьшение их числа перераспределением и общим сокращением вызовов.

— Бундесвер переходит в активную оборону — Германия планирует повысить военные расходы до 2% ВВП — Министр обороны Германии Крамп-Карренбауэр заявила о намерении практически удвоить к 2031 году долю ВВП, которая идет на оборонные расходы, и учредить Совет национальной безопасности. США и НАТО требуют сделать это быстрее.

— Кто не курит и не пьет — Росстат обнародовал рейтинг регионов, жители которых ведут здоровый образ жизни — Росстат оценил число россиян, которые придерживаются здорового образа жизни. Оказалось, что это каждый восьмой. При опросе среди прочих учитывались факторы физической активности, курения, употребления алкоголя.

— Иностранцы снова в доле — Спрос на ОФЗ преодолел провал после введения санкций против UC Rusal — Рынку госдолга потребовалось полтора года, чтобы отыграть падение, спровоцированное санкциями против UC Rusal. К ноябрю доходности ОФЗ вернулись на досанкционный уровень, а доля иностранцев в долге – к показателям весны 2018 года.

— "Таврия" вошла в расписание — Начинается продажа билетов на поезда в Крым — С 8 ноября можно будет приобрести билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, время в пути составит 33 часа и 43,5 часа соответственно. Минимальная стоимость проезда из Москвы в Симферополь в купе составит 3 тыс. руб.

— "Газпром" вернул подрядчика за 75 миллиардов — Закрыта сделка по продаже "Стройгазмонтажа — Бизнесмен Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика "Газпрома" "Стройгазмонтаж". Покупателем выступила "дочка" газовой монополии, а сумма сделки – около 75 млрд руб.

— Офисные зайцы влезают в волчьи шкуры — Как в китайских корпорациях воспитывают идеальных сотрудников — Дружелюбная атмосфера в офисе, свобода самовыражения сотрудника – все эти модные на Западе вещи почти не известны в КНР. В Alibaba и Huawei гораздо популярнее охота на работников, которые не приносят компании пользы.