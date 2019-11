(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

— Весь мир инфляций мы разрушим — Темпы роста цен будут снижаться теперь без видимых причин — Конкурирующие прогнозы Банка России, Минфина и Минэкономики о состоянии инфляции наконец сошлись: индекс потребительских цен в измерении "год к году" снизится к 3–3,5% на конец 2019 года, продолжит это делать до 2,5–3% в начале 2020 года и будет возвращаться к 4% к его концу.

— ВВП вырос оптом — Основной движущей силой ускорения его роста стали запасы — В третьем квартале 2019 года рост экономики ускорился фактически вдвое — до 1,7%, оценили в Росстате. Со стороны производства такое ускорение обеспечено разовыми факторами — восстановлением оптовой торговли и богатым ранним урожаем, а со стороны потребления — увеличением запасов. В Минэкономики ожидают такого же роста ВВП и в четвертом квартале, что соответствует текущему годовому прогнозу ведомства в 1,3%.

— Обращения просим — Правозащитники автоматизировали жалобы россиян в ЕСПЧ — Российские правозащитники создали генератор жалоб в ЕСПЧ, который помогает задержанным на массовых мероприятиях самостоятельно обратиться в Европейский суд. Авторы программы — правозащитный центр "Мемориал" и проект "ОВД-Инфо" — решили автоматизировать процесс подачи жалоб, так как число задержанных на митингах с каждым годом увеличивается, а "ручная" обработка даже самого простого обращения в ЕСПЧ занимает у специалиста около пяти часов.

— Поток обратной силы не имеет — Немецкий закон решил проблемы Nord Stream 2 — Парламент Германии принял закон, который фактически позволяет "Газпрому" обойти нормы газовой директивы ЕС и использовать газопровод "Северный поток-2" на полную мощность. Закон устраняет существовавшие в директиве временные рамки, которые позволяли выдать исключение только проектам, завершенным до 23 мая 2019 года. Теперь этот срок де-факто продлен на год, и "Северный поток-2", видимо, сможет претендовать на исключение.

— Личные данные раскидали по ящикам — ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте — Клиенты ОТП-банка массово жалуются, что без их желания и согласия банк выпускает им именные кредитные карты и направляет им по Почте России. Ряд банкиров отмечают, что такая практика давно показала свою неэффективность. ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам.

— Предприниматели получат по взносу — Фиксированные ставки в соцфонды вырастут — Минфин предложил увеличить для индивидуальных предпринимателей размер фиксированных взносов в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Повышение платежей в 2021–2024 годах затронет 4,6 млн предпринимателей. Несмотря на рост ставок на 3–11% в год, представители малого бизнеса соглашаются с его необходимостью, но полагают, что многие ИП начнут переходить в категорию самозанятых.

— Doing Business дополнен правовыми сомнениями — Юристы нашли проблемы у рейтинга с оценкой российской арбитражной системы — Претензии к расчетам Всемирным банком рейтингов Doing Business (DB) для России обнаружились и в части, касающейся правовой системы. По мнению Центра развития современного права (ЦРСП), учет экспертами ВБ ряда изменений в арбитражной судебной практике последних лет и в законодательстве был неполным и, возможно, стоил юрисдикции двух-трех мест в DB-2020.

— Генерал будет хранить тайны в СИЗО — Арестован начальник ГУ ФСИН по Ростовской области — 13 ноября по подозрению в разглашении гостайны был арестован начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев. Генерал-майор, спасший в свое время 20 омоновцев из окружения боевиков, представлялся на звание Героя России и претендовал на место главы МВД Дагестана.

— Косте Большому начислили убийства — Жертвами крупной банды стали более двух десятков человек — В Мособлсуде начались слушания по существу уголовного дела подмосковного авторитетного бизнесмена Константина Пискарева (Костя Большой), обвиняемого в организации убийств 21 человека. Среди жертв банды "авторитета", по версии СК России, мэр Сергиева Посада Евгений Душко и заместитель директора яхт-клуба "Буревестник" на Клязьминском водохранилище Сергей Кормилин — именно на территории этого клуба в переоборудованном железнодорожном вагоне Костя Большой на много лет устроил себе тщательно охраняемую резиденцию.

— Чикатило — не водила — Закон запретит опасным преступникам управлять такси, автобусами и трамваями — Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и вообще заниматься автоперевозками. Соответствующий законопроект разработал Минтранс по поручению президента Владимира Путина. Инициатива принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, по словам которого, "вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю". В Госдуме инициативу поддержали.

— За ростовским банкиром побегали в Питере — Предправления Донхлеббанка арестован за хищения — Как стало известно “Ъ”, вслед за владельцем питерского строительного холдинга "Норман" Владимиром Смирновым, кинувшим на 1,5 млрд руб. дольщиков, под стражу взяли бывшего председателя правления ростовского Донхлеббанка Игоря Яковлева, финансировавшего его проекты. Полицейским пришлось побегать за банкиром, но в итоге он добровольно сдался стражам порядка.

— Разгоны над ошибками — Валерий Фадеев впервые высказался о массовых беспорядках в Москве — Сегодня на заседании президиума президентского Совета по правам человека (СПЧ) будут определены докладчики для выступлений на традиционной встрече президента РФ с членами совета в декабре. Накануне заседания глава СПЧ Валерий Фадеев срочно собрал членов комиссии совета по гражданским свободам, чтобы обсудить, в частности, дело о беспорядках накануне выборов в Мосгордуму.

— ФОМ выявил сахар в крови у всех — Россияне плохо знают симптомы диабета — Население России плохо информировано об особенностях и последствиях сахарного диабета, заявляют авторы опроса ко Всемирному дню борьбы с диабетом (отмечается 14 ноября). 75% респондентов не могли назвать симптомы диабета. Россияне нерегулярно контролируют уровень сахара в крови, несмотря на распространенность диабета: в РФ он диагностирован у 4,6 млн человек. Опрошенные “Ъ” эксперты напоминают, что 50% людей с диабетом живут, не зная о своем диагнозе.

— У матросов есть доносы — Военный моряк инсценировал доказательства своего избиения — Как стало известно “Ъ”, Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку военного моряка Олега Семенюка. Он оговорил сослуживца, обвинив его в своем избиении, которого не было. Военный инсценировал доказательства по делу: подговорил своего товарища выступить свидетелем и выдал синяк на спине за нанесенные побои. Как выяснилось, таким образом Семенюк решил отомстить потерпевшему, который доложил командованию об оскорблении им одного из матросов.

— Южную Корею шокирует Северная Америка — Глава Пентагона не понимает союзника — Первым пунктом большого азиатского турне министра обороны США Марка Эспера стала Южная Корея. Несмотря на союзнические отношения с Сеулом, переговоры в южнокорейской столице будут самими сложными. Требования президента США Дональда Трампа многократно увеличить плату за пребывание в стране американского контингента вызвало шок в Сеуле, резко осложнив отношения двух стран. Не желая идти на обострение с КНДР, Сеул также отказывается от проведения совместных с США маневров Vigilant Ace.

— Трамп тронулся, господа присяжные заседатели — В США начались публичные слушания по "украинскому делу" — Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в среду официально перешла в новую фазу: в Вашингтоне начались публичные слушания. Свидетели расскажут, как именно администрация Трампа взаимодействовала с украинскими властями. Демократы надеются, что им удастся убедить американцев: президент Трамп пытался использовать свою власть в личных целях.

— "Ростелеком" придержал дивиденды — От решения о промежуточных выплатах выиграет ВТБ — "Ростелеком" отказался от идеи выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года. Такое решение на руку ВТБ, который вскоре станет крупным акционером оператора в ходе сделки по консолидации им Tele2. По ее итогам доля банка в "Ростелекоме" составит 21,6%, и он сможет получить около 3,5 млрд руб. дивидендов уже по итогам 2019 года.

— New Stream потерял свой последний завод — Марийский НПЗ сменил собственника — Как стало известно “Ъ”, последний нефтяной актив группы New Stream Дмитрия Мазурова — Марийский НПЗ — отошел к структуре "Долговой центр", которую источники “Ъ” связывают с Московским кредитным банком (МКБ). Сам банк — крупный кредитор НПЗ, а все акции завода находятся у него в залоге. Источник “Ъ”, близкий к МКБ, связь с "Долговым центром" отрицает.

— Возмещение в особом размере — Закон о повышенной страховке по вкладам примут до конца года — Как ожидается, в России уже со следующего года граждане, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн руб. Депутаты обещают, что закон будет принят до конца года. Согласно обзору мировой практики страхования вкладов, подготовленного Агентством па страхованию вкладов (АСВ), повышенные выплаты в особых ситуациях применяются в ЕС и доказали свою состоятельность.

— Цену выкупа акций определит суд — ЦБ вступился за миноритариев — Банк России собирается проработать дополнительные механизмы защиты прав миноритарных акционеров при принудительном выкупе акций крупными акционерами. Не исключается возможность передачи права объявления выкупа или цены на усмотрение суда. Сейчас принудительный выкуп осуществляется по цене, которая не всегда отражает справедливую стоимость компании.

— Операторы не съезжают с тарифа — Индексацию расценок ОАО РЖД предложено заморозить — Несмотря на анонсированную президентом ОАО РЖД Олегом Белозеровым гладкость тарифной кампании на 2020 год, споры вокруг нее все же возникли. Так, операторская компания "Евросиб СПб — Транспортные системы" предложила заморозить плановую индексацию тарифа ОАО РЖД на 3,5%. За счет индексации монополия планирует собрать в 2020 году 54 млрд руб.

— Штрафы не вписываются в договоры — Сети и производители не согласовали санкции — Ритейлу и производителям продуктов не удалось согласовать единые условия штрафов за недопоставку товара. Сети готовы ограничить размер санкций и минимальный уровень исполнения заказа, но настаивают на едином подходе для всех участников рынка. Против наиболее крупные поставщики, которые не хотят давать ритейлу дополнительный инструмент воздействия.

— Регионы борются за контент — Операторы предложили свое регулирование онлайн-вещания — Ассоциация региональных операторов связи "Ростелесеть" предложила свою версию законопроекта о поставщике контента телеканалов в интернете. Вместо создания уполномоченных организаций она предлагает отрегулировать уже существующие отношения, обязав исключать из интернет-трансляций контент, на который нет онлайн-прав, но сохранять региональные версии эфира. Для операторов такой вариант более приемлем, но вероятность, что его учтут, мала, полагают эксперты.

— "Одноклассники" заплатят друг другу за видео — Сеть запустила систему монетизации для авторов трансляций — Социальная сеть "Одноклассники" запустила систему монетизации видеостриминга. Ее пользователи смогут переводить авторам трансляций подарки в виртуальной валюте, которые те смогут вывести по курсу 0,42 руб. за единицу. По данным аналитиков, "Одноклассники" лидируют по объему загружаемого видео в рунете, но отстают по уровню его монетизации самими пользователями.

— Coffeeshop попросится навынос — Австрийская сеть отстала от конкурентов — В надежде увеличить количество партнеров австрийская Coffeeshop Company намерена развивать в России сеть по продаже кофе навынос Espress IT. Это решение принято на фоне падения продаж, наблюдаемого последнее время. Причину этого эксперты видят в проблемах с партнерами, считая планы по развитию формата to go запоздавшими.

— iHerb пропишется в России — Маркетплейс открывает локальное подразделение —Американский маркетплейс iHerb, чьи приложения в Google Play и App Store для пользователей РФ уже больше года находятся под угрозой блокировки, открывает местное подразделение. Его возглавит бывший топ-менеджер Ozon и Unilever Илья Микин. Офис в России позволит iHerb развивать в стране оптовое направление, а также избежать нападок со стороны регулятора из-за дистанционной торговли БАДами, полагают эксперты.

— Наследники бенефициаров рискуют получить претензии из-за долгов компаний — Появится ли такой риск для бизнеса, решит Верховный суд — Можно ли привлекать к субсидиарной ответственности наследников человека, который привел компанию к банкротству, но скончался до того, как на него были переложены ее долги, – ответ на этот вопрос в начале декабря должна дать судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда.

— Журналисты СМИ-иноагентов могут быть также признаны иноагентами — Такие поправки рекомендовал принять профильный комитет Госдумы — Комитет Госдумы по информационной политике в среду рекомендовал принять во втором чтении законопроект, позволяющий наделять российских граждан статусом "иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента".

— Минобороны сменило командующего российской группировкой в Сирии — Новым руководителем стал генерал-лейтенант Александр Чайко — В Сирии сменился командующий российской группировкой войск: место командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, занимавшего этот пост с апреля, занял заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Чайко. Это следует из фотоотчета, опубликованного на сайте "Московского комсомольца" по итогам посещения арабской республики представителями общественного совета Минобороны России.

— Почему разведение сил в Донбассе не приблизило встречу Путина с Зеленским — России требуются гарантии перемирия и содержательная декларация — Зафиксированный во вторник миссией ОБСЕ отвод войск сторон на третьем согласованном участке фронта в Донбассе – в районе Петровского был положительно оценен в среду пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым.

— Депутаты предлагают запретить использовать спецдекларации в уголовных делах — А следователям – изымать такие документы у налоговиков — Депутаты решили пресечь использование деклараций об амнистии в уголовных делах. Запрещающие это делать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс внесли в Госдуму председатели комитетов по законодательству Павел Крашенинников и по бюджету Андрей Макаров.

— Расходы федерального бюджета вырастут в этом году почти на 200 млрд рублей — Но пока чиновники не справляются с тратой уже выделенных денег — В 2019 г. федеральный бюджет недополучит 204 млрд руб. (всего доходы составят почти 20 трлн руб.), сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы, где в первом чтении были одобрены поправки в бюджет на 2019–2021 гг.

— Я рад, что могу подтолкнуть Unilever сделать то, чего мы еще не делали — Алан Джоуп – о том, как меняется бизнес Unilever, из-за покупателей, озабоченных покупателей экологией и здоровым образом жизни — Вся карьера Алана Джоупа прошла в Unilever, куда он пришел сразу после окончания Эдинбургского университета в 1985 г. и где за 34 года дослужился до поста гендиректора. Несколько месяцев спустя после вступления в должность Джоуп приехал в Россию, которая ему хорошо знакома, – с 2013 г. Джоуп возглавлял бизнес Unilever в России, Африке и на Ближнем Востоке.

— Банки массово снижают ставки ипотеки — К концу года кредиты еще подешевеют, в том числе из-за новогодних акций — 17 из топ-20 банков по величине ипотечного портфеля смягчили условия кредитования после того, как ЦБ 25 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5% годовых. Среди них – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк (РСХБ), Альфа-банк, "ФК Открытие". Корректируют программы и менее крупные игроки.

— Мировой спрос на нефть к 2050 году может снизиться почти в два раза — Но только если страны снизят инвестиции в ископаемое топливо на 40% — Прогноз мирового спроса на нефть представило в среду Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете World Energy Outlook 2019. По базовому сценарию (учитывает частичное исполнение заявленных экологических и энергетических целей), спрос вырастет с 96,9 млн (2018 г.) до 106,4 млн баррелей в сутки к 2040 г.

— Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей — Компания впервые раскрыла траты жителей России за 11 ноября — Продажи на платформе "AliExpress Россия" за два дня распродажи 11–12 ноября составили 17,2 млрд руб. Интернет-магазин называет ее Всемирным днем шопинга или распродажей ко Дню холостяка. Alibaba устраивает ее с 2009 г. Тогда в ней участвовало лишь 27 продавцов.

— "Ростелеком" одобрил покупку Tele2 — Госоператор покупает 55% долей за 132 млрд рублей — Покупка 55% долей "Т2 РТК холдинга" (работает под брендом Tele2) позволит "Ростелекому" стать владельцем 100% оператора. Накануне сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.

— "Нафтогаз" ограничил доступ "Газпрома" на внешние рынки капитала — Российская компания не будет размещать евробонды, опасаясь украинских исков — "Газпром" отказался от размещения евробондов в швейцарских франках, которое собирался провести на этой неделе, сообщил "Интерфакс" и подтвердил собеседник "Ведомостей" из числа крупных инвесторов. Причина отмены – риск ареста привлеченных средств по искам украинского "Нафтогаза", сообщил собеседник агентства.

— Производство трамваев в Москве обойдется в миллиард рублей — Проект мэрии и "Трансмашхолдинга" по выпуску вагонов начнется до конца 2021 года — Выпуск трамваев в Москве начнется до конца 2021 г., планируемая мощность – не менее 100 вагонов в год, рассказал "Ведомостям" представитель департамента транспорта правительства Москвы.

— Отрицательных ставок по валютным депозитам в России не будет — Минфин и ЦБ решили повременить с этой мерой — Минфин и ЦБ, обсудив возможность введения отрицательных ставок по депозитам в евро, решили пока подождать с этим вопросом, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по ТАСС).

— Как госорганы проверяли малый бизнес в 2019 году — И что показали результаты проверок — В 2019 г. инспектора надзорных органов проверили 55% предпринимателей, показал опрос 2300 представителей малого и среднего бизнеса из 23 регионов России. Этот опрос – часть ежеквартального исследования настроений малого и среднего бизнеса, проводимого Промсвязьбанком совместно с "Опорой России" и агентством Magram Market Research.

— Язык доведет до… — Почему судебная лингвистика стала самым опасным видом экспертиз — Мой друг — футбольный фанат — совершил преступление. Нет, он не ломал стадион и не кусал лошадь полицейского. В соцсети, мимоходом, он назвал футболиста противника млекопитающим, которое лазает по лианам и до ужаса любит бананы. Все дело в том, что означенный футболист имеет оттенок кожи, схожий с ваксой. Приговор — 20 тысяч рублей. И это он еще легко отделался!

— Хулиганство станет дороже — Поправки в Административный кодекс увеличивают штрафы в разы — Неприятный сюрприз может ожидать некоторые категории граждан, которые равнодушно относятся к "несерьезным", на их взгляд, нарушениям — административным. Например, к запрету выгуливать в людных местах серьезного пса без намордника.

— Пристав предупреждает — Должники узнают о статусе невыездных через портал госуслуг — Глава государства подписал закон, разрешающий приставам информировать должников в электронной форме. Извещения о долге направят по SMS. А на портал госуслуг придет постановление, что человек включен в списки невыездных. Соответствующие поправки внесены в Закон "Об исполнительном производстве".

— Налоги и льготы — У россиян остается чуть больше двух недель на расчеты с налоговой службой — У россиян осталось чуть больше двух недель, чтобы заплатить имущественные налоги. Последний день для этого — 2 декабря. Однако в этом году у некоторых граждан появились федеральные налоговые льготы. Об этом в "Российской газете" рассказал начальник управления налогообложения имущества Федеральной налоговой службы (ФНС) России Алексей Лащёнов.

— Школа Анны — Анна Кузнецова: Хочется никого не дать в обиду — В этом году институту Уполномоченного по правам ребенка исполнилось 10 лет. О проблемах, заботах, победах и мечтах корреспонденту "РГ" рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

— Пятерка по экономике — В Бразилии открылся саммит БРИКС — Владимир Путин в среду прибыл в Бразилию, чтобы принять участие в одиннадцатом саммите БРИКС. Пленарное заседание с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР пройдет в четверг. Главы стран "пятерки" обсудят экономическое сотрудничество и международные темы, включая контроль над вооружениями и борьбу с терроризмом.

— Наука на выборах — Президент пожелал удачи кандидатам в члены РАН — Подготовку к выборам членов Российской академии наук президент обсудил с главой РАН Александром Сергеевым на встрече в Кремле. Выборы состоятся 14 ноября и будут максимально прозрачными.

— Зеркальные меры — Проект о признании физлиц СМИ-иноагентами рекомендован ко второму чтению — Изменения в законы о СМИ и о защите информации, позволяющие приравнивать физических лиц к СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе. Вчера Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал 10 поправок, предложенных депутатами и сенаторами, и рекомендовал принять документ во втором чтении.

— Ускорение пока в проектах — Минфин назвал причину замедления роста экономики — Замедление роста российской экономики в 2019 году связано в том числе с задержкой в реализации национальных проектов, признали в минфине. По расчетам властей, до проявления положительного эффекта для ВВП от нацпроектов осталось совсем недолго. Аналитики предупреждают, что для долгосрочного роста экономики нужны эффективные бюджетные расходы, а не расходы сами по себе.

— Как измерить счастье — Правительство утвердило показатели проекта Десятилетие детства — Правительство утвердило показатели, которые будут характеризовать ход выполнения программы Десятилетие детства. Напомним, этот проект нацелен на всестороннюю поддержку семей с детьми — тут и материальное благополучие, и безопасность, и достойные условия для обучения, занятий спортом, помощь детям с особыми образовательными потребностями, создание новых мест в детских садах, строительство школ и многое другое.

— Цифры вышли ростом — Росстат зафиксировал ускорение экономики — По предварительной оценке Росстата, ВВП России вырос в третьем квартале на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значительно выше показателей первого и второго кварталов (0,5 и 0,9 процентов соответственно). Рост за девять месяцев оценивается в 1,1 процента. Минэкономразвития России уже сообщило в комментарии к вышедшей оценке, что сохранит свой прогноз по динамике ВВП по итогам года на уровне плюс 1,3 процента.

— Защита в выигрыше — Госдума вводит "гонорары успеха" для адвокатов — Госдума приняла законопроект о реформе адвокатской деятельности во втором чтении. Депутаты уточнили нормы документа с учетом рекомендаций правительства. Одно из главных новшеств — "гонорары успеха" — позволит получать помощь квалифицированного адвоката ограниченным в средствах гражданам.

— Честность ненаказуема — Верховный суд расширил гарантии в рамках амнистии капиталов — Президиум Верховного суда России утвердил новые разъяснения, касающиеся амнистии капитала. Как сказано в документе, принятом 13 ноября, декларации, поданные в рамках амнистии капитала, нельзя использовать для привлечения к административной ответственности.

— Деревня в кадре — Дмитрий Медведев призвал сделать жизнь на селе комфортной — Развитие сельских территорий, создание комфортной жизни для четверти населения страны может потребовать от правительства выделения дополнительных средств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, приехав в село Санниково Алтайского края. О нормальных условиях некоторые местные жители молили главу правительства в буквальном смысле на коленях.

— Движемся по кругу — Южный участок Большого кольца метро откроют в 2021 году — Южный участок Большой кольцевой линии столичного метро планируют достроить в 2021 году. Тогда же его собираются запустить. Об этом журналистам сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев стройку в районе Зюзино.

— Есть чем лечить — Современные лекарства против рака стали доступнее — Возможность лечить больных современными препаратами — одно из ключевых условий снижения смертности от рака и одна из главных целей госпрограммы борьбы с онкозаболеваниями. На приобретение лекарств государство выделило беспрецедентно большие средства.

— Мама вышла в плюс — Как изменится размер больничных и декретных в 2020 году — Максимальные размеры детских пособий, декретных выплат и больничных в следующем году вырастут. Об этом "Российской газете" рассказали в Фонде социального страхования (ФСС).

— Проверить машину на залог можно будет на портале госуслуг — Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой системы поиска информации о залоге и других обременениях движимого имущества.

— Работать меньше — получать столько же — Право женщин, работающих в сельской местности, на 36-часовую рабочую неделю с оплатой в том же размере, что и при полной (40-часовой) неделе, закреплено теперь в Трудовом кодексе. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

— Кто в доле — Через счета эскроу строится каждая пятая квартира — Застройщики, занявшие выжидательную позицию после введения новых правил финансирования проектов, вскоре вновь активизируются, считают эксперты. Использование эскроу-счетов постепенно входит в обычную практику.

— Только по среднему — КС РФ запретил выплачивать выходное пособие меньше зарплаты — Конституционный суд запретил работодателям увольнять сотрудников по сокращению штата с выходным пособием меньше среднего заработка. Дело о проверке конституционности Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы суд рассмотрел без проведения слушания и обосновал свое решение ранее высказанными правовыми позициями.

— Сохраняя светлый образ — Вьетнамские издатели хотят налаживать связи с российскими СМИ — Редакцию "Российской газеты" посетила делегация Государственного политического издательства (ГПИ) при ЦК Компартии Вьетнама во главе с и.о. директора, генеральным редактором Фамом Тьи Тханем. Гости встретились с руководством "РГ". Речь на встрече шла о том, как именно стороны могут развивать контакты.

— Машина подана — Такси и каршеринг помогут рынку лизинга — Рост российского лизингового рынка затормозился. С января по сентябрь объем нового бизнеса ста крупнейших участников рынка составил 970 миллиардов рублей. Это всего на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании RAEX, представленном на XVIII Ежегодной конференции "Лизинг в России-2019". За тот же период 2018 года объем нового бизнеса прибавил 45%.

— Учиться вместе — Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад — Госдума решает проблему родителей, которые вынуждены были возить детей по разным школам или детсадам. Теперь ребенок получит преимущественное право на зачисление в начальную школу или садик, где уже учатся его родные братья и сестры. Законопроект об этом прошел второе чтение.

— Facebook заплатит — Крупнейшая соцсеть запустила платежную систему — Facebook представил сервис онлайн-платежей под названием Facebook Pay. Он будет работать внутри самой соцсети, в приложении Messenger, а позднее — в Instagram и WhatsApp, которые входят в ту же материнскую компанию. Пользователи смогут переводить друг другу деньги, выбирая адресата в приложении мессенджера.

— Дом во льдах — Льготная ипотека тянется к Арктике — Действие льготной ипотеки под 2% годовых могут распространить и на Арктику. Такое предложение депутаты Госдумы намерены внести в правительство по итогам парламентских слушаний "О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики", которые пройдут сегодня в Госдуме. Об этом "РГ" рассказал глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

— Вместе можно не собираться — Для дачников упростят процедуру голосования — Дачники в скором времени смогут специально не приезжать на общие собрания, а голосовать онлайн.

— Забурились в сланцы — В США замедляется рост добычи газа — Американские добывающие компании планируют со следующего года сокращать производство и снижать расходы. Об этом заявили несколько крупных игроков нефтегазового рынка США, объяснив свое намерение низкой доходностью капиталовложений.

— Мак, да не тот — Оправданная эксперт "макового дела" получит компенсацию — Тверской районный суд Москвы поставил последнюю точку в скандальном, так называемом "маковом деле", тянувшемся почти семь лет. Суд принял решение выплатить компенсацию морального вреда эксперту Ольге Зелениной в рамках реабилитации за незаконное уголовное преследование.

— Уголовный бизнес — Банда киллеров выслушала обвинение — В Мособлсуде началось слушание по существу громкого уголовного дела банды Константина Пискарева с восемью подельниками.

— Дело общепланетарное, но каждый сам за себя — Зачем климатические активисты создают шумиху вокруг "зеленой экономики" — Огромный портрет шведской школьницы Греты Тунберг, нарисованный аргентинским художником Кобре на стене многоэтажки в центре Сан-Франциско, показали практически по всем мировым телеканалам. На акцию было потрачено 130 баллончиков с токсичной краской, оплатила ее малоизвестная, но богатая экологическая группа One Atmosphere. Казалось бы, что плохого в желании расписать ликами экологов центральные улицы всех крупных городов мира? Тем более что и банки из-под краски можно не выбрасывать — из них сделают скульптуры новых героев человечества.

— Код в доступе — В России вчетверо выросли кражи с банковских карт — Статистика МВД России утверждает, что число преступлений с банковскими картами выросло на 417,3 процента в сравнении с прошлым годом. Так, с января по сентябрь этого года было зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений, квалифицированных по статье 159.3 УК — "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

— Медсправка вырастет в цене — Получить медсправку на права водителям станет гораздо труднее и дороже уже с 22 ноября. Им придется сдавать на анализы кровь и мочу. А эти тесты длительные и не из дешевых.

— Вывели из тени — Задержаны наркодилеры с товаром на 650 миллионов рублей — ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков, который действовал в так называемом даркнете сразу в нескольких регионах России.

— Провал или подъем?— Почему пострадавшие от наводнения в Иркутской области продолжают жаловаться — Общероссийский народный фронт в Иркутске обнародовал результаты двухмесячного мониторинга ситуации в районах, которые пострадали от наводнения этим летом. Представители фронта за это время опросили 305 человек в 15 населенных пунктах. 70 процентов из опрошенных заявили, что не знают, где можно получить помощь и восстановить документы. 90 процентов сообщили о проблемах с выплатой компенсаций.

— Про девочку и бабочку — Для незрячих детей написали книгу о природе — В среду, в международный день слепых, единственному в столице школе-интернату №1 для незрячих детей подарили необычную "Белую книгу". Она написана шрифтом Брайля и поможет школьникам научиться ценить и беречь родную московскую природу.

— Особо опасный — Экс-полковнику Дмитрию Захарченко подобрали статус — Бывшему сотруднику полиции экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко перед отправкой в колонию строгого режима присвоили статус заключенного. Теперь он считается осужденным, "склонным к побегу и нападению на представителей властей".

— Гиперзвук готовят к службе — Уникальные блоки "Авангард" ставят на дежурство — Первые межконтинентальные баллистические ракеты, оснащенные гиперзвуковыми блоками "Авангард", в ближайшие недели заступят на опытно-боевое дежурство.

— Кнутом и пряником — Эрдоган прибыл в США решать судьбу альянса между Анкарой и Западом — Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в среду в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом, которые многие заранее окрестили судьбоносными для альянса между Анкарой и Западом. Хотя два президента постоянно говорят о хороших личных отношениях, между странами за последние годы запутался клубок тяжелых противоречий. Среди них — судьба сирийских курдов, исключение Турции из программы истребителя F-35, закупка Анкарой российских комплексов С-400.

— 240. Продано! — Верховная рада открыла рынок земли — В среду украинский парламент после долгих препирательств отменил мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и дал старт процессу, который его критики иначе как продажей родины не называют.

— 391 лот Колчака — В Париже на аукцион выставят архив легендарного адмирала — В парижском аукционном доме Drouot на торги выставят обширный архив русского адмирала, одного из лидеров Белого движения времен Гражданской войны Александра Колчака. Речь идет о многочисленных документах, письмах, дневниках, фотографиях, о существовании которых до сих пор мало что было известно историкам. По свидетельству французских специалистов Ивана и Алисы Бирр из экспертного кабинета Tessier & Sarrou et Associ s, а они являются кураторами аукциона, во Франции такой распродажи документов, связанных с историей России, не было минимум последние четверть века.

— Машина вне времени — ЕС даст бой "электронным отходам" — Анекдоты про темпераментных итальянцев, под Новый год выбрасывающих из окон старые телевизоры и стиральные машины на головы несчастных прохожих, могут навсегда остаться в прошлом. Как передает "Немецкая волна", Еврокомиссия подготовила новую директиву, призванную заметно продлить жизнь бытовой технике и прочим гаджетам, которые после поломки превращаются в "электромусор" и загрязняют планету.

— Без "большой игры" — В Молдавии новый акт бесконечного карнавала — правительство "право-левого уклона" распущено. Партнеры заняли каждый свою принципиальную позицию, в итоге случилось то, чего давно ждали, — странный альянс сил, ориентированных на сближение с Россией и на интеграцию в Евросоюз, распался.

— Вы там, наверху! — Жильцы закрыли шумное кафе, расположенное на чердаке их дома — Волгоградцы в течение полутора лет пытались избавиться от шума, который производили посетители антикафе (отличие от обычного общепита заключается в том, что люди платят не за еду и напитки, а за проведенное в помещении время), расположенного на верхнем техническом этаже. Вход в заведение производился через общий подъезд, а график работы был — до последнего клиента, то есть почти до утра.

— Время вывозить — В Бийске отменили режим ЧС из-за мусорного коллапса, но он может вернуться и не только в этот город — В среду в Бийске отменили режим ЧС, который объявили из-за мусорного коллапса. Алтайский город погряз в отходах. От них его смогли очистить всего за три "чрезвычайных" дня, хотя проблема зрела несколько месяцев. Что мешало предотвратить коллапс? В этом сейчас разбираются прокуратура и арбитражный суд.

— Парты завезут в сельсовет — Ученики сгоревшей школы пока вынуждены заниматься дома — Обучение во второй четверти школьники поселка Луусалми Калевальского района Карелии вынуждены начать у себя дома — их учебное заведение не так давно сгорело дотла. Ожидается, что в будущем уроки будут проводиться в кабинете председателя поселкового совета.

— Поезд взял разгон — БАМ выйдет на плановую мощность после модернизации в этом году — Уже в этом году "Российские железные дороги" выйдут на планируемые объемы перевозок по Транссибирской магистрали (Транссиб) и Байкало-Амурской магистрали (БАМ) после первого этапа их модернизации, сообщили в компании. Полностью завершить первый этап планируется в следующем году.

— Забытые люди: депутаты просят 590 млн на переселение россиян с Севера — Парламентарии озаботились нехваткой средств на жилищные сертификаты для уезжающих из ликвидированных городов — Правительство просят дополнительно выделить 590 млн рублей на жилищные сертификаты для переселения граждан из ликвидированных населённых пунктов и с полярных станций Крайнего севера. Такой запрос в адрес премьера направил комитет Госдумы по региональной политике (документ за подписью главы комитета Николая Харитонова есть в распоряжении "Известий").

— "Избавить от глухоты можно будет за 10 шагов" — Российский генетик Денис Ребриков — о программе подготовки к первому в мире официальному редактированию эмбриона человека — Российский ученый Денис Ребриков и его научная группа разработали программу редактирования эмбриона человека для избавления от наследственной глухоты. На новый метод лечения нужно получить обязательное разрешение как минимум двух инстанций Минздрава: этического комитета и департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий.

— Девять друзей Джонсона: в Лондоне перед выборами нашли "российских спонсоров" — Скандал вокруг иностранного вмешательства не должен стать главной темой накануне голосования в королевстве, считают в посольстве РФ — Британская общественность заслуживает достойной дискуссии по ключевым проблемам страны, а не постоянных поисков иностранного вмешательства. Так в посольстве РФ в Лондоне "Известиям" прокомментировали скандал вокруг предполагаемого российского участия в политике Соединенного Королевства.

— Скрывайте карты: мошенники нашли новый способ вывода денег — В большинстве случаев злоумышленники воруют средства с помощью card2card-сервисов и онлайн-"пластика" — У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, рассказали "Известиям" в крупнейших российских банках.

— "Другой страны у меня нет": как в Израиле переживают обстрелы из Газы — "Известия" отправились в Сдерот, город наиболее пострадавший от ракетных ударов — Обстрелы Израиля из сектора Газа не стихают — за ночь со вторника на среду с территории анклава было выпущено около 150 ракет. Итого за два дня — 250 боеголовок. Как утверждает израильский Генштаб, 90% ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

— Подмосковные ордера: долго ли экс-мэру Истры удастся скрываться от следствия — Бывшего чиновника подозревают в организации ОПГ, похитившей 80 млн рублей из областного бюджета — Экс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, находящийся в федеральном розыске по подозрению в создании ОПГ, вряд ли покинул регион. Как рассказал "Известиям" источник в правоохранительных органах, следствие не сомневается, что бывшего чиновника удастся задержать в ближайшее время. В среду был арестован еще один фигурант этого дела — руководитель компании "Спецстроймонтаж" Алексей Деньгин.

— Трезвые мысли: в РФ хотят возродить лечебно-трудовые профилактории — В Госдуме предложили вернуться к советской практике и вновь начать изолировать алкоголиков — В Госдуме предложили возродить лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). Это позволит наладить более эффективную борьбу с алкоголизмом, считает парламентарий Геннадий Онищенко. Он рассказал "Известиям", что готов разработать соответствующий документ, если инициативу одобрят авторы законопроекта о возвращении вытрезвителей, который сейчас рассматривается в нижней палате.

— По всей строгости стандарта: как авиастроение защитят от контрафакта — Риск катастроф из-за поддельных запчастей хотят свести к минимуму — Отечественные авиастроители нашли способ уменьшить количество контрафактных запчастей, использование которых приводит к отказам техники. Для борьбы с подделками в машиностроении приняты новые стандарты, которые вступят в силу в марте 2020 года, сообщили "Известиям" в Росстандарте.

— БРИКСиада: чем Бразилиа удивила российских гостей — Президент Владимир Путин начал рабочий визит со встреч с лидерами Индии и Китая — Самолет Владимира Путина 13 ноября приземлился в столичном аэропорту Бразилии. В страну российский лидер прибыл с двухдневным визитом по случаю проведения саммита БРИКС. В среду глава РФ также встретился с лидерами Китая и Индии. Первый рабочий день запомнился, однако, не одними политическими мероприятиями.

— Какие ваши годы: как точно определить биологический возраст человека — Для этого понадобится специальный калькулятор и показатели из общего анализа крови — Любой пользователь интернета вскоре может быстро узнать свой биологический возраст и степень изношенности организма. Для этого надо загрузить через онлайн-сервис "Калькулятор возраста" несколько показателей из общего анализа крови и общедоступных биохимических маркеров.

— Тюремная услуга: задержание главы ФСИН Ростова связано с незаконной прослушкой — Суд арестовал подозреваемого в разглашении гостайны Муслима Даххаева на два месяца — Задержание начальника ГУФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева может быть связано с незаконной прослушкой. Об этом "Известиям" сообщил источник в силовых структурах. По некоторым данным, правоохранители зафиксировали несколько продаж этих услуг, после чего и началась операция в ростовском главке.

— Прижизненная гарантия: ГПП может стать обязательным для чиновников — Проблему привлечения россиян к новому пенсионному продукту предложили решать за счет госслужащих — Более чем на треть обеспечить привлечение к гарантированному пенсионному плану (ГПП) можно за счет госслужащих. Этот вопрос обсуждался в понедельник на закрытой встрече замминистра финансов Алексея Моисеева с экспертами, рассказали "Известиям" три участника мероприятия.

— Не выходи из Facebook — Что даст бизнесу запуск платёжной системы соцсети — Facebook Pay будет особенно популярна в России: она упростит продажи и поможет вывести из тени около 100 тыс. частных предпринимателей, которые предлагают свои товары и услуги через Instagram, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В ноябре крупнейшая американская соцсеть запустит свою платёжную систему, через которую клиенты смогут переводить друг другу деньги, делать пожертвования, а также оплачивать товары внутри сети.

— Юань как часть благосостояния — Минфин объявил о намерении уменьшить долю доллара США в ФНБ за счет приобретения других валют — Доля доллара США в Фонде национального благосостояния (ФНБ) будет сокращена, заявил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.

— Получай российское — Вице-премьер Юрий Борисов предложил жестко квотировать государственные закупки — Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил представить "четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов". Нужно оперативно принять меры, которые "позволят увеличить долю российской продукции в общем объеме заказов", заявил глава государства в понедельник, 11 ноября.

— ВВП разогнался к третьему кварталу — Росстат представил предварительную оценку состояния экономики в июле—сентябре 2019 года — Рост ВВП в третьем квартале составил 1,7%, основной вклад внесли сельское хозяйство и промышленность, отчитался Росстат. Прогноз правительства по росту экономики по итогам года стал выглядеть более достижимым, отметили экономисты.

— "Нафтогаз" встал на пути €3 млрд — "Газпром" отменил размещение еврооблигаций — "Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение облигаций в швейцарских франках из-за угрозы потерять привлеченные деньги, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник и подтвердили РБК два собеседника, близких к "Газпрому". "Выпуска бондов не будет",—сказал один из них РБК. По его словам, "Газпром" опасается, что счета специально созданной компании (SPV), которая привлечет средства, будут арестованы по судебным претензиям "Нафтогаза".

— ВТБ вложит в консолидацию Tele2 66 миллиардов — "Ростелеком" обнародовал схему перехода оператора "большой четверки" в его 100-процентную собственность — Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации "Т2 РТК Холдинга" (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%. По словам Осеевского, 100% "Т2 РТК Холдинга" были оценены в 240 млрд руб., а сумма сделки по приобретению 55% оператора составит 132 млрд руб.

— "Яндекс" обесценил прошлогоднее приобретение — Ведущая ИТ-компания России выиграла суд по вопросу о кадастровой стоимости ее недвижимости — "Яндекс" через суд снизил кадастровую стоимость здания бывшей гостиницы "Корстон", на месте которой планируется построить новую штаб-квартиру. Это позволит интернеткомпании сэкономить в год на налогах более 30 млн руб.

— Ярмарочное наследие Стивена Сигала получило федеральное дыхание — В правительстве поддержали масштабный проект по развитию нестационарной торговли — Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и высшим должностным лицам субъектов до 29 ноября 2019 года оказать содействие при реализации проекта по созданию ярмарочных и развлекательных комплексов компании "Русские ярмарки". Это следует из его поручения (есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил федеральный чиновник). Минпромторг и Минэкономразвития уже предложили регионам взять проект за приоритетный образец развития ярмарочной торговли и включили его в свои методические рекомендации.

— Ипотека следует за указом — Аналитики прогнозируют удешевление жилищных кредитов до 8,5% в 2020 году — Средняя ставка по новым ипотечным кредитам снизится до 8,5% по итогам 2020 года, говорится в исследовании агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), поступившем в РБК. Таким образом, уже в следующем году она может приблизиться к 8%— уровню, заданному в майском указе президента Владимира Путина на 2024 год. В сентябре средняя ставка по новым ипотечным кредитам составила 9,68%, следует из данных "Дом.РФ" (институт развития в жилищной сфере).