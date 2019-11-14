ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя /ПРАЙМ/. Верховный совет (парламент) непризнанной Приднестровской молдавской республики рассмотрит 27 ноября законопроект бюджета на 2020 год, заявил в четверг спикер парламента республики Александр Коршунов.

"Работа по рассмотрению направлений главного финансового документа длится уже больше двух месяцев. Проводятся рабочие совещания и консультации. Рассмотрение документа в первом чтении запланировано на 27 ноября", — приводит парламентская пресс-служба слова спикера.

Он уточнил, что проект бюджета непростой, но доходов на выполнение социальных обязательств хватает. "До 2018 года средств в бюджете на эти цели не хватало. Сейчас ситуация немного выровнялась", — отметил Коршунов.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.