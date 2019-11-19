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ГОРКИ, 19 ноя /ПРАЙМ/. Российско-белорусские переговоры на уровне премьер-министров завершились, продлившись почти 7,5 часов часов, включая получасовую встречу Дмитрия Медведева и Сергея Румаса с глазу на глаз.

Переговоры состоялись во вторник в Горках — подмосковной резиденции российского премьера. В первой половине дня Медведев и Румас провели отдельную короткую встречу в формате тет-а-тет, которая прошла в закрытом от прессы режиме. Переговоры глав правительств начались около 13.00 мск и продлились немногим более получаса.

Затем общение продолжилось в формате заседания совета министров, в котором приняли участие оба премьера. Медведев в ходе своего выступления отметил, что обсуждение предложений по развитию двустороннего сотрудничества будет проходить и в формате заседания совмина, и в ходе дальнейших консультаций, которые запланированы на вторник.

Медведев, выйдя к журналистам после переговоров, отметил, что разговор длился дольше, чем это планировалось. "Мы планировали сделать это в течение двух часов, но получилось чуть-чуть дольше, что неудивительно, поскольку это сверхсложный набор тем, очень важный для наших стран", — сказал он.

После заявления для прессы Медведев пригласил Румаса поужинать: "Пойдемте перекусим".