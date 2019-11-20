МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Чаще всего россияне получают премии за перевыполнение показателей (61%), переработки (51%), предложения новых методов в работе (29%) и участие в различных мероприятиях (19%), показало исследование "Авито Авто", имеющееся в распоряжении РИА Новости.

При этом мужчины (59%) чаще получают премию за переработки, чем женщины (38%). Реже всего переработки дополнительно оплачиваются в Северо-Западном федеральном округе (35% респондентов), а чаще всего — в Сибирском и Дальневосточном (57%).

Согласно данным исследования, две трети россиян (66%) заявили, что у них на работе есть возможность получать премии, менее трети (28%) отметили, что такой возможности в их компании нет. Доля респондентов, заявивших об отсутствии премий, из сферы микро и малого бизнеса (38%) оказалась выше, чем в среднем (22%) и крупном бизнесе (22%).

Женщины чаще мужчин заявляют о невозможности получить премию (31% против 26%), отмечается в исследовании. Чаще всего о невозможности получить премию заявляли респонденты 45-54 лет (34%), а также россияне, работающие в Центральном федеральном округе, исключая столицу (38%). Респонденты из Москвы и Подмосковья, напротив, чаще отмечают, что такая возможность есть (73%).

Исследование показало, что наиболее распространенными критериями при выборе работы являются стабильность зарплаты и выплаты в срок (68%), размер зарплаты (66%), "белая" зарплата (34%) и наличие премий и материальных бонусов (28%), а также понятная система выплат без необоснованных штрафов (28%).