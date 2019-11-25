МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Международная ассоциация аэропортов (МАА, включает крупнейшие аэропорты РФ) попросила освободить операторов аэропортов от обязанности компенсировать ущерб владельцам недвижимости на приаэродромных территориях (ПАТ), пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо МАА вице-премьеру Максиму Акимову.

По данным издания, при установлении ПАТ по абсолютному уровню шума ее площадь для одного только "Шереметьево" могла составить 165,7 тысяч гектаров с проживающими на ней 985 тысячами человек. Выплаты аэропорта этим людям составили бы 825 миллиардов рублей. Однако осенью глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, смягчающее оценку вреда: теперь она проводится по эквивалентному уровню шума, который ниже абсолютного. По словам источников в отрасли, решение принято премьер-министром Дмитрием Медведевым.

МАА просит курирующего транспорт Акимова изменить текст законопроекта Минтранса о ПАТ, проходящего сейчас процедуру согласования. В настоящий момент законопроект требует, чтобы именно операторы аэропортов компенсировали материальный ущерб владельцам недвижимости на этих территориях. Формально такая обязанность аэропортов возникла в 2017 году, но компенсации не выплачивались в связи с тем, что границы ПАТ не определены. Самая большая подзона ПАТ — седьмая, ее границы должны быть определены по уровню шума от самолетов.

"ПАТ устанавливается в публичных интересах (безопасность полетов, исключение оказания негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду). Оператор аэродрома, равно как и концессионер, не является ни причинителем вреда (шум создают воздушные суда, а не аэродром), ни выгодоприобретателем установленных на ПАТ ограничений. По мнению МАА, оператор аэродрома не должен нести ответственность за несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям уровней шума, создаваемого в границах территории, образованной окружностью радиусом 30 километров от контрольной точки аэропорта", — говорится в письме.

Представители аэропорта "Домодедово" заявили, что направили предложения в Минтранс и готовы участвовать в обсуждении законопроекта. Письмо ассоциации сформировано с учетом мнения аэропорта Сочи, входящего в МАА, отметили в "Базэл Аэро" Олега Дерипаски. "Границы седьмой подзоны ПАТ будут расти по мере роста трафика аэропорта. Кроме того, все границы ПАТ по шумам устанавливаются исходя из разработанных Госкорпорацией по организации воздушного движения схем маневрирования воздушных судов в зоне аэродрома. Госкорпорация может в любой момент менять схемы маневрирования для обеспечения взлетов и посадок воздушных судов, из-за чего в границы ПАТ будут попадать новые территории", — сказали в "Аэропортах регионов"(входят в "Ренову" Виктора Вексельберга).

Обращение получено и отправлено на проработку в Минтранс и Росавиацию, сообщил изданию представитель Акимова. В Минтрансе заявили, что направят свою окончательную позицию по обращению МАА в правительство после ее формирования. "Отметим, что не все замечания ассоциации имеют непосредственное отношение к тексту законопроекта", — подчеркнули в ведомстве. В Росавиации пока не получали письмо ассоциации. По мнению собеседников издания, в случае решения возложить на операторов компенсацию ущерба аэропорты будут вынуждены включать эти затраты в тариф, что не будет способствовать развитию перевозок.