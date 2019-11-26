МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор в преддверии "чёрной пятницы" дал советы российским покупателям, как не стать жертвой мошенников, сообщение размещено на сайте ведомства.

"Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя", — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства советуют проверить цену на товар со скидкой у других продавцов. Если товар неожиданно "подорожал" перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, привлечь к ответственности продавца будет невозможно.

Кроме того, ведомство предостерегает о фишинговых сайтах и ресурсах, основная цель которых — не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных клиента, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

В ведомстве советуют обратить внимание на стоимость доставки товара до его оплаты — большая скидка на товар может быть сделана за счет дорогой доставки. Нужно убедиться, что продавец не прячет информацию о себе. Продавец должен указать свое фирменное наименование, адрес, режим работы, ОГРН для юрлиц, фамилию, имя, отчество (если имеется) и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.

"Если вы покупаете товар на сайте владельца агрегатора информации о товарах (услугах), то в случае, если товар не будет доставлен в срок, вы можете заявить требование о возврате денег такому посреднику (агрегатору). Возврат произойдет в течение 10 календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования", — говорится в сообщении.

При покупке Роспотребнадзор советует выяснить, в какие сроки товар должен быть доставлен. Также продавец обязан согласовать с покупателем сроки передачи товара покупателю.

В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В России "черная пятница" проводится с 2013 года.