ВАШИНГТОН, 26 ноя /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Основатель Telegram Павел Дуров выступит в январе в суде США с показаниями по иску местного финансового регулятора против размещения валюты Gram, говорится в распоряжении суда.

Заседание, на котором будут заслушаны показания Дурова, состоится 7 или 8 января, говорится в распоряжении судьи Кевина Кастела.

Ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг". Компания обвиняет регулятора в том, что он произвольно трактует закон. Telegram заявляет также, что не подавал никаких заявлений о регистрации кибервалюты, потому что это не требовалось по закону.

Суд в октябре отложил разбирательство по иску до февраля. При этом суд оставил в силе временный запрет на запуск криптовалюты Gram и блокчейн-платформы TON, чего и добивался американский биржевой регулятор.