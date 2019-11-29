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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Диаметрально ответственный — Проблемы запуска МЦД оплатит перевозчик — Расходы в связи с бесплатным проездом по Московским центральным диаметрам, введенным с 25 ноября на две недели, лягут на частного перевозчика — ЦППК.

— "Бесплатный проезд — это ответственность перевозчика за нестабильность работы" — Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД, парковках и каршеринге.

— Белый дом передает контроль Госдуме — Правительство сформировало базу для реформы КНД — Два главных законопроекта реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) — об обязательных требованиях и о госконтроле — одобрены вчера на заседании правительства.

— Германия ставит Opal ребром — Берлин будет бороться за доступ "Газпрома" к трубопроводу — Еврокомиссия не стала помогать "Газпрому" бороться за потерянный по решению Суда ЕС полный доступ к расположенному в Германии отводу от газопровода "Северный поток" — Opal.

— Заемщики на Lada дышат — Половина кредитов под залог Granta выплачивается с задержкой — Как узнал "Ъ", чаще всего задерживают платежи по автозалогам владельцы Lada Granta — бестселлера российского рынка автомобилей.

— Лекарства примеряют к бюджету — Минздрав готовит пилоты лекарственного страхования — Как заявила вчера глава Минздрава Вероника Скворцова, система лекарственного страхования (возмещения расходов на лекарства за счет средств ОМС) может появиться в РФ через два-три года.

— Страны G20 сокращают торговлю — Мониторинг глобальной экономики — Действие ограничивающих импорт пошлин и ослабление глобального спроса привели к сокращению суммарного экспорта стран "большой двадцатки" в третьем квартале 2019 года (по сравнению со вторым) на 0,7%.

— Андрей Черняков обвинен за весь "Космос" — Строитель Алабяно-Балтийского тоннеля дал показания следствию — Как стало известно "Ъ", в четверг Следственный комитет России (СКР) предъявил официальное обвинение экс-главе НПО "Космос" Андрею Чернякову, выданному в минувшую пятницу Польшей.

— Сумма ОПС — В деле братьев Магомедовых появилось еще одно преступное сообщество — По делу в отношении совладельцев группы "Сумма" братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО "Стройновация", экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана.

— В каталог библиотеки Шнеерсона вписали постановление об аресте — Нью-йоркскому библиографу в Москве избрали меру пресечения — Тверской суд столицы заочно арестовал директора библиотеки "Агудас Хасидей Хабад" Шолома Дов-Бер Левина. Он обвиняется в невозврате в РФ культурных ценностей.

— Экология вместо патриотизма — Волонтеры недовольны господдержкой — Волонтеры заметили, что государство стало больше поддерживать их деятельность, но они полагают, что власть должна больше внимания уделять не патриотическому и спортивному волонтерству, как сейчас, а переориентироваться на экологическое, социальное и медицинское.

— Войска к миру готовы — Председательство в ОДКБ перешло от Киргизии к России — Один из приоритетов России как нового председателя Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — "поддержание высокой готовности" ее миротворческих сил. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на саммите ОДКБ в Бишкеке.

— Дональд Трамп уважил Китай санкциями — США поддержали бунтующий Гонконг двумя законами — Американский президент Дональд Трамп подписал два закона, направленных на поддержку протестующих в Гонконге: отныне США будут ежегодно анализировать ситуацию в Специальном административном районе Китая, оценивать там уровень свободы и наказывать ее душителей санкциями.

— Небо закрывается раз — Россия предупреждает США о последствиях выхода из договора о взаимных разведывательных полетах — В России считают, что выход США из Договора по открытому небу (ДОН) был бы "большой ошибкой". Об этом "Ъ" заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

— Бизнесу окажут госуслугу — Компании подключат к цифровому госуправлению — Правительство одобрило "дорожную карту" о цифровизации госуправления, предполагающую участие бизнеса в оказании госуслуг.

— Застройщиков вписали в перечень — ЦБ увидел элементы несвободы в проектном финансировании — Обязательный переход девелоперов на проектное финансирование при строительстве жилья вызвал межведомственную борьбу.

— Новый налог выпал из доходов — Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей — Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.

— Материнская достаточность капитала — ЦБ спросит с МФО как с банков — Банк России негативно оценивает сложившуюся практику передачи банком заемщиков в аффилированную МФО, что приводит к регуляторному арбитражу.

— ВТБ открыл бюджету депозит — Банк поставил абсолютный рекорд по привлечению госсредств — Портфель депозитов и прочих средств, которые ВТБ привлек от Федерального казначейства, субъектов РФ и органов местного самоуправления, достиг 2 трлн руб.

— Резервы выводят на рынок — "Газфонд" меняет структуру активов — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Газфонд" за два года сократил свои вложения в акции более чем на 60 млрд руб., и на текущий момент их доля в пенсионных резервах составляет 22%.

— "Яндекс" найдется в торговых центрах — Компания начала продажи товаров в собственной рознице — "Яндекс" запустил продажи устройств и брендированной продукции на "островках" в трех торговых центрах.

— "Торговый квартал" растянулся до Клина — Сеть начала развиваться в Подмосковье — Основанная в 2000 году и фактически исчезнувшая в кризис 2014 года сеть торгцентров "Торговый квартал" снова начала развиваться на рынке.

— К банкирам идет "Доктор Спорт" — СМП-банк может ответить за банкротство магазинов специального питания — Банкротство управляющей сетью магазинов спортивного питания Vitawin компании "Доктор Спорт", которая ранее принадлежала СМП-банку Аркадия и Бориса Ротенбергов, могло быть предумышленным.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Германия оспорила ограничение доступа "Газпрома" к OPAL — Ранее такое решение по иску Польши вынес Верховный суд ЕС.

— В ООН ждут от России пояснений о разгоне летних акций протеста в Москве — Действия российских властей будут проверены на соответствие международному праву.

— Силовики смогут перераспределять средства гособоронзаказа без правки бюджета — Это позволит финансировать необходимые закупки за счет бесперспективных, считают эксперты.

— Смена руководства Социал-демократической партии Германии грозит развалом правящей коалиции — За разрыв союза с партией канцлера Меркель выступает левое крыло социал-демократов.

— Правительство одобрило законопроекты о реформе надзора за бизнесом — Центробанк попросил не распространять на него новые требования.

— Как протесты повлияли на экономику Гонконга — Их последствия видны во всех отраслях — Антиправительственные выступления в Гонконге, длящиеся уже полгода, привели к перебоям в работе магазинов и общественного транспорта, падению числа туристов и мероприятий.

— Сбербанк объявил о создании компании для развития беспилотников — СП будет создано с Сognitive Technologies, госбанк получит в нем 30%.

— Евгений Давыдович вернулся в "Связной" — Он займется развитием розничной сети компании.

— онстантин Богомолов эксклюзивно снимет для Start сериалы и фильмы — В ближайшие два года режиссер будет делать кино- и телепроекты только для этого видеосервиса.

— Сбербанк получил долю в Афипском НПЗ — 92% пакета остается у группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

— Биржевые цены кофе подскочили на четверть — Но кофейни не ждут быстрого влияния на цену чашки кофе.

— Ипотека стремительно дешевеет — За две недели восемь из 15 крупнейших ипотечных банков повторно снизили ставки жилищных кредитов. Среди них – Сбербанк и ВТБ.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Там, где деньги лежат — Федеральное казначейство перешло на новый порядок предоставления бюджетных средств — Федеральное казначейство перешло на новый порядок предоставления бюджетных средств: от авансов — к средствам под потребность.

— Счастье дорогого стоит — Бюджет рассчитается с инвестором социального проекта по результату — Власти регионов получили новый инструмент привлечения частных инвестиций для улучшения жизни людей без риска потратить бюджетные деньги впустую.

— Партнеры по миру — Владимир Путин назвал приоритеты российского председательства в ОДКБ в 2020 году — Владимир Путин в четверг принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

— Определили функцию — КС РФ запретил навязывать работникам дополнительные обязанности — Конституционный суд РФ запретил работодателям произвольно расширять трудовые обязанности сотрудников и увольнять их за отказ работать в этих условиях.

— Год новый, идея старая — Нужно ли делать выходным 31 декабря?— Чем ближе Новый год, тем сильнее страсти разгораются вокруг 31 декабря — слишком не хочется в этот день работать, а законодатели не прочь напомнить о себе.

— Заем на долгий срок — Уголовная ответственность для "черных" кредиторов может появиться в 2020 году — Госдума уже весной может рассмотреть поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточат ответственность за нелегальную выдачу всех видов кредитов, включая микрозаймы.

— Остались при своих — Поражение "Газпрома" в шведском суде не повлияет на переговоры по газу с Украиной — Суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решения, вынесенные Стокгольмским арбитражем в 2017 году и подтвержденные им в феврале 2018 года.

— Контрольная работа — Кабинет министров разработал новые принципы регулирования — Правительство на заседании в четверг в целом одобрило фундамент новой современной системы контрольно-надзорной деятельности в России.

— Деньги ушли в рост — Почему сокращается профицит бюджета Союзного государства — Проект бюджета Союзного государства России и Беларуси на 2020 год сверстан с профицитом, который, правда, заметно снизился по сравнению с 2019 годом, сообщила Счетная палата России (СП).

— Хороший улов — Утверждена стратегия развития рыбохозяйственного комплекса — Страна в перспективе может столкнуться с дефицитом рыболовных судов, предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Моногород: все сначала — Правительство подготовило программу развития моногородов на 2019-2024 годы. Ее реализация потребует 57,3 млрд руб.

— Давай на частоту — Региональные телеканалы начинают выходить в "цифре" — Россия успешно перешла на цифровое вещание 20 федеральных телеканалов, а с завтрашнего дня в цифровом эфире практически по всей стране появятся и программы региональных телекомпаний.

— Защита "Докторской" — За некачественное мясо для производителей введут оборотные штрафы — Для производителей мясной продукции, использующих некачественное или сомнительное сырье, могут ввести штрафы — до 3% от годового оборота.

— Работаем со стажем — Предпенсионеры боятся увольнений, хотя работодатели не спешат их увольнять — Работники предпенсионного возраста чувствуют себя очень уязвимыми на рынке труда. Даже те, кто не сталкивался с увольнениями, уверены, что, если это произойдет, у них будут трудности с трудоустройством.

— На подъеме — Москва переходит на отечественное лифтовое оборудование — В столице утвердили программу замены лифтов на 2021-2023 годы. За это время планируется поменять 8800 подъемников в 2203 многоквартирных домах.

— Чистая выгода — В Москве отменен налог на электромобили — Владельцев электрокаров в Москве освободили от транспортного налога. Соответствующий региональный закон подписал мэр Сергей Собянин.

— Идеальный календарь — Людей будут защищать прививками на протяжении всей жизни — Вакцинация от ветряной оспы и ротовирусной инфекции войдут в Национальный календарь профилактических прививок в 2023 году.

— Вводятся новые правила защиты клиентов фондового рынка — Брокеры и управляющие будут обязаны раскрывать максимально полную информацию о себе и о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

— Государство снова сможет закупать импортную мебель — Импортную мебель снова смогут закупать в России для государственных и муниципальных нужд. Постановление правительства, установившее такой запрет два года назад, теряет силу 1 декабря 2019 года.

— Вводится новый экокласс автомобилей — Для грузовых и пассажирских автомобилей с 21 декабря вводится 6-й экологический класс (Евро-6).

— Для пассажиров международных рейсов вырастут компенсации — С 28 декабря вырастут максимальные суммы компенсаций, которые авиаперевозчики выплачивают за утрату багажа, причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

— Закончилась одна из программ поддержки заемщиков — В декабре заканчивается срок программы по реструктуризации ипотеки для заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. С 2015 года ей успели воспользоваться больше 20 тысяч семей.

— Светофор для донора — Электронное табло круглосуточно сообщает, какой крови не хватает для больных — Донорский светофор на фасаде здания — редкость для России. Обычно о запасах крови доноров информируют в основном через интернет: на сайтах, в соцсетях.

— Для защиты слонов — Минобороны России передало оружие Габону — Достаточно необычный подарок сделали российские военные министерству лесного и морского хозяйства, окружающей среды Габонской Республики. Наш армейский транспортник Ил76 доставил в африканское государство партию стрелкового оружия, которое раздадут лесникам и сотрудникам специальных рот, которые охраняют от браконьеров 13 национальных парков Габона.

— Концерт в Сети — Школьники разработали для Москвы мобильные приложения — В столице стартовал проект "Москваполис". Учащиеся школ и колледжей могут предложить городу компьютерные программы, гаджеты и мобильные приложения, способные изменить жизнь москвичей.

— Рассветные песни — В Москве прошел IV Конкурс хоровых коллективов пенсионеров России — Четыре года назад в ДК имени Куйбышева в Донецке попал снаряд: пробило крышу, посекло осколками стены, погиб человек. В это время у хора "Шахтарочка" была репетиция — возможно, они и пели тогда вот эту, звонкую и лихую "Молода я, молода". Дворец с тех пор отремонтировали, но под канонаду репетиции уже не идут.

— Трактора на улицах Парижа — Фермеры провели акцию протеста — Такого в Париже давно не видели. Знаменитые Елисейские Поля под вечер перекрыли несколько тракторов с включенными сигнальными огнями. Ни пройти, ни проехать. Правда, вскоре подоспели полицейские и вежливо, но настойчиво попросили трактористов покинуть главную магистраль французской столицы.

— Классная база — В России появятся новые школьные стандарты — Совет при министерстве просвещения одобрил с доработками обновленные проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и общего образования.

— Нашли по видео — За удар на митинге росгвардейца задержан 30-летний мужчина — Сотрудники Следственного комитета России установили, идентифицировали, допросили, после чего задержали еще одного мужчину, участвовавшего в незаконных митингах, прошедших в центре Москвы в конце лета.

— Грациозен, грозен и невидим — Первый полностью обновленный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода им. Горбунова.

— Дырка от бублика — Пекарь и мясник признаны вымирающими профессиями — Пекарь, мясник, трубочист — все эти старые как мир профессии, которые вызывают живые ассоциации с Германией благодаря немецкому фольклору и сказкам братьев Гримм, становятся там все менее популярными.

— Броня на пляже — Вслед за ВДВ тяжелыми бронемашинами решили оснастить морскую пехоту. В штат таких бригад собираются добавить танковый батальон. Кроме того, морпехи получат средства радиоэлектронной борьбы и беспилотники.

— Проверки по ночам — В Сибири придумали неординарные меры по обузданию криминала в лесной отрасли — Пилотным проектом лесопользования по-новому в стране может стать Красноярский край. Там прокуратура, силовики и краевые власти разработали комплексный план по декриминализации лесной отрасли.

— Взрывали и убивали — Обезврежена одна из самых кровавых банд Дагестана — ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД пресекли деятельность крупнейшей на территории Дагестана банды известной под названием "Шараповские", которая насчитывала более 250 человек.

— Детектив с ремонтом — Против строителей, обманувших писательницу Маринину, возбудили уголовное дело — Криминальная эпопея известной писательницы Александры Марининой (настоящее имя — Марина Алексеева, подполковник МВД, автор серии детективов), которую обманули рабочие, ремонтировавшие ее квартиру, получила продолжение.

— В чьих руках судьба Европы — Президент Франции предложил обсудить инициативу Владимира Путина по ракетам и нажил врагов. — Предстоящий в декабре саммит НАТО в Лондоне стал предлогом для участников альянса публично обсудить, для чего им нужна эта организация и в каком направлении ей предстоит "рулить" европейской безопасностью после 70-летнего юбилея.

— Земля хоронит рейтинг "команды Зе" — Осенью президент Украины потерял почти треть избирателей — С начала сентября до конца ноября уровень поддержки президента Украины Владимира Зеленского снизился на 20 процентов.

— Дела королевские — Елизавету II снова хотят проводить на пенсию — Британская королева Елизавета II, кажется, приняла решение об отречении от престола в пользу принца Чарльза. Во всяком случае в Букингемском дворце, по данным СМИ, эта тема обсуждается всерьез.

— Солдаты в крестах — В бундесвере ошиблись с модой — Появление на официальной страничке бундесвера в Instagram фотографии униформы вермахта с двумя "железными крестами" и явными следами свастики вызвало бурю негодования в Германии.

— Выпить негде — Распитие спиртного в центре ночного Брюсселя обойдется в 350 евро — Участившиеся пьяные драки, дебоши и нарушения общественного порядка в центре столицы Бельгии вынудили местные власти принимать драконовские меры.

— Будем знакомы — Аферисты взяли на вооружение сайты знакомств — В России все более широкое распространение получают мошенничества, совершаемые с использованием различных сервисов для знакомств — сайтов и мобильных приложений. Об этом в четверг рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

— Расписалась не глядя — Мосгорсуд освободил дворника от долга в 2 млрд рублей — Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции, наложившей взыскание размером в почти 2 млрд рублей на подмосковного дворника.

— Рубль на елку — Какой должна быть главная городская елка и сколько за нее надо заплатить — Мэрия Кемерово установила на главной площади города высокотехнологичную елку. Жителей столицы Кузбасса смутила ее цена — 18 миллионов рублей.

— Взлетная полоса: проезд разрешается — На региональных трассах появилась светящаяся разметка — Три километра трассы Р298 Курск — Саратов в Воронежской области сделали светящимися: в темное время суток вмонтированные в дорожное покрытие светодиоды мерцают, обозначая края проезжей части и осевую разделительную линию.

— За бюджетной стеной — Ульяновским многодетным семьям добавят до 700 тысяч рублей на дом — В Ульяновской области с 1 января будущего года вступит в силу новый региональный закон, по которому многодетные семьи, строящие жилье на выделенных им бесплатных участках, смогут получить материальную поддержку до 700 тысяч рублей и на сам дом.

— Сделали погорячее — Нижегородцам предложили скинуться на теплопункты — В более чем 200 домах Нижнего Новгорода собираются модернизировать систему горячего водоснабжения: поставить в каждом индивидуальные теплопункты.

— С портфелем по трассе — Дети из села Горный Щит каждый день рискуют жизнью — На окраине Екатеринбурга 38 детей вынуждены добираться до школы пешком вдоль оживленной трассы. Решить проблему жители села Горный Щит пытаются уже не первый год, но безуспешно.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Капитала вложение — Список Forbes готов финансировать проекты на 70 трлн — Минфин нашёл у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн рублей. Такое заявление сделал замглавы ведомства Андрей Иванов на заседании Совета Федерации, где обсуждался законопроект о защите и поощрении капиталовложений.

— Изображают жертву — Мошенники изобрели новый способ хищений с карт — Пока хакеры тестировали новые способы атак на счета граждан, а службы кибербезопасности совершенствовали защиту, в реальности появился новый способ мошенничества с деньгами клиентов банков.

— Исход из крипты — В России запретят расплачиваться биткоинами — В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг.

— Как гость в горле — Минфин ограничит работу филиалов иностранных страховщиков — Госдума рассмотрит законопроект о либерализации российского страхового рынка и допуске на него филиалов заграничных компаний не ранее чем через год.

— Последнее упреждение — Израиль не отвергает идею удара по реакторам Ирана — Израиль призывает усилить давление на Иран и не отрицает возможности нанесения превентивного удара по его атомной инфраструктуре, если Тегеран продолжит наращивать запасы обогащённого урана.

— За закрытыми горами — К чему пришли лидеры ОДКБ на встрече в Киргизии — Странам ОДКБ необходимо наращивать миротворческую деятельность и выработать документы, которые позволят спецподразделениям участвовать в миссиях под эгидой ООН.

— "Запад превратил Украину в несостоявшееся государство" Александр Ной, официальный представитель "Левых" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам, — о немецком взгляде на урегулирование кризиса.

— Насильник мил не будет — Закон о домашнем тиранстве перепишут заново — Из законопроекта о профилактике домашнего насилия могут исключить психологическое, сексуальное и экономическое насилие.

— Скоростной сервис — Заказы пассажиров "Сапсанов" выполнят за 10 минут — В России утвердили нормы оказания услуг в дневных экспрессах — скоростных поездах с сидячими местами. Соответствующий ГОСТ вступит в силу в марте 2020 года.

— Пустите с Богом — Священники просят о свободном доступе в СИЗО — Священнослужителям могут облегчить доступ к заключённым в СИЗО. В последнее время СКР и МВД всё чаще предоставляют служителям культа возможность общаться с арестантами только в режиме свидания.

— Итальянский для Третьего Рима — Язык Данте хотят включить в список ЕГЭ — Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ намерен добиваться включения итальянского языка в список предметов, по которым в России можно будет сдавать единый госэкзамен (ЕГЭ).

— "Слишком цинично — выводить животных из Красной книги под выстрел" — Замглавы Росприроднадзора Амирхан Амирханов — о зверях, рыбах и птицах, которые попадут в расширенный перечень редких и исчезающих видов.

— Когда часы двенадцать пьют — Время продажи отечественного вина предложили увеличить — Время продажи отечественного вина в России предложили продлить до полуночи. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Не набрали нацпроектной мощности — Как российские регионы осваивают бюджет на исполнение майского указа президента — Почти 40% регионов России освоили средства на нацпроекты меньше чем на половину, показал анализ РБК. Хуже всего обстоит дело в Магаданской области, где исполнение не превышает 15%. Лидирует Чечня с освоением бюджета на 77,4%.

— Дедовщина выходит из строя — В России уменьшается количество дел о насилии в армии — За десять лет число ежегодно осуждаемых по статьям Уголовного кодекса, связанным с насилием в армии, сократилось в несколько раз. Какие регионы лидируют по "армейским" делам и почему—разбирался РБК.

— Жесткий Brexit проторил путь для тори — Эксперты прогнозируют уверенную победу консервативной партии Бориса Джонсона на выборах в парламент — Социологи прогнозируют, что на выборах 12 декабря консерваторы покажут лучший с 1987 года результат, а оппозиционную Лейбористскую партию ждет провал. Теперь оппоненты Бориса Джонсона намерены изменить тактику.

— Бизнес зарегулировали до ностальгии — Предприниматели отмечают ухудшение условий работы в России по сравнению с 1990-ми — Вести бизнес в России сегодня сложнее, чем в 1990-х годах, считают большинство предпринимателей, опрошенных PWC И НАФИ. Раньше бизнесмены боялись убийства и угроз семье, а сейчас— тюрьмы и потери репутации.

— Английский арбитр оставил "Восточный" Дальнему Востоку — Чем закончилось новое судебное разбирательство Baring Vostok И Артема Аветисяна в Лондоне — Лондонский суд отказался запретить "Восточному" вести в России разбирательства против Майкла Калви и структуры Baring, с которых банк требует 18,8 млрд руб. Но методы "Финвижн", получившей контроль над банком, счел недобросовестными.

— "Мистраль" взял совладельца со стройки — У российского импортера вина и производителя круп сменился состав акционеров — У "Мистраль Алко", занимающейся ввозом в Россию абхазских вин, и производителя круп "Мистраль Трейдинг" появился новый совладелец: в ноябре половина бизнеса Беслана Агрбы перешла главе его строительной компании Евгению Гордееву.

— "Интернет тел" и "грязные данные" — Эксперты Telenor опубликовали прогноз технологических трендов 2020 года — Вопрос доверия к данным, на которых учится искусственный интеллект, приложения, способные не только мониторить, но и вмешиваться в процессы, происходящие в человеческом организме, массовое распространение eSIM — Telenor назвал тренды 2020 года.