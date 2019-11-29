Авиасообщение в берлинском аэропорту Шенефельд восстановлено
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ/. Авиасообщение в берлинском аэропорту Шенефельд восстановлено, сообщила в Twitter администрация берлинских аэропортов.
Ранее сообщалось, что работа аэропорта Шенефельд была приостановлена из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.
"Авиасообщение может осуществляться безопасно и пока возобновлено", — говорится в сообщении.
Планируется, что специалисты обезвредят неразорвавшийся снаряд ночью с пятницы на субботу. До обезвреживания аэропорт обеспечит авиасообщение.
https://1prime.ru/News/20191129/830622651.html