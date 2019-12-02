МИНСК, 2 дек /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2-3 декабря совершит официальный визит в Белград, где проведет переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем.

По данным пресс-службы белорусского лидера, на встрече с Вучичем в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами. При этом особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов.

"Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, программой визита Лукашенко предусмотрена его встреча с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны. В эти же дни в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.

"ЭКОНОМИЧЕСКИЙ" ВИЗИТ

Белоруссия и Сербия поддерживают диалог на высшем и высоком уровнях на протяжении многих лет. Так, Лукашенко посещал Сербию в 1998, 1999, 2009 и 2014 годах.

О своих планах вновь направиться в Белград Лукашенко заявил в апреле 2019 года на встрече с Вучичем, которая состоялась в Пекине. В КНР главы двух государств находились с рабочим визитом для участия в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь". Тогда Лукашенко, в частности, обозначил свое желание затронуть во время визита инвестиционные вопросы и развитие совместных предприятий.

Предыдущая встреча Лукашенко и Вучича состоялась в Минске в июне текущего года, куда сербский президент прибыл на церемонию открытия Европейских игр. Тогда белорусский лидер в очередной раз заявил о необходимости активизировать торгово-экономическое взаимодействие и создать такой фундамент двусторонних отношений, который никто и никогда не смог бы нарушить. Также Лукашенко подчеркивал, что Белград для Минска — это не только приоритет внешних отношений, но "близкая страна, близкий народ". С этим посылом согласился и Вучич.

По данным белорусского посольства в Сербии, после подписания в 2009 году межправительственного соглашения о свободной торговле товарооборот между двумя странами вырос почти в пять раз, достигнув в 2015 году максимальной отметки в 250 миллионов долларов. Однако в последующие годы торговля "просела". Так, в 2018 году товарооборот составил 148 миллионов долларов, что на 38,2% меньше по сравнению с 2017 годом. Объем белорусского экспорта в Сербию сократился на 40,9% до 84,5 миллиона долларов. При этом еще несколько лет назад Лукашенко заявлял о планах Минска и Белграда нарастить взаимный ежегодный товарооборот до 500 миллионов долларов.

Накопление инвестиций из Сербии составило 901,9 тысячи долларов, в том числе прямых – 612,1 тысячи долларов. В Белоруссии сербские инвесторы и предприниматели реализуют проекты в сфере строительства стоимостью в 800 миллионов долларов. Всего в республике зарегистрировано семь организаций с участием сербского капитала.

В Сербии действуют линии по сборке тракторов МТЗ и автобусов МАЗ, ведется работа по созданию сборочного производства тракторов малой мощности. Стороны также реализуют проект по выпуску для МВД Сербии пожарных машин на базе шасси МАЗ.

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Как отметил белорусский политолог Алексей Дзермант, у Минска сложились хорошие отношения с Белградом, причем как на политическом, так и на экономическом уровнях. "Я думаю, в этот раз от визита Лукашенко стоит ожидать, в первую очередь, усиления торгово-экономического сотрудничества. Полагаю, что сербская сторона заинтересована в (приобретении – ред.) белорусской продукции. Кроме того, Беларусь может стать для Сербии своеобразной точкой входа на рынок Евразийского экономического союза", — сказал Дзермант РИА Новости.

Собеседник агентства обратил внимание, что Сербия пока не является членом Евросоюза, так что для нее важно "не только ориентироваться на рынок ЕС, но и искать другие рынки". "В силу такого положения, пока не установлены жесткие ограничения со стороны Европейского союза, Сербия может получать по выгодным ценам качественную продукцию, которую ей может предложить Беларусь. Сербия пользуется этой возможностью. Беларуси это тоже интересно, поскольку республика традиционно делает ставку на экспорт", — заметил Дзермант.

Политолог также обратил внимание на перспективы сотрудничества Минска и Белграда в сфере безопасности. Он добавил, что "Сербия традиционно закупает вооружение у России и Беларуси, и обсуждение этого вопроса тоже может стать одним из пунктов в программе визита Лукашенко".

Дзермант напомнил, что в рамках военно-технической помощи Минск передал вооруженным силам Сербии четыре самолета МиГ-29, при этом белорусские специалисты по запросу ВС Сербии обязались провести их ремонт. Отремонтировать четыре самолета МиГ-29 планируется к началу 2021 года.

Ранее на встрече с Вучичем Лукашенко также обсуждал тему военно-технического сотрудничества. Он, в частности, подчеркивал, что в этом плане между двумя странами нет закрытых или запрещенных тем. "Мы готовы с близкой и родной Сербией сотрудничать настолько, насколько это нужно Сербии и насколько мы можем оказать поддержку в развитии сербского ВПК и поставках соответствующей военной техники. Мы это не скрываем", — заявлял глава республики.